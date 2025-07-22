Закликаємо президента ветувати проєкт закону №12414, - Центр громадянських свобод
Центр громадянських свобод звернувся до Президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414, ухваленого парламентом сьогодні, 22 липня із порушенням парламентської процедури.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що проєкт становить пряму загрозу верховенству права та правам людини.
Центр громадянських свобод також звернувся до європейських інституцій із закликом переконати українську владу скасувати проєкт закону №12414, "оскільки він суперечить принципам існування Європейського Союзу".
Топ коментарі
+3 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар22.07.2025 20:24 Відповісти Посилання
+3 Eugene Kibets #552539
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+2 Slava Holt
показати весь коментар22.07.2025 20:52 Відповісти Посилання
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Матильда Романова Реєстрація: 22.07.2025
Україна оговталася від ригівського вилупка Єрмака і путінського блазня Зеленського і готова до європейських протестів:
українці збираються в містах проти свавілля режиму Єрмака-Зеленського.
У молоді гасла:
"Змінимося або помремо"
"Стріляєте у своїх"
"НАБУ - бути"
"Ветувати 12414".
У Києві на площі біля театру імені Івана Франка триває акція протесту проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.
У Львові також акція протесту біля пам'ятника Шевченку.
Львів'яни скандують, вимагаючи зупинити закон, який знищує незалежність антикорупційних органів.