Свириденко и вице-премьер по евроинтеграции Качка обсудили с еврокомиссаром Кос изменения законодательства относительно НАБУ и САП

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка провели онлайн-разговор с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос относительно законопроекта, который приняла Верховная Рада относительно независимости НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Качка сообщил, что правительство готово "работать со всеми - партнерами, гражданским обществом, экспертами - чтобы обеспечить необходимые для верховенства права". Он заявил, что обсудил с еврокомиссаром Кос вопрос о законопроекте, отдельные нормы которого ликвидируют независимость антикоррупционных органов в Украине.

"Достижение целей реформ в сфере верховенства права и антикоррупции невозможно без доверия внутри системы антикоррупционных органов. Роль Генерального прокурора особенно важна в этом. Единство и совместная работа всех антикоррупционных органов является залогом успеха", - отметил Качка.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции также сообщил, что "все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, действуют и будут выполнены в полной мере".

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Еврокомиссар Кос также сообщила о разговоре с представителями украинского правительства.

"Откровенный разговор с Юлией Свириденко и Тарасом Качкой. Выразила серьезную обеспокоенность относительно последних событий в сфере верховенства права, особенно относительно изменений, принятых в закон о НАБУ и САП. Мы будем продолжать сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами в сфере верховенства права и продвижением ее пути в ЕС", - написала Кос в соцсети Х.