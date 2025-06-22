РУС
17 150 83

Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, устанавливается его местонахождение, - Зеленский заслушал доклад Клименко. ФОТО

Сегодня, 22 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по словам главы государства, речь шла о действиях подразделений Национальной гвардии Украины на фронте и конкретно применении дронов в боях на передовой.

"Второе: противодействие преступным группировкам, связанным с российскими мафиозными ячейками и так называемыми "ворами в законе", - уточнил он.

"Третье: отдельный доклад по скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества. Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

Очень важно - восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", - резюмировал Зеленский.

Также читайте: Активист из СМА Гусаков отверг обвинения в махинациях со сборами средств на лечение болезни

Клименко и Зеленский
Клименко и Зеленский
Клименко и Зеленский

Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.

Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.

Автор: 

Зеленский Владимир (22072) мошенничество (1280) Клименко Игорь (435)
Топ комментарии
+44
скандалИ з мільярдними розкраданнямИ з держбюджету (Чернишова, наприклад) вирішили зам'яти "можливим привласненням інвалідом мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту"
22.06.2025 15:59 Ответить
+38
Ішак переключає увагу суспільства від скандалу про втечу зелених мудаків.
22.06.2025 15:57 Ответить
+28
Вау!!
Решили стрелки на Гусакова перевести?
Падлы конченые...
22.06.2025 15:53 Ответить
22.06.2025 15:53 Ответить
скандалИ з мільярдними розкраданнямИ з держбюджету (Чернишова, наприклад) вирішили зам'яти "можливим привласненням інвалідом мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту"
22.06.2025 15:59 Ответить
🤢🤬Zeмразота , твій " гаманець" (менеджери ) Щефіри , Міндіч і чернишов здриснули , намародеривши , на три життя вперед , а ти **** в упор не бачишь , махлюєшь з кишеньковим 100% генпрокурором , як жє їх відмазати від підозри 🤮
22.06.2025 16:37 Ответить
пані Віко, я сподіваюсь, Ви просто помилились віконцем
22.06.2025 17:17 Ответить
Але, напевне, в одному Ви дуже близько підібрались до істини... Поспіх в призначенні Генпрокурора... Рік, чи більше - там рожали, кого би призначити, а тут - ррраз, і за тиждень, готово!
ІМНО, чому?
ІМНО, щоб генпрокурор міг передати з НАБУ до іншої спецслужби (до ДБР, наприклад; чи до СБУ - попередньо прибравши звідти Малюка) розслідування резонансних справ. Імена підозрюваних, до речі, Ви самі згадали...
22.06.2025 17:23 Ответить
Та да! Найбіоьше накрали не Міндіч з Чернишовим, а підлий Гусаков! 😁
22.06.2025 16:04 Ответить
22.06.2025 16:04 Ответить
який мерзотник цей Назарій Гусаков, замість того щоб лікувати своє рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, він привласнив мільйоні донаті і спрямовував їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту - карти, дєвкі, водка, і бутєри з червоною ікрою

ЗЄлічка, галуба сізокрила, де твої корєфани чернишов та мєнзєр ?

.
22.06.2025 16:08 Ответить
Ви ,ще , про братків шефірів , мендичів забули , а братки ермаки , то святі люди
22.06.2025 16:39 Ответить
"їх тьма і нєсть числа"

часом мені здається, що злодіїв в Україні навіть більше, ніж мешканців міст та сіл
22.06.2025 16:44 Ответить
Насчёт стрелок не знаю, но мне вот интересно, как ещё хоть кто-то в мире решается иметь дело с этой ЗЕленой Украиной? Боюсь, терпение людей и стран таки скоро лопнет. Аферисты всех мастей и рангов уберут с наворованным, а вот мудрый народ здесь останется, на разграбленной руине.
22.06.2025 17:02 Ответить
С Гусаковым воевать проще, чем со своими друзьями типа Чернышоыа, Баканова, Трухина и т.д. И "воюя" с ними можно невзначай выйти на себя любимого. Стремно это
22.06.2025 17:04 Ответить
Геть безтолкового ішака!
22.06.2025 15:54 Ответить
22.06.2025 15:57 Ответить
країна мрій зеленського
вже навіть паралітики долучились до шахрайства і мародерства
суспільні ліфти
22.06.2025 16:02 Ответить
Про бідного паралітика мова...
Люди пишуть що він мав тісний бізнес зв'язок з менеджментом монобанку, тому шалені суму не перевірялись, а привласнювались.
Останнє що я прочитала як цей назарчик виманив в тяжкопораненого , з ампутаціями бійця 350 тисяч гривень, а в дівчини з онкологією 500 тисяч грн.
22.06.2025 16:01 Ответить
22.06.2025 16:03 Ответить
22.06.2025 16:11 Ответить
ніхто з притомних людей, а тим паче у такому стані не буде розкидуватись такими грошима

.де чернишов та мєнзєр ?

.
22.06.2025 16:15 Ответить
В людей платіжки є
Поцікавтесь спершу
22.06.2025 16:16 Ответить
мені цікаво де корєфани ЗЄлічки чернишов та посланий за ним інкогніто міндич ?
22.06.2025 16:25 Ответить
Та ясно де. Для чого говорити про можливе повернення біглого міністра, який нібито займається десь справами.
Ну то в мене питання - де фотозвіти офіційних візитів? З ким зустрічався , в яких країнах, які документи підписані
22.06.2025 16:27 Ответить
Тобто пораненому війсковому з ампутацією ніг гроші не потрібні, так? Те що у них платіжки є це з ваших слів, де докази?
22.06.2025 16:39 Ответить
Які ще докази вам треба ? Сам президент зацікавився шахрайством даного персонажа.
22.06.2025 16:46 Ответить
22.06.2025 17:04 Ответить
22.06.2025 19:58 Ответить
Міндіч і шефіри ????
22.06.2025 16:41 Ответить
Чернишов і Гусакові, хто редиска?
показать весь комментарий
22.06.2025 16:01 Ответить
міндич
22.06.2025 16:26 Ответить
Така собі спроба владимирсанич відволекти увагу, але марно, не ведемось.
22.06.2025 16:03 Ответить
Все он держит под контролем. Сталин ***** местный
22.06.2025 16:16 Ответить
Ну а що тут дивного, справа Захарченка, Авакова процвітає. Мафія в МВС бесмертна!!! А саме головне це Зеленському подобаєтся. Цей довбень міг тільки доповісти скільки каси вдалося зібрати за контабас, нелегальну торгівлю спирту і тютюновими виробами та переправку людей через кордон.
22.06.2025 16:06 Ответить
Це надважливо, це рівень президента і міністрів розбиратися з невідомим загалу левандівським шахраєм, хоча на дану хвилину не шахраєм - бо не було суду.
22.06.2025 16:06 Ответить
Через Тису тікав.
22.06.2025 16:06 Ответить
В інвалідному візку.
Потужно!
22.06.2025 16:13 Ответить
В інвалідній Maguri.
Надпотужно!
22.06.2025 22:15 Ответить
Это у этого министра сынок не желает иди на фронт?
22.06.2025 16:06 Ответить
Дєржітє гусака, нє успєлі общіпать, удрал
22.06.2025 16:09 Ответить
А що це за бандитська морда на останньому фото?
22.06.2025 16:10 Ответить
Здавалося б, при Гундосіку взагалі не мало бути втікачів, але ніт
22.06.2025 16:10 Ответить
В розшуку був? - як такий впізнаний прочухав повз погранців?
22.06.2025 16:11 Ответить
Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них - Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди. Джерело: https://censor.net/ua/p3559283

У цього Лаченка маман суддя, яка повертала кацапам кошти і майно
Хороша компанія вимальовується. І ніхто не хоче звітувати за кошти
22.06.2025 16:11 Ответить
22.06.2025 16:18 Ответить
Заради цікавості люди задонатили зашквареному в сбу Бігусу
Виявилось що гроші йдуть в його фоп, без жодної звітності і так багато хто робить
22.06.2025 16:21 Ответить
донатити бігусам та першому зустрічному на вулиці можуть тільки ідіоти -
Бог їм в поміч !
22.06.2025 16:28 Ответить
І Бігус активно підтримував, розкручував цього Гусакова.
Такий крутий "розслідувач" не міг зібрати інфу по зборах Гусакова і поцікавитись куди той дівав мільйони доларів, які надходили на його рахунки? Садовий давно повідомляв, що безкоштовні ліки Гусакову надаються за рахунок бюджету Львова, але чомусь найкрутіші "розслідувачі" і валантьори цього не хотіли знати.
22.06.2025 16:24 Ответить
Дуже сумнівною, що Гусаков одноосібно крутив такі схеми. Але чи буде бажання в наших правоохоронної органів розслідувати хто насправді за цим стоїть? Можна вийти на цікавих людей. 😉

"Виданняhttps://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Mediaповідомило, що має у своєму розпорядженні дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці Назарія Гусакова з липня 2022 року по травень 2025 року. Загальна сума транзакцій майже за три роки становить 5 млн 135 тисяч доларів США, пише https://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Media

Гусаков у коментарі виданню сказав, що це не його гроші, що це кошти людей, які проганяли свої виграші зі ставок через його криптогаманець. Він нібито за це брав лише відсотки. При цьому заявив, що не знав людей, які надсилали гроші."
22.06.2025 16:28 Ответить
Може через нього відмивали грошики якісь недоволонтери
23.06.2025 00:08 Ответить
Бігус це зашкварений кадр з родинними зв'язками в фсб. СБУ то вже таке...
І багато хто з зелених борців і кодла має подібні преференції.
Вже не знаєш кому вірити... просто втрачаєш щодня віру в людство
22.06.2025 16:29 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Мойсей: Чудно так переплетаются у зеленського агенты фсб...
Відрижка і незмінний помічник топового агента фсб рф сівковича даніла гетманцев, який тупо знищує бізнес, захищає бігуса, який на замовлення фсб рф, де працює діючим офіцером брат його дружини, виконував «розслідування» так званих свинарчуків, перекривши цим розслідуванням поставки клістронів для ППО ЗСУ, і одночасно надав медійний привід для поповнення кількості лайна в черепних коробках мудрого народу.
А пам'ятаєте хто тих свинок носив? Правильно, агент фсб рф і кгб бр малюта боцман і конфедерат з росією білецький, якого гарант того, що в кріслі президента буде сидіти російсько-мафіозна макака, аваков зробив полковником міліції.
Але ж як мудрому народу це все побачити, коли його годують ліпецькими фабриками і вальцманами?

22.06.2025 17:10 Ответить
За здалегіть готуються,фокус зміщують. Бо черниш судячі з всього не повернувся і буде шкандаль і неприємненько зе!
22.06.2025 16:13 Ответить
А про своїх давніх мохнорилих бізнес-партнерів Міндичів, які намародерили набагато більше, ніж цей інвалід, Лідор не згадував?
А ЧОМУ?

22.06.2025 16:13 Ответить
22.06.2025 16:19 Ответить
Зеля розстроївся, що виявляється профукав такого цінного кадра. Хотів вже його в міністри спорту ставити, а той взяв і втік
22.06.2025 16:23 Ответить
українська традиція це допомагати а не облапувати кишені хворих.
той неборака помінявся б з вами не задумуючись місцями, *улі ви його обсираєте.
ви б ще у жебраків під церквою звіт би вимагали - пропили чи проїли ваші 5 копійок.
22.06.2025 16:15 Ответить
+ 100 !

якщо винен, то розберіться по-тихому, а не ганьбіться, маючи пів України чернишових та міндичів
22.06.2025 16:21 Ответить
22.06.2025 16:17 Ответить
Украина -это жизнь по Ильфу и Петрову "12 стульев" ,"Золотой теленок"....Жизнь как в сказке где все верим в то чего нет а король то голый...
22.06.2025 16:21 Ответить
от так, саме так заслухав, як на фоткє?
скільки дублів було?
22.06.2025 16:24 Ответить
так лоба морщив, що й досі болить - спіноза !
22.06.2025 16:30 Ответить
Коротко кажучи, вже не важливо, Гусаков крав, чи ні. Заради прикриття справи зеленого Чернишова, тепер усіх інших будуть топити на всі 600%.
Як там казали раніше - "Друзям - все, ворогам - закон"? Тепер буде новий, зелений варіант - "Друзям - все, ворогам - правоохоронний каток"
22.06.2025 16:26 Ответить
22.06.2025 16:28 Ответить
22.06.2025 16:31 Ответить
І ті,що з ним грали на роялі більшість стали народними депутатами або на крайняк знаковими і богатими людьми.Ми дуже музикальна нація...
22.06.2025 16:57 Ответить
Направьте 12 млрд спецпесій трутней (понад 100 000 на місяць) на оборону Укріїни!
Ім платити по мінімальки - 3 200 грн на місяць, вони вже до цього наотримували хабарів на свою безбідну старість.
А то вже задолбали з пенсіонерів, котри отримують мінімалку, збирати.
22.06.2025 16:30 Ответить
Пам"ятаєте хто гучніш за всіх кричав "Тримайте злодія!!!" ?
22.06.2025 16:30 Ответить
22.06.2025 16:32 Ответить
от 3,14 дармотіна Зелена...ну нема слів...
22.06.2025 16:38 Ответить
Це ж треба було придумати для переключення уваги від втечі кума зелі. Я в аху... Які ж у зелі "креативні" радники. Вилупки, йому ДОБРОВІЛЬНО давали свої гроші приватні особи. І на цьому можно поставити крапку.
22.06.2025 16:45 Ответить
Зверніть увагу на тих хто підримував акцію-Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий.
22.06.2025 16:47 Ответить
Навіть Зе зацікавився дружбаном Садового...
22.06.2025 16:50 Ответить
Каков поп - таков и приход
22.06.2025 17:01 Ответить
Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, Андрій Садовий. Чи потрібні ще коментарі стосовно цих аферистів?
22.06.2025 17:09 Ответить
Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди - це гній на тілі Укріїни, тварюки кончені
22.06.2025 17:15 Ответить
А дійсно, х@лі цей Гусаков збирав тут гроші на ліки, коли у Німеччині йому б т так все безплатно дали!
22.06.2025 17:34 Ответить
Потужний рівень для президента. Піаримся на всьому, що має резонанс в соцмережах.
22.06.2025 18:22 Ответить
панове напишить який президент хороший нам украинцям *** хто входе
22.06.2025 18:56 Ответить
Може у Стерненко НАРЕШТІ спитати,хоч зараз?? Чи знову поїде робити фото з Мирським, а не до ТЦК,або в'язниці?? Цікаво живе,та гарно..."благодійник"
22.06.2025 20:02 Ответить
Винний виїхав, а ангел повернувся.
22.06.2025 20:42 Ответить
Да какая разница,куда он их потратил,ему же их скидывали. Аж зеленский встрепенулся,цирк.
22.06.2025 22:13 Ответить
СЕО monobank Олег Гороховський https://nv.ua/ukr/ukraine/events/seo-monobank-gorohovskiy-prokomentuvav-skandal-navkolo-nazariya-gusakova-novini-ukrajini-50524155.html висловив думку, що Бог покарав Назарія Гусакова «в кредит» і «так сильно, що навряд чи він зможе нагрішити за все своє життя і на третину цього кредиту.
23.06.2025 21:50 Ответить
 
 