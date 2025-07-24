Сумчане протестовали против закона №12414: полиция заявила, что без разрешения ОВА - запрещено. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Сумах местные жители вышли на протест против закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Впоследствии туда прибыла патрульная полиция.

Об этом пишет местное издание "Цукр", передает Цензор.НЕТ.

Жительница города Дарья Данилов рассказала, что после принятия законопроекта вышла в центр города с лозунгами против действий власти. Акция не была организованной: сначала девушка протестовала только со своим знакомым. Затем после публикации фото в социальных сетях начало подходить больше сумчан - девушка насчитала около семи активистов.

По словам девушки, большую часть времени им приходилось общаться с полицейскими.

"Было три патруля, двое по очереди записывали данные для выяснения, не в розыске ли мы, и не являемся ли террористами. Мы объясняли, что это - не акция и никто не собирал людей. В ответ слышали, что даже один человек с плакатом без разрешения ОВА - запрещен", - отметила она.

Из-за ситуации с безопасностью в Сумах нельзя организовывать массовые акции без согласования от ОВА за 10 дней до мероприятия. По мнению активистки это ограничивает волеизъявление сумчан в отличие от других городов Украины.

"Мы объясняли полиции, что, к сожалению, народные депутаты за десять дней не сообщают о таких "зашкварных" законопроектах, а народные избранники от Сумщины нас не слышат", - добавила она.

В Фейсбуке она заявила, что на 7 человек прибыли 3 патруля полиции.









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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Читайте: Членство Украины в ЕС под угрозой из-за решения Зеленского по НАБУ и САП, - The Times