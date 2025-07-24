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Новини Фото Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Сум’яни протестували проти закону №12414: поліція заявила, що без дозволу ОВА - заборонено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сумах місцеві жителі вийшли на протест проти закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Згодом туди прибула патрульна поліція.

Про це пише місцеве видання "Цукр", передає Цензор.НЕТ.

Жителька міста Дар'я Данілов розповіла, що після ухвалення законопроєкту вийшла у центр міста з гаслами проти дій влади. Акція не була організованою: спочатку дівчина протестувала лише зі своїм знайомим. Потім після публікації фото у соціальних мережах почало підходити більше сум’ян - дівчина нарахувала близько семи активістів.

За словами дівчини, більшу частину часу їм доводилося спілкуватися з поліцейськими.

"Було три патрулі, двоє по черзі записували дані для з'ясування, чи ми не в розшуку, і чи не є терористами. Ми пояснювали, що це - не акція й ніхто не збирав людей. У відповідь чули, що навіть одна людина з плакатом без дозволу ОВА - заборонена", - зазначила вона.

Через безпекову ситуацію у Сумах не можна організовувати масові акції без погодження від ОВА за 10 днів до заходу. На думку активістки це обмежує волевиявлення сум’ян на відміну від інших міст України.

"Ми пояснювали поліції, що, на жаль, народні депутати за десять днів не повідомляють про такі "зашкварні" законопроєкти, а народні обранці від Сумщини нас не чують", - додала вона.

У Фейсбуці вона заявила, що на 7 осіб прибули 3 патрулі поліції.

Протести про закону 12414 в Сумах Поліція збирала дані присутніх
Протести про закону 12414 в Сумах Поліція збирала дані присутніх
Протести про закону 12414 в Сумах Поліція збирала дані присутніх
Протести про закону 12414 в Сумах Поліція збирала дані присутніх

Читайте: Членство України в ЄС під загрозою через рішення Зеленського щодо НАБУ та САП, - The Times

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте: Членство України в ЄС під загрозою через рішення Зеленського щодо НАБУ та САП, - The Times

Автор: 

НАБУ (5282) протест (2412) Сумська область (4051) Суми (957) САП (2339) Сумський район (344)


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Топ коментарі
+26
Здравствуй раша и ее законы.
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24.07.2025 13:08 Відповісти
+24
а от і починають відпрацьовувати не навчені воювати 100% заброньовані мусора )))
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24.07.2025 13:10 Відповісти
+15
Зе - чорт....
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24.07.2025 13:10 Відповісти
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Здравствуй раша и ее законы.
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24.07.2025 13:08 Відповісти
Полюція з набродом.
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24.07.2025 13:08 Відповісти
а от і починають відпрацьовувати не навчені воювати 100% заброньовані мусора )))
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24.07.2025 13:10 Відповісти
когось харило що в Києві серед мітингарів побачили чоловіків з залисинами , які не в окопах

а мусорня що кошмарить цивільних дівчат і жінок на мітингах - не харить ?!

всім же ясно нахрена зельоні гниди забронювали мусор.
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24.07.2025 14:12 Відповісти
Зе - чорт....
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24.07.2025 13:10 Відповісти
Це він ще тільки вчиться!
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24.07.2025 13:19 Відповісти
Та ні, він вже вміє.
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24.07.2025 14:13 Відповісти
це вже ********** поліцейські
чи поліцейські підхвуйловника ЗЕ??
Подивіться на їхні пики та животи!!!
не в окопах таке наїли
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24.07.2025 13:11 Відповісти
Сміялись з кацапії, доки непомнітно самі не стали калькою ра рашистів...
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24.07.2025 13:11 Відповісти
А в квартальних корупціонерів є воєнний стан? З такими міркуваннями можемо непомітно опинитися в рашці. Передай це своїм кураторам.
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24.07.2025 13:13 Відповісти
Зеблазень, закінчуй вже ганьбитися захищаючи зраду
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24.07.2025 13:49 Відповісти
Волевиявлення не повинно апріорі піддаватись якимось дозволам і цензуруванню, інакше треба визнати, що тоді у нас тоталітарна диктатура поліцейської держави. Всілякі "дозволи на мітинги" - це взагалі якась ахінгея від тих, хто до всрачки боїться цих самих мітингів
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24.07.2025 13:58 Відповісти
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24.07.2025 13:15 Відповісти
Бидлота мусорська вже прилізла.
З них толку як з козла молока. Свинота та повна потолоч.
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24.07.2025 13:16 Відповісти
одна людина з плакатом - мітинг (зустріч)?

поліція з головою не дружить, давно не киздили на Майдані....

.
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24.07.2025 13:18 Відповісти
Я так розумію що поліція вже не з народом а знову з автократами-мабуть скоро буде нова врадіївка
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24.07.2025 13:18 Відповісти
ці 24.02 .22 в вечері вже в Черкасах були
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24.07.2025 13:42 Відповісти
А колт мусорські булт з народом, або за народ? Відпрацьовують свою зарплатню від влади, і байдуже якої, навідь кацапської, бо в разі чого, масово перейдуть на бік ворога! Це вже було на окупованих територіях!
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24.07.2025 14:10 Відповісти
да, тут трьома патрулями і одним водометом не відбудешся. Треба сім патрулів і два водомета.
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24.07.2025 13:19 Відповісти
...ля, ви придурки? Правильно поліція робить - а якщо прилетить по тим "мітингарям" - хто відповість?
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24.07.2025 13:20 Відповісти
Голова ОВА. Як і минулого разу.
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24.07.2025 13:25 Відповісти
ЗЄліни опричники

.
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24.07.2025 14:38 Відповісти
Ви розберіться спочатку з Берлінською, яка організувала і навела ракети на виставку, а потім вже дойобуйтесь до простих смертних
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24.07.2025 13:59 Відповісти
ну, всі побачили, як це працює?
коли треба, конституція на паузі. закони не працюють.
але ж, коли треба, то мєнти тут як тут!
клянусь своїми улюбленими кросівками, що мєнти першими чухнуть з сум, коли стане загроза окупації!!!!

двоє по черзі записували дані для з'ясування, чи ми не в розшуку, і чи не є терористами.

перше, що робить молодий терорист у розшуку, виходить з плакатом: "ні свавіллю" у центр міста.
мєнти, вони і в африці мєнти!!!
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24.07.2025 13:22 Відповісти
хтось чухне ..а мусора-ждуни будуть чекати московітів
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24.07.2025 14:40 Відповісти
Оцето круть! Поліція поборола незареєстрованих протестантів, у кількості, приблизно, 10 Людей. А в Києві чого не побороли? Страшно?
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24.07.2025 13:22 Відповісти
Краще б в ночі довбаних стрітрейсерів на протитоках ловили..
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24.07.2025 13:26 Відповісти
Дали разок-два помітингувати, а далі Борисовичу набридло.
Даю підказку Офісу - потрібно направити Беркут поліцію бити мітингувальників. Зупинити всі автобуси та частину легкових авто, що їдуть в Київ. Зібрати антимітинг.....
І ледь не забув головне - ЙОЛКА! Негайно пора ставити ЙОЛКУ!!!
P.S. Порада Зеленському - не забудь випадково золотий батон! Запакуй в валізу прямо зараз.
P.P.S. І ще одна порада бабі з косою - цього разу не з в'язниці визволятимуть, а відправлять тебе туди знову, продажна корупційна хвойда.
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24.07.2025 13:23 Відповісти
в Сумах багато військових з автоматами , 5 хвилин і нема поліції , пожалій їх
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24.07.2025 13:43 Відповісти
У кацапів теж без дозволу влади протестувати не можна. Ми точно йдемо до ЄС?
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24.07.2025 13:26 Відповісти
У Сумах точно сум'яни..чи сумчани??
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24.07.2025 13:27 Відповісти
Зеля ***** ла ла ла ла ла ла ла ла
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24.07.2025 13:28 Відповісти
Правильно, немає чого заважати тирити гроші фортефікаціях
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24.07.2025 13:31 Відповісти
Мусора по указці рига татарова відпрацьовують свої зарплати ,
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24.07.2025 13:34 Відповісти
Вони працюють проти своєї зарплати.
Їх зарплати їм платять мітингувальники.
Вони відпрацьовують 30 срібняків
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24.07.2025 13:52 Відповісти
"У відповідь чули, що навіть одна людина з плакатом без дозволу ОВА - заборонена",
-Це вже росія один до одного ,там теж, навіть одному з плакатом не можна виходити протестувати. Докотилися до зеленої 100% копії пуйла.
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24.07.2025 13:36 Відповісти
Мусорня навчена кошмарить беззбройні акції та ганять бабок з кропом петрушкою...
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24.07.2025 13:50 Відповісти
От і спалився московський диверсант. Лишилось зʼясувати де він дістав одяг українського поліцейського.
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24.07.2025 13:51 Відповісти
Згідно законодавства ніяких дозволів не потрібно, є обов'язок тільки повідомити органи місцевої влади про час і місце заходів. В цьому і є демократія.
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24.07.2025 13:52 Відповісти
Респект цим розумним і сміливим людям, що протистоять зеленому свавіллю.
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24.07.2025 13:57 Відповісти
Сум'яни?
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24.07.2025 13:57 Відповісти
https://cukr.city/city/2023/sum-yany-chy-sumchany/
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24.07.2025 14:20 Відповісти
 
 