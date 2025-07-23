Офис Генпрокурора проведет аудит дел, которые НАБУ и САП расследуют много лет, – Кравченко

Офис Генерального прокурора планирует провести аудит уголовных дел, которые НАБУ и САП расследуют несколько лет.

Об этом заявил генпрокурор Руслан Кравченко во время открытого заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Прямой.

Генпрокурор отметил, что Офис генпрокурора физически не сможет провести аудит всех уголовных производств в НАБУ и САП. Поэтому они сконцентрируются только на тех делах, которые расследуются год-два и более.

Он также напомнил, что во время брифинга 22 июля отметил, что среди таких дел есть дело Приватбанка.

"Что с этим делом и почему длится так долго? Возможно, производство лежит без движения. Я перед принятием решения о передаче по неэффективности как генпрокурор планирую материалы изучать. Сначала материалы изучаются, а уже потом принимается решение. Конечно, я не смогу сам изучить все производства. Вы спросили о методике по определению эффективности: у меня есть так называемый Пятый департамент, который обеспечивает деятельность руководства. Там есть прокуроры, которые будут мне помогать, и я буду принимать решения", - добавил он.

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Кравченко также добавил, что если прокуроры уже двигают дело до принятия процессуального решения, то забирать дело из-за неэффективности не нужно.

"Если по делу Приватбанка и бенефициарам проводятся следственные действия, и они идут к принятию процессуального решения - конечно, я не буду забирать дело. Зачем? Всем работы хватит", - сказал Генпрокурор.