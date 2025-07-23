Кравченко про мітинги на підтримку НАБУ та САП: Якщо не порушується закон, чому б і ні

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко стверджує, що не буде проти мітингів, на які люди вийшли після ухвалення скандального закону про НАБУ і САП, якщо їх учасники не порушуватимуть закон.

Про це Кравченко заявив напередодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання журналіста, як Кравченко ставиться до акцій протесту проти ухвалення закону про зменшення незалежності НАБУ і САП, генпрокурор відповів: "Якщо не порушується закон, чому б і ні".

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Раніше Кравченко заявив, що САП та Офіс генпрокурора будуть однією сім’єю.

Нагадаємо ветеран Дмитро Козятинський зібрав акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.