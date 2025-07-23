У Раді готують подання до Конституційного Суду, щоб скасувати законопроєкт №12414
Нардепи готують подання до Конституційного Суду, щоб скасувати законопроєкт №12414, який позбавляє незалежності НАБУ та САП.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Ну що, по факту єдине що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію - це знести цей зашкварний закон у Конституційному Суді. Тим більше там стільки статей Регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично. Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до Конституційного Суду. Потрібно буде 45-ть підписів депутатів…але думаю стільки ще поки в Раді знайдеться!" - зазначив він.
Водночас нардеп "Голосу" та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив:
"Президент згадав про турборежим і підписав злочинний закон про НАБУ/САП в цей же день! Встиг до комендантської. Цікаво дізнатися, де цей турборежим, коли мова йде про інші законопроекти, деякі з яких лежать на столі вже більше року.
Наші дії: готуємо конституційне подання щодо цього проекту, будемо всіма силами блокувати цей постріл собі в голову.
Потрібна підтримка 45 депутатів. Хто готовий – відгукніться, об’єднаємо наші зусилля".
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
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А саме головне, навіщо цей закон для ЗЕбанутих шакалів? Тому що коли Беня КАЛ.омойський набирав по оголошенню в ВР, відгукнілися ніщеброди,, які збирали пляшки на звалищах і з цього жили. А потім вони всі в ВР стали мільйонерами. А генпрокурор для ЗЕбанутих - свой парень, і він не образить їх, завжди прикриє Не даром генпрокур сказав про єдину сім,ю. І какати ЗЕля хотів на сигнали з Европи та Америки, для нього своя рубашка в вигляді генпрокурора ближча за закон.
Володя в своєму стилі🤭
Якщо вникнути в суть, то виявиться, що Зеленський і К° розширили повноваження свого кишенькового Генпрокурора, щоби мати батіг для контролю над всіма призначеними ними топ-посадовцями. Щоб вони і думати не могли про якусь непокору, не кажучи про втечу-дезертирство з України з нахапаними під час своїх каденцій коштами і майном.
А що стосується антикорорганів і їх незалежності, то існує таке поняття, як процесуальна незалежність слідства. А її ніхто не відміняв. Тому фокуси, як це було із кейсом Татарова, коли змінили відомчу підслідність, передавши КП від НАБУ до СБУ чи ДБР, щоби потім закрити справу, не пройдуть.
Треба, ще потікавших ригоАНАЛІВ запитати, на московії…
Дякуємо, пересиденту з Оманськими помічниками ригів, що сонце сходить!?!?🤬🤬🤬🤬
Чому ж ви так оперативно не подавали до КСУ про неконституційність:
- земельної афери,
- воєнного стану замість стану війни,
- узурпації державної влади фсбшною гопотою без виборів,
- множинного громадянства, що є прямою дорогою до нової війни?