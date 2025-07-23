Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу

Закон, лишающий независимости НАБУ и САП, вступил в силу.

Как информирует Цензор.НЕТ, официальное издание Верховной Рады "Голос України" обнародовало Закон № 4555-IX 22 июля.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать.

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