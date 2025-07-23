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Новости Дело Назария Гусакова
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Назарию Гусакову заочно сообщат о подозрении в ближайшие дни, - генпрокурор Кравченко

Назарию Гусакову сообщат о подозрении

Назарию Гусакову в ближайшие дни будет заочно сообщено о подозрении в возможном мошенничестве при сборе средств на лечение.

Об этом заявил во время брифинга генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На днях мы заочно сообщим о подозрении Гусакову. Заочно сообщим потому, что фигуранта нет в стране", - сказал он.

По словам Кравченко, количество потерпевших по этому делу изменилось.

"Уже собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, но сообщение о подозрении не означает, что досудебное расследование будет закончено, досудебное расследование будет продолжено и будут собираться доказательства для установления полной картины и полной истины", - добавил генпрокурор.

Читайте: Дело Гусакова: Нацполиция проводит обыски в Киеве и Львове

Дело Назария Гусакова

Ранее 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

Также читайте: Правительство усилит контроль над прозрачностью благотворительных сборов после ситуации с Гусаковым, - Шмыгаль

Автор: 

мошенничество (1265) Кравченко Руслан (64) подозрение (542)


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Навіть цьому - ЗАОЧНО!
"Та він крокодила впіймати не може!"(с)...
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23.07.2025 16:05 Ответить
але ж спустив гроші на баб, карти та алкоголь.....

.
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23.07.2025 16:18 Ответить
Чернишов зібрав більше і шо ????????????????
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23.07.2025 16:09 Ответить
для сєбя дорогого збирав, замєтьтє !

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23.07.2025 16:19 Ответить
Санкції! Санкції проти нього впровадьте!
Хоча ні: до партіїї його, "слугою" буде "народу"! Дуже корисна людина в цій спільноті буде!
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23.07.2025 16:09 Ответить
...Вперше на підозрілі збори для Гусакова та відсутність звітності звернули увагу користувачі соцмереж. Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання Джерело: https://censor.net/ua/n3564864

А що видатний дроновод Стерненко надав фінансові звіти про витрачені кошти ? А я забув - то ж стовп дронового виробництва і священна зелена корова -яка поза підозрою.... Не можна в таких " жертв замахів " питати про публічні фінансові звіти . це аскарблєніє недовірою "патріота "...
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23.07.2025 16:14 Ответить
"Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий та інші " повинні зробити офіційну заяву про шахрайство або отримати таку саму підозру як співучасники
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23.07.2025 16:16 Ответить
А чому не Чернишову та не Мидичу??? А ну зрозуміло то інше...
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23.07.2025 16:27 Ответить
bihus.info, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий Джерело: https://censor.net/ua/n356486

Підтримували афериста - це все, що треба про них знати, чим би вони не прикривались!
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23.07.2025 16:51 Ответить
 
 