На акцию против законопроекта о НАБУ и САП начали собираться люди, - СМИ
Вечером 22 июля в Киеве началась акция против принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
Об этом пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
Корреспонденты сообщают, что на площади собралось несколько сотен киевлян на мирную акцию. Присутствуют также представители полиции и полиции диалога.
Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собирает сегодня акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве, из-за принятия Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
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alexandr shamov
показать весь комментарий22.07.2025 21:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий22.07.2025 21:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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зараз орки стріляють по нам тими ракетами з тих стратегів.
то скільки крові українців на її руках ?
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