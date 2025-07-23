Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу
Закон, лишающий независимости НАБУ и САП, вступил в силу.
Как информирует Цензор.НЕТ, официальное издание Верховной Рады "Голос України" обнародовало Закон № 4555-IX 22 июля.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Такими вчинками z-резидент просто нищить залишки цивілізованої
та правової України!
Проте небезпека ситуації у тому, що наші закордонні партнери після таких зрадницьких рішень можуть просто взяти, та й припинити фінансову й військову підтримку у будь-який момент, і у них для цього буде дуже вагоми аргумент, - ми Вам не довіряємо, бо корупція в Україні стала державною політикою!
На кого не сказав, но натяк ми зрозумили
115 особам повідомлено про підозру з 01.01.2025 по 30.06.2025
69 обвинувальних актів стосовно 154 осіб на 18,514 299 млрд грн збитків скеровано до суду
з 01.01.2025 по 30.06.2025
43 обвинувальних вироки стосовно 54 осіб ухвалено з 01.01.2025 по 30.06.2025
Пред'явлені підозри всім фігурантам кримінального провадження і найголовніше - вручена підозра чинному віцепрем'єр-міністру, найвищій посадовій особі в системі органів виконавчої влади, яка коли-небудь отримувала підозру від НАБУ і взагалі від правоохоронних органів, якщо не враховувати прем'єр-міністра, котрий уже був колишнім у 1990-ті роки (Павло Лазаренко)
путін ще в 2022 критикував НАБУ, САП та ВАКС за нібито контроль з боку США. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3564711
Голову Верховного суду зловили на хабарі не поліцаї і не прокурори і навіть не сбу, так само як і віце-прем'ра.
Доречі, у всіх інших нормальних країнах також садить тільки суд.
І хз як узнати - чи то НАБУ і дійсно недопрацьовує , чи це суд валяє дурня .
Немає довіри ні до одних ні до інших .
Чернишова взагалі відмовились закривати.
Це не те НАБУ яке хотілося б бачити . Його ефективність викликає дуже великі сумніви . І як наслідок - розчарування в суспільстві .
А от сумнівів у тому що антикорупційні структури ( навіть такі непрофесійні ) мають бути незалежними - немає безумовно .
Зараз в країн ЄС з"явився вагомий привід завершити дотування бюджету коррумпованої України, а в zeшобли прекрасний шанс здати країну на поталу путлєру!
В кремлі шалено аплодують та наливають шампусик(
напишу своє бачення.
насправді, дуже своєчасно іголовне, отак дуболомно криворуко, зе!шобла забила цвях собі в макитру.
от, скжіть, нафіга було чіпати ті імпотентні набу та сап? чим таким страшним вони махали біля рила зе!гніди?
безнаказане необмежене володарювання, заліпило пустий недорозвинений мозок зе!царька.
звісно, подарунок плєшивій крємляді, зачьотний.
це істерика, це агонія.
майдана звісно не буде, але, всі скопом почали вмовляти військових не реагувати.
бо, навіть не уявляю, як що військові сядуть у свої військову техніку та поїдуть на банкову.
Ось справжнє обличчя Зе, він вже діє відкрито навіть не соромиться !
Побачите, як вони будуть волати, щоб відмінити своє рішення....
Ненавиджу зелену гниль!
Ненавиджу їх тупорилий електорат, який навіть не розуміє, що трапилось. Для них вовчик - молодець, бореться з раша щурами у владі.
- Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
Я, ЗЕленський світлолиций,
Що бажаю, те й роблю.
.
Ви підозри слали ницо
Тим, кого з руки кормлю!
Гей, НАБУ та САП, скоріться,
Владу визнайте мою!
.
Корупційну нині тлю
У своїй держу десниці.
Б'ю чужих, своїх - люблю,
Я, ЗЕленський владолиций.
Гей, НАБУ та САП, скоріться!