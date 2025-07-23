Кравченко о митингах в поддержку НАБУ и САП: Если не нарушается закон, почему бы и нет
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко утверждает, что не будет против митингов, на которые люди вышли после принятия скандального закона о НАБУ и САП, если их участники не будут нарушать закон.
Об этом Кравченко заявил накануне во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
Отвечая на вопрос журналиста, как Кравченко относится к акциям протеста против принятия закона об уменьшении независимости НАБУ и САП, генпрокурор ответил: "Если не нарушается закон, почему бы и нет".
Ранее Кравченко заявил, что САП и Офис генпрокурора будут одной семьей.
Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собрал акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве в связи с принятием Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
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Ні, не буде так
Бажаєте жити у рашці 2.0 - живіть
Тіки не дивуйтесь чому адекватні українці не хочуть гинути за це лайно
Але більш за все мене засмутило вчорашнє голосування Н. Южаніної. І її "з'їли" зелені гниди, натиснувши на сім'ю
ЄС вже сказав своє слово , як і G7. Потім не дивуйтесь чому не збільшується підтримка УНДР
В Україні під час війни суттєво зросла кількість мільйонерів. Про це свідчить інформація про
доходи за 2022 - 2025 роки.І виходить що на 1334 особи зросла кількість громадян зі статком
понад мільйон. До війни в Україні налічувалося 8177 мільйонерів, а зараз - 9511 цих осіб.
Наприклад ст. 4 Конституції України.