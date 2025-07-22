В Дніпрі люди вийшли на акцію проти законопроєкту щодо НАБУ та САП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 21 липня в Дніпрі люди вийшли на акцію проти прийняття Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Люди закликають президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт.

Нагадаємо ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Також читайте: Свириденко та віцепрем’єр з євроінтеграції Качка обговорили з єврокомісаркою Кос зміни законодавства щодо НАБУ та САП