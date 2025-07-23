В Раде готовят представление в Конституционный Суд, чтобы отменить законопроект №12414

Нардепы готовят представление в Конституционный Суд, чтобы отменить законопроект №12414, который лишает независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что, по факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, - это снести этот зашкварный закон в Конституционном Суде. Тем более там столько статей Регламента было нарушено во время его принятия, что это достаточно реалистично. Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный Суд. Нужно будет 45 подписей депутатов ... но думаю столько еще пока в Раде найдется!" - отметил он.

В то же время нардеп "Голоса" и председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отметил:

"Президент вспомнил о турборежиме и подписал преступный закон о НАБУ/САП в тот же день! Успел до комендантского. Интересно узнать, где этот турборежим, когда речь идет о других законопроектах, некоторые из которых лежат на столе уже больше года.

Наши действия: готовим конституционное представление по этому проекту, будем всеми силами блокировать этот выстрел себе в голову.

Нужна поддержка 45 депутатов. Кто готов - откликнитесь, объединим наши усилия".

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Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

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