Зеленский: Услышали, что говорят люди в эти дни, предложу Раде законопроект, который будет ответом. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
Об этом он рассказал в вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава государства рассказал, что было много совещаний с чиновниками, с представителями правоохранительных органов.
"Очень подробно говорили. СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР, Генеральный прокурор Украины - мне важно было, чтобы каждый дал свои аргументы. Важно, что они сказали и друг другу то, что давно накапливалось. Очень ценю договоренность о командной работе и о мерах, которые могут реально дать ощущение неотвратимости наказания, а значит, справедливости в Украине", - сказал президент.
По словам Зеленского, было договорено, что руководители институтов вместе предложат план действий, план конкретных шагов, которые могут укрепить силу права в Украине.
"Конечно, все услышали то, что говорят люди в эти дни - в социальных сетях, друг другу, на улицах. Это все не зря. Проанализировали все беспокойства, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано", - сказал он.
Президент также анонсировал внесение в парламент законопроекта, который "обеспечит силу системе правопорядка".
"Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и - очень важно - все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства", - заявил глава государства.
Зеленский также добавил, что сегодня 23 июля подписал указ о сокращении бюрократических процедур и проведении немедленного аудита государственных расходов.
"Ожидаю от правительства в течение месяца результатов, чтобы направить максимум государственных ресурсов на оборону Украины. И также готовим ощутимые шаги по дерегуляции, чтобы дать больше свободы людям. Мы все это точно сделаем, и я благодарю всех, кто поддерживает", - сказал президент.
"И останется самое главное - не потерять единство страны, закончить войну, остановить это российское зло и обеспечить Украине достойный мир, и именно так, как все мы это видим - полноправной частью Европы. Мы сделаем это. Слава Украине!", - добавил глава государства.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Поки схоже, що наші європейські партнери дали гарного прочухана Зеленському, а протести додали йому мотивації відіграти все нахад. Зараз дійсно намагаються зібрати нардепів для голосування на наступному тижні. Найсмішніше - це те, що законопроекту ще немає і величезна кількість "слуг" вже шкурнула з України і цікаво чи всі погодяться перервати відпустку. Тому їх збирають для голосування невідомо за що. Тож, розслаблятися не варто.
І буде дуже смішно, якщо ті ж самі слуги проголосують за повернення тих норм, які вони скасували на цьому тижні. Зразу покаже і їх цінності, і принциповість, і самостійність. Вірніше, що всього цього в них немає.
ще мені дуже цікаво чи проголосують за повернення незалежності антикорупційним органам всі ті "слуги" з підозрами - Кузьміних, Гунько, Бондар, Задорожний, Юрченко, Касай, Марченко та інші фігуранти справ НАБУ та САП, які вчора голосували за знищення незалежності антикорупційних органів? Цікаво ж?
І останнє. Зеленський-чорт. Він це довів! І друге президентство йому більше не світить. Останні соцопитування покажуть, що з його рейтингом і довірою до нього після цього факапу. Фактично він з власної волі лайна наївся. Чому? Тому що повірив, що він цар і забув, що Україна не Росія.
Ну що ж. Зеленський заявив, що подасть законопроєкт, який поверне повноваження НАБУ і САП.
Але ця заява - жодним чином не вирішує проблему. І виглядає просто як чергова фейкова спроба зняти напругу.
Ось кілька причин, чого це так:
Причина 1 - Якби президент реально хотів би подати законопроєкт, його би вже розробили за ці 24 години і подали. Вчора ж показали, як можуть працювати в "турборежимі".
Причина 3 - Верховна Рада вчора - пішла на канікули! І повернеться до роботи аж у кінці серпня. За цей час генпрокурор Кравченко вже зможе дуже просто передати "потрібні" справи від НАБУ кому треба або й просто закрити їх. І суспільство про це не дізнається.
Тож заради порятунку держави народні обранці, президент та інші винні у міжнародному скандалі можуть і попрацювати кілька днів для реального вирішення ситуації.
Пане президенте, скасуйте закон №12414 НЕГАЙНО! Ми знаємо, ви можете.
Вся влада у ваших руках.
Для нього брехати - це як для нормальної людини дихати!
От омана и до ..
ДАЙ БОЖЕ !! ДО СИЗО!!
час настав
тай руки чешуться...