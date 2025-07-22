В Днепре люди вышли на акцию против законопроекта о НАБУ и САП. ВИДЕО+ФОТО
Вечером 21 июля в Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Люди призывают президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.
Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
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+20 Максім ХОЙ #398010
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Ю.Швець кілька днів тому розповідав про план ЦРУ по усуненню ЗЄльоного.
і осьо воно !
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Правда проти себе...
Але це вже інша історія🤭
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йти або НЕ йти в бомбосховище це - особистий вибір Громадянина.
ми - нація вільних людей під бомбардуванням !
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За свої мізерні зарплати непереживають зовсім, але дуже переживають шоби у окремих нероб котрі поставили себе над законами України неодібрали їхні захмарні зарплати і премії.
ЦЕ ЧИСТО УКРАЇНСЬКИЙ ФЕНОМЕН.