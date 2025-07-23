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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
3 137 64

Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу

НАБУ и САП лишили независимости Закон вступил в силу

Закон, лишающий независимости НАБУ и САП, вступил в силу.

Как информирует Цензор.НЕТ, официальное издание Верховной Рады "Голос України" обнародовало Закон № 4555-IX 22 июля.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Єрмака - на**й!", "Руки геть від НАБУ!" - лозунги митинга протеста в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

Читайте: В Раде готовят представление в Конституционный Суд, чтобы отменить законопроект №12414

Автор: 

НАБУ (4344) закон (3184) САП (2124)


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Топ комментарии
+16
Українці!
Такими вчинками z-резидент просто нищить залишки цивілізованої
та правової України!
Проте небезпека ситуації у тому, що наші закордонні партнери після таких зрадницьких рішень можуть просто взяти, та й припинити фінансову й військову підтримку у будь-який момент, і у них для цього буде дуже вагоми аргумент, - ми Вам не довіряємо, бо корупція в Україні стала державною політикою!
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23.07.2025 09:42 Ответить
+13
Зє- пиzgotу повинна спіткати доля Чаушеску.
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23.07.2025 09:46 Ответить
+13
Не тіште себе. Гляньте на Грузію. Там дійшло вже до припинення безвізу. Для всіх!!! І це мище не знаємо, про що у Стамбулі мова буде йти. Можливо і тут буде грузинський варіант.
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23.07.2025 09:49 Ответить
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в обмеженнях міндіч проходить окремим пунктом, чи разом з чернишовим?
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23.07.2025 09:40 Ответить
Українці!
Такими вчинками z-резидент просто нищить залишки цивілізованої
та правової України!
Проте небезпека ситуації у тому, що наші закордонні партнери після таких зрадницьких рішень можуть просто взяти, та й припинити фінансову й військову підтримку у будь-який момент, і у них для цього буде дуже вагоми аргумент, - ми Вам не довіряємо, бо корупція в Україні стала державною політикою!
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23.07.2025 09:42 Ответить
Маю надію, що вони народу України допомогають, а не зграї гієн, яки дорвалися до влади
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23.07.2025 09:44 Ответить
Не тіште себе. Гляньте на Грузію. Там дійшло вже до припинення безвізу. Для всіх!!! І це мище не знаємо, про що у Стамбулі мова буде йти. Можливо і тут буде грузинський варіант.
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23.07.2025 09:49 Ответить
Сьогодні в оп будуть масових гуляння, запрошення отримають як всі корупціонери так і всі відданий гос службовці. Влада єдина і єрмак пророк її
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23.07.2025 09:42 Ответить
Зє- пиzgotу повинна спіткати доля Чаушеску.
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23.07.2025 09:46 Ответить
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

На кого не сказав, но натяк ми зрозумили
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23.07.2025 09:47 Ответить
НАБУ та САП бубочку з дЄрмаком не чіпали - так що в їх "роботі" нічогісінько не поміняється
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23.07.2025 10:02 Ответить
А в чому кіпішь? За 5-6 років праці НАБУ нікого не посадила жодного міністра чи депутата чи презедента!! ЖОДНОГО!! То чого голосити!! Була б дійсно працююча контора котра саджає корупционерів але маємо просто ще одну контору котра збирає бабло з корупционерів й нічого не робить так чого ви кіпішуєте!! Я б зрозумів був би кіпішь за тарифи за налоги за ціни це стосується кожного але ні мовчки пішли й платять а тут за якесь НАБУ которе нічого не робить а ЗП там ОГОГО такий вой стоїть!!!
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23.07.2025 09:48 Ответить
дивні у вас претензії..., НАБУ й САП нікого не садить, вони розслідують й надають докази, а садить/не садить суд..., АКС, до нього ще не дістались, але це питання часу...., я думаю він просто закриється, тому що йому нема що робити...
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23.07.2025 09:52 Ответить
ТАК ТАК ТАК в усьмо винен СУД не НАБУ не САП а СУД а може ще й зелені хлопчики винні або марсіанє?!! Мені не цікаво хто винен мене цікавить результат РЕЗУЛЬТАТ=НУЛЬ!! нема чого обговорювати!! Чи може ви знаєте матеріали справ які веде героїчне НАБУ, шо можете робити висновок про успішну роботу! Тоді поділіться матеріалами може я пристану на вашу точку зору і перщий стану на захист НАБУ!!!
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23.07.2025 09:56 Ответить
вот такие БАЛБЕСЫ как ты и выбирают то яныка то зелю)))
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23.07.2025 11:01 Ответить
370 кримінальних проваджень розпочато з 01.01.2025 по 30.06.2025

115 особам повідомлено про підозру з 01.01.2025 по 30.06.2025

69 обвинувальних актів стосовно 154 осіб на 18,514 299 млрд грн збитків скеровано до суду

з 01.01.2025 по 30.06.2025

43 обвинувальних вироки стосовно 54 осіб ухвалено з 01.01.2025 по 30.06.2025

Пред'явлені підозри всім фігурантам кримінального провадження і найголовніше - вручена підозра чинному віцепрем'єр-міністру, найвищій посадовій особі в системі органів виконавчої влади, яка коли-небудь отримувала підозру від НАБУ і взагалі від правоохоронних органів, якщо не враховувати прем'єр-міністра, котрий уже був колишнім у 1990-ті роки (Павло Лазаренко)
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23.07.2025 11:52 Ответить
Мене цікавлять не справи не підозри мені вони до сраки!! МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ОДНЕ СКІЛЬКИ СИДИТЬ!! Й НА ЯКІ ТЕРМІНИ!! Й СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ БУЛО КОНФІСКОВАНО У ТИХ ХТО СИДИТЬ!! Я відповідав вже на це СИДИТЬ НУЛЬ!!! РЕЗУЛЬТАТ = НУЛЬ!! Ве іньше окозамилювання таким віруйчим як ви!! Якщо ви вважаєте шо результат роботи НАБУ цк висування підозри то я вважаю шо результат це ТЮРЬМА!! нема посадок нема результату!!
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23.07.2025 11:58 Ответить
То треба цю контору під себе забрати , щоб вона працювала саме на Зе і гнобила його ворогів. Замість того щоб зробити з неї НЕЗАЛЕЖНУ діючу контору. Мудро. Вона тому і не працювала що кожен ,включаючи Порошенко намагався її під себе підім'яти , а коли інститути працюють не за законом а на когось , то вони не працюють а перетворюються на репресивний орган.
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23.07.2025 09:55 Ответить
А хто тобі сказав шо вона не працювала на ЗЕ!! я взагалі підозрюю шо вона працювала на того хто платить!! і їм НАБУшникам похеру ЗЕ це чи не ЗЕ платишь вони виконують!! А ЗЕ просто хоче подгрести під себе ще один потік грошей!! Вас дивує шо влада бореться за доступ до грошових потоків!!!
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23.07.2025 09:58 Ответить
Стоп стоп, ти що за путіна?
путін ще в 2022 критикував НАБУ, САП та ВАКС за нібито контроль з боку США. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3564711
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23.07.2025 10:00 Ответить
НАБУ не садить, садять судді, а вони у нас ще з радянського союзу, як були так і залишились.
Голову Верховного суду зловили на хабарі не поліцаї і не прокурори і навіть не сбу, так само як і віце-прем'ра.
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23.07.2025 09:58 Ответить
Я вже відповів САДЯТЬ ЗЕЛЕНІ МАРСІАНЄ УСЕ ЗВ АМИ ЗРОЗУМІЛО!! ВІАШІ ДОВОДИ ДО СРАКИ!!!
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23.07.2025 10:01 Ответить
Злився? За таке не заплатять.
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23.07.2025 10:21 Ответить
Навіщо витрачати час та обговорювати дурню вам подобається кидатися какашками вперед я вам не заважаю!!!
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23.07.2025 10:23 Ответить
Не знаю як на кацапії, марсіани там чи рептилоїди, але в Україні посадити може лише суд, ну і тцк, але не надовго.
Доречі, у всіх інших нормальних країнах також садить тільки суд.
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23.07.2025 11:19 Ответить
В тому то й справа що суд не садить , як він постійно вказує у своїх вердиктах - через брак доказів . Цим вони й мотивують закриття справ .
І хз як узнати - чи то НАБУ і дійсно недопрацьовує , чи це суд валяє дурня .
Немає довіри ні до одних ні до інших .
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23.07.2025 11:29 Ответить
Не знаю такого, бачу що луплять заставу у мільярд, потім зменшують до 1 мільйона і вже на завтра фігурант виходить за вдесятеро меншу суму ніж хабар, та тікає до Монаки.
Чернишова взагалі відмовились закривати.
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23.07.2025 12:09 Ответить
Так саме через це і зменшують застави . Суд каже - у вас ( у НАБУ ) брак доказів , ми не можемо тримати людей у буцегарні без доказів .!! Постійно таке . Одне й те ж саме , кожен раз . І саме дивне що НАБУ проти цього майже й - не протестують . Ніякої боротьби за своє . Суд сказав - вони мовчки втерлися і на тому все закінчується . Хіба що в пресі трішки пошумлять - для годиться , і все .
Це не те НАБУ яке хотілося б бачити . Його ефективність викликає дуже великі сумніви . І як наслідок - розчарування в суспільстві .
А от сумнівів у тому що антикорупційні структури ( навіть такі непрофесійні ) мають бути незалежними - немає безумовно .
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23.07.2025 12:26 Ответить
якщо ти не розумієш - то тільки твоя проблема. Питання не в НАБУ , питання в президенті, який наплював в обличчя наших донорів з Європи та США , які вимагали створити ці структури як, необхідний крок для безвізу з Європою.
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23.07.2025 12:08 Ответить
Хто фінансує всякі набу, сапи, шабуніних? Хто? Як на мене, тих структур не повинно бути взагалі. Повинен бути один Закон для всіх!
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23.07.2025 09:52 Ответить
Саме начасі(
Зараз в країн ЄС з"явився вагомий привід завершити дотування бюджету коррумпованої України, а в zeшобли прекрасний шанс здати країну на поталу путлєру!
В кремлі шалено аплодують та наливають шампусик(
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23.07.2025 10:00 Ответить
Правильно, тому всі на вибори, бо по закону вже давно настав час, і по закону і ВР і Зеленський нелегітимні. Закон для всіх!
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23.07.2025 10:02 Ответить
почитав багато відгуків.
напишу своє бачення.
насправді, дуже своєчасно іголовне, отак дуболомно криворуко, зе!шобла забила цвях собі в макитру.
от, скжіть, нафіга було чіпати ті імпотентні набу та сап? чим таким страшним вони махали біля рила зе!гніди?
безнаказане необмежене володарювання, заліпило пустий недорозвинений мозок зе!царька.
звісно, подарунок плєшивій крємляді, зачьотний.
це істерика, це агонія.
майдана звісно не буде, але, всі скопом почали вмовляти військових не реагувати.
бо, навіть не уявляю, як що військові сядуть у свої військову техніку та поїдуть на банкову.
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23.07.2025 09:54 Ответить
Мабуть розлідування щодо виробництва дронів, про що писав Ніколов вийшло не тілько на корупцію, але і на конкретну держзраду.
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23.07.2025 10:23 Ответить
ті імпотенти ніколи і ні на кого не виходили
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23.07.2025 11:28 Ответить
Ваша поява, якраз свідчить про протилежне.
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23.07.2025 11:46 Ответить
у тебе явно проблеми з логічним мишлення
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23.07.2025 12:37 Ответить
Генпрокурор був призначений зеленським - це узурпація влади!
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23.07.2025 09:56 Ответить
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23.07.2025 09:58 Ответить
Без цих інструментів бюджету - капець, вкроїнчики знову зробили себе раZом
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23.07.2025 10:01 Ответить
Який плювок у очі народу!
Ось справжнє обличчя Зе, він вже діє відкрито навіть не соромиться !
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23.07.2025 10:01 Ответить
Ну от маски скинуті, зебіл офіційно став Зеушеску
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23.07.2025 10:02 Ответить
Зе не відповідає запиту суспільства
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23.07.2025 10:02 Ответить
Чому? Великій частині суспільства він і досі подобається. " Он же нє вінават, што єму такая страна дасталась", - цитата моїх українських колег. А щось пікни в сторону вови, так деяких взагалі трусити починає.
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23.07.2025 10:20 Ответить
Не вважай себе шавка фсбшного козиря дєрмака великою частиною суспільства
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23.07.2025 10:34 Ответить
Для чого тоді взагалі ці органи, якщо вони обмежені? Ліквідувати їх та питати особисто в Єрмака-Татарова що з ким робити.
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23.07.2025 10:02 Ответить
Прощай Європа,прощай цивілізація .Диктатура недомірка не може обмежуватись .
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23.07.2025 10:03 Ответить
"Так це ж вже було!"....
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23.07.2025 10:06 Ответить
Коли зміниться влада, то новий Президент зможе через свого генпрокурора "зелених слуг" загнати за хмари !
Побачите, як вони будуть волати, щоб відмінити своє рішення....
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23.07.2025 10:08 Ответить
Наступна влада буде гірша попередньої.
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23.07.2025 10:43 Ответить
Зелена потвора вирішила погратися з вогнем. Думає, що українці знову все схавають-хрін тобі у сраку. Терміново повертайте Залужного! Залужний наш президент!!!
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23.07.2025 10:11 Ответить
Воно думає, що оця вседозволеність буде завжди? Що Європа нікуди не дінеться і надалі даватиме гроші? Зелені потвори загрались на троні, використовуючи горе народу.

Ненавиджу зелену гниль!
Ненавиджу їх тупорилий електорат, який навіть не розуміє, що трапилось. Для них вовчик - молодець, бореться з раша щурами у владі.
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23.07.2025 10:13 Ответить
Саме ТАК!! Поки йде війна нічого ви йому не зробите!! На бунти вам розкажуть шо шо вони робите тут ПУТІН напав не можна БУНТИ робити треба обїєднатися!! А на застереження ЕС шось на кшталт "не дамо підтримки...." відповід таже ШО ВИ РОБИТЕ НАС ПУТІН БОМБИТЬ ЯК ВИ МОЖЕТЕ НЕ ДАВАТИ ПІДТРИМКИ!! Так шо да поки йде війна ви йому нічого не зробите!! А після війни він здрисне й хер ви його знайдете!!
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23.07.2025 10:21 Ответить
Я наївно надіюсь, що можна якось поставити тимчасовий уряд, як було в 2014 з пастором. Мені байдуже, скільки триватиме їх тимчасовість, бажано, звісно, недовго, але, щоб це був НОРМАЛЬНИЙ проєвропейский уряд! А не оці піськограї і неуки.
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23.07.2025 10:32 Ответить
Тимчасовий уряд ставила РАДА!! Вам нагадати хто зараз у раді головний?!! Треба бути реалістом!!
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23.07.2025 10:34 Ответить
Ключові слова - наївно і якось)
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23.07.2025 10:41 Ответить
Так ЄС буде давати гроші і дальше, тому що їм дешевше дати тут на роскрадання чим потім на конфлікт з орками, плюс більшість грошей зараз повертається у їх економіку, ті ж корупціонери вивозять, замовлення на їх озброєння, автомобілі і т.д.
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23.07.2025 10:33 Ответить
Така сама швидкість була, коли Наєва відправили на фронт наступного після публічних заяв про причини негараздів на фронті.
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23.07.2025 10:19 Ответить
"зелена влада" .котра в часі війни з рашистом, своїми рішеннями роздуває в державі,серед українського народу хаос.протистояння,зневіру є "рашистська слуга" і вона є співучасницею рашистських злочинів в Україні
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23.07.2025 10:28 Ответить
спочатку знищили децентралізацію, потім набу, потім на черзі антикор. суд
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23.07.2025 10:28 Ответить
Антикорупційний суд ітак корумпований, скільки вони випустили корупціонерів під смішні застави, то провалена реформа, єдине що їх деколи стримувало це можливі дії з боку набу та сап проти них.
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23.07.2025 10:37 Ответить
Рондель на честь В. О. Зеленського

- Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

Я, ЗЕленський світлолиций,

Що бажаю, те й роблю.

.

Ви підозри слали ницо

Тим, кого з руки кормлю!

Гей, НАБУ та САП, скоріться,

Владу визнайте мою!

.

Корупційну нині тлю

У своїй держу десниці.

Б'ю чужих, своїх - люблю,

Я, ЗЕленський владолиций.

Гей, НАБУ та САП, скоріться!
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23.07.2025 10:57 Ответить
дЄрмак впевнено поклав свій ХРЄН на народ України ! Мали вони вас у якесь місце.
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23.07.2025 11:05 Ответить
Влада нестерпно смердить януковичем....
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23.07.2025 11:22 Ответить
Ви зробили це разом..зебіли.
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23.07.2025 11:24 Ответить
Гоу на Київ
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23.07.2025 12:17 Ответить
 
 