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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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На акцію проти законопроєкту щодо НАБУ та САП почали збиратись люди, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Ввечері 22 липня в Києві розпочалась акція через ухвалення Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Кореспонденти повідомляють, що на площі зібралось кілька сотень киян на мирну акцію. Присутні також представники поліції та поліції діалогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донька Келлога про ухвалення закону щодо НАБУ і САП: "Рішення приголомшливо дурне"

Люди вийшли на акцію проти закону щодо НАБУ та САП в Києві
Фото: Радіо Свобода
Акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП в Києві
Фото: Радіо Свобода
Акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП в Києві
Фото: Радіо Свобода
Акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП в Києві
Фото: Радіо Свобода
Акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП в Києві
Фото: Радіо Свобода
Акція проти законопроєкту щодо НАБУ та САП в Києві
Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

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Автор: 

акція (1462) НАБУ (5149) САП (2277)


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Топ коментарі
+34
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22.07.2025 20:33 Відповісти
+24
а ще за її газові борги віддали 600 ракет Х-55 та стратегічні бомбардувальників.

зараз орки стріляють по нам тими ракетами з тих стратегів.
то скільки крові українців на її руках ?

.
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22.07.2025 20:42 Відповісти
+23
Зеле билет до Ростова....

Будет третьим зеленая гнида
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22.07.2025 20:32 Відповісти
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22.07.2025 21:25 Відповісти
Щось у цьому фото є коґнітивно-дисонантне.

От тільки не можу зрозуміти що.
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22.07.2025 21:44 Відповісти
Який жах, з Банкової виходять наче з інкубатора
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22.07.2025 21:49 Відповісти
.
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22.07.2025 21:25 Відповісти
За Зеленського, брат!
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22.07.2025 21:30 Відповісти
и скока платят? людям повышали тарифы, тцк превратил народ в рабов бесправных- а тут пошел народ, смешно
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22.07.2025 21:26 Відповісти
Гречки не дадут. Походят часик и пойдут на кухню в телевизор плеваться дальше. А завтра на работу за 12к грн.
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22.07.2025 21:28 Відповісти
Юля залишається Лідером. Не дарма проти неї підняли всіх тролів., живих і не живих}
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22.07.2025 21:30 Відповісти
Шини брати?
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22.07.2025 21:35 Відповісти
Подвигаєшся, розв'яжеться пупок не візьмуть в армію.
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22.07.2025 21:45 Відповісти
Не переймайся так, вашому ЛІДОРу ********** вже підгузки міняють 😏
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22.07.2025 21:53 Відповісти
Коли проголосували за дебільний закон про мобілізацію, то чомусь жодного пікету не було. Коли роздавали броні навіть цирковим робітникам, прокурорам, поліції і іншим також все ок. Солдатам штучно збільшили відповідальності також нічого подібного. Тобто виборців бентежать сап та набу. Не корупція в порушення законів а саме долі саповців і набувців. Ха ха ха.
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22.07.2025 21:37 Відповісти
Де поліція і ТЦК ...? Скільки ухилянтів САМІ зібралися в одному місці
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22.07.2025 21:38 Відповісти
Я ж кажу , шо бувших ментяр не бувае.
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22.07.2025 21:43 Відповісти
Нікчема.
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22.07.2025 21:50 Відповісти
Більше схоже на "офісну виставу"... І офісні тгканали хвалять цей "мітинг".
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22.07.2025 21:42 Відповісти
То ще на сторону мiтингарiв вiйськовi не пiдтяглися. там би зiрки полiтбомонду шикувалися у стiйцi струнко.
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22.07.2025 21:47 Відповісти
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22.07.2025 21:50 Відповісти
Питання знавцям: як ви думаєте,чи є в отому НАБУ хоч одна тваринка,яка їздить на роботу в тролейбусі,на метро,або на маршрутці?! Уявили собі такий абсурд??? Ні?! Отож бо ду-май-те!
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22.07.2025 21:47 Відповісти
Та й ви б гидували публiчний транспорт, якби туди дорвалися... Там же свята мантра на вас тiльки й чатуе...
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22.07.2025 21:51 Відповісти
ну так там і зп нормальні бовдуре а не мінімалка, до чого тут твій дурнуватий спітч розрахований на тупоголових зебаранів та старих совків що чекали пришестя камунізьма.
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22.07.2025 21:54 Відповісти
А 10-15 штук баксів - це непідйомні статки?

Хто ж ті загадкові люди, що забили всі двори Києва автомобілями?
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22.07.2025 22:01 Відповісти
Кажуть Зеля вже з переляку галопом підписав закон, щоб не виходили на протести.
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22.07.2025 21:53 Відповісти
Що там в бункері , боневтік втік чи не втік?
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22.07.2025 21:58 Відповісти
Набрид всім цей зелений цирк, потрібен балет..
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22.07.2025 22:02 Відповісти
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