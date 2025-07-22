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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Закликаємо президента ветувати проєкт закону №12414, - Центр громадянських свобод

Центр громадянських свобод звернувся до Президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414, ухваленого парламентом сьогодні, 22 липня із порушенням парламентської процедури.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що проєкт становить пряму загрозу верховенству права та правам людини.

Центр громадянських свобод також звернувся до європейських інституцій із закликом переконати українську владу скасувати проєкт закону №12414, "оскільки він суперечить принципам існування Європейського Союзу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акція проти знищення незалежності НАБУ та САП відбудеться о 20:00 у Києві, Львові та Дніпрі (оновлено)

Звернення Центру громадянських свобод
Звернення Центру громадянських свобод
Звернення Центру громадянських свобод
звернення ЦГС
звернення ЦГС
звернення ЦГС
звернення ЦГС

Читайте: Закликаємо президента Зеленського ветувати законопроєкт №12414 як такий, що підриває основи обороноздатності країни, - ГАР МОУ

Автор: 

НАБУ (5149) САП (2277)


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Топ коментарі
+3
Геть тупорилого ішака! Ішак та зелена банда в агонії.
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22.07.2025 20:24 Відповісти
+3
А отлов людей,колючая проволока без возможности выезда - это не противоречит принципам ЕС?
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22.07.2025 20:52 Відповісти
+2
Він його сам і написав, цей закон (і проект, і голосування)
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22.07.2025 20:52 Відповісти
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Геть тупорилого ішака! Ішак та зелена банда в агонії.
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22.07.2025 20:24 Відповісти
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22.07.2025 20:47 Відповісти
Свіженький вкид кацапопліснявої трольні.
Матильда Романова Реєстрація: 22.07.2025
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22.07.2025 21:04 Відповісти
Він його сам і написав, цей закон (і проект, і голосування)
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22.07.2025 20:52 Відповісти
А отлов людей,колючая проволока без возможности выезда - это не противоречит принципам ЕС?
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22.07.2025 20:52 Відповісти
Ось ми й побачимо що таке «невідкладний» закон для Оманського осла.
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22.07.2025 21:00 Відповісти
Він вже підписав !
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22.07.2025 21:01 Відповісти
Гнус закон вже підписав, але дивиться на реакцію. Якщо сьогоднішні збори людей на цьому й завершаться, то усе буде як є. Якщо ні, то він зробить потужно- незламне **....о та розкаже, що він не згодний та відправив закон на доопрацювання. У будь якому випадку - він молодець та величайший лідор
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22.07.2025 21:04 Відповісти
Київ, Львів зараз!

Україна оговталася від ригівського вилупка Єрмака і путінського блазня Зеленського і готова до європейських протестів:

українці збираються в містах проти свавілля режиму Єрмака-Зеленського.

У молоді гасла:

"Змінимося або помремо"

"Стріляєте у своїх"

"НАБУ - бути"

"Ветувати 12414".

У Києві на площі біля театру імені Івана Франка триває акція протесту проти законопроєкту щодо НАБУ та САП.

У Львові також акція протесту біля пам'ятника Шевченку.

Львів'яни скандують, вимагаючи зупинити закон, який знищує незалежність антикорупційних органів.
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22.07.2025 21:16 Відповісти
Вава, ще не пізно із цієї ситуації вийти героєм. Але єлдака не дозволяє!!!!! Тоді на растов!!!!
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22.07.2025 21:28 Відповісти
 
 