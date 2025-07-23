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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Зеленський: Почули, що кажуть люди цими днями, запропоную Раді законопроєкт, який буде відповіддю. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Про це він розповів у вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Глава держави розповів, що було багато нарад з урядовцями, з представниками правоохоронних органів.

"Дуже детально говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР, Генеральний прокурор України – мені важливо було, щоб кожен дав свої аргументи. Важливо, що вони сказали й одне одному те, що давно накопичувалось. Дуже ціную домовленість про командну роботу та про заходи, які можуть реально дати відчуття невідворотності покарання, а отже, справедливості в Україні", - сказав президент.

За словами Зеленського, було домовлено, що керівники інституцій разом запропонують план дій, план конкретних кроків, які можуть зміцнити силу права в Україні.

"Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями – в соціальних мережах, один одному, на вулицях. Це все недаремно. Проаналізували всі занепокоєння, всі аспекти того, що варто змінити і що має бути активізовано", - сказав він.

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Президент також анонсував внесення до парламенту законопроєкту, який "забезпечить силу системі правопорядку".

"Я запропоную Верховній Раді України законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави", - заявив очільник держави.

Зеленський також додав, що сьогодні 23 липня підписав указ про скорочення бюрократичних процедур і проведення негайного аудиту державних видатків.

"Очікую від уряду протягом місяця результатів, щоб направити максимум державних ресурсів на оборону України. І також готуємо відчутні кроки щодо дерегуляції, щоб дати більше свободи людям. Ми все це точно зробимо, і я дякую всім, хто підтримує", - сказав президент.

"І залишиться найголовніше – не втратити єдність країни, закінчити війну, зупинити це російське зло та забезпечити Україні достойний мир, і саме так, як усі ми це бачимо – повноправною частиною Європи. Ми зробимо це. Слава Україні!", - додав глава держави.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

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Автор: 

ВР (15126) законопроєкт (3664) Зеленський Володимир (24812)


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Топ коментарі
+42
ЗЛН ПНХ
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23.07.2025 19:22 Відповісти
+36
ні.
Ще розраховує правити довічно, як цар мокшанський.
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23.07.2025 19:24 Відповісти
+30
У відставку йому вже давно пора..
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23.07.2025 19:23 Відповісти
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Не белькочи , шмара зелена, всі давно зрозуміли що ти мілке, брехливе чмо, тебе слухати - себе не поважати.
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23.07.2025 20:13 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56932 Борислав Береза:
Поки схоже, що наші європейські партнери дали гарного прочухана Зеленському, а протести додали йому мотивації відіграти все нахад. Зараз дійсно намагаються зібрати нардепів для голосування на наступному тижні. Найсмішніше - це те, що законопроекту ще немає і величезна кількість "слуг" вже шкурнула з України і цікаво чи всі погодяться перервати відпустку. Тому їх збирають для голосування невідомо за що. Тож, розслаблятися не варто.
І буде дуже смішно, якщо ті ж самі слуги проголосують за повернення тих норм, які вони скасували на цьому тижні. Зразу покаже і їх цінності, і принциповість, і самостійність. Вірніше, що всього цього в них немає.
ще мені дуже цікаво чи проголосують за повернення незалежності антикорупційним органам всі ті "слуги" з підозрами - Кузьміних, Гунько, Бондар, Задорожний, Юрченко, Касай, Марченко та інші фігуранти справ НАБУ та САП, які вчора голосували за знищення незалежності антикорупційних органів? Цікаво ж?
І останнє. Зеленський-чорт. Він це довів! І друге президентство йому більше не світить. Останні соцопитування покажуть, що з його рейтингом і довірою до нього після цього факапу. Фактично він з власної волі лайна наївся. Чому? Тому що повірив, що він цар і забув, що Україна не Росія.
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23.07.2025 20:14 Відповісти
ЦПК
Ну що ж. Зеленський заявив, що подасть законопроєкт, який поверне повноваження НАБУ і САП.
Але ця заява - жодним чином не вирішує проблему. І виглядає просто як чергова фейкова спроба зняти напругу.
Ось кілька причин, чого це так:
Причина 1 - Якби президент реально хотів би подати законопроєкт, його би вже розробили за ці 24 години і подали. Вчора ж показали, як можуть працювати в "турборежимі".
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23.07.2025 20:15 Відповісти
Причина 2 - Зеленський так і не відмовився від меседжів про "страшних агентів рф у НАБУ". і продовжує їх розповсюджувати. У тому числі по своїм придворним помийкам у Telegram.

Причина 3 - Верховна Рада вчора - пішла на канікули! І повернеться до роботи аж у кінці серпня. За цей час генпрокурор Кравченко вже зможе дуже просто передати "потрібні" справи від НАБУ кому треба або й просто закрити їх. І суспільство про це не дізнається.
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23.07.2025 20:16 Відповісти
Тому вимога лишається чинна - скасуйте закон про демонтаж НАБУ і САП терміново. Як ГУР може повертати різних посадовців з-за кордону ми вже побачили.
Тож заради порятунку держави народні обранці, президент та інші винні у міжнародному скандалі можуть і попрацювати кілька днів для реального вирішення ситуації.
Пане президенте, скасуйте закон №12414 НЕГАЙНО! Ми знаємо, ви можете.
Вся влада у ваших руках.
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23.07.2025 20:17 Відповісти
НАРОД, вже моноПЄНІСуарно ЩО ВОНО КАЖЕ, лише відставка добровільно, разом із усім тим ОПешним кагалом, яке воно назбирало як ***** бліх. Нах з влади, цинічне, підле, брехливе курво. Твій час сплив ще у квітні 2024 і народ заплющив на це очі в сподіванні, що ти таки людина, але ти виявився скотиною, яка плює в очі народу. Нах з влади, ти більше не президент, бо президент це довіра, а ти тією довірою підтерся, розтоптав та ще й плюнув. Геть з влади, покидьок! І як скоріше, поки тебе не винесли копитами вперед, як Чаушеску чи Каддафі. Передавай своїь повноваження, як це передбачено законом, Стефанчуку, а про все решта позаботиться Армія та народ, поки тупоголове насєлєніє буде в сльозах передивлятися зомбо-серіал "слуга народа" та волати: "Голобородько, ти же абєщал..."
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23.07.2025 20:20 Відповісти
Які ж вони лицеміри! ВР пішла на канікули до 20 серпня! Що воно там буде приймати....
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23.07.2025 20:32 Відповісти
Закон про кримінальне переслідування, за сумніви в правильності дій Зеленского.
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23.07.2025 20:33 Відповісти
А легетимны Документы при войне и нелигитимном президенте?Если все говорят что срок действия зеленского истёк но изза войны он продолжает ВОРОВАТЬ то это норм!а есди люжи небудут платить налоги ВОЙГА ЖЕ уголовка!а презику и его команде вперёд власть воровство!ПРОСТО УТОПИЯ!!!!
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23.07.2025 20:33 Відповісти
БРЕШЕ!
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23.07.2025 20:34 Відповісти
Да так, що й найбрехливіші пси заздрять!
Для нього брехати - це як для нормальної людини дихати!
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23.07.2025 20:51 Відповісти
ПАчую кожага. Что-то знакомое и далекое))
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23.07.2025 20:35 Відповісти
Брехун !!! Он врал о шашлыках. И случилась Буча. Верить этому аферисту это себя в гроб положить
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23.07.2025 20:38 Відповісти
Як раз про шашлики він не брехав - вони саме до них і готувались - вони брехали про війну і смертя українців з за тієї війни.
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23.07.2025 20:42 Відповісти
Вова это тебе не стадо. Твои сказки Ермаку рксказывай. Импичмент !!!
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23.07.2025 20:39 Відповісти
Тут ще питання хто кому Шехерезада - зеленський єрмаку чи єрмак зеленському?
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23.07.2025 20:53 Відповісти
Пора уже пора уходить . Время пришло !!!
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23.07.2025 20:40 Відповісти
Топ корупцилнер страны говорит о безопасности страны.
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23.07.2025 20:41 Відповісти
Вова иди накер со своим таможеным союзом
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23.07.2025 20:42 Відповісти
Это чучало перечеркнуло все ради чего боролись украинцы с 2014 года !!! Зеленский оталкивает Укпину от ЕС
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23.07.2025 20:43 Відповісти
Брехать и воровать !!!!
От омана и до ..
ДАЙ БОЖЕ !! ДО СИЗО!!
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23.07.2025 20:44 Відповісти
Яка маячня, хоча , як завжди(((
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23.07.2025 20:59 Відповісти
Геть мудака!
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23.07.2025 21:02 Відповісти
Просто наволоч.
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23.07.2025 21:07 Відповісти
Бреше,****
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23.07.2025 21:07 Відповісти
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