Генпрокурор Кравченко не намерен проводить кадровые изменения в САП
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не намерен вмешиваться в работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры или менять ее состав.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Как отметил Кравченко, САП является частью "семьи органов прокуратуры", как и другие специализированные подразделения, и работает автономно в своей сфере.
"САП осуществляет процессуальное руководство по делам, которые расследует НАБУ. Они работают по своему направлению. Так же, как и, например, специализированная экологическая прокуратура, которая занимается преступлениями, Генпрокурор.
Глава ОГП отметил, что не планирует назначать новых прокуроров в САП или проводить кадровые ротации.
"Назначать, набирать туда людей и делать кадровые перестановки - нет, не собираюсь. Зачем? У нас кадровый голод. У нас более тысячи должностей не заполнены, и я не знаю, где брать людей", - заявил Генеральный прокурор.
Также Кравченко отметил, что в связи с этим в деле о законности получения инвалидности прокурорами, он бы хотел, чтобы прокуроры доказали законность получения инвалидности и продолжили работать на своих местах. Однако, если будет доказано нарушение - эти прокуроры будут уволены и будут нести ответственность перед законом.
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Балаканина ні про що
Дон Карлеоне на мінімалках, блдь!
У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:
ПРОКУРОР а куди його тикала влада Єрмака після 2019 -го , просто диво!!!
читаємо біографію , слухаємо Малюка яким героєм він був в РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ й остання крапочка
У 2025 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест заслуги».
Таке ділове
Я буду... я не буду
руслан кравченко 100% свій черговий зелений дегенерат мародер на службі у зе!скомороха.