Кравченко о митингах в поддержку НАБУ и САП: Если не нарушается закон, почему бы и нет

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко утверждает, что не будет против митингов, на которые люди вышли после принятия скандального закона о НАБУ и САП, если их участники не будут нарушать закон.

Об этом Кравченко заявил накануне во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Отвечая на вопрос журналиста, как Кравченко относится к акциям протеста против принятия закона об уменьшении независимости НАБУ и САП, генпрокурор ответил: "Если не нарушается закон, почему бы и нет".

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Ранее Кравченко заявил, что САП и Офис генпрокурора будут одной семьей.

Напомним ветеран Дмитрий Козятинский собрал акцию на площади возле театра имени Ивана Франко в Киеве в связи с принятием Верховной Радой закона о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.