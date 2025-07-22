На акцію проти законопроєкту щодо НАБУ та САП почали збиратись люди, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

Ввечері 22 липня в Києві розпочалась акція через ухвалення Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Про це пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

Кореспонденти повідомляють, що на площі зібралось кілька сотень киян на мирну акцію. Присутні також представники поліції та поліції діалогу.

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Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо ветеран Дмитро Козятинський збирає сьогодні акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

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