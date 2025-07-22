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Новини Тиск на НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Донька Келлога про ухвалення закону щодо НАБУ і САП: "Рішення приголомшливо дурне"

Донька Келлога Меган Моббс про закон №12414

Донька спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога Меган Моббс прокоментувала ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414 щодо фактичної ліквідації незалежності НАБУ і САП.

Про це вона написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення є справді, неймовірно, приголомшливо дурним. Воно було ухвалено в найгірший можливий момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці США", - наголосила донька Келлога.

Моббс додала, що цей закон "дає сильний аргумент для поганих акторів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Закликаємо президента ветувати проєкт закону №12414, - Центр громадянських свобод

Донька спецпредставника США Кіта Келлога Меган Моббс прокоментувала підтримку закону №12414 щодо ліквідації незалежності НАБУ і САП.

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація незалежності НАБУ та САП - це початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках, - Мусаєва

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) США (23858) САП (2277) Келлог Кіт (200)


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Топ коментарі
+19
нам везе що серед еліти сша є ті котрим не похрену
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22.07.2025 21:09 Відповісти
+14
А в цьому вся суть зеленської зграї!
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22.07.2025 21:10 Відповісти
+13
"Рішення приголомшливо дурне"
Це, якщо, з огляду користі для України. А, якщо, з огляду на користь для пліснявих корупціонерів та кацапів, то потужне.
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22.07.2025 21:10 Відповісти
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нам везе що серед еліти сша є ті котрим не похрену
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22.07.2025 21:09 Відповісти
Украина страна победившей коррупции, где за сообщение о коррупции увольняют с работы!!!
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22.07.2025 21:13 Відповісти
Друзі, в цей найважчий для нашої країни час нам оголосили ще одну війну. Іноземна агентура, проплачена гнилим Заходом, вирішила здійснити атаку на нашого законного лідера, а отже - на кожного з нас. Ми підтримуємо президента у боротьбі з внутрішнім окупантом. Слава Україні!
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22.07.2025 21:15 Відповісти
це сарказм? )
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22.07.2025 21:17 Відповісти
Гнилий захід хотів пощупати нашого незламного лідора прямо за міндіча! Але ми відрубали їхні брудні щупальці.
Як же важко зараз нашому президенту. Бережи його Пресвята Богоридице!
Друзі, коли ворог знову намагається посіяти розбрат у наших лавах, ми повинні бути ще більш єдиними. Ворог діє підступно - через інформаційні атаки, підкуп і маніпуляції. Але нас 73% - ми нарід, що пройшов вогонь і сталь, нас не зламати. Ми стоїмо поруч із нашим президентом, нашими захисниками і всією нацією. Разом - до перемоги! Слава Україні!
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22.07.2025 21:20 Відповісти
Ми знаємо, що таке сталеві яйця і тисяча від Зеленського!
Твердо віримо всьому, що скаже нам наш найвеличніший лідер **********, а все інше для нас то вороже ІПСО.
Ми підемо за нього і в вогонь 🔥 і в воду і під "золотий дощ", але не на фронт, бо ну його нах.
В усіх проблемах в нас винен тільки ....
Як заповідав гарант.
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22.07.2025 21:37 Відповісти
а ще:

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
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22.07.2025 21:41 Відповісти
зачьот !

доведення ситуації до абсурду -

один із прийомів ведення дискусії
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22.07.2025 21:39 Відповісти
Він завжди був справжнім ... виродком!
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22.07.2025 21:18 Відповісти
ой вей ! чому був? ВІН вже помер?

яке горе! яке горе!
пічаль нарітна !

.
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22.07.2025 21:43 Відповісти
Нехай збудуться ваші мрії! Думав те, що виродком продовжує залишатись для зрячих і так очевидно!
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22.07.2025 21:47 Відповісти
Ходив по гриби? Для їстівних трохи заскоро.
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22.07.2025 21:20 Відповісти
Потужно сказано, якщо з рівня розуміння мавпи
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22.07.2025 21:23 Відповісти
це тебе ще від серіалу про Голобородька не відпустило? Чи ти вже ZEшмарафона передивилося?
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22.07.2025 21:24 Відповісти
Як же іноземна агентура почала біситись, коли наш лідор вільного світу - Володимир Олександрович нарешті взяв їх за шкірки. Сьогодні ти показала своє справжнє обличчя, ти проти Зеленського і України, вороття назад вже не буде. Ми захистимо нашого президента і наш суверенітет! Соросята не пройдуть!
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22.07.2025 21:27 Відповісти
Сьогодні в вашому дурдомі день відкритих дверей? Ти що втік?
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22.07.2025 21:29 Відповісти
Один Лiдор! Одна Потужнiсть! Одна Незламнiсть!
Кожен хто пише образу на Президента Зеленського попадає в бан і отримує скаргу
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22.07.2025 21:34 Відповісти
Істинно каже ЗЄ-атєц !
Тільки тупий зоомасс не підтримає ЗЄ-сина і святого духа !

.
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22.07.2025 21:47 Відповісти
Це троінг чи дебілізм?
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22.07.2025 21:48 Відповісти
"Рішення приголомшливо дурне"
Це, якщо, з огляду користі для України. А, якщо, з огляду на користь для пліснявих корупціонерів та кацапів, то потужне.
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22.07.2025 21:10 Відповісти
Супер потужне. Чем ближе маячит на горизонте касса - тем сильнее они сцутся от страха.
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22.07.2025 21:15 Відповісти
саме так!

попереджав же їхній аятолла БаблоМойський !

.
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22.07.2025 21:49 Відповісти
Було б приголомшливо якби у зеленських було б хоч одне розумне рішення, а так - проство суворі реалії нашого життя!
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22.07.2025 21:21 Відповісти
З точки зору здорового глузду - дурне. Навіть самовбивче. У слуг зеленого, як і у нього істинкт самозбереження дав збій.
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22.07.2025 21:22 Відповісти
А в цьому вся суть зеленської зграї!
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22.07.2025 21:10 Відповісти
Десь за океаном вже приготували ременя для ваЗЕлінової ср..ки.
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22.07.2025 21:10 Відповісти
Ну нема у них методів на зелю саприкіна пора це вже зрозуміти
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22.07.2025 21:29 Відповісти
Чекай, Штати допоки ще не згадали, як зелений ЛІДОР ********** разом з бенею бабки з Привату виводили, це так для початку 😏
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22.07.2025 22:05 Відповісти
Щиро дякуємо, пані Меган, Вам та Вашому батьку, пану Генералу Келлогу, за підтримку Демократичної України!

Ви дали виключно точну оцінку режиму ЗЄлєнського !

.
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22.07.2025 21:11 Відповісти
"приголомшливо дурний" -

ЗЄля, це про тебе !
і НЕ я !

.
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22.07.2025 21:12 Відповісти
Ю.Швець биту годину розповідав про хитрий план ЦРУ по усуненню ЗЄлі

здається, почалось....

.
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22.07.2025 21:15 Відповісти
А шо каже Гордон?
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22.07.2025 21:45 Відповісти
Трамп очікував все це від Зеленського. Та і Віктор Орбан теж.
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22.07.2025 21:12 Відповісти
Це не дурне а дуже розумне рішення,ЗЕлені покидьки добре розуміють що роблять,кріпаків на фронт і в могилу а сімі тут яйця по 17 .А потім усі обурюємось чому наші дрони не ******* по москві,а нема тих дронів і не буде все ********* 95 кварталом,а люди останнє вишкрібають щоб Стерненку задонатити.
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22.07.2025 21:12 Відповісти
Чому ти ще не на акції протесту ?
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22.07.2025 21:17 Відповісти
Санич - їбаш їх, *****!
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22.07.2025 21:22 Відповісти
- ботва лише в інеті і на форумах хоробра , а на вулицю , цих ссикунів - ухилянтів , і не витягнеш ! ...))
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22.07.2025 21:31 Відповісти
Анекдот: Сексот вийшов на протест.
А лопати вже видають?)
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22.07.2025 21:36 Відповісти
Воно й видно де ти активність проявляєш. 😂
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22.07.2025 22:08 Відповісти
а я за Пороха голосував,мені тут на Цензорі ті хто за ЗЕлупу топили розповідали що вони відразу його знесуть як тільки він почне не те шось робить.Ви вже заїбали ,ви будуте голосувати за Клоунів,шоуменів,Тищенків, за всяку наволоч а ми Порохоботи будимо з Майдана не вилазити ,сосіть *** у лисого з Кварталу
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22.07.2025 21:23 Відповісти
кріпак - вправний Воїн з ******** технікою це вам навіть не "чєловєк з ружжом"
це очєнь і очєнь...

а ще - у нього рука ✋🏿 НЕ здригнеться !
.
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22.07.2025 21:18 Відповісти
"Ой, смереко,
Чом ти так ростеш далеко...?"

.
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22.07.2025 21:19 Відповісти
Зєля луччій! Так як він пітухів ніхто не **@! Підтримую пана найшашличнішого до самої перемохи!
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22.07.2025 21:13 Відповісти
Лунає 7 40 всі встають.
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22.07.2025 21:38 Відповісти
263 - дурнів?
Як на мене, просто інтереси, просто бізнес - нічого особистого
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22.07.2025 21:14 Відповісти
Санкції, для 260 **********, дуже б покращили ситуацію!, і про Найвеличнійшого, не забути...
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22.07.2025 21:14 Відповісти
Їхні санкції:

Знову цвітуть платани,
Хвиля Дніпровська б'є....

короче, санкції на вибір.

.
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22.07.2025 21:21 Відповісти
Дебільне
Вводьте проти землі і шобли санкції
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22.07.2025 21:14 Відповісти
а Меган Кітовна не підкаже чому її батько , так швидко , з Києва втік ...?
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22.07.2025 21:15 Відповісти
не твого кацапського нила справа !

👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿...на буй !

.
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22.07.2025 21:22 Відповісти
Донька Келлога

це як син маминої подруги, такий собі авторитет, якщо що)
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22.07.2025 21:16 Відповісти
Не треба поспішати з висновками. Сьогодні Келлог скаже шось там "ми з вами" - от і донька геній, а завтра Келлог скаже "оддавайте території" - от і донька дурепа.
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22.07.2025 21:19 Відповісти
Цікаво було б дізнатися думку пса Патрона про події навколо САП та НАБУ
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22.07.2025 21:24 Відповісти
Йому пофігу - він же собака, шо з нього взять)
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22.07.2025 21:26 Відповісти
Але хлопчик хороший)
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22.07.2025 21:28 Відповісти
і пану Генералу респект !
і доня у нього умничка!

не дарма залишив "в лавкє" за ЗЄльоними злодюгами спостерігати

.
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22.07.2025 21:25 Відповісти
Та да, звісно дурне рішення, хто б казав, за останні півроку хоч би з курячими яйцями проблему такі грамотні вирішили у себе там.
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22.07.2025 21:17 Відповісти
👍
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22.07.2025 21:19 Відповісти
А вот это интересно. Посты в правительственном квартале в Киеве со вчерашнего дня усилены, сообщили источники «Страны» в правоохранительных органах. Основная задача - не допустить в правительственные здания сотрудников НАБУ.

«Вчера прошло совещание с участием Управления госохраны, полиции и других органов. Принято решение все посты вокруг правительства квартала максимально усилить.

Основная задача не пропустить прорыва в здания квартала сотрудников НАБУ. Это будет приравниваться как проход террористов или человека с боевым оружием», - говорит источник." До этого было сообщение, что детективы НАБУ ждали депутатов на проходной, а те от них убегали. Плюс такая спешка с сегодняшней кастрацией НАБУ. Что-то они накопали серьезное. Говорят, что масштабное воровство, связанное с дронами. Плюс Кривонос сегодня говорил о том, что только НАБУ может противодействовать воровству американской и европейской помощи. И вряд ли Кривонос действовал без консультаций с США. Весьма интересно
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22.07.2025 21:21 Відповісти
А звідки у вас, така інформація, що і ХТО і де, пости розставив??
Свого часу, у 2013-14 році, такими діями, брати клюєві оперували з АПУ і РНБОУ!!??
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22.07.2025 21:29 Відповісти
Де була ця пані коли її батько пропонував українцям визнати Крим російським?Чого вона тоді мовчала?
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22.07.2025 21:23 Відповісти
Ти на себе дивився, сцикун? В дитинстві сцяв в труси? Ще і гімно їв...
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22.07.2025 21:58 Відповісти
Рішення на 💯 % відповідає інтересам і інтелекту гаранта та його свити.
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22.07.2025 21:23 Відповісти
Зеленський, Єрмак, Татаров та їх поплічники з 95 Кварталу - це зрадники, кремлівські агенти впливу, які вдарили "ножем в спину" всій Україні.
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22.07.2025 21:23 Відповісти
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22.07.2025 21:25 Відповісти
ну, що маєте відповісти, гаспада-таваріщі ЗЄльоні курви, хлопцю ?

і чи йому одному ?
будете бити-стріляти ?
в ста метрах від Меморіалу ста тисячам загиблих Воїнів за Волю України?

.
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22.07.2025 21:33 Відповісти
Сценарій, «непримеренної метушні приблуд95» проти антикорупційних структур, які виконували, його ж завдання, заколотів зеленський, з Оманськими помічниками ригоАНАЛІВ, з урядового кварталу!
Абрахамій та стефанчуки, як подільники, підпряглися, а може пройде??
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22.07.2025 21:26 Відповісти
Це все виглядає геть дивно.
Насторожує інше, влада дуже добре розуміла, який хай піднімуть її дії, під час війни таке робити не доцільно, хіба що ти хочеш відволікти людей від чогось важливого... наприклад Зеленський ветує не підпише цей закон, але переговорна група в Туреччині піде на поступки Кремлю... наша влада це професійні шулера, уважно слідкуйте за їх руками...
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22.07.2025 21:28 Відповісти
Найпростіше пояснення - на 90% правильне. А це - крадіжка грошей безкарно.
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22.07.2025 22:02 Відповісти
Приголомшливо дурне - бо спалили самі себе. Тепер донори почнуть думати як контролювати цих папуасів щоб вони не крали банани.
Можуть і зовсім перекрити кисень. Беріть молотки, дібіли в Раді, і гатіть себе по макітрах на наступному засіданні.
Чи може ви, довбні, думаєте що ви і є - Україна?
Що ви є - що вас нема. Краще - нема.
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22.07.2025 21:30 Відповісти
вони взяли в заручники цілу країну, ******** чудово розуміють що донори нічого не зроблять окрім дежурних "озабоченостей" адже їм потрібен щит, не важливо який.
тільки можуть догратись до того що тут створять нью білорашку зі всіма витікаючими наслідками.
дякую 73% за вирок, вирок країні
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22.07.2025 21:42 Відповісти
А хто вона така і на що вона впливає?
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22.07.2025 21:34 Відповісти
НІ-НА-ЩО
лише тягнула гроші з бюджета !
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22.07.2025 21:41 Відповісти
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22.07.2025 21:40 Відповісти
"Это решение действительно, невероятно, потрясающе глупое"

Хитрый - это не тот , кого все считают хитрым, а тот - кого все считают дураком
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22.07.2025 21:43 Відповісти
Щось мені підказує, що Зе зассить і ветує. Дуже багато обурених.
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22.07.2025 21:44 Відповісти
Ослу похер. То вже татаров з єрмаком та подоляком будуть вирішувати.
Я думаю - час втечі ще не прийшов - ще немає загрози бути одягненим на держак від лопати.
І відкрився новий сейф з грошима, з якого можна безконтрольно красти.
Осел підпише цей папірець.
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22.07.2025 21:52 Відповісти
Мабуть, це була умова пукіна, щоб припинити обстріли Києва.
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22.07.2025 21:52 Відповісти
Америкосы - империалисты! Руки прочь от нашего приЗедента ермака!
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22.07.2025 22:00 Відповісти
З такими кульбітами від зе і Ко в них не бруківка полетить а дроти.
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22.07.2025 22:08 Відповісти
 
 