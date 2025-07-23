Генпрокурор Кравченко не намерен проводить кадровые изменения в САП

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не намерен вмешиваться в работу Специализированной антикоррупционной прокуратуры или менять ее состав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как отметил Кравченко, САП является частью "семьи органов прокуратуры", как и другие специализированные подразделения, и работает автономно в своей сфере.

"САП осуществляет процессуальное руководство по делам, которые расследует НАБУ. Они работают по своему направлению. Так же, как и, например, специализированная экологическая прокуратура, которая занимается преступлениями, Генпрокурор.

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Глава ОГП отметил, что не планирует назначать новых прокуроров в САП или проводить кадровые ротации.

"Назначать, набирать туда людей и делать кадровые перестановки - нет, не собираюсь. Зачем? У нас кадровый голод. У нас более тысячи должностей не заполнены, и я не знаю, где брать людей", - заявил Генеральный прокурор.

Также Кравченко отметил, что в связи с этим в деле о законности получения инвалидности прокурорами, он бы хотел, чтобы прокуроры доказали законность получения инвалидности и продолжили работать на своих местах. Однако, если будет доказано нарушение - эти прокуроры будут уволены и будут нести ответственность перед законом.

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