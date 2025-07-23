Назарию Гусакову заочно сообщат о подозрении в ближайшие дни, - генпрокурор Кравченко

Назарию Гусакову в ближайшие дни будет заочно сообщено о подозрении в возможном мошенничестве при сборе средств на лечение.

Об этом заявил во время брифинга генпрокурор Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На днях мы заочно сообщим о подозрении Гусакову. Заочно сообщим потому, что фигуранта нет в стране", - сказал он.

По словам Кравченко, количество потерпевших по этому делу изменилось.

"Уже собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении, но сообщение о подозрении не означает, что досудебное расследование будет закончено, досудебное расследование будет продолжено и будут собираться доказательства для установления полной картины и полной истины", - добавил генпрокурор.

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Дело Назария Гусакова

Ранее 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов и публичных лиц. Среди них - bihus.info, Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый и другие.

Впервые на подозрительные сборы для Гусакова и отсутствие отчетности обратили внимание пользователи соцсетей. Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о ситуации вокруг сборов в пользу Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества.

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