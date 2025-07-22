У САП та НАБУ подякували українцям за акції підтримки: Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість. ФОТО
У НАБУ та САП висловили вдячність українцям, які взяли участь в акціях проти закону №12414.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП та НАБУ.
"Колектив САП щиро дякує за підтримку Українського народу! Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість, чесність та гідність. Ми вдячні кожному, хто приєднався до заходів на підтримку антикорупційних органів! Ми цінуємо кожен голос! Боротьба триває! Відстояти незалежність САП та НАБУ – наша першочергова мета!" - написали в САП.
"Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни. Ми вдячні кожному. Це для нас дуже важливо — і дуже відчутно. Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати.
Особливо вразила рішуча позиція молоді - майбутнього країни, заради якого ми працюємо. Дякуємо всім, хто вийшов. Це додає нам сил. Ми продовжимо працювати і надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань", - наголосили в пресслужбі НАБУ.
Нагадаємо ввечері 21 липня в Дніпрі люди вийшли на акцію проти прийняття Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Ввечері 22 липня в Києві розпочалась акція через ухвалення Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.
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"батьку приїжай срочно тчк"
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Тепер він легко може знайти спільну мову з царьком пуйлом.
Підпише капітуляцію та буде далі собі спокійно грабувати народ разом зі своєю кодлою.
західний виборець ?
щас !!!!
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По этому поводу будут высказываться разные точки зрения, но я выскажу свою, которую вряд ли кто-то будет озвучивать еще. Начну с того, что проголосовала ВР, а вернее - зеленое монобольшинство. Ни для кого не секрет, что эта шайка, собранная по принципу трускавецкого спецотлова, будет обслуживать нынешнюю власть и штамповать то, что что им скажут, даже не вникая в то, о чем идет речь. Более того, если бы случилось чудо и они прочли бы то, за что они давят «зеленую кнопку», подавляющее их большинство просто не поняло бы, что означают эти сочетания букв. Ведь всем прекрасно известно, что за шлак избрали те, кто действовал по принципу «хоть поржом».
И вот именно этот момент - крайне неприятный с чисто инстуциональной точки зрения. Если уже есть НАБУ и САП, они должны быть независимыми, а если их вводят в подчинение генеральному прокурору, то смысл их существования пропадает полностью. Как мы помним, создание этих структур было одним из требований ЕС для того, чтобы одобрить безвиз для Украины. И поскольку структура была создана, то ее статус нельзя было трогать в принципе. Если кого-то попалили на связях с москвой - надо паковать без вопросов, но изменение статуса структур - совсем другое дело.
То есть, здесь речь шла о форме, но форма - ничто, без содержания. Скажем так, по работе мне довелось общаться с людьми, которые лично знали еще самый первый состав указанных структур и еще до того, как они начали функционировать, а только формировали кадровый состав, практически все говорили о том, что это будет синекура, а сам антикоррупционный инструмент получится мертворожденным. Туда попали настолько яркие персонажи, имевшие шумный бэкграунд, что все напоминало назначение лисы для охраны курятника.
Собственно говоря, эти пророчества оказались верными буквально во всем. Бездарная и безрезультатная деятельность этих структур стала очевидной. Не стану перечислять позорные провалы этих организаций, но просто скажу о том, что за все время своего существования, они не смогли выдать ни единого громкого дела. Бездарные и безолаберные сотрудники клепали такой ширпотреб, что он разваливался даже до суда. То есть, более бесполезной и бестолковой структуры, с огромными зарплатами ее сотрудников просто сложно представить. Проще говоря, ни НАБУ, ни САП так и не запустили свою настоящую работу и действительно превратились в синекуру, которая давала хорошие заработки, открывала нужные связи и теперь - дала бронь от мобилизации.
То есть, наполнение этих структур было всегда отвратительным и они просто не должны были работать с таким персональным составом. Если бы в них привлекли иностранных специалистов, чтобы варяги могли работать, используя свой отдельный статус и широкие полномочия, то посадки шли бы просто конвейером. Ну а для постороннего и неискушенного наблюдателяьэти структуры оказались абсолютно бесполезными, поскольку рост коррупции только при зелени, уже переплюнул то, что было при Януковиче и в результате - полный ноль. Коррупция растет, НАБУ - жирует.
Именно поэтому не могу без смеха читать речи Гончаренко, рассказывающего о том, что все это происходит потому, что НАБУ вышла на «кошелек» найвэлычнийшего и планировала его задержать и допросить. Вдумаемся в саму формулировку этой истории. НАБУ ничего не делала долгие годы, а тут у нее хватило духу замахнуться на такие фигуры? А что же Ермака с его братом не упаковали за продажу должностей? Кишка тонка, а на кошелек зимленского кишки хватило? В моем возрасте с таких историй даже не смеются.
Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Да, кремлевскую агентуру надо выжигать каленым железом и тут нет двух мнений. Но если бы СБУ в понедельник пришла с обысками к сотрудникам ОПы, начиная с самого жирного крота, а во вторник - в НАБУ, я бы аплодировал стоя. А так, все это выглядит совсем не комильфо. Но с другой стороны, СБУ громит врага на его территории, одной только операции Паутина достаточно для того, чтобы снять перед этим шляпу. А что НАБУ сделала в этом направлении? Ну а то, что в этих мероприятиях принимало участие ДБР, только усугубляет ситуацию, поскольку именно оно точно сработало на руку агрессору, обездвижив системы ПВО южного, стратегического направления. И главное, что после начала вторжения, виновных в этом так и не наказали.
В общем, все это выглядит уныло и тупо, но еще тупее будет выглядеть тот, кто сейчас начнет рубить на этой истории свои политические дивиденды. Как-то так.
https://dl-news.defence-line.org/?p=64184
Може Оманські оффшори чи контракти на дрони на десяткі міл'ярдів
https://x.com/krasaslova
Краса Слова@krasaslova
https://x.com/krasaslova/status/1890406900333715510
Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. © Василь Симоненко
REDAкцій Approved
https://x.com/Wiskas_pumius_
@Wiskas_pumius_
https://x.com/Wiskas_pumius_/status/1947673372122382449
Нехай САП починає справжнім журналістам передавати ВСІ матеріали справ, які намагається знищити СБУ. Ми тут на дрон збираємо роками і дивимося як наші друзі і родичі гинуть, а клята зелена краде мільярди.