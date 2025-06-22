Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, устанавливается его местонахождение, - Зеленский заслушал доклад Клименко. ФОТО

Сегодня, 22 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, по словам главы государства, речь шла о действиях подразделений Национальной гвардии Украины на фронте и конкретно применении дронов в боях на передовой.

"Второе: противодействие преступным группировкам, связанным с российскими мафиозными ячейками и так называемыми "ворами в законе", - уточнил он.

"Третье: отдельный доклад по скандальной и крайне неприятной ситуации вокруг сборов в пользу гражданина Украины Назария Гусакова и возможных случаев мошенничества. Продолжаются проверки всей информации, которая есть в публичном доступе. По предварительным данным, были использованы по меньшей мере четыре финансовых учреждения, много цифровых сервисов. Устанавливается круг людей, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня, сейчас устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства.

Очень важно - восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. На отдельные случаи махинаций должен быть законный ответ", - резюмировал Зеленский.

Также читайте: Активист из СМА Гусаков отверг обвинения в махинациях со сборами средств на лечение болезни







Что предшествовало?

Накануне 31-летнего Назария Гусакова, больного редким генетическим заболеванием СМА (спинально-мышечная атрофия), которое требует дорогостоящего лечения, обвинили в возможном присвоении миллионных донатов и направлении их не на лечение, а на онлайн-казино и криптовалюту.

Гусакова как самого известного в Украине человека со СМА поддерживали ряд украинских медиаресурсов. Среди них - Сергей Стерненко, Игорь Лаченков, городской голова Львова Андрей Садовый, журналисты и другие известные люди.

Пользователи соцсети X попросили Назария предоставить подтверждение оплаты препаратов для своего лечения, на которые он собирал средства, однако активист не ответил на эти просьбы. Пользователи нашли несоответствие в словах мужчины по количеству лекарств ежемесячно и одинаковые фотографии в телеграм-канале, которые Назарий публиковал как подтверждение купленных препаратов.