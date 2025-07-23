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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Кравченко о митингах в поддержку НАБУ и САП: Если не нарушается закон, почему бы и нет

Руслан Кравченко новый генпрокурор Украины

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко утверждает, что не будет против митингов, на которые люди вышли после принятия скандального закона о НАБУ и САП, если их участники не будут нарушать закон.

Об этом Кравченко заявил накануне во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Отвечая на вопрос журналиста, как Кравченко относится к акциям протеста против принятия закона об уменьшении независимости НАБУ и САП, генпрокурор ответил: "Если не нарушается закон, почему бы и нет".

Также читайте: В САП и НАБУ поблагодарили украинцев за акции поддержки: Несмотря на безумное давление и позорные решения мы продолжаем бороться за справедливость. ФОТО

Ранее Кравченко заявил, что САП и Офис генпрокурора будут одной семьей.

Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собрал акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве в связи с принятием Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Автор: 

акция (2425) НАБУ (4276) митинг (2558) САП (2124) Кравченко Руслан (64)


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Топ комментарии
+14
Іншими словам, ви мітингуйте, а ми на ваші вимоги будемо класти болт!....
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23.07.2025 06:58 Ответить
+11
Царювання безтолкового ішака добігає логічного кінця. Для любителів ішака є дві новини, добра і погана. Добра - вашого обкуреного ніхто "свєргать" не буде. Утилізують дєрмака, як істоту, яка є завгоспом та юридично не представляє керівництво держави. Ішак без дєрмака - повний нуль, чамайдан без ручки, який немає ні для кого жодної цінності. Погана - ішака утилізують при спробі втечі в одну із арабсьих країн. Для майбутнього країни та її народу обидва сценарії є цілком прийнятні. Дедлайн - початок осені, то ж любителі ішака запасайтесь попкорном.
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23.07.2025 07:10 Ответить
+10
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23.07.2025 07:14 Ответить
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коли вже зелені ідіоти отримають зуботичину
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23.07.2025 06:58 Ответить
Тобто мрієте , щоб по приколу - голосували одні,а виправляли ваші помилки - інші
Ні, не буде так
Бажаєте жити у рашці 2.0 - живіть
Тіки не дивуйтесь чому адекватні українці не хочуть гинути за це лайно
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23.07.2025 07:15 Ответить
Іншими словам, ви мітингуйте, а ми на ваші вимоги будемо класти болт!....
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23.07.2025 06:58 Ответить
який толерантний, згадав напевне Пшонку.
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23.07.2025 07:25 Ответить
"Якщо не порушується закон, чому б і ні" - тобто йому ще не дали вказівку з ОПи, як реагувати. Незалежний генпрокурор, ****...
Але більш за все мене засмутило вчорашнє голосування Н. Южаніної. І її "з'їли" зелені гниди, натиснувши на сім'ю
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23.07.2025 07:55 Ответить
А закон, квартальные просроченцы, какой захотят такой и напишут.
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23.07.2025 07:07 Ответить
Помітингують і розвйдуться. Все правильно каже генпрокурор.мештабними вони не будуть. Ніякої загрози зеленій диктатурі не несуть. Та хоч в кожному населеному пункті і кожний день.
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23.07.2025 07:07 Ответить
Ще у 22році польський прем'єр Моравецький казав,чому треба допомагати Україні:" Якщо вона програє війну, то на окупованих територіях почнуться репресії, а на неокупованих - громадянське збройне протистояння." Тотальна корупція призведе до поразки.Як і хто вирішить цю проблему?
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23.07.2025 08:29 Ответить
Царювання безтолкового ішака добігає логічного кінця. Для любителів ішака є дві новини, добра і погана. Добра - вашого обкуреного ніхто "свєргать" не буде. Утилізують дєрмака, як істоту, яка є завгоспом та юридично не представляє керівництво держави. Ішак без дєрмака - повний нуль, чамайдан без ручки, який немає ні для кого жодної цінності. Погана - ішака утилізують при спробі втечі в одну із арабсьих країн. Для майбутнього країни та її народу обидва сценарії є цілком прийнятні. Дедлайн - початок осені, то ж любителі ішака запасайтесь попкорном.
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23.07.2025 07:10 Ответить
Кажуть осінью ***** полізе в Прибалтику, тому навряд
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23.07.2025 08:31 Ответить
Утилізація портянки в Іспанії - події одного ланцюжка, процес пішов.
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23.07.2025 07:13 Ответить
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23.07.2025 07:14 Ответить
Від всяких наб,сап,дбр корупція ще більше виросла чи де ви проживаєте 😏
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23.07.2025 07:14 Ответить
Це тобі по великому зомбофону розповіли ?
ЄС вже сказав своє слово , як і G7. Потім не дивуйтесь чому не збільшується підтримка УНДР
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23.07.2025 07:16 Ответить
В цікаві часи ми з вами живемо,панове... Дивіться: катастрофічно злетів у ціні споживчий кошик - не страшно! Зарплатню важко працюючим не піднімають - не проблема! Рада не підписує закон про зниження мобілізаційного віку до адекватних меж - хоч би одна каліка щось пропищала! А тут злегка потіснили структуру,абревіатуру якої не може розшифрувати половина дорослого населення - о-о, отут нарід за справедливість!!! Вам не дивно?!
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23.07.2025 07:24 Ответить
Не тобі ,*****, то вирішувати.
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23.07.2025 07:29 Ответить
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23.07.2025 07:37 Ответить
Воно, бачте, дозволило.
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23.07.2025 07:47 Ответить
Так крали, крадемо і далі крастимемо .... все більше і більше! Банда ЗЕ білів!

В Україні під час війни суттєво зросла кількість мільйонерів. Про це свідчить інформація про
доходи за 2022 - 2025 роки.І виходить що на 1334 особи зросла кількість громадян зі статком
понад мільйон. До війни в Україні налічувалося 8177 мільйонерів, а зараз - 9511 цих осіб.
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23.07.2025 08:03 Ответить
А як шо порушуе ОСНОВНИЙ ЗАКОН то теж ні?
Наприклад ст. 4 Конституції України.
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23.07.2025 08:03 Ответить
тіпа *****, значить.
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23.07.2025 08:16 Ответить
Іншими словами - по....р! Митингуй не митингуй.....
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23.07.2025 08:20 Ответить
На алощі Незаложності треба савити палатки, МАЙДАН 3.
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23.07.2025 08:36 Ответить
Ці довбограї доведуть людей до того, що вони їм ці закони в дупу позасовують.
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23.07.2025 08:54 Ответить
Що за х...ня? Вони порушують заборону скупчень. Хочуть скупчуватися, хай у черзі до ТЦК потовкуться.
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23.07.2025 09:04 Ответить
В перекладі: ПОКИ ВИ МАШЕТЕ ФЛАГАМИ А НЕ ЛУПИТЕ ПО МОРДІ МЕНІ ПОХЕРУ НА ВАШІ МІТІНГИ!!!
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23.07.2025 09:13 Ответить
Кравченко зелений недопалок, якого знесуть
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23.07.2025 09:18 Ответить
 
 