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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Антикорупційна інфраструктура працюватиме, тільки без російських впливів, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Говорив із керівником НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, Генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком – різні виклики. Ми все це обговорили.

Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без російських впливів – від цього треба все очистити. І справедливості має стати більше.

Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати. І важливо, що Генеральний прокурор налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону. І це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не дозволимо проросійській публіці в НАБУ бути недоторканою в українському тилу, - Малюк

Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном – в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди "висять" роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання і щоб суспільство це дійсно бачило", - заявив Зеленський

Читайте: Низка великих українських телеграм-каналів проігнорували мітинги на підтримку НАБУ та САП, - ЗМІ

Автор: 

НАБУ (5149) Зеленський Володимир (24812) САП (2277)


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Топ коментарі
+13
Звісно працюватиме, але вже без зелених під@рів.
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23.07.2025 01:24 Відповісти
+13
Ти сам Антимайданівський кацап..Пійшов нах з України за кацапським кораблем..Тварюка зелена.._))..
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23.07.2025 01:27 Відповісти
+12
Тобто без тебе. Коли вже підеш?
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23.07.2025 01:23 Відповісти
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Тобто без тебе. Коли вже підеш?
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23.07.2025 01:23 Відповісти
Трамп хоче в 50 днів вкластись

Ю.Швець за кілька днів до цього розповідав про операцію ЦРУ по усуненню диктатора

.
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23.07.2025 01:54 Відповісти
отже, скучно, вовачкі !

.
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23.07.2025 01:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nWN8MMR3Y1k&t=1196s

Логіка Швеця така - вони зачищають усі структури, котрі мають на усю мародерню компромат , злякавшись планів США ( за ніби-то інформацією ЦРУ для журналіста Хьораша) . Мається на увазі його гучна стаття про зміну Зеленського на Залужного. Здавалось би , Хьорш просто блефонув , але поскільки вони беруть усе під контрольні СВОГО ПРОКУРОРА - то "в каждой шутке єсть только доля шуткі".
Цікаво послухати Швеця все ж- коли Свіріденко просить наповнити як заплановано партнерами 70 відсотків бюджету - МАРОДЕРНЯ ЙДЕ В-АБАНК . Чому це?
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23.07.2025 01:54 Відповісти
страх - викид адреналіну - параліч мізків

тільки зачистка небажаних органів ба навіть людей не допоможе - Україна зараз упакована американськиими спецслужбами, які мають всі файли компромату на ЗЄльоного

.
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23.07.2025 01:59 Відповісти
бо усі ПРЕУСІ партнери й їхні ЗМІ Заходу в повному охйє від рейду як СБУ так й закону Верховної З(Є)ради. А ще більше від швидкості прийняття рішень і підпису САМОГО!!!!
А коли послухати генпркуроа на Єрмакомарафоні ( Я ЗА УСЬО В АТВЄТКЄ) - то виглядає як пересратий спектакль. Посилання погляньте нижче де матюкається Малюк і невпевнено гоне прокурор...
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23.07.2025 02:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=upv_XkexTH0&t=14s

Відео з ТСН - Малюк з матюками та генпрокурор пообіцяли сатруднічать з НАБУ , Гнпрокурор дослівно - "мені не дуже сладко але я так багато тепер несу відповідальності, за все та усіх..." - такого примітивного спектаклю від ГЕНПРОКУРОРІВ ЩЕ НЕ ЧУЛА
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23.07.2025 02:03 Відповісти
Звісно працюватиме, але вже без зелених під@рів.
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23.07.2025 01:24 Відповісти
ЗЄля, текст у тебе дебільно написаний !

тобі дєнех на 70% бюджету Захід не дасть.
готуйся до голодних бунтів пенсіонерів та бюджетників.

оскільки я належу до обох цих категорій , то буду харчуватись твоєю кровью.... булочка буде моя

.
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23.07.2025 02:06 Відповісти
І залізно-яйцевий підпис "зуб даю"
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23.07.2025 01:25 Відповісти
Бреше в очі, кожне слово його це брехня.
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23.07.2025 01:26 Відповісти
Саме під кацапським впливом через Боневтіка Оманського вона тепер і буде працювати.
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23.07.2025 01:27 Відповісти
Антикорупційна інфраструктура працюватиме виключно під впливом блазня.
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23.07.2025 01:27 Відповісти
здається це зачистка на все й усіх з ОПУ під довіреного генпрокурворва
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23.07.2025 02:07 Відповісти
Ти сам Антимайданівський кацап..Пійшов нах з України за кацапським кораблем..Тварюка зелена.._))..
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23.07.2025 01:27 Відповісти
да да-тепер твої контракти де ти крадеш ніхто не розслідуватиме
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23.07.2025 01:30 Відповісти
Хуцпата тварина, ти своєю смертю не сконаєш, це вже вірняк.
Овоч вбив десятки людей і втік.
Ти вбив десятки тисяч і далі гундосиш. Ну тоді готуйся до долі Каддафі чи Хусейна - що тобі ближче.
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23.07.2025 01:35 Відповісти
Та ні..пристрелять зі скумбрією біля параші..як чаушеску..
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23.07.2025 01:43 Відповісти
Сотні тисяч лише в одному Маріуполі
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23.07.2025 01:59 Відповісти
Те, що відбулось сьогодні - це усе для того аби дуже конкретні друзі Зеленського не сіли. Бо до них добралось НАБУ і САП.

Аби усі ці Чернишови, Міндічі, Смирнови, Стефанішини і Кириленки уникнули відповідальності. Аби злити їх справи.

➤ Лише уявіть, що сьогодні Офіс Президента через СБУ отримав доступ до 658 кримінальних справ, які розслідує НАБУ.

Вдумайтесь в це число і в наслідки.

Під поясненнями про викриття 1-2 детективів, ДТП і коноплю (з усім цим ще треба розбиратись) Банковою було зрежисовано маскі шоу із 70 обшуками без ухвали суду.

➤ Фактично Офіс Президента сьогодні отримав доступ всіх прослушок, відеоспостереження і усієї закритої оперативної інформації з боку НАБУ і САП по друзях, кумах і бізнес партнерах Банкової.

➤ Але ще гірше і те, що Банкова отримала доступ не лише до вже відкритих кримінальних справ. Але і до тих матеріалів, де підозри лише готувались.

Так ось.

Їх тепер не буде.

Бо тепер усіх своїх попередять.

Бо в ОП отримали доступ до усіх негласних спецоперацій, які планувались НАБУ і САП.

➤ Це крок, щоб зупинити всі майбутні справи про ТОП корупцію посадовців і заблокувати роботу НАБУ і САП.

➤ Можемо забути, що Чернишов - друг Зеленського - понесе відповідальність за корупцію.

Бо сьогодні вже всі сплановані негласні слідчі дії по ньому на столі в Зеленського.

➤ Можемо забути, що родича Міндіча - друга Зеленьского та засновника 95 кварталу, притягнуть до відповідальності.

Бо сьогодні на стіл Зеленського покладуть інформацію, де НАБУ планували наступні обшуки і виїмки.

Це спроба взяти під контроль НАБУ і САП з боку Офісу Президента.

Вже спілкуємось з міжнародними партнерами про це.

Вони запитують нас про усе це і вони в дикому шоці від такої нахабності і того, що сталось сьогодні.
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23.07.2025 01:36 Відповісти
Батько керівника Офісу президента Андрія Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці Борис Єрмак. Про це йдеться https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/?fbclid=*****************************************-QdeHF_wbIVMNzjc55Zo у розслідуванні журналістки Любові Величко «Ціна зради - $40 мільйонів. Чому https://glavcom.ua/tags/vlada.html влада заперечує проведення «вагнерівської» спецоперації та до чого тут Єрмак».

https://glavcom.ua/country/society/znayomtes-batko-kerivnika-ofisu-prezidenta-andriya-jermaka-spivrobitnik-golovnogo-rozviduvalnogo-upravlinnya-rf-u-vidstavci-706783.html
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23.07.2025 02:15 Відповісти
Вибачаюсь , найвеличніший , а коли вже створите трійки як при Сталіні?
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23.07.2025 01:37 Відповісти
та у нього вже є - з+Є+татаров
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23.07.2025 02:35 Відповісти
Думаю, рішення по НАБУ без Ялдака не обішлось, у нього теж батько має медальку "за Крим" і живе в москві.
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23.07.2025 01:43 Відповісти
-А потім тебе повісять!!!...
-А мєня за что????
-А яйця,Вова,за яйця!
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23.07.2025 01:44 Відповісти
Бреше,усе бреше.
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23.07.2025 01:48 Відповісти
Перефразовуючи одного покійного «класика»: «Із такою «щирою» пикою і фсб-родичами у кожного другого радника, тобі ніхто не повірить про заважаючі російські впливи. Давай спочатку.»
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23.07.2025 01:56 Відповісти
Йой, матка боска, нахабство зашкалює...Тепер всі фігуранти справ підуть таки 'вплав' від покарання, хоч якогось. Під ВПЛИВОМ підписаного закону. Єзус Марія, я од всього цього замість матюків і лайки перейшла на щось польське...
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23.07.2025 01:59 Відповісти
Кому ще не ясно ось цей самий російській агент впливу який завалює нас своїми потужними відосиками, в пукін навпаки: мілітаризацією рашки по самі яйця.
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23.07.2025 02:03 Відповісти
Сядеш на довічно наволоч зелена фсбшна якщо пощастить
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23.07.2025 02:04 Відповісти
Разберемся после войны, короче.
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23.07.2025 02:11 Відповісти
так розумію, що війна по-твоєму, має закінчитись підписанням Зеленським капітуляції
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23.07.2025 02:21 Відповісти
А до чого тут російський вплив, буде працювати під впливом генпрокурора, якого призначив ти, так прямо і кажи....
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23.07.2025 02:24 Відповісти
Чому ніхто не коментує факт того, що за закон проголосувала партія Порошенка?
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23.07.2025 02:49 Відповісти
 
 