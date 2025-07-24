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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Сумчане протестовали против закона №12414: полиция заявила, что без разрешения ОВА - запрещено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сумах местные жители вышли на протест против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Впоследствии туда прибыла патрульная полиция.

Об этом пишет местное издание "Цукр", передает Цензор.НЕТ.

Жительница города Дарья Данилов рассказала, что после принятия законопроекта вышла в центр города с лозунгами против действий власти. Акция не была организованной: сначала девушка протестовала только со своим знакомым. Затем после публикации фото в социальных сетях начало подходить больше сумчан - девушка насчитала около семи активистов.

По словам девушки, большую часть времени им приходилось общаться с полицейскими.

"Было три патруля, двое по очереди записывали данные для выяснения, не в розыске ли мы, и не являемся ли террористами. Мы объясняли, что это - не акция и никто не собирал людей. В ответ слышали, что даже один человек с плакатом без разрешения ОВА - запрещен", - отметила она.

Из-за ситуации с безопасностью в Сумах нельзя организовывать массовые акции без согласования от ОВА за 10 дней до мероприятия. По мнению активистки это ограничивает волеизъявление сумчан в отличие от других городов Украины.

"Мы объясняли полиции, что, к сожалению, народные депутаты за десять дней не сообщают о таких "зашкварных" законопроектах, а народные избранники от Сумщины нас не слышат", - добавила она.

В Фейсбуке она заявила, что на 7 человек прибыли 3 патруля полиции.

Протесты против закона 12414 в Сумах Полиция собирала данные присутствующих
Протесты против закона 12414 в Сумах Полиция собирала данные присутствующих
Протесты против закона 12414 в Сумах Полиция собирала данные присутствующих
Протесты против закона 12414 в Сумах Полиция собирала данные присутствующих

Читайте: Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте: Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times

Автор: 

НАБУ (4400) протест (5879) Сумская область (3495) Сумы (1217) САП (2182) Сумский район (339)


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Топ комментарии
+25
Здравствуй раша и ее законы.
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24.07.2025 13:08 Ответить
+22
а от і починають відпрацьовувати не навчені воювати 100% заброньовані мусора )))
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24.07.2025 13:10 Ответить
+14
Зе - чорт....
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24.07.2025 13:10 Ответить
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Здравствуй раша и ее законы.
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24.07.2025 13:08 Ответить
Полюція з набродом.
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24.07.2025 13:08 Ответить
а от і починають відпрацьовувати не навчені воювати 100% заброньовані мусора )))
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24.07.2025 13:10 Ответить
когось харило що в Києві серед мітингарів побачили чоловіків з залисинами , які не в окопах

а мусорня що кошмарить цивільних дівчат і жінок на мітингах - не харить ?!

всім же ясно нахрена зельоні гниди забронювали мусор.
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24.07.2025 14:12 Ответить
Зе - чорт....
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24.07.2025 13:10 Ответить
Це він ще тільки вчиться!
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24.07.2025 13:19 Ответить
Та ні, він вже вміє.
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24.07.2025 14:13 Ответить
це вже ********** поліцейські
чи поліцейські підхвуйловника ЗЕ??
Подивіться на їхні пики та животи!!!
не в окопах таке наїли
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24.07.2025 13:11 Ответить
Сміялись з кацапії, доки непомнітно самі не стали калькою ра рашистів...
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24.07.2025 13:11 Ответить
А в квартальних корупціонерів є воєнний стан? З такими міркуваннями можемо непомітно опинитися в рашці. Передай це своїм кураторам.
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24.07.2025 13:13 Ответить
Зеблазень, закінчуй вже ганьбитися захищаючи зраду
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24.07.2025 13:49 Ответить
Волевиявлення не повинно апріорі піддаватись якимось дозволам і цензуруванню, інакше треба визнати, що тоді у нас тоталітарна диктатура поліцейської держави. Всілякі "дозволи на мітинги" - це взагалі якась ахінгея від тих, хто до всрачки боїться цих самих мітингів
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24.07.2025 13:58 Ответить
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24.07.2025 13:15 Ответить
Бидлота мусорська вже прилізла.
З них толку як з козла молока. Свинота та повна потолоч.
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24.07.2025 13:16 Ответить
одна людина з плакатом - мітинг (зустріч)?

поліція з головою не дружить, давно не киздили на Майдані....

.
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24.07.2025 13:18 Ответить
Я так розумію що поліція вже не з народом а знову з автократами-мабуть скоро буде нова врадіївка
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24.07.2025 13:18 Ответить
ці 24.02 .22 в вечері вже в Черкасах були
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24.07.2025 13:42 Ответить
А колт мусорські булт з народом, або за народ? Відпрацьовують свою зарплатню від влади, і байдуже якої, навідь кацапської, бо в разі чого, масово перейдуть на бік ворога! Це вже було на окупованих територіях!
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24.07.2025 14:10 Ответить
да, тут трьома патрулями і одним водометом не відбудешся. Треба сім патрулів і два водомета.
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24.07.2025 13:19 Ответить
...ля, ви придурки? Правильно поліція робить - а якщо прилетить по тим "мітингарям" - хто відповість?
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24.07.2025 13:20 Ответить
Голова ОВА. Як і минулого разу.
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24.07.2025 13:25 Ответить
Ви розберіться спочатку з Берлінською, яка організувала і навела ракети на виставку, а потім вже дойобуйтесь до простих смертних
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24.07.2025 13:59 Ответить
ну, всі побачили, як це працює?
коли треба, конституція на паузі. закони не працюють.
але ж, коли треба, то мєнти тут як тут!
клянусь своїми улюбленими кросівками, що мєнти першими чухнуть з сум, коли стане загроза окупації!!!!

двоє по черзі записували дані для з'ясування, чи ми не в розшуку, і чи не є терористами.

перше, що робить молодий терорист у розшуку, виходить з плакатом: "ні свавіллю" у центр міста.
мєнти, вони і в африці мєнти!!!
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24.07.2025 13:22 Ответить
Оцето круть! Поліція поборола незареєстрованих протестантів, у кількості, приблизно, 10 Людей. А в Києві чого не побороли? Страшно?
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24.07.2025 13:22 Ответить
Краще б в ночі довбаних стрітрейсерів на протитоках ловили..
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24.07.2025 13:26 Ответить
Дали разок-два помітингувати, а далі Борисовичу набридло.
Даю підказку Офісу - потрібно направити Беркут поліцію бити мітингувальників. Зупинити всі автобуси та частину легкових авто, що їдуть в Київ. Зібрати антимітинг.....
І ледь не забув головне - ЙОЛКА! Негайно пора ставити ЙОЛКУ!!!
P.S. Порада Зеленському - не забудь випадково золотий батон! Запакуй в валізу прямо зараз.
P.P.S. І ще одна порада бабі з косою - цього разу не з в'язниці визволятимуть, а відправлять тебе туди знову, продажна корупційна хвойда.
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24.07.2025 13:23 Ответить
в Сумах багато військових з автоматами , 5 хвилин і нема поліції , пожалій їх
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24.07.2025 13:43 Ответить
У кацапів теж без дозволу влади протестувати не можна. Ми точно йдемо до ЄС?
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24.07.2025 13:26 Ответить
У Сумах точно сум'яни..чи сумчани??
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24.07.2025 13:27 Ответить
Зеля ***** ла ла ла ла ла ла ла ла
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24.07.2025 13:28 Ответить
Правильно, немає чого заважати тирити гроші фортефікаціях
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24.07.2025 13:31 Ответить
Мусора по указці рига татарова відпрацьовують свої зарплати ,
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24.07.2025 13:34 Ответить
Вони працюють проти своєї зарплати.
Їх зарплати їм платять мітингувальники.
Вони відпрацьовують 30 срібняків
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24.07.2025 13:52 Ответить
"У відповідь чули, що навіть одна людина з плакатом без дозволу ОВА - заборонена",
-Це вже росія один до одного ,там теж, навіть одному з плакатом не можна виходити протестувати. Докотилися до зеленої 100% копії пуйла.
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24.07.2025 13:36 Ответить
Мусорня навчена кошмарить беззбройні акції та ганять бабок з кропом петрушкою...
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24.07.2025 13:50 Ответить
От і спалився московський диверсант. Лишилось зʼясувати де він дістав одяг українського поліцейського.
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24.07.2025 13:51 Ответить
Згідно законодавства ніяких дозволів не потрібно, є обов'язок тільки повідомити органи місцевої влади про час і місце заходів. В цьому і є демократія.
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24.07.2025 13:52 Ответить
Респект цим розумним і сміливим людям, що протистоять зеленому свавіллю.
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24.07.2025 13:57 Ответить
Сум'яни?
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24.07.2025 13:57 Ответить
https://cukr.city/city/2023/sum-yany-chy-sumchany/
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24.07.2025 14:20 Ответить
 
 