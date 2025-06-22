Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, устанавливается его местонахождение, - Зеленский заслушал доклад Клименко. ФОТО
Сегодня, 22 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, по словам главы государства, речь шла о действиях подразделений Национальной гвардии Украины на фронте и конкретно применении дронов в боях на передовой.
"Второе: противодействие преступным группировкам, связанным с российскими мафиозными ячейками и так называемыми "ворами в законе", - уточнил он.
"Третье: отдельный доклад по скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества. Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.
Очень важно - восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", - резюмировал Зеленский.
Что предшествовало?
Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.
Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.
Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.
Решили стрелки на Гусакова перевести?
Падлы конченые...
ІМНО, чому?
ІМНО, щоб генпрокурор міг передати з НАБУ до іншої спецслужби (до ДБР, наприклад; чи до СБУ - попередньо прибравши звідти Малюка) розслідування резонансних справ. Імена підозрюваних, до речі, Ви самі згадали...
ЗЄлічка, галуба сізокрила, де твої корєфани чернишов та мєнзєр ?
.
часом мені здається, що злодіїв в Україні навіть більше, ніж мешканців міст та сіл
вже навіть паралітики долучились до шахрайства і мародерства
суспільні ліфти
Люди пишуть що він мав тісний бізнес зв'язок з менеджментом монобанку, тому шалені суму не перевірялись, а привласнювались.
Останнє що я прочитала як цей назарчик виманив в тяжкопораненого , з ампутаціями бійця 350 тисяч гривень, а в дівчини з онкологією 500 тисяч грн.
.
назарчик виманив в тяжкопораненого , з ампутаціями бійця 350 тисяч гривень, а в дівчини з онкологією 500 тисяч грн.
ніхто з притомних людей, а тим паче у такому стані не буде розкидуватись такими грошима
.де чернишов та мєнзєр ?
.
Поцікавтесь спершу
Ну то в мене питання - де фотозвіти офіційних візитів? З ким зустрічався , в яких країнах, які документи підписані
посада #сам-президент не є доказом у звинуваченні, як показала справа Шеремета....
.
Потужно!
Надпотужно!
У цього Лаченка маман суддя, яка повертала кацапам кошти і майно
Хороша компанія вимальовується. І ніхто не хоче звітувати за кошти
поставити к стєнкє цих та ще багато інших відомих людей !
.
Виявилось що гроші йдуть в його фоп, без жодної звітності і так багато хто робить
Бог їм в поміч !
Такий крутий "розслідувач" не міг зібрати інфу по зборах Гусакова і поцікавитись куди той дівав мільйони доларів, які надходили на його рахунки? Садовий давно повідомляв, що безкоштовні ліки Гусакову надаються за рахунок бюджету Львова, але чомусь найкрутіші "розслідувачі" і валантьори цього не хотіли знати.
"Виданняhttps://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Mediaповідомило, що має у своєму розпорядженні дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці Назарія Гусакова з липня 2022 року по травень 2025 року. Загальна сума транзакцій майже за три роки становить 5 млн 135 тисяч доларів США, пише https://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Media
Гусаков у коментарі виданню сказав, що це не його гроші, що це кошти людей, які проганяли свої виграші зі ставок через його криптогаманець. Він нібито за це брав лише відсотки. При цьому заявив, що не знав людей, які надсилали гроші."
І багато хто з зелених борців і кодла має подібні преференції.
Вже не знаєш кому вірити... просто втрачаєш щодня віру в людство
Мойсей: Чудно так переплетаются у зеленського агенты фсб...
Відрижка і незмінний помічник топового агента фсб рф сівковича даніла гетманцев, який тупо знищує бізнес, захищає бігуса, який на замовлення фсб рф, де працює діючим офіцером брат його дружини, виконував «розслідування» так званих свинарчуків, перекривши цим розслідуванням поставки клістронів для ППО ЗСУ, і одночасно надав медійний привід для поповнення кількості лайна в черепних коробках мудрого народу.
А пам'ятаєте хто тих свинок носив? Правильно, агент фсб рф і кгб бр малюта боцман і конфедерат з росією білецький, якого гарант того, що в кріслі президента буде сидіти російсько-мафіозна макака, аваков зробив полковником міліції.
Але ж як мудрому народу це все побачити, коли його годують ліпецькими фабриками і вальцманами?
А ЧОМУ?
.
той неборака помінявся б з вами не задумуючись місцями, *улі ви його обсираєте.
ви б ще у жебраків під церквою звіт би вимагали - пропили чи проїли ваші 5 копійок.
якщо винен, то розберіться по-тихому, а не ганьбіться, маючи пів України чернишових та міндичів
скільки дублів було?
Як там казали раніше - "Друзям - все, ворогам - закон"? Тепер буде новий, зелений варіант - "Друзям - все, ворогам - правоохоронний каток"
Ім платити по мінімальки - 3 200 грн на місяць, вони вже до цього наотримували хабарів на свою безбідну старість.
А то вже задолбали з пенсіонерів, котри отримують мінімалку, збирати.