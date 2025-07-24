Сум’яни протестували проти закону №12414: поліція заявила, що без дозволу ОВА - заборонено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Сумах місцеві жителі вийшли на протест проти закону, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Згодом туди прибула патрульна поліція.

Про це пише місцеве видання "Цукр", передає Цензор.НЕТ.

Жителька міста Дар'я Данілов розповіла, що після ухвалення законопроєкту вийшла у центр міста з гаслами проти дій влади. Акція не була організованою: спочатку дівчина протестувала лише зі своїм знайомим. Потім після публікації фото у соціальних мережах почало підходити більше сум’ян - дівчина нарахувала близько семи активістів.

За словами дівчини, більшу частину часу їм доводилося спілкуватися з поліцейськими.

"Було три патрулі, двоє по черзі записували дані для з'ясування, чи ми не в розшуку, і чи не є терористами. Ми пояснювали, що це - не акція й ніхто не збирав людей. У відповідь чули, що навіть одна людина з плакатом без дозволу ОВА - заборонена", - зазначила вона.

Через безпекову ситуацію у Сумах не можна організовувати масові акції без погодження від ОВА за 10 днів до заходу. На думку активістки це обмежує волевиявлення сум’ян на відміну від інших міст України.

"Ми пояснювали поліції, що, на жаль, народні депутати за десять днів не повідомляють про такі "зашкварні" законопроєкти, а народні обранці від Сумщини нас не чують", - додала вона.

У Фейсбуці вона заявила, що на 7 осіб прибули 3 патрулі поліції.









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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте: Членство України в ЄС під загрозою через рішення Зеленського щодо НАБУ та САП, - The Times