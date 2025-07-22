На акцию против законопроекта о НАБУ и САП начали собираться люди, - СМИ

Вечером 22 июля в Киеве началась акция против принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Корреспонденты сообщают, что на площади собралось несколько сотен киевлян на мирную акцию. Присутствуют также представители полиции и полиции диалога.

Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

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