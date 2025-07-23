РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13395 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
7 862 133

Зеленский: Услышали, что говорят люди в эти дни, предложу Раде законопроект, который будет ответом. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава государства рассказал, что было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов.

"Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины - мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы. Важно, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит, справедливости в Украине", - сказал президент.

По словам Зеленского, было договорено, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.

"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни - в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", - сказал он.

Читайте также: Офис Генпрокурора проведет аудит дел, которые НАБУ и САП расследуют много лет, - Кравченко

Президент также анонсировал внесение в парламент законопроекта, который "обеспечит силу системе правопорядка".

"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", - заявил глава государства.

Зеленский также добавил, что сегодня 23 июля подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.

"Ожидаю от правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины. И также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает", - сказал президент.

"И останется самое главное - не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим - полноправной частью Европы. Мы сделаем это. Слава Украине!", - добавил глава государства.

Читайте также: Председатель НАПК Павлущик не выразил публичной позиции относительно действий против НАБУ и САП, - "Слуга народа" Радина

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Читайте также: Заявление Адвокатской совещательной группы по ликвидации независимости антикоррупционных институтов

ВР (29343) законопроект (3252) Зеленский Владимир (21299)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+42
ЗЛН ПНХ
показать весь комментарий
23.07.2025 19:22 Ответить
+36
ні.
Ще розраховує правити довічно, як цар мокшанський.
показать весь комментарий
23.07.2025 19:24 Ответить
+32
У відставку йому вже давно пора..
показать весь комментарий
23.07.2025 19:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Всі три!
показать весь комментарий
23.07.2025 21:03 Ответить
показать весь комментарий
23.07.2025 20:13 Ответить
Не белькочи , шмара зелена, всі давно зрозуміли що ти мілке, брехливе чмо, тебе слухати - себе не поважати.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:13 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56932 Борислав Береза:
Поки схоже, що наші європейські партнери дали гарного прочухана Зеленському, а протести додали йому мотивації відіграти все нахад. Зараз дійсно намагаються зібрати нардепів для голосування на наступному тижні. Найсмішніше - це те, що законопроекту ще немає і величезна кількість "слуг" вже шкурнула з України і цікаво чи всі погодяться перервати відпустку. Тому їх збирають для голосування невідомо за що. Тож, розслаблятися не варто.
І буде дуже смішно, якщо ті ж самі слуги проголосують за повернення тих норм, які вони скасували на цьому тижні. Зразу покаже і їх цінності, і принциповість, і самостійність. Вірніше, що всього цього в них немає.
ще мені дуже цікаво чи проголосують за повернення незалежності антикорупційним органам всі ті "слуги" з підозрами - Кузьміних, Гунько, Бондар, Задорожний, Юрченко, Касай, Марченко та інші фігуранти справ НАБУ та САП, які вчора голосували за знищення незалежності антикорупційних органів? Цікаво ж?
І останнє. Зеленський-чорт. Він це довів! І друге президентство йому більше не світить. Останні соцопитування покажуть, що з його рейтингом і довірою до нього після цього факапу. Фактично він з власної волі лайна наївся. Чому? Тому що повірив, що він цар і забув, що Україна не Росія.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:14 Ответить
ЦПК
Ну що ж. Зеленський заявив, що подасть законопроєкт, який поверне повноваження НАБУ і САП.
Але ця заява - жодним чином не вирішує проблему. І виглядає просто як чергова фейкова спроба зняти напругу.
Ось кілька причин, чого це так:
Причина 1 - Якби президент реально хотів би подати законопроєкт, його би вже розробили за ці 24 години і подали. Вчора ж показали, як можуть працювати в "турборежимі".
показать весь комментарий
23.07.2025 20:15 Ответить
Причина 2 - Зеленський так і не відмовився від меседжів про "страшних агентів рф у НАБУ". і продовжує їх розповсюджувати. У тому числі по своїм придворним помийкам у Telegram.

Причина 3 - Верховна Рада вчора - пішла на канікули! І повернеться до роботи аж у кінці серпня. За цей час генпрокурор Кравченко вже зможе дуже просто передати "потрібні" справи від НАБУ кому треба або й просто закрити їх. І суспільство про це не дізнається.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:16 Ответить
Тому вимога лишається чинна - скасуйте закон про демонтаж НАБУ і САП терміново. Як ГУР може повертати різних посадовців з-за кордону ми вже побачили.
Тож заради порятунку держави народні обранці, президент та інші винні у міжнародному скандалі можуть і попрацювати кілька днів для реального вирішення ситуації.
Пане президенте, скасуйте закон №12414 НЕГАЙНО! Ми знаємо, ви можете.
Вся влада у ваших руках.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:17 Ответить
НАРОД, вже моноПЄНІСуарно ЩО ВОНО КАЖЕ, лише відставка добровільно, разом із усім тим ОПешним кагалом, яке воно назбирало як ***** бліх. Нах з влади, цинічне, підле, брехливе курво. Твій час сплив ще у квітні 2024 і народ заплющив на це очі в сподіванні, що ти таки людина, але ти виявився скотиною, яка плює в очі народу. Нах з влади, ти більше не президент, бо президент це довіра, а ти тією довірою підтерся, розтоптав та ще й плюнув. Геть з влади, покидьок! І як скоріше, поки тебе не винесли копитами вперед, як Чаушеску чи Каддафі. Передавай своїь повноваження, як це передбачено законом, Стефанчуку, а про все решта позаботиться Армія та народ, поки тупоголове насєлєніє буде в сльозах передивлятися зомбо-серіал "слуга народа" та волати: "Голобородько, ти же абєщал..."
показать весь комментарий
23.07.2025 20:20 Ответить
Які ж вони лицеміри! ВР пішла на канікули до 20 серпня! Що воно там буде приймати....
показать весь комментарий
23.07.2025 20:32 Ответить
Закон про кримінальне переслідування, за сумніви в правильності дій Зеленского.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:33 Ответить
А легетимны Документы при войне и нелигитимном президенте?Если все говорят что срок действия зеленского истёк но изза войны он продолжает ВОРОВАТЬ то это норм!а есди люжи небудут платить налоги ВОЙГА ЖЕ уголовка!а презику и его команде вперёд власть воровство!ПРОСТО УТОПИЯ!!!!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:33 Ответить
БРЕШЕ!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:34 Ответить
Да так, що й найбрехливіші пси заздрять!
Для нього брехати - це як для нормальної людини дихати!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:51 Ответить
ПАчую кожага. Что-то знакомое и далекое))
показать весь комментарий
23.07.2025 20:35 Ответить
Брехун !!! Он врал о шашлыках. И случилась Буча. Верить этому аферисту это себя в гроб положить
показать весь комментарий
23.07.2025 20:38 Ответить
Як раз про шашлики він не брехав - вони саме до них і готувались - вони брехали про війну і смертя українців з за тієї війни.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:42 Ответить
Вова это тебе не стадо. Твои сказки Ермаку рксказывай. Импичмент !!!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:39 Ответить
Тут ще питання хто кому Шехерезада - зеленський єрмаку чи єрмак зеленському?
показать весь комментарий
23.07.2025 20:53 Ответить
Пора уже пора уходить . Время пришло !!!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:40 Ответить
Топ корупцилнер страны говорит о безопасности страны.
показать весь комментарий
23.07.2025 20:41 Ответить
Вова иди накер со своим таможеным союзом
показать весь комментарий
23.07.2025 20:42 Ответить
Это чучало перечеркнуло все ради чего боролись украинцы с 2014 года !!! Зеленский оталкивает Укпину от ЕС
показать весь комментарий
23.07.2025 20:43 Ответить
Брехать и воровать !!!!
От омана и до ..
ДАЙ БОЖЕ !! ДО СИЗО!!
показать весь комментарий
23.07.2025 20:44 Ответить
Яка маячня, хоча , як завжди(((
показать весь комментарий
23.07.2025 20:59 Ответить
Геть мудака!
показать весь комментарий
23.07.2025 21:02 Ответить
Просто наволоч.
показать весь комментарий
23.07.2025 21:07 Ответить
Бреше,****
показать весь комментарий
23.07.2025 21:07 Ответить
Як ти вже заіпав, гівнюк хріпатий.
показать весь комментарий
23.07.2025 21:12 Ответить
Ниочем,но чую бреше.
показать весь комментарий
23.07.2025 21:21 Ответить
Отже Зеленський вирішив очолити корупцію? Антикорупційна система під загрозою руйнування через через те, що надто близько підійшла до найближчого оточення президента?
показать весь комментарий
23.07.2025 21:36 Ответить
П...р
показать весь комментарий
23.07.2025 21:36 Ответить
Почули шо кажуть люди,та ти шо!До прийняття закону людей не було чути,швиденько прийняли і звалили на канікули!!Це шо за ***..я під час війни?????Які в жо..у канікули!? ці трутні ітак ніхера не роблять кожен день в них канікули,і всерівно мало.Взагалі втратили будь яку совість і страх.Самий кончений склад ради який був у країні!!!І всім цим заправляє оманський рехформатор!!!
показать весь комментарий
23.07.2025 21:36 Ответить
я вважаю пора вже карати фізично
час настав
тай руки чешуться...
показать весь комментарий
23.07.2025 21:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 