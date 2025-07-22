Зеленський підписав законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП (оновлено)

На сайті Верховної Ради тричі змінився статус законопроєкту №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту.

Спочатку статус документа був позначений, як "Повернутий з підписом президента".

Однак за деякий час статус змінився на "Готується на підпис".

Станом на 23:24 статус законопроєкту знову "Підписаний президентом".

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