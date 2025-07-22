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Новини Тиск на НАБУ Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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"Ми будемо однією сім’єю", - генпрокурор Кравченко про ліквідацію незалежності САП

Генпрокурор Кравченко прокоментував закон №12414

Генеральний прокурор Руслан Кравченко прокоментував проголосований ВР законопроєкт №12414, який фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це він сказав на брифінгу для журналістів, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Кравченка, САП тепер стає "однією системою".

"НАБУ точно не підпорядковується [генпрокурору]. Спеціальна антикорупційна прокуратура відповідно до Закону України про прокуратуру, як була, так і залишається у статусі департаменту ОГПУ. І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо один одному допомагати", - заявив генпрокурор.

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Для прикладу Кравченко навів справу ексміністра Мін'єду Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди. Справу розслідує САП.

"Деякі журналісти повідомляли, коли я ще не став генпрокурором, що нового генпрокурора призначили для того, щоб він забрав у Чернишова справу. А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін Чернишова я не заберу. Як розслідування було, так і буде. Я подивлюся, як вони як вони закінчать, і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення до вироку", - розповів він.

Генпрокурор Кравченко також прокоментував обшуки в окремих детективів НАБУ.

"Ми зараз працюємо максимально злагоджено, щоб не розтягувати процес. Раніше чому все було інакше? Бо це ще радянська система – політична. Треба було "потрошки" показувати результати. А зараз можна відразу брати й робити свою роботу", - додав він.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідація незалежності НАБУ та САП - це початок авторитарного дрейфу, коли влада концентрується в одних руках, - Мусаєва

Автор: 

НАБУ (5149) САП (2277) Кравченко Руслан (89) Офіс Генпрокурора (3339)


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Топ коментарі
+28
Мафією?
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22.07.2025 22:45 Відповісти
+16
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22.07.2025 22:47 Відповісти
+14
НАБУ взялась за кума зеленського та єрмака Чернишова.
Тому зараз зеля мстить НАБУ та фактично ліквідовує НАБУ.
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22.07.2025 22:49 Відповісти
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Шведською?
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22.07.2025 22:45 Відповісти
Мафією?
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22.07.2025 22:45 Відповісти
краще бути сиротою….
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22.07.2025 22:45 Відповісти
ндрангетою повіяло.
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22.07.2025 22:45 Відповісти
Сковані одним ланцюгом - покажем Заходу кузькіну мать!
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22.07.2025 22:46 Відповісти
***** какой то
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22.07.2025 22:47 Відповісти
звучить як погроза
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22.07.2025 22:47 Відповісти
Какая разніца (((
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22.07.2025 22:48 Відповісти
Я вже не кажу, що з вуст ЗЕлених, це лунає, як збочення.
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22.07.2025 22:57 Відповісти
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22.07.2025 22:47 Відповісти
Якому другу допомогати, може один одному
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22.07.2025 22:48 Відповісти
Щось підгорає у зеленчаків!
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22.07.2025 22:48 Відповісти
Явка з повинною від вже другого на 💯 % свого прокурора.
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22.07.2025 22:48 Відповісти
В отого чувака, молочного, з папашкою зрадником - це ви його усиновили?
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22.07.2025 22:48 Відповісти
НАБУ взялась за кума зеленського та єрмака Чернишова.
Тому зараз зеля мстить НАБУ та фактично ліквідовує НАБУ.
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22.07.2025 22:49 Відповісти
Тобто оп начхати на обурення і наріду і єс
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22.07.2025 22:49 Відповісти
З такими "родичами" як ти довбню і ворогів не треба. .
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22.07.2025 22:49 Відповісти
Гнида, в тебе одна сім"я це мародери ЗЕ_упа, Татаров,Ємак .........................
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22.07.2025 22:50 Відповісти
Час коли вірили в ваши казочкі підійшов до кінця,настає час діяти,і у казкарів напевне буде поганий настрій та підбите око.
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22.07.2025 22:51 Відповісти
У сраку най іде.
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22.07.2025 22:51 Відповісти
воно іпануте!!! воно навіть не розуміє які жахливі речі говорить
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22.07.2025 22:52 Відповісти
Це п..ць якийсь.
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22.07.2025 22:53 Відповісти
Ми будемо однією сім'єю", під орудою агента козиря.
Коли все це безумство закінчиться,яке прикривається абревіатурою СН.
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22.07.2025 22:53 Відповісти
в осяжному майбутньому не закінчиться. Буде інша абревіатура, за яку проголосують ті ж самі "какаяразніца", до яких ще додасться і ті, хто пішов по 111-й, 258-й, 436-2 тощо...
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22.07.2025 23:11 Відповісти
Мышебратья?
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22.07.2025 22:54 Відповісти
Щастя молодим
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22.07.2025 22:54 Відповісти
Ну так і гвалтівник може казати таке своїй жертві.
Особливо, якщо татко гвалтує доньку через те, що вважає її своєю власністю.
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22.07.2025 22:55 Відповісти
А вказівки сім"ї хто буде давати зверху?Татунцьо єрмак??
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22.07.2025 22:55 Відповісти
неочікуваний поворот сюжету у першому сезоні серіалу "Спасєніє рядовова чєрнишова".
Може бути навіть таке, що писати сценарій другого сезону "Спасєниє рядовова міндіча" навіть і не знадобиться.
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22.07.2025 22:55 Відповісти
Хотів сказати "кланом"
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22.07.2025 22:56 Відповісти
Дон ЗЕлєоне з д'Єрмаком
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22.07.2025 23:11 Відповісти
Угу, гнида вже приміряє владу на себе, берія недороблена.
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22.07.2025 22:56 Відповісти
на словах "І ми будемо однією сім'єю" сицілійська мафія напружилась, відчувши конкуренцію, та почала задивлятися на італійську віллу найвеличнішого хресного батька, незламного Боневтіка оманського...
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22.07.2025 22:59 Відповісти
Відпрацьовує перед завгоспом, для чого його поставили на лице
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22.07.2025 23:00 Відповісти
Краще займись прокурорами-інвалідами, сіейник ти наш .
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22.07.2025 23:04 Відповісти
допоможи з лісу вийти гниді зелені пяні , в такому самому стані "суддя" вбив на варті військового -не можуть посадити--ПОСАДИ Порошенка сфальшували і т д маєш чим займатися. Але ти не для цього прийшов. Пшонка думав так само.
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22.07.2025 23:26 Відповісти
Таке відчуття, що недорозвинене україніське ху-ло про братні народи пробліяло.
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22.07.2025 23:04 Відповісти
Так у Вас и так семья , пиз..те всё в семью. . Тридварасты конченные.
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22.07.2025 23:04 Відповісти
До тебе точно віри не має тиж єрмака людина
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22.07.2025 23:04 Відповісти
Сцить в очі громаді.
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22.07.2025 23:09 Відповісти
Не пройде.
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22.07.2025 23:11 Відповісти
********
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22.07.2025 23:12 Відповісти
"гарний" песик, тобто кожен адекватний громядянин Ураїни "рот твій їбав"?))
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22.07.2025 23:15 Відповісти
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22.07.2025 23:16 Відповісти
Хочу привести для прикладу долю іншого Кравченка=міністра МВД України.
То цей Кравченко теж бажає дві кулі сам у себе пускати?
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22.07.2025 23:17 Відповісти
Та вы петухи уже и так одна зелёная семья.
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22.07.2025 23:19 Відповісти
хто .***** в сімю привів ДБР.ПРОКУРАТУРУ І СБУ є назавжди ворогом і сімї і народу з котрим ця сімя проживала...куйло теж спвав про "єдіноврот"
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22.07.2025 23:20 Відповісти
ЛАСКАВО ПРОСИМО В СІМ'Ю ІНВАЛІДІВ !!!
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22.07.2025 23:25 Відповісти
Как говорят в Одессе: "Вы говорите и я скажу!"
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22.07.2025 23:27 Відповісти
Ви вже давно є сімʼєю підарасів з прізвищем Пу..ін.
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22.07.2025 23:29 Відповісти
Тамбовський вовк вам сім'я...
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22.07.2025 23:33 Відповісти
Зрозуміло: будемо виконувати те, що накажуть. Ну, чесно і відверто.
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22.07.2025 23:35 Відповісти
Однією корупційною сім'єю
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22.07.2025 23:35 Відповісти
Як понабігали, ГАДИТИ лайном проти України, найманці, з бото-ферми єрмака-татарова та московіти від фсб!!
Одна сім'я !!!
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22.07.2025 23:37 Відповісти
Вже колись був Кравченко. Напевно, недалеко від нього пішов. Ти навів би порядок в прокуратурі, покидьок! Он мою маму покалічив п'яний покидьок, 6 років іде "суд" і останнє затягування сталося саме через купленого прокурора! А що там з прокурорами-"інвалідами"? Чому вони не у в'язниці, а отримують гігантські спецпенсії у 37 років і навіть не звільнені?
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22.07.2025 23:38 Відповісти
Проститутка сіфілісна буде тобі сімья
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22.07.2025 23:41 Відповісти
Теперішні що набу,що сап, що МВС,що більшість СБУ,це органи які більше займаються бізнесом ніж своєю роботою.
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22.07.2025 23:41 Відповісти
 
 