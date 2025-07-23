РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12304 посетителя онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
3 796 38

В Раде готовят представление в Конституционный Суд, чтобы отменить законопроект №12414

В Раде готовят Конституционное представление по закону о НАБУ и САП

Нардепы готовят представление в Конституционный Суд, чтобы отменить законопроект №12414, который лишает независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Ну что, по факту единственное, что сейчас можно сделать, чтобы исправить ситуацию, - это снести этот зашкварный закон в Конституционном Суде. Тем более там столько статей Регламента было нарушено во время его принятия, что это достаточно реалистично. Поэтому начинаем подготовку и сбор подписей на конституционное представление в Конституционный Суд. Нужно будет 45 подписей депутатов ... но думаю столько еще пока в Раде найдется!" - отметил он.

В то же время нардеп "Голоса" и председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин отметил:

"Президент вспомнил о турборежиме и подписал преступный закон о НАБУ/САП в тот же день! Успел до комендантского. Интересно узнать, где этот турборежим, когда речь идет о других законопроектах, некоторые из которых лежат на столе уже больше года.

Наши действия: готовим конституционное представление по этому проекту, будем всеми силами блокировать этот выстрел себе в голову.

Нужна поддержка 45 депутатов. Кто готов - откликнитесь, объединим наши усилия".

Смотрите: Ермака - на**й! Руки прочь от НАБУ! - лозунги митинга протеста в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обыски в НАБУ и САП

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Служба безопасности заявила о разоблачении действующего нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко. Его подозревают в госизмене. По данным правоохранителей, он работал на направлении усиления российского влияния на НАБУ.

Служба безопасности Украины также пришла в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кравченко о митингах в поддержку НАБУ и САП: Если не нарушается закон, почему бы и нет

В Раде готовят Конституционное представление по закону о НАБУ и САП
В Раде готовят Конституционное представление по закону о НАБУ и САП

Автор: 

НАБУ (4276) ВР (29343) КС (2249) Юрчишин Ярослав (159) САП (2124) Железняк Ярослав (449)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Можна звернутися за роз'ясненнями до трускавецького університету, мар'яни безуглої або максима бужанського. А можна, як роблять вумні люди, спитати в Гугла. Обирайте.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:34 Ответить
+12
Потрібно шибиниці ставити ,а не палатки,і на кожній шибениці призвище того хто буде тав весіти.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:42 Ответить
+8
Ще трошки потерпіти і війна закінчиться, Лідор зі своїм колективом розкраде що залишилось, а територію з холопами здасть путіну
показать весь комментарий
23.07.2025 08:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потрібно ставити палатки на площі Незаложності.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:26 Ответить
Потрібно шибиниці ставити ,а не палатки,і на кожній шибениці призвище того хто буде тав весіти.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:42 Ответить
ситуація дивна: ми розуміємо, шо русня зараз почне розкачувати, бо це плодорвдна почва. Ось ти вже почав. Але з іншого боку: ми так програємо війну
показать весь комментарий
23.07.2025 08:49 Ответить
мы это ты в польше?)))))
показать весь комментарий
23.07.2025 09:21 Ответить
А з Зе -зрадником не програємо?
показать весь комментарий
23.07.2025 09:44 Ответить
А хто може роз'яснити простою мовою в чому саме ущємляють НАБУ та САП?
показать весь комментарий
23.07.2025 08:27 Ответить
Можна звернутися за роз'ясненнями до трускавецького університету, мар'яни безуглої або максима бужанського. А можна, як роблять вумні люди, спитати в Гугла. Обирайте.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:34 Ответить
Так спросити в гугла можеть разумні, А серед зграї ЗЕбанутих депутатів і в жороблоківських таких нема.
А саме головне, навіщо цей закон для ЗЕбанутих шакалів? Тому що коли Беня КАЛ.омойський набирав по оголошенню в ВР, відгукнілися ніщеброди,, які збирали пляшки на звалищах і з цього жили. А потім вони всі в ВР стали мільйонерами. А генпрокурор для ЗЕбанутих - свой парень, і він не образить їх, завжди прикриє Не даром генпрокур сказав про єдину сім,ю. І какати ЗЕля хотів на сигнали з Европи та Америки, для нього своя рубашка в вигляді генпрокурора ближча за закон.
показать весь комментарий
23.07.2025 09:27 Ответить
А Малюк теж зебаутий?
показать весь комментарий
23.07.2025 09:36 Ответить
А хто його на посаду призначав
показать весь комментарий
23.07.2025 09:42 Ответить
Вань. Ну ми знаємо шо ти пишеш напостой. І то ******* єрмачньою. Тому давай не будем: шукаєщ аргументи проти? Ніт
показать весь комментарий
23.07.2025 08:46 Ответить
Шукаю правду.
показать весь комментарий
23.07.2025 09:37 Ответить
Коли людина тупенька, вона завжди може запитати хоча б у ШІ, а не ганьбитися примітивними питаннями.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:47 Ответить
Вони мають бути незалежними, а не підконтрольними будь-яким державним структурам. Хіба що тільки у звітуванні результатів роботи та витрачених на цю роботу державних коштів. Тому що їх робота-це боротьба з корупцією якраз у державних структурах.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:47 Ответить
Я важаю шо цей кейс тепер будуть показувати всі активісти у світі, як наглядний приклад того коли суспільство і делегована їми влада дали слабість на якомусь єтапі розвитку тотального беззаконня
показать весь комментарий
23.07.2025 08:30 Ответить
Вітаю всіх, Україна знову в усіх міжнародних новинах! Європа дай грошей!
показать весь комментарий
23.07.2025 08:31 Ответить
Європа дай нам грошей і не за#об#й зі своїми реформами!
Володя в своєму стилі🤭
показать весь комментарий
23.07.2025 09:02 Ответить
Ще трошки потерпіти і війна закінчиться, Лідор зі своїм колективом розкраде що залишилось, а територію з холопами здасть путіну
показать весь комментарий
23.07.2025 08:33 Ответить
КС теж так оперативно відреагує - чи пів - року будуть тільки мантії одягати?
показать весь комментарий
23.07.2025 08:33 Ответить
За це й час вони його даже не отримують, а після покладуть теку в чергу. Ну, і як ви написали, ще і мантії одягти треба
показать весь комментарий
23.07.2025 09:08 Ответить
а поки готується подання, новий генпрокурор запросить кримінальні справи відносно понятних людей, під привідом перевірки, чи вивчення, чи ще за чимось
показать весь комментарий
23.07.2025 08:33 Ответить
Ото у ВР потрібно залишити 45 депутатів, інших, хто проголосував за закон - нах!...
показать весь комментарий
23.07.2025 08:44 Ответить
Я давно казав що скільки партій пройшло в раду, стільки і повинно бути депутатів. Бо они все одно діють за наказом партії. Хоч гроші зекономити зможемо
показать весь комментарий
23.07.2025 09:05 Ответить
Заодно подати запрос про конституційність займання посади президента по закінченню його повноважень під час військового стану.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:45 Ответить
До сраки ці карі очі
показать весь комментарий
23.07.2025 08:45 Ответить
Як чудово що хоч якийсь тіпа закон ніби то будуть обжалувати тіпа депутати. А хіба тільки цей закон треба скасовувати Конституційним судом? Та їх просто сила силенна. З цієї якості усіх без винятку депутатів як і судей нічого нормального не може бути об'єктивно. Що ви хотіли від зеленого картелю як не оце, що відбувається? Іншого не могло і бути. Все стало зрозуміло ще в квітні 19 року. На плакатах було написано про кінець епохи бідності після 21 квітня, а огірки подорожчали вже через три дні на базарі. Що ви хочете від суду? Хто там є суддями? Аморальні тіпи. Яке адекватне рішення вони можуть прийняти? Ніякого. Що можна очікувати від депутатів? Лише суто свої особисті шкурні питання. Що можна було очікувати від тих сап, набу, прокурорів? Нічого. Всі справи легко розвалюються любим практикантом адвоката. Не служби і суди, в одна величезна халтура. Ха ха ха.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:46 Ответить
Не зрозуміло: чому такий гвалт здійнявся через той закон.
Якщо вникнути в суть, то виявиться, що Зеленський і К° розширили повноваження свого кишенькового Генпрокурора, щоби мати батіг для контролю над всіма призначеними ними топ-посадовцями. Щоб вони і думати не могли про якусь непокору, не кажучи про втечу-дезертирство з України з нахапаними під час своїх каденцій коштами і майном.
А що стосується антикорорганів і їх незалежності, то існує таке поняття, як процесуальна незалежність слідства. А її ніхто не відміняв. Тому фокуси, як це було із кейсом Татарова, коли змінили відомчу підслідність, передавши КП від НАБУ до СБУ чи ДБР, щоби потім закрити справу, не пройдуть.
показать весь комментарий
23.07.2025 08:51 Ответить
Вчора молодь скандувала "***** мені система, що працює проти мене?" згоден на 100%, таку систему треба міняти якнайшвидше, поки вона повністю не перетворилася на систему диктатури
показать весь комментарий
23.07.2025 08:52 Ответить
Так-так,полікуйте ракову пухлину піснями й танцями з бубном!
показать весь комментарий
23.07.2025 08:59 Ответить
Скажіть, депутати дійсно вірять що КСУ ні від кого не залежить, дай Бог щоби це було так.
показать весь комментарий
23.07.2025 09:00 Ответить
шо зеля скажет, такое решение и будет, президент это отображение народа)))
показать весь комментарий
23.07.2025 09:14 Ответить
А еще РНБО приняло секретное решение изъять у всех дедективов НАБУ водительские удостоверения до перездачи экзаменов по ПДД.
показать весь комментарий
23.07.2025 09:06 Ответить
зеля разогнал парламент незаконно и конституционный (самый честный) суд сказал что все правильно)))))
показать весь комментарий
23.07.2025 09:13 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 09:20 Ответить
 
 