Зеленський підписав законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП (оновлено)
На сайті Верховної Ради тричі змінився статус законопроєкту №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту.
Спочатку статус документа був позначений, як "Повернутий з підписом президента".
Однак за деякий час статус змінився на "Готується на підпис".
Станом на 23:24 статус законопроєкту знову "Підписаний президентом".
Топ коментарі
+57 Виталий #548501
показати весь коментар22.07.2025 23:11 Відповісти Посилання
+52 Герхард
показати весь коментар22.07.2025 23:09 Відповісти Посилання
+43 Алексей Алексеевич #377576
показати весь коментар22.07.2025 23:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нещоожавно в нього був старий логін; щоправда, не признається, який.
Тут на цензорі вдосталь таких "новеньких" і розконсервованих.
Поки гинуть сотні тисяч українців, воно і його шобла перетворюють Україну на паРашу номер 2.
Світ це бачить і розуміє.
Hellis
Термінова стаття в The Economist:
- тінь на майбутній курс країни.
- причиною могло стати розслідування НАБУ щодо людей, наближених до президента
- репресії проти внутрішнього інакомислення.
- дозвіл на корупцію для наближених.
А от якби Януковича просто ліквідувадли, то не було б Майдану і не було б анексії Криму і не було б війни і сотень тисяч загиблих і розтрощених міст.
Могли б для Майдану вигадати щось цікавіше.
А те що Тимошенко була програшна Януковичу, то легко прораховувалось.
даючи зрозуміти всім , що він недоторканий !
Помиляєшся Зе , так як відповідатимеш за всі вкрадені бабки
з нашоі казни і навіть за те зерно ,
що миші зʼіли 😡😕
Добром це для нього не скінчилося.
Акцій проти непідписання закону вже не буде. Можна помити обісрану сраку.
Йозеф Кнехт
https://x.com/jozefkneht1
@jozefkneht1
·
https://x.com/jozefkneht1/status/1947607689057480794 10 ч
Ху..овий Порошенко створив незалежні НАБУ і САП, а хороший Зеленський їх похоронив. Єднаймося.
.
пора, хлопці, пора.....
.
А керівникам країн Євросоюзу буде все складніше пояснювати своїм виборцям та платникам податків, чому треба давати Україні гроші.
А Трамп так взагалі тепер може тицяти пальцем і казати "Я ж вам казав, що Зеленський тиран та шахрай".
Маруся воює, а бик-чмо сидить у верховній раді....
"Вірастюк - про те, чому підтримав ліквідацію незалежності НАБУ та САП:
«Вони збирали на кого потрібно і на кого не потрібно»..........
"Зеленський розділить відповідальність з Верховною Радою за знищення антикорупційної інфраструктури", - йдеться у повідомленні антикорупційної організації.
Тимошенко підтримала у Верховній Раді ухвалення законопроєкту про обмеження незалежності НАБУ та САП. "Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті", - заявила вона з парламентської трибуни під час пленарного засідання.
Створену в Україні незалежну антикорупційну інфраструктуру Тимошенко обізвала нецензурною лайкою.
Хоч він так оцінював свого першого генпрокурора на посаді Руслана Рябошапку, проте вважати, що відтоді генпрокурор став більш незалежним, не доводиться.
"Батя, я стараюсь",- Зєлєнскій.
.