Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на карту законопроекта.

Сначала статус документа был обозначен как "Возвращенный с подписью президента".

Однако через некоторое время статус изменился на "Готовится на подпись".

По состоянию на 23:24 статус законопроекта снова "Подписан президентом".

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