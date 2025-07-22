Донька Келлога про ухвалення закону щодо НАБУ і САП: "Рішення приголомшливо дурне"

Донька спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога Меган Моббс прокоментувала ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414 щодо фактичної ліквідації незалежності НАБУ і САП.

Про це вона написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення є справді, неймовірно, приголомшливо дурним. Воно було ухвалено в найгірший можливий момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці США", - наголосила донька Келлога.

Моббс додала, що цей закон "дає сильний аргумент для поганих акторів".

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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