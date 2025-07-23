В Раде готовят представление в Конституционный Суд, чтобы отменить законопроект №12414
Нардепы готовят представление в Конституционный Суд, чтобы отменить законопроект №12414, который лишает независимости НАБУ и САП.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Ну что, по факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, - это снести этот зашкварный закон в Конституционном Суде. Тем более там столько статей Регламента было нарушено во время его принятия, что это достаточно реалистично. Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный Суд. Нужно будет 45 подписей депутатов ... но думаю столько еще пока в Раде найдется!" - отметил он.
В то же время нардеп "Голоса" и председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отметил:
"Президент вспомнил о турборежиме и подписал преступный закон о НАБУ/САП в тот же день! Успел до комендантского. Интересно узнать, где этот турборежим, когда речь идет о других законопроектах, некоторые из которых лежат на столе уже больше года.
Наши действия: готовим конституционное представление по этому проекту, будем всеми силами блокировать этот выстрел себе в голову.
Нужна поддержка 45 депутатов. Кто готов - откликнитесь, объединим наши усилия".
Обыски в НАБУ и САП
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.
Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.
Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А саме головне, навіщо цей закон для ЗЕбанутих шакалів? Тому що коли Беня КАЛ.омойський набирав по оголошенню в ВР, відгукнілися ніщеброди,, які збирали пляшки на звалищах і з цього жили. А потім вони всі в ВР стали мільйонерами. А генпрокурор для ЗЕбанутих - свой парень, і він не образить їх, завжди прикриє Не даром генпрокур сказав про єдину сім,ю. І какати ЗЕля хотів на сигнали з Европи та Америки, для нього своя рубашка в вигляді генпрокурора ближча за закон.
Володя в своєму стилі🤭
Якщо вникнути в суть, то виявиться, що Зеленський і К° розширили повноваження свого кишенькового Генпрокурора, щоби мати батіг для контролю над всіма призначеними ними топ-посадовцями. Щоб вони і думати не могли про якусь непокору, не кажучи про втечу-дезертирство з України з нахапаними під час своїх каденцій коштами і майном.
А що стосується антикорорганів і їх незалежності, то існує таке поняття, як процесуальна незалежність слідства. А її ніхто не відміняв. Тому фокуси, як це було із кейсом Татарова, коли змінили відомчу підслідність, передавши КП від НАБУ до СБУ чи ДБР, щоби потім закрити справу, не пройдуть.