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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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У Раді готують подання до Конституційного Суду, щоб скасувати законопроєкт №12414

У Раді готують Конституційне подання щодо закону про НАБУ та САП

Нардепи готують подання до Конституційного Суду, щоб скасувати законопроєкт №12414, який позбавляє незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Ну що, по факту єдине що зараз можна зробити, щоб виправити ситуацію - це знести цей зашкварний закон у Конституційному Суді. Тим більше там стільки статей Регламенту було порушено під час його схвалення, що це достатньо реалістично. Тож починаємо підготовку та збір підписів на конституційне подання до Конституційного Суду. Потрібно буде 45-ть підписів депутатів…але думаю стільки ще поки в Раді знайдеться!" - зазначив він.

Водночас нардеп "Голосу" та голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив

"Президент згадав про турборежим і підписав злочинний закон про НАБУ/САП в цей же день! Встиг до комендантської. Цікаво дізнатися, де цей турборежим, коли мова йде про інші законопроекти, деякі з яких лежать на столі вже більше року.

Наші дії: готуємо конституційне подання щодо цього проекту, будемо всіма силами блокувати цей постріл собі в голову.

Потрібна підтримка 45 депутатів. Хто готовий – відгукніться, об’єднаємо наші зусилля".

Дивіться: Єрмака - на**й! Руки геть від НАБУ! - гасла мітингу протесту у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кравченко про мітинги на підтримку НАБУ та САП: Якщо не порушується закон, чому б і ні

У Раді готують Конституційне подання щодо закону про НАБУ та САП
У Раді готують Конституційне подання щодо закону про НАБУ та САП

Автор: 

НАБУ (5217) ВР (15126) КС (1428) Юрчишин Ярослав (154) САП (2277) Железняк Ярослав (582)


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Топ коментарі
+17
Можна звернутися за роз'ясненнями до трускавецького університету, мар'яни безуглої або максима бужанського. А можна, як роблять вумні люди, спитати в Гугла. Обирайте.
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23.07.2025 08:34 Відповісти
+16
Потрібно шибиниці ставити ,а не палатки,і на кожній шибениці призвище того хто буде тав весіти.
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23.07.2025 08:42 Відповісти
+9
Ще трошки потерпіти і війна закінчиться, Лідор зі своїм колективом розкраде що залишилось, а територію з холопами здасть путіну
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23.07.2025 08:33 Відповісти
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Потрібно ставити палатки на площі Незаложності.
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23.07.2025 08:26 Відповісти
Потрібно шибиниці ставити ,а не палатки,і на кожній шибениці призвище того хто буде тав весіти.
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23.07.2025 08:42 Відповісти
ситуація дивна: ми розуміємо, шо русня зараз почне розкачувати, бо це плодорвдна почва. Ось ти вже почав. Але з іншого боку: ми так програємо війну
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23.07.2025 08:49 Відповісти
мы это ты в польше?)))))
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23.07.2025 09:21 Відповісти
А з Зе -зрадником не програємо?
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23.07.2025 09:44 Відповісти
Так ми хоч встигнемо зрадників перемішати.
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23.07.2025 10:13 Відповісти
русня що почне розкачувати,корупцію ,мородерство,брехню,зраду діючої влади України яку ти обрав,то русня грабує бюджет України,мородерить на закупівлях оборонки,фортифікаційних споруд,харчуванні,гум допомоги? Плодородну почву для русні зробило бидло населення,яке обрало молороса та його ригозелену мразоту до влади,а потім виїхало до ЄС по безвізу " бариги".
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23.07.2025 10:21 Відповісти
А хто може роз'яснити простою мовою в чому саме ущємляють НАБУ та САП?
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23.07.2025 08:27 Відповісти
Можна звернутися за роз'ясненнями до трускавецького університету, мар'яни безуглої або максима бужанського. А можна, як роблять вумні люди, спитати в Гугла. Обирайте.
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23.07.2025 08:34 Відповісти
Так спросити в гугла можеть разумні, А серед зграї ЗЕбанутих депутатів і в жороблоківських таких нема.
А саме головне, навіщо цей закон для ЗЕбанутих шакалів? Тому що коли Беня КАЛ.омойський набирав по оголошенню в ВР, відгукнілися ніщеброди,, які збирали пляшки на звалищах і з цього жили. А потім вони всі в ВР стали мільйонерами. А генпрокурор для ЗЕбанутих - свой парень, і він не образить їх, завжди прикриє Не даром генпрокур сказав про єдину сім,ю. І какати ЗЕля хотів на сигнали з Европи та Америки, для нього своя рубашка в вигляді генпрокурора ближча за закон.
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23.07.2025 09:27 Відповісти
А Малюк теж зебаутий?
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23.07.2025 09:36 Відповісти
А хто його на посаду призначав
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23.07.2025 09:42 Відповісти
А хто повинен, за Конституцією, призначати та такі посади?
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23.07.2025 09:58 Відповісти
Звісно ЗЕбанутий, якщо береться за такі справи. То ціла спецоперація зі спостереженням, жучками та іншею хєрнею за журнашлюшками бігуса, тепер шукають чиї коноплі, узбекські чи дагестанські. На тлі того, що більша частина СБУ виконує важку роботу на війні та знешкоджує внутрішнього ворога, Малюк береться за вочевидь замовні з ОПи брудні справи, чим ганьбить Службу.
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23.07.2025 10:06 Відповісти
спитати в Гугла - це потужно
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23.07.2025 09:53 Відповісти
Вань. Ну ми знаємо шо ти пишеш напостой. І то ******* єрмачньою. Тому давай не будем: шукаєщ аргументи проти? Ніт
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23.07.2025 08:46 Відповісти
Шукаю правду.
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23.07.2025 09:37 Відповісти
Коли людина тупенька, вона завжди може запитати хоча б у ШІ, а не ганьбитися примітивними питаннями.
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23.07.2025 08:47 Відповісти
Вони мають бути незалежними, а не підконтрольними будь-яким державним структурам. Хіба що тільки у звітуванні результатів роботи та витрачених на цю роботу державних коштів. Тому що їх робота-це боротьба з корупцією якраз у державних структурах.
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23.07.2025 08:47 Відповісти
Це коли НАБУ і САП що борються з корупцією відають під контроль найкорумпованішої в державі структури.
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23.07.2025 10:17 Відповісти
Я важаю шо цей кейс тепер будуть показувати всі активісти у світі, як наглядний приклад того коли суспільство і делегована їми влада дали слабість на якомусь єтапі розвитку тотального беззаконня
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23.07.2025 08:30 Відповісти
Вітаю всіх, Україна знову в усіх міжнародних новинах! Європа дай грошей!
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23.07.2025 08:31 Відповісти
Європа дай нам грошей і не за#об#й зі своїми реформами!
Володя в своєму стилі🤭
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23.07.2025 09:02 Відповісти
Ще трошки потерпіти і війна закінчиться, Лідор зі своїм колективом розкраде що залишилось, а територію з холопами здасть путіну
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23.07.2025 08:33 Відповісти
КС теж так оперативно відреагує - чи пів - року будуть тільки мантії одягати?
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23.07.2025 08:33 Відповісти
За це й час вони його даже не отримують, а після покладуть теку в чергу. Ну, і як ви написали, ще і мантії одягти треба
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23.07.2025 09:08 Відповісти
а поки готується подання, новий генпрокурор запросить кримінальні справи відносно понятних людей, під привідом перевірки, чи вивчення, чи ще за чимось
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23.07.2025 08:33 Відповісти
Ото у ВР потрібно залишити 45 депутатів, інших, хто проголосував за закон - нах!...
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23.07.2025 08:44 Відповісти
Я давно казав що скільки партій пройшло в раду, стільки і повинно бути депутатів. Бо они все одно діють за наказом партії. Хоч гроші зекономити зможемо
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23.07.2025 09:05 Відповісти
Заодно подати запрос про конституційність займання посади президента по закінченню його повноважень під час військового стану.
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23.07.2025 08:45 Відповісти
До сраки ці карі очі
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23.07.2025 08:45 Відповісти
Як чудово що хоч якийсь тіпа закон ніби то будуть обжалувати тіпа депутати. А хіба тільки цей закон треба скасовувати Конституційним судом? Та їх просто сила силенна. З цієї якості усіх без винятку депутатів як і судей нічого нормального не може бути об'єктивно. Що ви хотіли від зеленого картелю як не оце, що відбувається? Іншого не могло і бути. Все стало зрозуміло ще в квітні 19 року. На плакатах було написано про кінець епохи бідності після 21 квітня, а огірки подорожчали вже через три дні на базарі. Що ви хочете від суду? Хто там є суддями? Аморальні тіпи. Яке адекватне рішення вони можуть прийняти? Ніякого. Що можна очікувати від депутатів? Лише суто свої особисті шкурні питання. Що можна було очікувати від тих сап, набу, прокурорів? Нічого. Всі справи легко розвалюються любим практикантом адвоката. Не служби і суди, в одна величезна халтура. Ха ха ха.
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23.07.2025 08:46 Відповісти
Не зрозуміло: чому такий гвалт здійнявся через той закон.
Якщо вникнути в суть, то виявиться, що Зеленський і К° розширили повноваження свого кишенькового Генпрокурора, щоби мати батіг для контролю над всіма призначеними ними топ-посадовцями. Щоб вони і думати не могли про якусь непокору, не кажучи про втечу-дезертирство з України з нахапаними під час своїх каденцій коштами і майном.
А що стосується антикорорганів і їх незалежності, то існує таке поняття, як процесуальна незалежність слідства. А її ніхто не відміняв. Тому фокуси, як це було із кейсом Татарова, коли змінили відомчу підслідність, передавши КП від НАБУ до СБУ чи ДБР, щоби потім закрити справу, не пройдуть.
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23.07.2025 08:51 Відповісти
Вчора молодь скандувала "***** мені система, що працює проти мене?" згоден на 100%, таку систему треба міняти якнайшвидше, поки вона повністю не перетворилася на систему диктатури
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23.07.2025 08:52 Відповісти
Так-так,полікуйте ракову пухлину піснями й танцями з бубном!
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23.07.2025 08:59 Відповісти
Скажіть, депутати дійсно вірять що КСУ ні від кого не залежить, дай Бог щоби це було так.
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23.07.2025 09:00 Відповісти
шо зеля скажет, такое решение и будет, президент это отображение народа)))
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23.07.2025 09:14 Відповісти
А еще РНБО приняло секретное решение изъять у всех дедективов НАБУ водительские удостоверения до перездачи экзаменов по ПДД.
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23.07.2025 09:06 Відповісти
зеля разогнал парламент незаконно и конституционный (самый честный) суд сказал что все правильно)))))
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23.07.2025 09:13 Відповісти
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23.07.2025 09:20 Відповісти
Закон один для всіх і в ньму немає поділу на кого потрібно і на кого не потрібно зовсім совість загубив, продався за серебреник.
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23.07.2025 10:01 Відповісти
Зато у вишиванці
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23.07.2025 10:03 Відповісти
«Вірасюки», за гроші, які вони отримують у ВРУ, з посвідченням «нардепа України», про що хочеш, будуть теревенити!!
Треба, ще потікавших ригоАНАЛІВ запитати, на московії…
Дякуємо, пересиденту з Оманськими помічниками ригів, що сонце сходить!?!?🤬🤬🤬🤬
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23.07.2025 10:22 Відповісти
Конституційний суд України вже дав розяснення щодо просроченого тепер надасть про закон підписаний просроченим -тільки суд Лінча може поставити крапку.
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23.07.2025 09:51 Відповісти
Ах ви ж курви кремлівські олігархічно-партійні, що жареним запахло, фсб злякалося втратити владу в Україні?
Чому ж ви так оперативно не подавали до КСУ про неконституційність:
- земельної афери,
- воєнного стану замість стану війни,
- узурпації державної влади фсбшною гопотою без виборів,
- множинного громадянства, що є прямою дорогою до нової війни?
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23.07.2025 10:04 Відповісти
Геть свої криваві злочинні лапи зеленого шапіто,від НАБУ і САП !!!
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23.07.2025 10:15 Відповісти
 
 