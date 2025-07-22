Донька Келлога про ухвалення закону щодо НАБУ і САП: "Рішення приголомшливо дурне"
Донька спецпредставника Дональда Трампа Кіта Келлога Меган Моббс прокоментувала ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414 щодо фактичної ліквідації незалежності НАБУ і САП.
Про це вона написала у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Це рішення є справді, неймовірно, приголомшливо дурним. Воно було ухвалено в найгірший можливий момент, зважаючи на нещодавні позитивні зміни в політиці США", - наголосила донька Келлога.
Моббс додала, що цей закон "дає сильний аргумент для поганих акторів".
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
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Як же важко зараз нашому президенту. Бережи його Пресвята Богоридице!
Друзі, коли ворог знову намагається посіяти розбрат у наших лавах, ми повинні бути ще більш єдиними. Ворог діє підступно - через інформаційні атаки, підкуп і маніпуляції. Але нас 73% - ми нарід, що пройшов вогонь і сталь, нас не зламати. Ми стоїмо поруч із нашим президентом, нашими захисниками і всією нацією. Разом - до перемоги! Слава Україні!
Твердо віримо всьому, що скаже нам наш найвеличніший лідер **********, а все інше для нас то вороже ІПСО.
Ми підемо за нього і в вогонь 🔥 і в воду і під "золотий дощ", але не на фронт, бо ну його нах.
В усіх проблемах в нас винен тільки ....
Як заповідав гарант.
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
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доведення ситуації до абсурду -
один із прийомів ведення дискусії
яке горе! яке горе!
пічаль нарітна !
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Кожен хто пише образу на Президента Зеленського попадає в бан і отримує скаргу
Тільки тупий зоомасс не підтримає ЗЄ-сина і святого духа !
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Це, якщо, з огляду користі для України. А, якщо, з огляду на користь для пліснявих корупціонерів та кацапів, то потужне.
попереджав же їхній аятолла БаблоМойський !
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Ви дали виключно точну оцінку режиму ЗЄлєнського !
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ЗЄля, це про тебе !
і НЕ я !
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здається, почалось....
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А лопати вже видають?)
це очєнь і очєнь...
а ще - у нього рука ✋🏿 НЕ здригнеться !
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Чом ти так ростеш далеко...?"
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Як на мене, просто інтереси, просто бізнес - нічого особистого
Знову цвітуть платани,
Хвиля Дніпровська б'є....
короче, санкції на вибір.
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Вводьте проти землі і шобли санкції
👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿...на буй !
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це як син маминої подруги, такий собі авторитет, якщо що)
і доня у нього умничка!
не дарма залишив "в лавкє" за ЗЄльоними злодюгами спостерігати
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«Вчера прошло совещание с участием Управления госохраны, полиции и других органов. Принято решение все посты вокруг правительства квартала максимально усилить.
Основная задача не пропустить прорыва в здания квартала сотрудников НАБУ. Это будет приравниваться как проход террористов или человека с боевым оружием», - говорит источник." До этого было сообщение, что детективы НАБУ ждали депутатов на проходной, а те от них убегали. Плюс такая спешка с сегодняшней кастрацией НАБУ. Что-то они накопали серьезное. Говорят, что масштабное воровство, связанное с дронами. Плюс Кривонос сегодня говорил о том, что только НАБУ может противодействовать воровству американской и европейской помощи. И вряд ли Кривонос действовал без консультаций с США. Весьма интересно
Свого часу, у 2013-14 році, такими діями, брати клюєві оперували з АПУ і РНБОУ!!??
і чи йому одному ?
будете бити-стріляти ?
в ста метрах від Меморіалу ста тисячам загиблих Воїнів за Волю України?
.
Абрахамій та стефанчуки, як подільники, підпряглися, а може пройде??
Насторожує інше, влада дуже добре розуміла, який хай піднімуть її дії, під час війни таке робити не доцільно, хіба що ти хочеш відволікти людей від чогось важливого... наприклад Зеленський ветує не підпише цей закон, але переговорна група в Туреччині піде на поступки Кремлю... наша влада це професійні шулера, уважно слідкуйте за їх руками...
Можуть і зовсім перекрити кисень. Беріть молотки, дібіли в Раді, і гатіть себе по макітрах на наступному засіданні.
Чи може ви, довбні, думаєте що ви і є - Україна?
Що ви є - що вас нема. Краще - нема.
тільки можуть догратись до того що тут створять нью білорашку зі всіма витікаючими наслідками.
дякую 73% за вирок, вирок країні
лише тягнула гроші з бюджета !
Хитрый - это не тот , кого все считают хитрым, а тот - кого все считают дураком
Я думаю - час втечі ще не прийшов - ще немає загрози бути одягненим на держак від лопати.
І відкрився новий сейф з грошима, з якого можна безконтрольно красти.
Осел підпише цей папірець.