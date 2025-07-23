Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком – різні виклики. Ми все це обговорили.

Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше.

Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись.

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Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", - заявив Зеленський

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