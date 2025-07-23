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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності

НАБУ та САП позбавили незалежності Закон набув чинності

Закон, який позбавляє незалежності НАБУ та САП, набув чинності.

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційне видання Верховної Ради "Голос України" оприлюднило Закон № 4555-IX 22 липня.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Дивіться: Єрмака - на**й! Руки геть від НАБУ! - гасла мітингу протесту у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

Читайте: У Раді готують подання до Конституційного Суду, щоб скасувати законопроєкт №12414

Автор: 

НАБУ (5217) закон (2854) САП (2277)


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Топ коментарі
+7
Зє- пиzgotу повинна спіткати доля Чаушеску.
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23.07.2025 09:46 Відповісти
+6
Українці!
Такими вчинками z-резидент просто нищить залишки цивілізованої
та правової України!
Проте небезпека ситуації у тому, що наші закордонні партнери після таких зрадницьких рішень можуть просто взяти, та й припинити фінансову й військову підтримку у будь-який момент, і у них для цього буде дуже вагоми аргумент, - ми Вам не довіряємо, бо корупція в Україні стала державною політикою!
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23.07.2025 09:42 Відповісти
+6
Сьогодні в оп будуть масових гуляння, запрошення отримають як всі корупціонери так і всі відданий гос службовці. Влада єдина і єрмак пророк її
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23.07.2025 09:42 Відповісти
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в обмеженнях міндіч проходить окремим пунктом, чи разом з чернишовим?
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23.07.2025 09:40 Відповісти
Українці!
Такими вчинками z-резидент просто нищить залишки цивілізованої
та правової України!
Проте небезпека ситуації у тому, що наші закордонні партнери після таких зрадницьких рішень можуть просто взяти, та й припинити фінансову й військову підтримку у будь-який момент, і у них для цього буде дуже вагоми аргумент, - ми Вам не довіряємо, бо корупція в Україні стала державною політикою!
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23.07.2025 09:42 Відповісти
Маю надію, що вони народу України допомогають, а не зграї гієн, яки дорвалися до влади
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23.07.2025 09:44 Відповісти
Не тіште себе. Гляньте на Грузію. Там дійшло вже до припинення безвізу. Для всіх!!! І це мище не знаємо, про що у Стамбулі мова буде йти. Можливо і тут буде грузинський варіант.
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23.07.2025 09:49 Відповісти
Сьогодні в оп будуть масових гуляння, запрошення отримають як всі корупціонери так і всі відданий гос службовці. Влада єдина і єрмак пророк її
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23.07.2025 09:42 Відповісти
Зє- пиzgotу повинна спіткати доля Чаушеску.
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23.07.2025 09:46 Відповісти
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

На кого не сказав, но натяк ми зрозумили
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23.07.2025 09:47 Відповісти
НАБУ та САП бубочку з дЄрмаком не чіпали - так що в їх "роботі" нічогісінько не поміняється
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23.07.2025 10:02 Відповісти
А в чому кіпішь? За 5-6 років праці НАБУ нікого не посадила жодного міністра чи депутата чи презедента!! ЖОДНОГО!! То чого голосити!! Була б дійсно працююча контора котра саджає корупционерів але маємо просто ще одну контору котра збирає бабло з корупционерів й нічого не робить так чого ви кіпішуєте!! Я б зрозумів був би кіпішь за тарифи за налоги за ціни це стосується кожного але ні мовчки пішли й платять а тут за якесь НАБУ которе нічого не робить а ЗП там ОГОГО такий вой стоїть!!!
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23.07.2025 09:48 Відповісти
дивні у вас претензії..., НАБУ й САП нікого не садить, вони розслідують й надають докази, а садить/не садить суд..., АКС, до нього ще не дістались, але це питання часу...., я думаю він просто закриється, тому що йому нема що робити...
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23.07.2025 09:52 Відповісти
ТАК ТАК ТАК в усьмо винен СУД не НАБУ не САП а СУД а може ще й зелені хлопчики винні або марсіанє?!! Мені не цікаво хто винен мене цікавить результат РЕЗУЛЬТАТ=НУЛЬ!! нема чого обговорювати!! Чи може ви знаєте матеріали справ які веде героїчне НАБУ, шо можете робити висновок про успішну роботу! Тоді поділіться матеріалами може я пристану на вашу точку зору і перщий стану на захист НАБУ!!!
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23.07.2025 09:56 Відповісти
То треба цю контору під себе забрати , щоб вона працювала саме на Зе і гнобила його ворогів. Замість того щоб зробити з неї НЕЗАЛЕЖНУ діючу контору. Мудро. Вона тому і не працювала що кожен ,включаючи Порошенко намагався її під себе підім'яти , а коли інститути працюють не за законом а на когось , то вони не працюють а перетворюються на репресивний орган.
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23.07.2025 09:55 Відповісти
А хто тобі сказав шо вона не працювала на ЗЕ!! я взагалі підозрюю шо вона працювала на того хто платить!! і їм НАБУшникам похеру ЗЕ це чи не ЗЕ платишь вони виконують!! А ЗЕ просто хоче подгрести під себе ще один потік грошей!! Вас дивує шо влада бореться за доступ до грошових потоків!!!
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23.07.2025 09:58 Відповісти
Стоп стоп, ти що за путіна?
путін ще в 2022 критикував НАБУ, САП та ВАКС за нібито контроль з боку США. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3564711
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23.07.2025 10:00 Відповісти
НАБУ не садить, садять судді, а вони у нас ще з радянського союзу, як були так і залишились.
Голову Верховного суду зловили на хабарі не поліцаї і не прокурори і навіть не сбу, так само як і віце-прем'ра.
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23.07.2025 09:58 Відповісти
Я вже відповів САДЯТЬ ЗЕЛЕНІ МАРСІАНЄ УСЕ ЗВ АМИ ЗРОЗУМІЛО!! ВІАШІ ДОВОДИ ДО СРАКИ!!!
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23.07.2025 10:01 Відповісти
Злився? За таке не заплатять.
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23.07.2025 10:21 Відповісти
Навіщо витрачати час та обговорювати дурню вам подобається кидатися какашками вперед я вам не заважаю!!!
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23.07.2025 10:23 Відповісти
Хто фінансує всякі набу, сапи, шабуніних? Хто? Як на мене, тих структур не повинно бути взагалі. Повинен бути один Закон для всіх!
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23.07.2025 09:52 Відповісти
Саме начасі(
Зараз в країн ЄС з"явився вагомий привід завершити дотування бюджету коррумпованої України, а в zeшобли прекрасний шанс здати країну на поталу путлєру!
В кремлі шалено аплодують та наливають шампусик(
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23.07.2025 10:00 Відповісти
Правильно, тому всі на вибори, бо по закону вже давно настав час, і по закону і ВР і Зеленський нелегітимні. Закон для всіх!
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23.07.2025 10:02 Відповісти
почитав багато відгуків.
напишу своє бачення.
насправді, дуже своєчасно іголовне, отак дуболомно криворуко, зе!шобла забила цвях собі в макитру.
от, скжіть, нафіга було чіпати ті імпотентні набу та сап? чим таким страшним вони махали біля рила зе!гніди?
безнаказане необмежене володарювання, заліпило пустий недорозвинений мозок зе!царька.
звісно, подарунок плєшивій крємляді, зачьотний.
це істерика, це агонія.
майдана звісно не буде, але, всі скопом почали вмовляти військових не реагувати.
бо, навіть не уявляю, як що військові сядуть у свої військову техніку та поїдуть на банкову.
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23.07.2025 09:54 Відповісти
Мабуть розлідування щодо виробництва дронів, про що писав Ніколов вийшло не тілько на корупцію, але і на конкретну держзраду.
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23.07.2025 10:23 Відповісти
Генпрокурор був призначений зеленським - це узурпація влади!
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23.07.2025 09:56 Відповісти
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23.07.2025 09:58 Відповісти
Без цих інструментів бюджету - капець, вкроїнчики знову зробили себе раZом
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23.07.2025 10:01 Відповісти
Який плювок у очі народу!
Ось справжнє обличчя Зе, він вже діє відкрито навіть не соромиться !
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23.07.2025 10:01 Відповісти
Ну от маски скинуті, зебіл офіційно став Зеушеску
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23.07.2025 10:02 Відповісти
Зе не відповідає запиту суспільства
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23.07.2025 10:02 Відповісти
Чому? Великій частині суспільства він і досі подобається. " Он же нє вінават, што єму такая страна дасталась", - цитата моїх українських колег. А щось пікни в сторону вови, так деяких взагалі трусити починає.
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23.07.2025 10:20 Відповісти
Для чого тоді взагалі ці органи, якщо вони обмежені? Ліквідувати їх та питати особисто в Єрмака-Татарова що з ким робити.
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23.07.2025 10:02 Відповісти
Прощай Європа,прощай цивілізація .Диктатура недомірка не може обмежуватись .
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23.07.2025 10:03 Відповісти
"Так це ж вже було!"....
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23.07.2025 10:06 Відповісти
Коли зміниться влада, то новий Президент зможе через свого генпрокурора "зелених слуг" загнати за хмари !
Побачите, як вони будуть волати, щоб відмінити своє рішення....
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23.07.2025 10:08 Відповісти
Зелена потвора вирішила погратися з вогнем. Думає, що українці знову все схавають-хрін тобі у сраку. Терміново повертайте Залужного! Залужний наш президент!!!
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23.07.2025 10:11 Відповісти
Воно думає, що оця вседозволеність буде завжди? Що Європа нікуди не дінеться і надалі даватиме гроші? Зелені потвори загрались на троні, використовуючи горе народу.

Ненавиджу зелену гниль!
Ненавиджу їх тупорилий електорат, який навіть не розуміє, що трапилось. Для них вовчик - молодець, бореться з раша щурами у владі.
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23.07.2025 10:13 Відповісти
Саме ТАК!! Поки йде війна нічого ви йому не зробите!! На бунти вам розкажуть шо шо вони робите тут ПУТІН напав не можна БУНТИ робити треба обїєднатися!! А на застереження ЕС шось на кшталт "не дамо підтримки...." відповід таже ШО ВИ РОБИТЕ НАС ПУТІН БОМБИТЬ ЯК ВИ МОЖЕТЕ НЕ ДАВАТИ ПІДТРИМКИ!! Так шо да поки йде війна ви йому нічого не зробите!! А після війни він здрисне й хер ви його знайдете!!
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23.07.2025 10:21 Відповісти
Така сама швидкість була, коли Наєва відправили на фронт наступного після публічних заяв про причини негараздів на фронті.
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23.07.2025 10:19 Відповісти
 
 