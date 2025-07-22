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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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На акцию против законопроекта о НАБУ и САП начали собираться люди, - СМИ

Акция против законопроекта о НАБУ и САП в Киеве

Вечером 22 июля в Киеве началась акция против принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Корреспонденты сообщают, что на площади собралось несколько сотен киевлян на мирную акцию. Присутствуют также представители полиции и полиции диалога.

Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем президента ветировать проект закона №12414, - Центр гражданских свобод

Автор: 

акция (2425) НАБУ (4276) САП (2124)


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Топ комментарии
+32
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22.07.2025 20:33 Ответить
+24
а ще за її газові борги віддали 600 ракет Х-55 та стратегічні бомбардувальників.

зараз орки стріляють по нам тими ракетами з тих стратегів.
то скільки крові українців на її руках ?

.
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22.07.2025 20:42 Ответить
+21
Зезрадника на смереку.СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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22.07.2025 20:34 Ответить
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Я ж кажу , шо бувших ментяр не бувае.
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22.07.2025 21:43 Ответить
Більше схоже на "офісну виставу"... І офісні тгканали хвалять цей "мітинг".
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22.07.2025 21:42 Ответить
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