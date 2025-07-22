"Ми будемо однією сім’єю", - генпрокурор Кравченко про ліквідацію незалежності САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував проголосований ВР законопроєкт №12414, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це він сказав на брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кравченка, САП тепер стає "однією системою".

"НАБУ точно не підпорядковується [генпрокурору]. Спеціальна антикорупційна прокуратура відповідно до Закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо один одному допомагати", - заявив генпрокурор.

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Для прикладу Кравченко навів справу ексміністра Мін'єду Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Справу розслідує САП.

"Деякі журналісти повідомляли, коли я ще не став генпрокурором, що нового генпрокурора призначили для того, щоб він забрав у Чернишова справу. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу. Як розслідування було, так і буде. Я подивлюся, як вони як вони закінчать, і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення до вироку", - розповів він.

Генпрокурор Кравченко також прокоментував обшуки в окремих детективів НАБУ.

"Ми зараз працюємо максимально злагоджено, щоб не розтягувати процес. Раніше чому все було інакше? Бо це ще радянська система – політична. Треба було "потрошки" показувати результати. А зараз можна відразу брати й робити свою роботу", - додав він.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

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