Сумчане протестовали против закона №12414: полиция заявила, что без разрешения ОВА - запрещено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Сумах местные жители вышли на протест против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Впоследствии туда прибыла патрульная полиция.
Об этом пишет местное издание "Цукр", передает Цензор.НЕТ.
Жительница города Дарья Данилов рассказала, что после принятия законопроекта вышла в центр города с лозунгами против действий власти. Акция не была организованной: сначала девушка протестовала только со своим знакомым. Затем после публикации фото в социальных сетях начало подходить больше сумчан - девушка насчитала около семи активистов.
По словам девушки, большую часть времени им приходилось общаться с полицейскими.
"Было три патруля, двое по очереди записывали данные для выяснения, не в розыске ли мы, и не являемся ли террористами. Мы объясняли, что это - не акция и никто не собирал людей. В ответ слышали, что даже один человек с плакатом без разрешения ОВА - запрещен", - отметила она.
Из-за ситуации с безопасностью в Сумах нельзя организовывать массовые акции без согласования от ОВА за 10 дней до мероприятия. По мнению активистки это ограничивает волеизъявление сумчан в отличие от других городов Украины.
"Мы объясняли полиции, что, к сожалению, народные депутаты за десять дней не сообщают о таких "зашкварных" законопроектах, а народные избранники от Сумщины нас не слышат", - добавила она.
В Фейсбуке она заявила, что на 7 человек прибыли 3 патруля полиции.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
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а мусорня що кошмарить цивільних дівчат і жінок на мітингах - не харить ?!
всім же ясно нахрена зельоні гниди забронювали мусор.
чи поліцейські підхвуйловника ЗЕ??
Подивіться на їхні пики та животи!!!
не в окопах таке наїли
З них толку як з козла молока. Свинота та повна потолоч.
поліція з головою не дружить, давно не киздили на Майдані....
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коли треба, конституція на паузі. закони не працюють.
але ж, коли треба, то мєнти тут як тут!
клянусь своїми улюбленими кросівками, що мєнти першими чухнуть з сум, коли стане загроза окупації!!!!
двоє по черзі записували дані для з'ясування, чи ми не в розшуку, і чи не є терористами.
перше, що робить молодий терорист у розшуку, виходить з плакатом: "ні свавіллю" у центр міста.
мєнти, вони і в африці мєнти!!!
Даю підказку Офісу - потрібно направити
Беркутполіцію бити мітингувальників. Зупинити всі автобуси та частину легкових авто, що їдуть в Київ. Зібрати антимітинг.....
І ледь не забув головне - ЙОЛКА! Негайно пора ставити ЙОЛКУ!!!
P.S. Порада Зеленському - не забудь випадково золотий батон! Запакуй в валізу прямо зараз.
P.P.S. І ще одна порада бабі з косою - цього разу не з в'язниці визволятимуть, а відправлять тебе туди знову, продажна корупційна хвойда.
Їх зарплати їм платять мітингувальники.
Вони відпрацьовують 30 срібняків
-Це вже росія один до одного ,там теж, навіть одному з плакатом не можна виходити протестувати. Докотилися до зеленої 100% копії пуйла.