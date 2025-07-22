В САП и НАБУ поблагодарили украинцев за акции поддержки: Несмотря на бешеное давление и позорные решения, мы продолжаем бороться за справедливость. ФОТО

В НАБУ и САП выразили благодарность украинцам, которые приняли участие в акциях против закона №12414.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП и НАБУ.

"Коллектив САП искренне благодарит за поддержку украинского народа! Несмотря на огромное давление и позорные решения мы продолжаем бороться за справедливость, честность и достоинство. Мы благодарны каждому, кто присоединился к мероприятиям в поддержку антикоррупционных органов! Мы ценим каждый голос! Борьба продолжается, отстоять независимость САП и НАБУ - наша первоочередная цель!" - написали в САП.

"Коллектив НАБУ искренне поражен поддержкой, которую мы сегодня увидели во время спонтанных мероприятий во многих городах страны. Мы благодарны каждому. Это для нас очень важно - и очень ощутимо. Мы воспринимаем эту поддержку как знак доверия к нашей институции. И сделаем все, чтобы его оправдать.

Особенно поразила решительная позиция молодежи - будущего страны, ради которого мы работаем. Спасибо всем, кто вышел. Это придает нам сил. Мы продолжим работать и в дальнейшем отстаивать нашу независимость расследований от вмешательств", - отметили в пресс-службе НАБУ.

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Напомним, вечером 21 июля в Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве началась акция из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.