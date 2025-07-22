Свириденко та віцепрем’єр з євроінтеграції Качка обговорили з єврокомісаркою Кос зміни законодавства щодо НАБУ та САП

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко та віцепремʼєр з євроінтеграції Тарас Качка провели онлайн-розмову з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос щодо законопроєкту, який прийняла Верховна Рада стосовно незалежності НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Качка повідомив, що уряд готовий "працювати з усіма – партнерами, громадянським суспільством, експертами – щоб забезпечити необхідні для верховенства права". Він заявив, що обговорив з єврокомісаркою Кос питання щодо законопроєкту, окремі норми якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів в Україні.

"Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху", - зазначив Качка.

Віцепремʼєр-міністр з євроінтеграції також повідомив, що "всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою".

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Єврокомісар Кос також повідомила про розмову із представниками українського уряду

"Відверта розмова з Юлією Свириденко та Тарасом Качкою. Висловила серйозну стурбованість щодо останніх подій у сфері верховенства права, особливо щодо змін, прийнятих до закону про НАБУ та САП. Ми продовжуватимемо співпрацю з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та просуванням її шляху до ЄС", — написала Кос у соцмережі Х.

Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.