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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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В Днепре люди вышли на акцию против законопроекта о НАБУ и САП. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 21 июля в Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Люди призывают президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.

Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Также читайте: Свириденко и вице-премьер по евроинтеграции Качка обсудили с еврокомиссаром Кос изменения законодательства относсительно НАБУ и САП

Акция против законопроекта о НАБУ и САП в Днепре
Фото: Днепр.медиа
Люди в Днепре призывают Зеленского ветировать законопроект №12414 в Днепре
Фото: Днепр.media
Акция против закона о НАБУ и САП в Днепре
Фото: Днепр.media
Акция против закона о НАБУ и САП в Днепре
Фото: Днепр.media
Акция против закона о НАБУ и САП в Днепре
Фото: Днепр.медиа

Автор: 

акция (2425) НАБУ (4276) Днепр (4477) САП (2124) Днепропетровская область (4259) Днепровский район (135)


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Топ комментарии
+20
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22.07.2025 21:45 Ответить
+18
НАБУ не садить НАБУ розслідує.не садять наші корумповані пригріті Зеленським та Єрмаком судді
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22.07.2025 21:48 Ответить
+12
#Зеленський об'єднує Україну!

Правда проти себе...
Але це вже інша історія🤭
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22.07.2025 21:50 Ответить
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22.07.2025 21:45 Ответить
шкода що тебе зелубу не посадили
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22.07.2025 21:48 Ответить
НАБУ не садить НАБУ розслідує.не садять наші корумповані пригріті Зеленським та Єрмаком судді
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22.07.2025 21:48 Ответить
Йде звичайна боротьба за вплив на різні сфери економіки та бізнесу в Україні, прикриваючись купками, сподіваюся що не проплаченими мітингами, чи патріотично настроєними прихильниками, які навіть і не уявляють, що вся ця возня з за дуже великих грошей.
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22.07.2025 21:55 Ответить
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22.07.2025 21:49 Ответить
вот это осиное гнездо всковырнули.... "выгнать" людей на протест против закона который ограничивает полномочия органов борьбы с коррупцией которые имеют Нулевую эффективность для народа Украины, видемо дают кому-то нормальный такой доход и власть что страшно это потерять! Осиное гнездо - Зеля браво, как бы я плохо не относился к нему он должен навести порядок это будет Ну очень тяжело... люди то не простые Майдан пытаться замутить против Головнокомандувача підчас війне, вони не зупиняється поки і країну не знищать!
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22.07.2025 21:50 Ответить
ой НЄ прості люди !

Ю.Швець кілька днів тому розповідав про план ЦРУ по усуненню ЗЄльоного.

і осьо воно !

.
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22.07.2025 22:02 Ответить
Успокойся, 'народ Украины'. 'Мутят' в Московии и зад правителям лижут тоже там.
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22.07.2025 22:06 Ответить
в Україні не буває прастих людей. У нас усі неповторні і надзвичайні
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22.07.2025 22:56 Ответить
#Зеленський об'єднує Україну!

Правда проти себе...
Але це вже інша історія🤭
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22.07.2025 21:50 Ответить
"Багато" вийшло...потужно. На жаль
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22.07.2025 21:51 Ответить
Майдан теж почуть розгорівся...

.
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22.07.2025 22:03 Ответить
Воно таке прохане.Йому ніколи бо в нього черговий гундосий відосик начасі.
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22.07.2025 21:52 Ответить
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22.07.2025 21:52 Ответить
Зараз по всій території України оголосять "повітряну тривогу", а всіх хто не розійшлися зластають.
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22.07.2025 21:53 Ответить
щас !

йти або НЕ йти в бомбосховище це - особистий вибір Громадянина.

ми - нація вільних людей під бомбардуванням !

.
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22.07.2025 22:06 Ответить
Нагадую, що незалежність НАБУ та САП - це була частина важливих умов для отримання безвізу з ЄС. Чекаємо відміни безвізу? Якого біса вони творять?
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22.07.2025 21:53 Ответить
який безвіз? його давно потрібно було скасувати. ще в 19-му році. щоб ніхто не зміг потрапити на рубежі Монако.
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22.07.2025 21:59 Ответить
Батальон Монако встоїть, а вот за відміну безвізового режиму прості українці щиро "подякують" ЗЄльоному !

.
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22.07.2025 22:10 Ответить
а не факт, що встоїть. якщо анулюватимуть безвізовий режим, то і в Україну тоді будуть повертати усіх тих захисників Монако. воювати в Україні за Україну мають українці, а не німці чи французи.
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22.07.2025 23:01 Ответить
он як. невже смєтуни на вулиці вийшли? )
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22.07.2025 21:57 Ответить
Ну, змітати першими почали не ми, а влада - змели незалежність антикорупційних органів. Чи ви і сам корупціонер, і вам ті органи як серпом по яйцях?
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22.07.2025 22:11 Ответить
змітати першими почали 73%, які і привели цю владу. адекватні люди їм казали - не робіть дурні, бо пошкодуєте. а у відповідь - єслі ані будут дєлать шо-то нє то, то ми їх сметьом... того і запитую, то вже ті смєтуни вийшли на вулиці? про Львів окреме питання, бо там реально за Пороха голосувала величезна бліьшість. то там зараз порохоботи на вулиці. а от в Дніпрі і в Києві то мабуть вже смєтуни вийшли. ) а може ні. може це залишки порохоботів там вийшли... ні, не корупціонер і ніколи ним не були.
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22.07.2025 23:10 Ответить
Геть зелених свінособак .
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22.07.2025 22:07 Ответить
ФСБ спробує пікетами розшатати Україну під соусом "Руки геть від НАБУ" А коли корупціонерів відпускали під заставу то ні одного пікетувальника не бачив. Інтересно все організовано...
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22.07.2025 22:11 Ответить
Так не треба було таку #єрню пороти.
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22.07.2025 22:13 Ответить
А прийняття зашкварного закону не розхитує ситуацію?
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22.07.2025 22:25 Ответить
А за підвищення жебрацьких зарплат в Дніпрі люди ще не вийшли?! Дивно...
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22.07.2025 22:12 Ответить
А звідки ті гроші брати? З кишень європейців? Схоже, вони ті кармани скоро позашивають.
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22.07.2025 22:15 Ответить
А ти чекаєш, що хтось вийде за підвищення твоєї жебрацької зарплатні?
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22.07.2025 22:33 Ответить
Так, цікаві у нас вкраїнчики.
За свої мізерні зарплати непереживають зовсім, але дуже переживають шоби у окремих нероб котрі поставили себе над законами України неодібрали їхні захмарні зарплати і премії.
ЦЕ ЧИСТО УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН.
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22.07.2025 22:51 Ответить
Який же ти де'біл. Шкода, що таких мав"п в Україні багато.
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22.07.2025 23:02 Ответить
 
 