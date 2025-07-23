Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком – різні виклики. Ми все це обговорили.
Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше.
Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись.
Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", - заявив Зеленський
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Ю.Швець за кілька днів до цього розповідав про операцію ЦРУ по усуненню диктатора
.
.
Логіка Швеця така - вони зачищають усі структури, котрі мають на усю мародерню компромат , злякавшись планів США ( за ніби-то інформацією ЦРУ для журналіста Хьораша) . Мається на увазі його гучна стаття про зміну Зеленського на Залужного. Здавалось би , Хьорш просто блефонув , але поскільки вони беруть усе під контрольні СВОГО ПРОКУРОРА - то "в каждой шутке єсть только доля шуткі".
Цікаво послухати Швеця все ж- коли Свіріденко просить наповнити як заплановано партнерами 70 відсотків бюджету - МАРОДЕРНЯ ЙДЕ В-АБАНК . Чому це?
тільки зачистка небажаних органів ба навіть людей не допоможе - Україна зараз упакована американськиими спецслужбами, які мають всі файли компромату на ЗЄльоного
.
А коли послухати генпркуроа на Єрмакомарафоні ( Я ЗА УСЬО В АТВЄТКЄ) - то виглядає як пересратий спектакль. Посилання погляньте нижче де матюкається Малюк і невпевнено гоне прокурор...
Відео з ТСН - Малюк з матюками та генпрокурор пообіцяли сатруднічать з НАБУ , Гнпрокурор дослівно - "мені не дуже сладко але я так багато тепер несу відповідальності, за все та усіх..." - такого примітивного спектаклю від ГЕНПРОКУРОРІВ ЩЕ НЕ ЧУЛА
тобі дєнех на 70% бюджету Захід не дасть.
готуйся до голодних бунтів пенсіонерів та бюджетників.
оскільки я належу до обох цих категорій , то буду харчуватись твоєю кровью.... булочка буде моя
.
Овоч вбив десятки людей і втік.
Ти вбив десятки тисяч і далі гундосиш. Ну тоді готуйся до долі Каддафі чи Хусейна - що тобі ближче.
Аби усі ці Чернишови, Міндічі, Смирнови, Стефанішини і Кириленки уникнули відповідальності. Аби злити їх справи.
➤ Лише уявіть, що сьогодні Офіс Президента через СБУ отримав доступ до 658 кримінальних справ, які розслідує НАБУ.
Вдумайтесь в це число і в наслідки.
Під поясненнями про викриття 1-2 детективів, ДТП і коноплю (з усім цим ще треба розбиратись) Банковою було зрежисовано маскі шоу із 70 обшуками без ухвали суду.
➤ Фактично Офіс Президента сьогодні отримав доступ всіх прослушок, відеоспостереження і усієї закритої оперативної інформації з боку НАБУ і САП по друзях, кумах і бізнес партнерах Банкової.
➤ Але ще гірше і те, що Банкова отримала доступ не лише до вже відкритих кримінальних справ. Але і до тих матеріалів, де підозри лише готувались.
Так ось.
Їх тепер не буде.
Бо тепер усіх своїх попередять.
Бо в ОП отримали доступ до усіх негласних спецоперацій, які планувались НАБУ і САП.
➤ Це крок, щоб зупинити всі майбутні справи про ТОП корупцію посадовців і заблокувати роботу НАБУ і САП.
➤ Можемо забути, що Чернишов - друг Зеленського - понесе відповідальність за корупцію.
Бо сьогодні вже всі сплановані негласні слідчі дії по ньому на столі в Зеленського.
➤ Можемо забути, що родича Міндіча - друга Зеленьского та засновника 95 кварталу, притягнуть до відповідальності.
Бо сьогодні на стіл Зеленського покладуть інформацію, де НАБУ планували наступні обшуки і виїмки.
Це спроба взяти під контроль НАБУ і САП з боку Офісу Президента.
Вже спілкуємось з міжнародними партнерами про це.
Вони запитують нас про усе це і вони в дикому шоці від такої нахабності і того, що сталось сьогодні.
https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html
-А мєня за что????
-А яйця,Вова,за яйця!