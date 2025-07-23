Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності
Закон, який позбавляє незалежності НАБУ та САП, набув чинності.
Як інформує Цензор.НЕТ, офіційне видання Верховної Ради "Голос України" оприлюднило Закон № 4555-IX 22 липня.
Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме.
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Такими вчинками z-резидент просто нищить залишки цивілізованої
та правової України!
Проте небезпека ситуації у тому, що наші закордонні партнери після таких зрадницьких рішень можуть просто взяти, та й припинити фінансову й військову підтримку у будь-який момент, і у них для цього буде дуже вагоми аргумент, - ми Вам не довіряємо, бо корупція в Україні стала державною політикою!
На кого не сказав, но натяк ми зрозумили
путін ще в 2022 критикував НАБУ, САП та ВАКС за нібито контроль з боку США. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3564711
Голову Верховного суду зловили на хабарі не поліцаї і не прокурори і навіть не сбу, так само як і віце-прем'ра.
Зараз в країн ЄС з"явився вагомий привід завершити дотування бюджету коррумпованої України, а в zeшобли прекрасний шанс здати країну на поталу путлєру!
В кремлі шалено аплодують та наливають шампусик(
напишу своє бачення.
насправді, дуже своєчасно іголовне, отак дуболомно криворуко, зе!шобла забила цвях собі в макитру.
от, скжіть, нафіга було чіпати ті імпотентні набу та сап? чим таким страшним вони махали біля рила зе!гніди?
безнаказане необмежене володарювання, заліпило пустий недорозвинений мозок зе!царька.
звісно, подарунок плєшивій крємляді, зачьотний.
це істерика, це агонія.
майдана звісно не буде, але, всі скопом почали вмовляти військових не реагувати.
бо, навіть не уявляю, як що військові сядуть у свої військову техніку та поїдуть на банкову.
Ось справжнє обличчя Зе, він вже діє відкрито навіть не соромиться !
Побачите, як вони будуть волати, щоб відмінити своє рішення....
Ненавиджу зелену гниль!
Ненавиджу їх тупорилий електорат, який навіть не розуміє, що трапилось. Для них вовчик - молодець, бореться з раша щурами у владі.