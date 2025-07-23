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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Офис Генпрокурора проведет аудит дел, которые НАБУ и САП расследуют много лет, – Кравченко

Кравченко приступил к работе в должности генпрокурора

Офис Генерального прокурора планирует провести аудит уголовных дел, которые НАБУ и САП расследуют несколько лет.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Кравченко во время открытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Генпрокурор отметил, что Офис генпрокурора физически не сможет провести аудит всех уголовных производств в НАБУ и САП. Поэтому они сконцентрируются только на тех делах, которые расследуются год-два и более.

Он также напомнил, что во время брифинга 22 июля отметил, что среди таких дел есть дело Приватбанка.

"Что с этим делом и почему длится так долго? Возможно, производство лежит без движения. Я перед принятием решения о передаче по неэффективности как генпрокурор планирую материалы изучать. Сначала материалы изучаются, а уже потом принимается решение. Конечно, я не смогу сам изучить все производства. Вы спросили о методике по определению эффективности: у меня есть так называемый Пятый департамент, который обеспечивает деятельность руководства. Там есть прокуроры, которые будут мне помогать, и я буду принимать решения", - добавил он.

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Кравченко также добавил, что если прокуроры уже двигают дело до принятия процессуального решения, то забирать дело из-за неэффективности не нужно.

"Если по делу Приватбанка и бенефициарам проводятся следственные действия, и они идут к принятию процессуального решения - конечно, я не буду забирать дело. Зачем? Всем работы хватит", - сказал Генпрокурор.

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124) Кравченко Руслан (64) Офис Генпрокурора (2549)


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Топ комментарии
+6
Проводити "аудит" інваліди будуть?
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23.07.2025 17:35 Ответить
+5
ну, от!
зелений дегенерат мародер у всій красі. виклав всі карти на стіл, за ради чого все це робилося.
перевірити всі справи набу проти корєшєй зе!гніди!
але, треба робити швидко, бо буржуї тиснуть.
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23.07.2025 17:39 Ответить
+4
Хто проведе аудит, прокурори- інваліди?
березень 2025
В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність - ЦПК
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23.07.2025 17:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Проводити "аудит" інваліди будуть?
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23.07.2025 17:35 Ответить
Руслан, шо тебе посадять за липове убд? Вийдеш сам на себе, ти шо головою об зад стефанчука увалився?
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23.07.2025 17:36 Ответить
Хто проведе аудит, прокурори- інваліди?
березень 2025
В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність - ЦПК
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23.07.2025 17:38 Ответить
Одна сім'я кажеш?
Хех😂
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23.07.2025 17:39 Ответить
ну, от!
зелений дегенерат мародер у всій красі. виклав всі карти на стіл, за ради чого все це робилося.
перевірити всі справи набу проти корєшєй зе!гніди!
але, треба робити швидко, бо буржуї тиснуть.
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23.07.2025 17:39 Ответить
У мєня свой прокурор на 100% (с)
Це ж було вже (с)
Боже, дійсно, за що нам все це?
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23.07.2025 17:43 Ответить
шапіто
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23.07.2025 17:44 Ответить
Заразом і аудит себе проведіть
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23.07.2025 17:47 Ответить
Відмиють всіх зеленських негідників!
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23.07.2025 17:51 Ответить
Свій прокурор зеленського- дуже хоче дивитись на справи котрі набу вели проти корешів та менеджерів автократа зеленського-для того це набу і розгромили зелені свині
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23.07.2025 17:51 Ответить
Начасі знищити усі справи проти чернишова, міндича - США проведуть свій аудит і ...ніц не знайдуть(
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23.07.2025 17:52 Ответить
певно скоро справу проти
Коломойського закриють і ще йому компенсацію виплатять
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23.07.2025 17:55 Ответить
От прям "аудит"?
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23.07.2025 17:59 Ответить
це називаєть 2всьо раді етава" було поносно швидке у ВР рішення та підписання вовкою.

навіть ЮУУУЛЯ ЮУУУЛЯАААА повернулася у політику
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23.07.2025 18:11 Ответить
ПРосто читайте біографію цього укродіяча з початком кар"Єрного росту у Севастополі ... Там й Умєров починав рости як державний діяч - але вже в окупованому Криму ...
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23.07.2025 18:16 Ответить
У лідора уже мість немає в посольствах
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23.07.2025 18:15 Ответить
аудит покажет что кто целовал руку зеосла дела закроют а против земудилы у тех будут проблемы. классика жанра. сечас ментам денег подкинут и т.д и т.п.
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23.07.2025 18:48 Ответить
скільки років зелена наволочь краде стільки років і розслідуется...бо кожного дня новий єпизод
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23.07.2025 18:49 Ответить
Навіщо проводити аудит? Який в цьому смисл? Можливо є такі справи або докази які хотілось би приховати.
Є справа, є докази (які збирали НАБУ, САП, яких утримують українці), хай доводять діло до логічного завершення, але якщо це липа то прокурора звільнити і зобов'язати повернути гроші за весь період його державної служби.
Коли немає відповідальних виходить бардак. Що дасть аудит справ, не зрозуміло.
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23.07.2025 19:09 Ответить
 
 