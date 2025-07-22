В Днепре люди вышли на акцию против законопроекта о НАБУ и САП. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 21 июля в Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Люди призывают президента Владимира Зеленского ветировать законопроект.

Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

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