Гусаков залишив територію України 13 червня, встановлюється його місцезнаходження, - Зеленський заслухав доповідь Клименка. ФОТО

Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за словами глави держави, йшлося про дії підрозділів Національної гвардії України на фронті та конкретно застосування дронів у боях на передовій.

"Друге: протидія злочинним угрупованням, пов’язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі", - уточнив він.

"Третє: окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.

Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - резюмував Зеленський.

Також читайте: Активіст зі СМА Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях зі зборами коштів на лікування хвороби







Що передувало?

Напередодні 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них — Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди.

Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.