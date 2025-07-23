Зеленський: Почули, що кажуть люди цими днями, запропоную Раді законопроєкт, який буде відповіддю. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що було багато нарад з урядовцями, з представниками правоохоронних органів.

"Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України – мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні", - сказав президент.

За словами Зеленського, було домовлено, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні.

"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", - сказав він.

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Президент також анонсував внесення до парламенту законопроєкту, який "забезпечить силу системі правопорядку".

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - заявив очільник держави.

Зеленський також додав, що сьогодні 23 липня підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків.

"Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України. І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує", - сказав президент.

"І залишиться найголовніше – не втратити єдність країни, закінчити війну, зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо – повноправною частиною Європи. Ми зробимо це. Слава Україні!", - додав глава держави.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

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