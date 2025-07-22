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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП (обновлено)

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП.

Об этом информирует Цензор.НЕТ. со ссылкой на карту законопроекта.

Сначала статус документа был обозначен как "Возвращенный с подписью президента".

Закон №12414

Однако через некоторое время статус изменился на "Готовится на подпись".

Закон №12414

По состоянию на 23:24 статус законопроекта снова "Подписан президентом".

Закон №12414

Читайте: НАБУ и САП не ликвидированы, это просто возвращение к Конституции, - Малюк

Автор: 

НАБУ (4276) Зеленский Владимир (21291) САП (2124)


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Топ комментарии
+39
Ого, яка оперативність... Потрібні закони для захисту країни, місяцами не підпусує, а тут в той же день.
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22.07.2025 23:11 Ответить
+36
***** йому...
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22.07.2025 23:09 Ответить
+29
Білорусь 2, далі КНДР
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22.07.2025 23:10 Ответить
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Дивна оперативність, просто якась невгамовна…, деякі «невідкладні» закони рік можуть лежати без підпису, а тут…, раз і готово…
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22.07.2025 23:56 Ответить
"зелений зрадник" підписав обмеження не для НАБУ І САП.а для держави Україна і українського народу
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23.07.2025 00:01 Ответить
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