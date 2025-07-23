Назарию Гусакову заочно сообщат о подозрении в ближайшие дни, - генпрокурор Кравченко
Назарию Гусакову в ближайшие дни будет заочно сообщено о подозрении в возможном мошенничестве при сборе средств на лечение.
Об этом заявил во время брифинга генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На днях мы заочно сообщим о подозрении Гусакову. Заочно сообщим потому, что фигуранта нет в стране", - сказал он.
По словам Кравченко, количество потерпевших по этому делу изменилось.
"Уже собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, но сообщение о подозрении не означает, что досудебное расследование будет закончено, досудебное расследование будет продолжено и будут собираться доказательства для установления полной картины и полной истины", - добавил генпрокурор.
Дело Назария Гусакова
Ранее 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.
Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.
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"Та він крокодила впіймати не може!"(с)...
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Хоча ні: до партіїї його, "слугою" буде "народу"! Дуже корисна людина в цій спільноті буде!
А що видатний дроновод Стерненко надав фінансові звіти про витрачені кошти ? А я забув - то ж стовп дронового виробництва і священна зелена корова -яка поза підозрою.... Не можна в таких " жертв замахів " питати про публічні фінансові звіти . це аскарблєніє недовірою "патріота "...
Підтримували афериста - це все, що треба про них знати, чим би вони не прикривались!