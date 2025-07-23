У Раді готують подання до Конституційного Суду, щоб скасувати законопроєкт №12414

Нардепи готують подання до Конституційного Суду, щоб скасувати законопроєкт №12414, який позбавляє незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що, по факту єдине що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію - це знести цей зашкварний закон у Конституційному Суді. Тим більше там стільки статей Регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично. Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до Конституційного Суду. Потрібно буде 45-ть підписів депутатів…але думаю стільки ще поки в Раді знайдеться!" - зазначив він.

Водночас нардеп "Голосу" та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив:

"Президент згадав про турборежим і підписав злочинний закон про НАБУ/САП в цей же день! Встиг до комендантської. Цікаво дізнатися, де цей турборежим, коли мова йде про інші законопроекти, деякі з яких лежать на столі вже більше року.

Наші дії: готуємо конституційне подання щодо цього проекту, будемо всіма силами блокувати цей постріл собі в голову.

Потрібна підтримка 45 депутатів. Хто готовий – відгукніться, об’єднаємо наші зусилля".

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

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