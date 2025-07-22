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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Свириденко та віцепрем’єр з євроінтеграції Качка обговорили з єврокомісаркою Кос зміни законодавства щодо НАБУ та САП

качка і свириденко

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко та віцепремʼєр з євроінтеграції Тарас Качка провели онлайн-розмову з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос щодо законопроєкту, який прийняла Верховна Рада стосовно незалежності НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Качка повідомив, що уряд готовий "працювати з усіма – партнерами, громадянським суспільством, експертами – щоб забезпечити необхідні для верховенства права". Він заявив, що обговорив з єврокомісаркою Кос питання щодо законопроєкту, окремі норми якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів в Україні.

"Досягнення цілей реформ у сфері верховенства права і антикорупції неможливе без довіри всередині системи антикорупційних органів. Роль Генерального прокурора є особливо важливою у цьому. Єдність і спільна робота усіх антикорупційних органів є запорукою успіху", - зазначив Качка.

Віцепремʼєр-міністр з євроінтеграції також повідомив, що "всі зобов’язання в межах переговорів про вступ до ЄС, зокрема визначені в Дорожніх картах трансформацій, є чинними і будуть виконані повною мірою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісарка Кос про закон щодо НАБУ та САП: Це серйозний крок назад. Незалежні інституції є життєво важливими для євроінтеграції України

Єврокомісар Кос також повідомила про розмову із представниками українського уряду

"Відверта розмова з Юлією Свириденко та Тарасом Качкою. Висловила серйозну стурбованість щодо останніх подій у сфері верховенства права, особливо щодо змін, прийнятих до закону про НАБУ та САП. Ми продовжуватимемо співпрацю з Україною над необхідними реформами у сфері верховенства права та просуванням її шляху до ЄС", — написала Кос у соцмережі Х.

Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Автор: 

НАБУ (5149) Єврокомісія (2214) САП (2277) Качка Тарас (132) Свириденко Юлія (387)


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Топ коментарі
+5
Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП...... не прокатило
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22.07.2025 21:37 Відповісти
+4
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22.07.2025 21:33 Відповісти
+3
НАБУ и САП по самой своей идее независимы от правительства.
Так при чём здесь дерьмаковская подстилка и хряк по кличке "качка"?
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22.07.2025 21:33 Відповісти
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Качка Кос вболтав?
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22.07.2025 21:29 Відповісти
Схоже, ні. Але сказати, що послала - не виходить. Все таки дипломатія.
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22.07.2025 21:42 Відповісти
Качка запевняв Кос що висячий краще чим стоячий та завалив справу.
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22.07.2025 22:03 Відповісти
Отакий зух! - при цьому мугикав пісеньку - я їбуся ліпше гуся - гусь їбеться - валиться
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22.07.2025 22:06 Відповісти
Хлопчики і дівчатка, в наперстки виграти не вийде, не старайтесь і не дуріть народ
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22.07.2025 21:31 Відповісти
Чернишова з аброхамієм, забув направити зеленський, на зустріч з представником ЄС!! Щоб потім, вони змогли, па тіхаму, в лєс…
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22.07.2025 21:31 Відповісти
Украина это страна победившей коррупции, где увольняют за сообщение о коррупции и коррумпированный суд становится на сторону коррупционеров и укрывателей коррупции! Ганьба! Все будут об этом знать!
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22.07.2025 21:32 Відповісти
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22.07.2025 21:33 Відповісти
НАБУ и САП по самой своей идее независимы от правительства.
Так при чём здесь дерьмаковская подстилка и хряк по кличке "качка"?
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22.07.2025 21:33 Відповісти
Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП...... не прокатило
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22.07.2025 21:37 Відповісти
навіть твої улюблені депутати - пЄСики голосували за цей закон !
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22.07.2025 21:39 Відповісти
Ти справжній захисник! Батьківщина та наш головнокомандувач пишаються тобою та покладають на тебе великі надії!
NNN на яку бригаду скинути донат?
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22.07.2025 21:51 Відповісти
Клован, що ти вигадуєш?
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22.07.2025 21:53 Відповісти
Я не довіряю Верховній Раді,особливо Юлії Тимошенко і частині Слугам,а опзж взагалі вороги!
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22.07.2025 21:37 Відповісти
Пускай качку, не пускай - надурити у зелених нікого не вийде, як би складно вони не брехали!
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22.07.2025 21:41 Відповісти
Свириденко та віцепрем'єр з євроінтеграції Качка обговорили з єврокомісаркою Кос зміни законодавства щодо НАБУ та САП і були послані нею в слід за російським кораблем!
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22.07.2025 21:44 Відповісти
по перше, свириденко зелена дегенератка мародерка.
по друге, свириденко керівник виконавчої влади! не її собаче діло оговорювати закони. вона повинна виконувати закони!
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22.07.2025 21:44 Відповісти
Стюардеса завгоспа імітує якусь євроінтеграцію , поки мінічі ,чернищові мародерять Україну
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22.07.2025 21:50 Відповісти
Зе швондери недолугі
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22.07.2025 21:55 Відповісти
Рекомендуємо пані Кос не вірити цим ЗЕленим мерзотникам.
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22.07.2025 21:57 Відповісти
Качка не прав! Нельзя одному антикорупционному органу доверять другому! Надо наоборот друг друга подозревать и жёстко наказывать за преступления государственной важности! Вот тогда будет порядо и будет борьба! А там где всё монолитно, там коррупция непобедима!
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22.07.2025 22:04 Відповісти
Та нема в нас ніякої корупції, а якщо схоже на неї, то це вам здається і взагалі корупція не шкідлива і не страшна, а корисна ( для обраних) і її розмір дуже перебільшений, бо вона маленька і треба їй підрости. А ще, всі корупціонери виїхали ще в 22 році, а ті що залишились то вже патріоти і їм можна...Десь так, мабуть Свиреденко розповіла про наші проблеми, тобто маленькі проблемки з якоюсь там, так званою корупцією.
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22.07.2025 22:04 Відповісти
 
 