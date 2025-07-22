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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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В Дніпрі люди вийшли на акцію проти законопроєкту щодо НАБУ та САП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ввечері 21 липня в Дніпрі люди вийшли на акцію проти прийняття Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Люди закликають президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт.

Нагадаємо ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Також читайте: Свириденко та віцепрем’єр з євроінтеграції Качка обговорили з єврокомісаркою Кос зміни законодавства щодо НАБУ та САП

Акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП в Дніпрі
Фото: Дніпро.media
Люди в Дніпрі закликають Зеленського ветувати законопроєкт №12414 в Дніпрі
Фото: Дніпро.media
Акція проти закону щодо НАБУ та САП в Дніпрі
Фото: Дніпро.media
Акція проти закону щодо НАБУ та САП в Дніпрі
Фото: Дніпро.media
Акція проти закону щодо НАБУ та САП в Дніпрі
Фото: Дніпро.media

Автор: 

акція (1462) НАБУ (5149) Дніпро (3337) САП (2277) Дніпропетровська область (4044) Дніпровський район (137)


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Топ коментарі
+5
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22.07.2025 21:45 Відповісти
+2
шкода що тебе зелубу не посадили
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22.07.2025 21:48 Відповісти
+2
НАБУ не садить НАБУ розслідує.не садять наші корумповані пригріті Зеленським та Єрмаком судді
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22.07.2025 21:48 Відповісти
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22.07.2025 21:45 Відповісти
кого посадили ці антикорупціонери? приклади? сбу взяли під варту чебурека і його батька з набу
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22.07.2025 21:45 Відповісти
шкода що тебе зелубу не посадили
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22.07.2025 21:48 Відповісти
НАБУ не садить НАБУ розслідує.не садять наші корумповані пригріті Зеленським та Єрмаком судді
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22.07.2025 21:48 Відповісти
Йде звичайна боротьба за вплив на різні сфери економіки та бізнесу в Україні, прикриваючись купками, сподіваюся що не проплаченими мітингами, чи патріотично настроєними прихильниками, які навіть і не уявляють, що вся ця возня з за дуже великих грошей.
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22.07.2025 21:55 Відповісти
не бзди, кацап, з ЗЄльоними розберемось
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22.07.2025 21:59 Відповісти
А зараз обідно було й огидно, може видалиш сам?
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22.07.2025 22:00 Відповісти
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22.07.2025 21:49 Відповісти
вот это осиное гнездо всковырнули.... "выгнать" людей на протест против закона который ограничивает полномочия органов борьбы с коррупцией которые имеют Нулевую эффективность для народа Украины, видемо дают кому-то нормальный такой доход и власть что страшно это потерять! Осиное гнездо - Зеля браво, как бы я плохо не относился к нему он должен навести порядок это будет Ну очень тяжело... люди то не простые Майдан пытаться замутить против Головнокомандувача підчас війне, вони не зупиняється поки і країну не знищать!
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22.07.2025 21:50 Відповісти
ой НЄ прості люди !

Ю.Швець кілька днів тому розповідав про план ЦРУ по усуненню ЗЄльоного.

і осьо воно !

.
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22.07.2025 22:02 Відповісти
Успокойся, 'народ Украины'. 'Мутят' в Московии и зад правителям лижут тоже там.
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22.07.2025 22:06 Відповісти
#Зеленський об'єднує Україну!

Правда проти себе...
Але це вже інша історія🤭
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22.07.2025 21:50 Відповісти
"Багато" вийшло...потужно. На жаль
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22.07.2025 21:51 Відповісти
Майдан теж почуть розгорівся...

.
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22.07.2025 22:03 Відповісти
Воно таке прохане.Йому ніколи бо в нього черговий гундосий відосик начасі.
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22.07.2025 21:52 Відповісти
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22.07.2025 21:52 Відповісти
Зараз по всій території України оголосять "повітряну тривогу", а всіх хто не розійшлися зластають.
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22.07.2025 21:53 Відповісти
щас !

йти або НЕ йти в бомбосховище це - особистий вибір Громадянина.

ми - нація вільних людей під бомбардуванням !

.
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22.07.2025 22:06 Відповісти
Нагадую, що незалежність НАБУ та САП - це була частина важливих умов для отримання безвізу з ЄС. Чекаємо відміни безвізу? Якого біса вони творять?
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22.07.2025 21:53 Відповісти
який безвіз? його давно потрібно було скасувати. ще в 19-му році. щоб ніхто не зміг потрапити на рубежі Монако.
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22.07.2025 21:59 Відповісти
он як. невже смєтуни на вулиці вийшли? )
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22.07.2025 21:57 Відповісти
Геть зелених свінособак .
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22.07.2025 22:07 Відповісти
 
 