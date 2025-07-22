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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Свириденко и вице-премьер по евроинтеграции Качка обсудили с еврокомиссаром Кос изменения законодательства относительно НАБУ и САП

качка и свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка провели онлайн-разговор с еврокомиссаром по расширению Мартой Кос относительно законопроекта, который приняла Верховная Рада относительно независимости НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Качка сообщил, что правительство готово "работать со всеми - партнерами, гражданским обществом, экспертами - чтобы обеспечить необходимые для верховенства права". Он заявил, что обсудил с еврокомиссаром Кос вопрос о законопроекте, отдельные нормы которого ликвидируют независимость антикоррупционных органов в Украине.

"Достижение целей реформ в сфере верховенства права и антикоррупции невозможно без доверия внутри системы антикоррупционных органов. Роль Генерального прокурора особенно важна в этом. Единство и совместная работа всех антикоррупционных органов является залогом успеха", - отметил Качка.

Вице-премьер-министр по евроинтеграции также сообщил, что "все обязательства в рамках переговоров о вступлении в ЕС, в частности определенные в Дорожных картах трансформаций, действуют и будут выполнены в полной мере".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссар Кос о законе по НАБУ и САП: Это серьезный шаг назад. Независимые институты жизненно важны для евроинтеграции Украины

Еврокомиссар Кос также сообщила о разговоре с представителями украинского правительства.

"Откровенный разговор с Юлией Свириденко и Тарасом Качкой. Выразила серьезную обеспокоенность относительно последних событий в сфере верховенства права, особенно относительно изменений, принятых в закон о НАБУ и САП. Мы будем продолжать сотрудничество с Украиной над необходимыми реформами в сфере верховенства права и продвижением ее пути в ЕС", - написала Кос в соцсети Х.

Автор: 

НАБУ (4276) Еврокомиссия (1491) САП (2124) Качка Тарас (53) Свириденко Юлия (171)


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Топ комментарии
+10
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22.07.2025 21:33 Ответить
+10
Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП...... не прокатило
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22.07.2025 21:37 Ответить
+6
НАБУ и САП по самой своей идее независимы от правительства.
Так при чём здесь дерьмаковская подстилка и хряк по кличке "качка"?
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22.07.2025 21:33 Ответить
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Качка Кос вболтав?
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22.07.2025 21:29 Ответить
Схоже, ні. Але сказати, що послала - не виходить. Все таки дипломатія.
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22.07.2025 21:42 Ответить
у цьому випадку качка пишеться з малої літери.

а дипломатію під три чорти !
ЗЄльоний розуміє тільки гарну виволочку фейсом об тейбл, як в Оральному кабінеті !

тоді й під себе перестане ходити та ще й костюмчик одягне.

.
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22.07.2025 22:33 Ответить
Качка запевняв Кос що висячий краще чим стоячий та завалив справу.
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22.07.2025 22:03 Ответить
Отакий зух! - при цьому мугикав пісеньку - я їбуся ліпше гуся - гусь їбеться - валиться
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22.07.2025 22:06 Ответить
Хлопчики і дівчатка, в наперстки виграти не вийде, не старайтесь і не дуріть народ
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22.07.2025 21:31 Ответить
Чернишова з аброхамієм, забув направити зеленський, на зустріч з представником ЄС!! Щоб потім, вони змогли, па тіхаму, в лєс…
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22.07.2025 21:31 Ответить
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22.07.2025 21:33 Ответить
НАБУ и САП по самой своей идее независимы от правительства.
Так при чём здесь дерьмаковская подстилка и хряк по кличке "качка"?
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22.07.2025 21:33 Ответить
Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП...... не прокатило
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22.07.2025 21:37 Ответить
навіть твої улюблені депутати - пЄСики голосували за цей закон !
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22.07.2025 21:39 Ответить
Ти справжній захисник! Батьківщина та наш головнокомандувач пишаються тобою та покладають на тебе великі надії!
NNN на яку бригаду скинути донат?
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22.07.2025 21:51 Ответить
Клован, що ти вигадуєш?
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22.07.2025 21:53 Ответить
Я не довіряю Верховній Раді,особливо Юлії Тимошенко і частині Слугам,а опзж взагалі вороги!
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22.07.2025 21:37 Ответить
Пускай качку, не пускай - надурити у зелених нікого не вийде, як би складно вони не брехали!
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22.07.2025 21:41 Ответить
Свириденко та віцепрем'єр з євроінтеграції Качка обговорили з єврокомісаркою Кос зміни законодавства щодо НАБУ та САП і були послані нею в слід за російським кораблем!
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22.07.2025 21:44 Ответить
по перше, свириденко зелена дегенератка мародерка.
по друге, свириденко керівник виконавчої влади! не її собаче діло оговорювати закони. вона повинна виконувати закони!
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22.07.2025 21:44 Ответить
Стюардеса завгоспа імітує якусь євроінтеграцію , поки мінічі ,чернищові мародерять Україну
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22.07.2025 21:50 Ответить
Зе швондери недолугі
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22.07.2025 21:55 Ответить
Рекомендуємо пані Кос не вірити цим ЗЕленим мерзотникам.
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22.07.2025 21:57 Ответить
Качка не прав! Нельзя одному антикорупционному органу доверять другому! Надо наоборот друг друга подозревать и жёстко наказывать за преступления государственной важности! Вот тогда будет порядо и будет борьба! А там где всё монолитно, там коррупция непобедима!
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22.07.2025 22:04 Ответить
Та нема в нас ніякої корупції, а якщо схоже на неї, то це вам здається і взагалі корупція не шкідлива і не страшна, а корисна ( для обраних) і її розмір дуже перебільшений, бо вона маленька і треба їй підрости. А ще, всі корупціонери виїхали ще в 22 році, а ті що залишились то вже патріоти і їм можна...Десь так, мабуть Свиреденко розповіла про наші проблеми, тобто маленькі проблемки з якоюсь там, так званою корупцією.
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22.07.2025 22:04 Ответить
Роль ""ЗЕЛЕНОГО "Генерального прокурора ,КОТРОГО ПРИЗНАЧИВ "ЗЕЗРАДНИК " є особливо важливою у цьому.
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22.07.2025 22:09 Ответить
НАБУ за весь час діяльності не повернули державі ні копійки а тільки весь час її доїли і немалі, це огидна ширма для кришування корупціонерів
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22.07.2025 22:24 Ответить
Свириденко - це та єрмаковська підстилка, що не бачить в Україні корупцію?
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22.07.2025 22:29 Ответить
 
 