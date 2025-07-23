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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Кравченко про мітинги на підтримку НАБУ та САП: Якщо не порушується закон, чому б і ні

Руслан Кравченко новий генпрокурор України

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко стверджує, що не буде проти мітингів, на які люди вийшли після ухвалення скандального закону про НАБУ і САП, якщо їх учасники не порушуватимуть закон.

Про це Кравченко заявив напередодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відповідаючи на запитання журналіста, як Кравченко ставиться до акцій протесту проти ухвалення закону про зменшення незалежності НАБУ і САП, генпрокурор відповів: "Якщо не порушується закон, чому б і ні".

Також читайте: У САП та НАБУ подякували українцям за акції підтримки: Попри шалений тиск та ганебні рішення ми продовжуємо боротися за справедливість. ФОТО

Раніше Кравченко заявив, що САП та Офіс генпрокурора будуть однією сім’єю.

Нагадаємо ветеран Дмитро Козятинський зібрав акцію на площі біля театру імені Івана Франка у Києві, через прийняття Верховною Радою закону про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Автор: 

акція (1467) НАБУ (5217) мітинг (755) САП (2277) Кравченко Руслан (89)


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Топ коментарі
+16
Іншими словам, ви мітингуйте, а ми на ваші вимоги будемо класти болт!....
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23.07.2025 06:58 Відповісти
+12
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23.07.2025 07:14 Відповісти
+11
Царювання безтолкового ішака добігає логічного кінця. Для любителів ішака є дві новини, добра і погана. Добра - вашого обкуреного ніхто "свєргать" не буде. Утилізують дєрмака, як істоту, яка є завгоспом та юридично не представляє керівництво держави. Ішак без дєрмака - повний нуль, чамайдан без ручки, який немає ні для кого жодної цінності. Погана - ішака утилізують при спробі втечі в одну із арабсьих країн. Для майбутнього країни та її народу обидва сценарії є цілком прийнятні. Дедлайн - початок осені, то ж любителі ішака запасайтесь попкорном.
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23.07.2025 07:10 Відповісти
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коли вже зелені ідіоти отримають зуботичину
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23.07.2025 06:58 Відповісти
Тобто мрієте , щоб по приколу - голосували одні,а виправляли ваші помилки - інші
Ні, не буде так
Бажаєте жити у рашці 2.0 - живіть
Тіки не дивуйтесь чому адекватні українці не хочуть гинути за це лайно
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23.07.2025 07:15 Відповісти
Іншими словам, ви мітингуйте, а ми на ваші вимоги будемо класти болт!....
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23.07.2025 06:58 Відповісти
який толерантний, згадав напевне Пшонку.
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23.07.2025 07:25 Відповісти
"Якщо не порушується закон, чому б і ні" - тобто йому ще не дали вказівку з ОПи, як реагувати. Незалежний генпрокурор, ****...
Але більш за все мене засмутило вчорашнє голосування Н. Южаніної. І її "з'їли" зелені гниди, натиснувши на сім'ю
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23.07.2025 07:55 Відповісти
А закон, квартальные просроченцы, какой захотят такой и напишут.
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23.07.2025 07:07 Відповісти
Помітингують і розвйдуться. Все правильно каже генпрокурор.мештабними вони не будуть. Ніякої загрози зеленій диктатурі не несуть. Та хоч в кожному населеному пункті і кожний день.
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23.07.2025 07:07 Відповісти
Ще у 22році польський прем'єр Моравецький казав,чому треба допомагати Україні:" Якщо вона програє війну, то на окупованих територіях почнуться репресії, а на неокупованих - громадянське збройне протистояння." Тотальна корупція призведе до поразки.Як і хто вирішить цю проблему?
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23.07.2025 08:29 Відповісти
Царювання безтолкового ішака добігає логічного кінця. Для любителів ішака є дві новини, добра і погана. Добра - вашого обкуреного ніхто "свєргать" не буде. Утилізують дєрмака, як істоту, яка є завгоспом та юридично не представляє керівництво держави. Ішак без дєрмака - повний нуль, чамайдан без ручки, який немає ні для кого жодної цінності. Погана - ішака утилізують при спробі втечі в одну із арабсьих країн. Для майбутнього країни та її народу обидва сценарії є цілком прийнятні. Дедлайн - початок осені, то ж любителі ішака запасайтесь попкорном.
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23.07.2025 07:10 Відповісти
Кажуть осінью ***** полізе в Прибалтику, тому навряд
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23.07.2025 08:31 Відповісти
Утилізація портянки в Іспанії - події одного ланцюжка, процес пішов.
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23.07.2025 07:13 Відповісти
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23.07.2025 07:14 Відповісти
Від всяких наб,сап,дбр корупція ще більше виросла чи де ви проживаєте 😏
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23.07.2025 07:14 Відповісти
Це тобі по великому зомбофону розповіли ?
ЄС вже сказав своє слово , як і G7. Потім не дивуйтесь чому не збільшується підтримка УНДР
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23.07.2025 07:16 Відповісти
В цікаві часи ми з вами живемо,панове... Дивіться: катастрофічно злетів у ціні споживчий кошик - не страшно! Зарплатню важко працюючим не піднімають - не проблема! Рада не підписує закон про зниження мобілізаційного віку до адекватних меж - хоч би одна каліка щось пропищала! А тут злегка потіснили структуру,абревіатуру якої не може розшифрувати половина дорослого населення - о-о, отут нарід за справедливість!!! Вам не дивно?!
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23.07.2025 07:24 Відповісти
Не тобі ,*****, то вирішувати.
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23.07.2025 07:29 Відповісти
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23.07.2025 07:37 Відповісти
Воно, бачте, дозволило.
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23.07.2025 07:47 Відповісти
Так крали, крадемо і далі крастимемо .... все більше і більше! Банда ЗЕ білів!

В Україні під час війни суттєво зросла кількість мільйонерів. Про це свідчить інформація про
доходи за 2022 - 2025 роки.І виходить що на 1334 особи зросла кількість громадян зі статком
понад мільйон. До війни в Україні налічувалося 8177 мільйонерів, а зараз - 9511 цих осіб.
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23.07.2025 08:03 Відповісти
А як шо порушуе ОСНОВНИЙ ЗАКОН то теж ні?
Наприклад ст. 4 Конституції України.
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23.07.2025 08:03 Відповісти
тіпа *****, значить.
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23.07.2025 08:16 Відповісти
Іншими словами - по....р! Митингуй не митингуй.....
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23.07.2025 08:20 Відповісти
На алощі Незаложності треба савити палатки, МАЙДАН 3.
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23.07.2025 08:36 Відповісти
Ці довбограї доведуть людей до того, що вони їм ці закони в дупу позасовують.
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23.07.2025 08:54 Відповісти
Що за х...ня? Вони порушують заборону скупчень. Хочуть скупчуватися, хай у черзі до ТЦК потовкуться.
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23.07.2025 09:04 Відповісти
В перекладі: ПОКИ ВИ МАШЕТЕ ФЛАГАМИ А НЕ ЛУПИТЕ ПО МОРДІ МЕНІ ПОХЕРУ НА ВАШІ МІТІНГИ!!!
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23.07.2025 09:13 Відповісти
Кравченко зелений недопалок, якого знесуть
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23.07.2025 09:18 Відповісти
Кравченко пнх!!!
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23.07.2025 10:07 Відповісти
Зеленський все бiльше настроюе народ проти себе,головний злочинець
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23.07.2025 10:16 Відповісти
 
 