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Новости Фиктивная инвалидность у прокуроров Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Генпрокурор Кравченко не намерен проводить кадровые изменения в САП

генпрокурор Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не намерен вмешиваться в работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры или менять ее состав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Кравченко, САП является частью "семьи органов прокуратуры", как и другие специализированные подразделения, и работает автономно в своей сфере.

"САП осуществляет процессуальное руководство по делам, которые расследует НАБУ. Они работают по своему направлению. Так же, как и, например, специализированная экологическая прокуратура, которая занимается преступлениями, Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назарию Гусакову заочно сообщат о подозрении в ближайшие дни, - генпрокурор Кравченко

Глава ОГП отметил, что не планирует назначать новых прокуроров в САП или проводить кадровые ротации.

"Назначать, набирать туда людей и делать кадровые перестановки - нет, не собираюсь. Зачем? У нас кадровый голод. У нас более тысячи должностей не заполнены, и я не знаю, где брать людей", - заявил Генеральный прокурор.

Также Кравченко отметил, что в связи с этим в деле о законности получения инвалидности прокурорами, он бы хотел, чтобы прокуроры доказали законность получения инвалидности и продолжили работать на своих местах. Однако, если будет доказано нарушение - эти прокуроры будут уволены и будут нести ответственность перед законом.

Также читайте: Закон, ограничивающий независимость антикоррупционных институтов Украины, вызывает беспокойство, - МИД Финляндии

Автор: 

кадры (617) САП (2124) Кравченко Руслан (64)


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Топ комментарии
+7
"сім'я органів прокуратури"
Дон Карлеоне на мінімалках, блдь!
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23.07.2025 17:13 Ответить
+6
байки в стилі ***** та шашликів зелі
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23.07.2025 17:12 Ответить
+4
Маячня
Балаканина ні про що
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23.07.2025 17:12 Ответить
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Маячня
Балаканина ні про що
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23.07.2025 17:12 Ответить
байки в стилі ***** та шашликів зелі
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23.07.2025 17:12 Ответить
"сім'я органів прокуратури"
Дон Карлеоне на мінімалках, блдь!
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23.07.2025 17:13 Ответить
А нахріна вони йому- він контролює справи у суді -сам сказав це учора вночі- ну назвав це "а от бути присутнім у суді по справах НАБУ маю намір"
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23.07.2025 17:14 Ответить
ПРосто почитати його біографію , остання посада - голова Кивїсього ОДА за часів боротьби ОПУ за місце Кличка ...
У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]

З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:
ПРОКУРОР а куди його тикала влада Єрмака після 2019 -го , просто диво!!!

читаємо біографію , слухаємо Малюка яким героєм він був в РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ й остання крапочка

У 2025 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест заслуги».
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23.07.2025 17:24 Ответить
Нам насрать що ти там будеш чи не будеш-відміняйте закон-бо градус ненависті до вас разом з Зеленський збільшується-ще трохи і люди підуть до вас як до янека
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23.07.2025 17:14 Ответить
Ага
Таке ділове
Я буду... я не буду
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23.07.2025 17:15 Ответить
БРЕХНЯ ЗЕлуп"нська
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23.07.2025 17:15 Ответить
А навіщо, коли Кравченко тепер може сам зливати будь-які антикорупційні справи та/або завчасно попереджати найбільш користних Зеленському корумпантів?
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23.07.2025 17:16 Ответить
«Не має наміру сьогодні» і «можливість це зробити це завтра» - це не є «незалежніть» зелені ви довбні!
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23.07.2025 17:20 Ответить
"Офіс Генерального прокурора - це "око государеве", а сам Генпрокурор - "заступник президента по справедливості" Ірина Венедіктова

руслан кравченко 100% свій черговий зелений дегенерат мародер на службі у зе!скомороха.
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23.07.2025 17:21 Ответить
Блін вони дурні, та всім начхати на ваші обіцянки. Після прийняття цього закону єдине що цікавить це щоб зешобла пішла під суд, все
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23.07.2025 17:21 Ответить
Це так само як лідор говорив комуналку непідійме, або готуйтеся до шашликів
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23.07.2025 17:23 Ответить
То по великій частині -прокурорів-інвалідів вже доведено ,що вони шахрай,а висновку НЕ МАЄ,
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23.07.2025 17:32 Ответить
Як висновку немає, знаєш як вони переживають отримуючи ці інвалідні.
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23.07.2025 17:53 Ответить
Брехня
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23.07.2025 17:36 Ответить
А яке ти відношення маєш до кадрової роботи САП, коли накажуть тоді і роби заяви
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23.07.2025 17:52 Ответить
а звідки у нього таке право взялось
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23.07.2025 18:34 Ответить
а зачем увольнять? он соберет всех и расскажет новые правила игры
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23.07.2025 18:57 Ответить
****** Украине.
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23.07.2025 19:14 Ответить
 
 