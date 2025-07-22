В Дніпрі люди вийшли на акцію проти законопроєкту щодо НАБУ та САП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ввечері 21 липня в Дніпрі люди вийшли на акцію проти прийняття Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Люди закликають президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт.
Нагадаємо ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.
Топ коментарі
+5 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.07.2025 21:45 Відповісти Посилання
+2 Любо Неожиданнов
показати весь коментар22.07.2025 21:48 Відповісти Посилання
+2 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар22.07.2025 21:48 Відповісти Посилання
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Ю.Швець кілька днів тому розповідав про план ЦРУ по усуненню ЗЄльоного.
і осьо воно !
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Правда проти себе...
Але це вже інша історія🤭
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йти або НЕ йти в бомбосховище це - особистий вибір Громадянина.
ми - нація вільних людей під бомбардуванням !
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