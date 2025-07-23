Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності

Закон, який позбавляє незалежності НАБУ та САП, набув чинності.

Як інформує Цензор.НЕТ, офіційне видання Верховної Ради "Голос України" оприлюднило Закон № 4555-IX 22 липня.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.

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