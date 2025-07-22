Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП (обновлено)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.
Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на карту законопроекта.
Сначала статус документа был обозначен как "Возвращенный с подписью президента".
Однако через некоторое время статус изменился на "Готовится на подпись".
По состоянию на 23:24 статус законопроекта снова "Подписан президентом".
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