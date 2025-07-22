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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Зеленський підписав законопроєкт №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП (оновлено)

На сайті Верховної Ради тричі змінився статус законопроєкту №12414, який обмежує повноваження НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на картку законопроєкту.

Спочатку статус документа був позначений, як "Повернутий з підписом президента".

Закон №12414

Однак за деякий час статус змінився на "Готується на підпис".

Закон №12414

Станом на 23:24 статус законопроєкту знову "Підписаний президентом".

Закон №12414

Читайте: НАБУ і САП не ліквідовані, це просто повернення до Конституції, - Малюк

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) Зеленський Володимир (24812) САП (2277)


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Топ коментарі
+57
Ого, яка оперативність... Потрібні закони для захисту країни, місяцами не підпусує, а тут в той же день.
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22.07.2025 23:11 Відповісти
+52
***** йому...
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22.07.2025 23:09 Відповісти
+43
Білорусь 2, далі КНДР
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22.07.2025 23:10 Відповісти
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Скасовується спосіб через мирний протест. Вочевидь тепер потрібні більш радмєикальні дії.
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22.07.2025 23:42 Відповісти
це новоявлений бот зебіл з ОПи.
Нещоожавно в нього був старий логін; щоправда, не признається, який.
Тут на цензорі вдосталь таких "новеньких" і розконсервованих.
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23.07.2025 00:25 Відповісти
Не розумію причин настільки упоротих дій. Що такого сакрального в тому НАБУ що треба так глибоко пірнати в лайно?...
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22.07.2025 23:39 Відповісти
Там немає людини , на котру не тримають компромат у Єрмака, ПРосто немає. У США якісь там довибори перевибори лякають Трампа , у вовки вічне самоуправство під Єрмакомпроматним рюкзаком з Кремля - БЕЗ ВИБОРІВ . Нещасна Україна .
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22.07.2025 23:40 Відповісти
Так кто заставлял Раду в 2015 году принимать закон про выборы, что выборы раз в 4-5 лет. Вот теперь сидит Зеленский. А в США выборы каждые два года.
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22.07.2025 23:47 Відповісти
Найвеличніший ...ідор світу.
Поки гинуть сотні тисяч українців, воно і його шобла перетворюють Україну на паРашу номер 2.
Світ це бачить і розуміє.

Hellis

Термінова стаття в The Economist:

- тінь на майбутній курс країни.
- причиною могло стати розслідування НАБУ щодо людей, наближених до президента
- репресії проти внутрішнього інакомислення.
- дозвіл на корупцію для наближених.
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22.07.2025 23:42 Відповісти
Такого ще не було з-за жодного президента-попередника... Навіть при овощу...
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22.07.2025 23:44 Відповісти
Не варто цього покидька називати "президент", це окупант, який підступно нищить Україну, використовуючи будь-який привід. Кремлівський скоморох ніколи не був президентом України, це проект кремля по знищенню української демократичної держави. Це вже очевидно і велике питання для всіх, що з цим робити? Коли на чолі держави, яка воює з окупантами, стоїть ставленик окупантів.
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23.07.2025 00:45 Відповісти
Знову ті ж граблі! Януковича ставили для того, щоб потім проти нього легко організувати Майдан. А ворогі України саме під час Майдана провернули спецоперацію по анексії Криму і розпочали війну на Донбасі. Зеленського ставили на президенство з такою ж метою. Щоб в певний час спровокувати новий Майдан , а далі - нлова спецоперація проти України. Всі зашквари зеленої влади по сценарію. Що тоді, що зараз Майдан організовують слизькі активісти.
А от якби Януковича просто ліквідувадли, то не було б Майдану і не було б анексії Криму і не було б війни і сотень тисяч загиблих і розтрощених міст.
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22.07.2025 23:46 Відповісти
Да не будет никакого Майдана. Этот митинг это цирк. Даже грузины на фоне выглядят настоящими митингующими.
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22.07.2025 23:49 Відповісти
В Грузії воєнний стан? Щоб порівнювати
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23.07.2025 00:03 Відповісти
Все буде..йди спать у будку..
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23.07.2025 00:43 Відповісти
Дійсно це цирк! Люди навіть не знають що таке НАБУ чи САП, їм ці інституції при Зеленському до Біса! Всі ці інституції - це корумповані організації.
Могли б для Майдану вигадати щось цікавіше.
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23.07.2025 01:10 Відповісти
Треба було тоді не майдан робити, а так зробити, щоб Янукович не став президентом. Для цього в 2 турі 2010 року не явно програшна Тимошенко повинна була бути з Януковичем, а хтось інший. А хто це окреме питання. З десятків мільйонів українців при бажанні можна було б знайти багато розумних патріотів. Не обов'язково з партій.
А те що Тимошенко була програшна Януковичу, то легко прораховувалось.
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23.07.2025 00:10 Відповісти
Ще. Легко прораховувалось, наприклад з результатів виборів 2005 р.
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23.07.2025 00:19 Відповісти
Абсолютно всі вибори фальсифікуються. Від людей дуже мало залежить. Ви вірите, що в 2010-му році люди проголосували за тричі судимого зека? Чи в 2019-му , під час війни за малоосвіченого коміка?
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23.07.2025 01:07 Відповісти
Зеленський підписав цей клятий закон ,
даючи зрозуміти всім , що він недоторканий !
Помиляєшся Зе , так як відповідатимеш за всі вкрадені бабки
з нашоі казни і навіть за те зерно ,
що миші зʼіли 😡😕
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22.07.2025 23:48 Відповісти
я дуже бажаю щоб цей клоун сів сволота разом з ермаКОМ
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22.07.2025 23:50 Відповісти
Чогось дуже спішив. Там мабуть рушниця на стіні висіла і мала вистрілити. По дуже поважним. Але...ОПєрєділі. Гівно все, супергівно, і смердить у цьому зеленому каганаті. І дзвін дзвонить. По кому і по чому дзвонить дзвін? ЄС? Янукович вже грався і догрався з цим. Ще раз; Quo vadis, Україно?
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22.07.2025 23:52 Відповісти
Причому почав якунович теж 22-го числа.

Добром це для нього не скінчилося.
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23.07.2025 00:03 Відповісти
Еп твою маланскую мать.
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22.07.2025 23:53 Відповісти
Дивна оперативність, просто якась невгамовна…, деякі «невідкладні» закони рік можуть лежати без підпису, а тут…, раз і готово…
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22.07.2025 23:56 Відповісти
Тому, що він побачив миттєві акції протестів і міттєво всрався.
Акцій проти непідписання закону вже не буде. Можна помити обісрану сраку.
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23.07.2025 00:10 Відповісти
"зелений зрадник" підписав обмеження не для НАБУ І САП.а для держави Україна і українського народу
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23.07.2025 00:01 Відповісти
Віслюк остаточно довів, що він кінчений поц і його пора на шашлики пускати.
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23.07.2025 00:03 Відповісти
https://x.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт



https://x.com/jozefkneht1

@jozefkneht1

·

https://x.com/jozefkneht1/status/1947607689057480794 10 ч

Ху..овий Порошенко створив незалежні НАБУ і САП, а хороший Зеленський їх похоронив. Єднаймося.
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23.07.2025 00:03 Відповісти
ВИРОК підписано!!!! пора в ростов, поки є дорога і можливість!!!! Далі-200!!
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23.07.2025 00:08 Відповісти
Гандон.
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23.07.2025 00:11 Відповісти
ну, курва, не минеться тобі це !!!!

.
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23.07.2025 00:21 Відповісти
альо, це ЦРУ ?

пора, хлопці, пора.....

.
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23.07.2025 00:22 Відповісти
От тепер всяким ******* у Європарламенті буде набагато простіше пояснювати, чому не треба давати Україні гроші.
А керівникам країн Євросоюзу буде все складніше пояснювати своїм виборцям та платникам податків, чому треба давати Україні гроші.

А Трамп так взагалі тепер може тицяти пальцем і казати "Я ж вам казав, що Зеленський тиран та шахрай".
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23.07.2025 00:26 Відповісти
Зе підписав собі вирок. Викреслюємо.....
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23.07.2025 00:28 Відповісти
"Мудрий нарід обрав у ВР це чмо замість Марусі Звіробій."

Маруся воює, а бик-чмо сидить у верховній раді....

"Вірастюк - про те, чому підтримав ліквідацію незалежності НАБУ та САП:
«Вони збирали на кого потрібно і на кого не потрібно»..........
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23.07.2025 00:28 Відповісти
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос уже прокоментувала ситуацію навколо антикорупційних органів в Україні. "Демонтаж ключових запобіжників, що захищають незалежність НАБУ, - це серйозний крок назад. Незалежні інституції, як НАБУ і САП, є життєво важливими для європейського шляху України. Верховенство права залишається у центрі перемовин про вступ до ЄС", - написала Марта Кос у соцмережі X.
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23.07.2025 00:32 Відповісти
Антикорупційна організація Transparency International Ukraine вже заявила, що таким рішенням Верховна Рада не лише позбавляє суспільство одного з найголовніших досягнень з часів Революції Гідності, незалежних антикорупційних органів, а й підриває довіру партнерів до України.

"Зеленський розділить відповідальність з Верховною Радою за знищення антикорупційної інфраструктури", - йдеться у повідомленні антикорупційної організації.
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23.07.2025 00:33 Відповісти
Найбільше голосів за цей законопроєкт дали фракції "Слуга народу", "Батьківщина", а також депутатські групи "Платформа за життя та мир, куди входять колишні члени проросійської політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", "Довіра", "За майбутнє" та "Відновлення України".

Тимошенко підтримала у Верховній Раді ухвалення законопроєкту про обмеження незалежності НАБУ та САП. "Для мене сьогодні світлий день в цьому парламенті", - заявила вона з парламентської трибуни під час пленарного засідання.
Створену в Україні незалежну антикорупційну інфраструктуру Тимошенко обізвала нецензурною лайкою.
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23.07.2025 00:53 Відповісти
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23.07.2025 00:54 Відповісти
Поспіхом ухвалили закон, яким фактично передали контроль над новими антикорупційними органами в руки Генерального прокурора, який, як колись сам визнавав Зеленський, є "100% його людиною".
Хоч він так оцінював свого першого генпрокурора на посаді Руслана Рябошапку, проте вважати, що відтоді генпрокурор став більш незалежним, не доводиться.
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23.07.2025 00:58 Відповісти
Як Янукович -вперто пре до власного кінця.
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23.07.2025 00:33 Відповісти
А що з Яником трапилося?
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23.07.2025 00:44 Відповісти
Він тепер ніхто десь на Роісє.
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23.07.2025 00:48 Відповісти
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23.07.2025 00:34 Відповісти
Путін ще в 2022 критикував НАБУ, САП та ВАКС за нібито контроль з боку США. ВIДЕО

"Батя, я стараюсь",- Зєлєнскій.
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23.07.2025 00:34 Відповісти
Тварь зелёная!😡
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23.07.2025 00:35 Відповісти
ЗЕЙЛО

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23.07.2025 00:36 Відповісти
одягніть зєйло у зельону піжамку

.
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23.07.2025 01:16 Відповісти
***** люди воюють, гинуть за це? Зрозуміло що скажуть відмовку типо воюють не за це а за родину чи щось таке, але по факту що?
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23.07.2025 00:41 Відповісти
Я так розумію ми з владою живемо у різних країнах. Ми живемо у війні , злиднях , у концтаборі , а вони живуть біля корита , жиріють , їздять по світу , війна для них мати рідна. Нас все влаштовує? Чи знову - не на часі?
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23.07.2025 00:45 Відповісти
Ганьба злочинній зе.владі з недо- президентом! Слава ЗСУ!
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23.07.2025 00:46 Відповісти
Мерзота зелених має закінчитись-потрібні вибори щоб знести цих уродів
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23.07.2025 00:48 Відповісти
А потім,а чого це в нас сзч а чого це люди не йдуть в тцк.Бачучи цей пізд..ц що твориться віддати життя за те щоб майбутнє покоління бачило того чипушилу і його комарілію яка тупо дерибанить країну,доводячи до стану рашки позбавляючи майбутнього.Ну реально гниди зелені зі своїм покровителем просто страх втратили і думають що їм все зійде з рук.А потім нам будуть верещати з кожного каналу,європа нас кинула грошей не дає треба з куйлом сідати і домовлятись!
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23.07.2025 00:54 Відповісти
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