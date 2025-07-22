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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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В САП и НАБУ поблагодарили украинцев за акции поддержки: Несмотря на бешеное давление и позорные решения, мы продолжаем бороться за справедливость. ФОТО

В НАБУ и САП выразили благодарность украинцам, которые приняли участие в акциях против закона №12414.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП и НАБУ.

"Коллектив САП искренне благодарит за поддержку украинского народа! Несмотря на огромное давление и позорные решения мы продолжаем бороться за справедливость, честность и достоинство. Мы благодарны каждому, кто присоединился к мероприятиям в поддержку антикоррупционных органов! Мы ценим каждый голос! Борьба продолжается, отстоять независимость САП и НАБУ - наша первоочередная цель!" - написали в САП.

Акция в поддержку САП и НАБУ

"Коллектив НАБУ искренне поражен поддержкой, которую мы сегодня увидели во время спонтанных мероприятий во многих городах страны. Мы благодарны каждому. Это для нас очень важно - и очень ощутимо. Мы воспринимаем эту поддержку как знак доверия к нашей институции. И сделаем все, чтобы его оправдать.
Особенно поразила решительная позиция молодежи - будущего страны, ради которого мы работаем. Спасибо всем, кто вышел. Это придает нам сил. Мы продолжим работать и в дальнейшем отстаивать нашу независимость расследований от вмешательств", - отметили в пресс-службе НАБУ.

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Напомним, вечером 21 июля в Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве началась акция из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Автор: 

акция (2425) НАБУ (4276) САП (2124)


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Топ комментарии
+12
Люди сканували "Єрмака на}{уй!"
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22.07.2025 23:51 Ответить
+11
Тут без великої крові нчого небуде,клоповник розвів цей мудак знатний...
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22.07.2025 23:49 Ответить
+10
Зеля перетворився на диктатора та царька, який тримає громадян України за біосміття.
Тепер він легко може знайти спільну мову з царьком пуйлом.
Підпише капітуляцію та буде далі собі спокійно грабувати народ разом зі своєю кодлою.
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22.07.2025 23:58 Ответить
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Тут без великої крові нчого небуде,клоповник розвів цей мудак знатний...
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22.07.2025 23:49 Ответить
Зеклован?
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22.07.2025 23:52 Ответить
Люди сканували "Єрмака на}{уй!"
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22.07.2025 23:51 Ответить
а НАБУ та САП дЄрмака не чіпали
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23.07.2025 00:09 Ответить
позорисько зелене.. так обісратися на весь світ. скільки там рейтинг підтримки Вовочки? 57%? чи скільки там малювали у тих соцопитуваннях? і що, вийшов хоч хтось сьогодні на його захист і на захист його "слуг наріду"? А Швець недавно на своєму каналі приводив статтю від якогось старенького американського дуже поінформованого і поважного аналітика, який у своїй сатті спирався на джерела із ЦРУ про те, що у Вашингтоні дуже незадоволені нашим Вовою і його комаандою із 5-6 манагерів і там реально розглядають питання відсторонення Вови від влади взагалі без виборів. типу написав заяву про відставку і пішов. і все в рамках Конституції. так що Вава зараз мабуть вже дає задню підписом того закону і може таки очкане його підписувати. бо як підпише, то тоді дійсно може доведеться іти у Верховну Раду і писати заяву про відставку. разом із Стефанчуком. щоб могли обрати нового фахового Голову Верховної Ради, який буде виконувати обов'язки Президента, як це свого часу робив Турчинов.
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22.07.2025 23:56 Ответить
доведеться телеграму молнія слати до городу Лондону....

"батьку приїжай срочно тчк"

.
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23.07.2025 00:05 Ответить
Зеля перетворився на диктатора та царька, який тримає громадян України за біосміття.
Тепер він легко може знайти спільну мову з царьком пуйлом.
Підпише капітуляцію та буде далі собі спокійно грабувати народ разом зі своєю кодлою.
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22.07.2025 23:58 Ответить
та хто ж йому дасть... грошей, щоб міг царювати ?

західний виборець ?
щас !!!!

.
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23.07.2025 00:07 Ответить
Сегодня вокруг НАБУ и САП разгорелись нешуточные страсти, причем, сразу по двум направлениям. Первое направление - СБУ проводит задержания и обыски у представителей этих структур и утверждает, что громит российскую агентуру, при этом демонстрируются некоторые доказательства связей отдельных сотрудников с лицами, уличенными в работе на противника. Второе направление - ВР проголосовала за поправки в действующее законодательство, которые фактически убили независимость этих антикоррупционных структур.

По этому поводу будут высказываться разные точки зрения, но я выскажу свою, которую вряд ли кто-то будет озвучивать еще. Начну с того, что проголосовала ВР, а вернее - зеленое монобольшинство. Ни для кого не секрет, что эта шайка, собранная по принципу трускавецкого спецотлова, будет обслуживать нынешнюю власть и штамповать то, что что им скажут, даже не вникая в то, о чем идет речь. Более того, если бы случилось чудо и они прочли бы то, за что они давят «зеленую кнопку», подавляющее их большинство просто не поняло бы, что означают эти сочетания букв. Ведь всем прекрасно известно, что за шлак избрали те, кто действовал по принципу «хоть поржом».

И вот именно этот момент - крайне неприятный с чисто инстуциональной точки зрения. Если уже есть НАБУ и САП, они должны быть независимыми, а если их вводят в подчинение генеральному прокурору, то смысл их существования пропадает полностью. Как мы помним, создание этих структур было одним из требований ЕС для того, чтобы одобрить безвиз для Украины. И поскольку структура была создана, то ее статус нельзя было трогать в принципе. Если кого-то попалили на связях с москвой - надо паковать без вопросов, но изменение статуса структур - совсем другое дело.

То есть, здесь речь шла о форме, но форма - ничто, без содержания. Скажем так, по работе мне довелось общаться с людьми, которые лично знали еще самый первый состав указанных структур и еще до того, как они начали функционировать, а только формировали кадровый состав, практически все говорили о том, что это будет синекура, а сам антикоррупционный инструмент получится мертворожденным. Туда попали настолько яркие персонажи, имевшие шумный бэкграунд, что все напоминало назначение лисы для охраны курятника.

Собственно говоря, эти пророчества оказались верными буквально во всем. Бездарная и безрезультатная деятельность этих структур стала очевидной. Не стану перечислять позорные провалы этих организаций, но просто скажу о том, что за все время своего существования, они не смогли выдать ни единого громкого дела. Бездарные и безолаберные сотрудники клепали такой ширпотреб, что он разваливался даже до суда. То есть, более бесполезной и бестолковой структуры, с огромными зарплатами ее сотрудников просто сложно представить. Проще говоря, ни НАБУ, ни САП так и не запустили свою настоящую работу и действительно превратились в синекуру, которая давала хорошие заработки, открывала нужные связи и теперь - дала бронь от мобилизации.

То есть, наполнение этих структур было всегда отвратительным и они просто не должны были работать с таким персональным составом. Если бы в них привлекли иностранных специалистов, чтобы варяги могли работать, используя свой отдельный статус и широкие полномочия, то посадки шли бы просто конвейером. Ну а для постороннего и неискушенного наблюдателяьэти структуры оказались абсолютно бесполезными, поскольку рост коррупции только при зелени, уже переплюнул то, что было при Януковиче и в результате - полный ноль. Коррупция растет, НАБУ - жирует.

Именно поэтому не могу без смеха читать речи Гончаренко, рассказывающего о том, что все это происходит потому, что НАБУ вышла на «кошелек» найвэлычнийшего и планировала его задержать и допросить. Вдумаемся в саму формулировку этой истории. НАБУ ничего не делала долгие годы, а тут у нее хватило духу замахнуться на такие фигуры? А что же Ермака с его братом не упаковали за продажу должностей? Кишка тонка, а на кошелек зимленского кишки хватило? В моем возрасте с таких историй даже не смеются.

Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Да, кремлевскую агентуру надо выжигать каленым железом и тут нет двух мнений. Но если бы СБУ в понедельник пришла с обысками к сотрудникам ОПы, начиная с самого жирного крота, а во вторник - в НАБУ, я бы аплодировал стоя. А так, все это выглядит совсем не комильфо. Но с другой стороны, СБУ громит врага на его территории, одной только операции Паутина достаточно для того, чтобы снять перед этим шляпу. А что НАБУ сделала в этом направлении? Ну а то, что в этих мероприятиях принимало участие ДБР, только усугубляет ситуацию, поскольку именно оно точно сработало на руку агрессору, обездвижив системы ПВО южного, стратегического направления. И главное, что после начала вторжения, виновных в этом так и не наказали.

В общем, все это выглядит уныло и тупо, но еще тупее будет выглядеть тот, кто сейчас начнет рубить на этой истории свои политические дивиденды. Как-то так.

https://dl-news.defence-line.org/?p=64184
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23.07.2025 00:10 Ответить
Це пздц
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23.07.2025 00:26 Ответить
Що ж там копнули таке а, що у режиму істерика.....
Може Оманські оффшори чи контракти на дрони на десяткі міл'ярдів
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23.07.2025 00:22 Ответить
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23.07.2025 00:24 Ответить
https://x.com/krasaslova



https://x.com/krasaslova

Краса Слова@krasaslova



https://x.com/krasaslova/status/1890406900333715510

Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. © Василь Симоненко
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23.07.2025 00:25 Ответить
https://x.com/Wiskas_pumius_

REDAкцій Approved



https://x.com/Wiskas_pumius_

@Wiskas_pumius_


https://x.com/Wiskas_pumius_/status/1947673372122382449

Нехай САП починає справжнім журналістам передавати ВСІ матеріали справ, які намагається знищити СБУ. Ми тут на дрон збираємо роками і дивимося як наші друзі і родичі гинуть, а клята зелена краде мільярди.
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23.07.2025 00:36 Ответить
Бажано європейським та американським ЗМІ.
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23.07.2025 01:04 Ответить
СБУ покриває корупціонерів зеленського-,тому таке вони творять-і брехню про шпіонів більш не говоріть-люди вам не вірять і вважають вас тиранами які посягнули на їх свободи
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23.07.2025 00:43 Ответить
Всех голосовавших депутатов расстрелять. Имущество конфисковать. Зебила с дерьмаком повесить.
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23.07.2025 01:10 Ответить
А Верховну раду пофарбувати у рожевий колір.
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23.07.2025 01:26 Ответить
Соединённые Штаты Америки могут принудить президента Украины Владимира Зеленского уйти в отставку. Об этом заявил известный американский журналист Сеймур Херш, передаёт ряд международных СМИ. https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2025/07/19/123199/ssha-pytayutsya-zamenit-zelenskogo-na-zaluzhnogo.shtml США пытаются заменить Зеленского на Залужного? - Kavkazcenter.com
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23.07.2025 01:11 Ответить
Щоб не було корупції потрібно дуже просту річ- вписати в Конституцію, що державні посади не можуть обіймати люди самої відомої всім національності.
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23.07.2025 01:15 Ответить
І чітко прописати у законах канонічну форму черепу, за якою слід обирати га держпвні посади.
Тільки це вже було. І ніяк не вплинуло на корупцію серед представників пануючої раси.
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23.07.2025 01:24 Ответить
 
 