У САП та НАБУ подякували українцям за акції підтримки: Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість. ФОТО

У НАБУ та САП висловили вдячність українцям, які взяли участь в акціях проти закону №12414.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП та НАБУ.

"Колектив САП щиро дякує за підтримку Українського народу! Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість, чесність та гідність. Ми вдячні кожному, хто приєднався до заходів на підтримку антикорупційних органів! Ми цінуємо кожен голос! Боротьба триває! Відстояти незалежність САП та НАБУ – наша першочергова мета!" - написали в САП.

"Колектив НАБУ щиро вражений підтримкою, яку ми сьогодні побачили під час спонтанних заходів у багатьох містах країни. Ми вдячні кожному. Це для нас дуже важливо — і дуже відчутно. Ми сприймаємо цю підтримку як знак довіри до нашої інституції. І зробимо усе, аби її виправдати.

Особливо вразила рішуча позиція молоді - майбутнього країни, заради якого ми працюємо. Дякуємо всім, хто вийшов. Це додає нам сил. Ми продовжимо працювати і надалі відстоювати нашу незалежність розслідувань від втручань", - наголосили в пресслужбі НАБУ.

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Нагадаємо ввечері 21 липня в Дніпрі люди вийшли на акцію проти прийняття Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Ввечері 22 липня в Києві розпочалась акція через ухвалення Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.