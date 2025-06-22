Гусаков залишив територію України 13 червня, встановлюється його місцезнаходження, - Зеленський заслухав доповідь Клименка. ФОТО
Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, за словами глави держави, йшлося про дії підрозділів Національної гвардії України на фронті та конкретно застосування дронів у боях на передовій.
"Друге: протидія злочинним угрупованням, пов’язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі", - уточнив він.
"Третє: окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.
Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - резюмував Зеленський.
Що передувало?
Напередодні 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.
Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них — Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди.
Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.
Решили стрелки на Гусакова перевести?
Падлы конченые...
ІМНО, чому?
ІМНО, щоб генпрокурор міг передати з НАБУ до іншої спецслужби (до ДБР, наприклад; чи до СБУ - попередньо прибравши звідти Малюка) розслідування резонансних справ. Імена підозрюваних, до речі, Ви самі згадали...
ЗЄлічка, галуба сізокрила, де твої корєфани чернишов та мєнзєр ?
.
часом мені здається, що злодіїв в Україні навіть більше, ніж мешканців міст та сіл
вже навіть паралітики долучились до шахрайства і мародерства
суспільні ліфти
Люди пишуть що він мав тісний бізнес зв'язок з менеджментом монобанку, тому шалені суму не перевірялись, а привласнювались.
Останнє що я прочитала як цей назарчик виманив в тяжкопораненого , з ампутаціями бійця 350 тисяч гривень, а в дівчини з онкологією 500 тисяч грн.
.
назарчик виманив в тяжкопораненого , з ампутаціями бійця 350 тисяч гривень, а в дівчини з онкологією 500 тисяч грн.
ніхто з притомних людей, а тим паче у такому стані не буде розкидуватись такими грошима
.де чернишов та мєнзєр ?
.
Поцікавтесь спершу
Ну то в мене питання - де фотозвіти офіційних візитів? З ким зустрічався , в яких країнах, які документи підписані
посада #сам-президент не є доказом у звинуваченні, як показала справа Шеремета....
.
Потужно!
Надпотужно!
У цього Лаченка маман суддя, яка повертала кацапам кошти і майно
Хороша компанія вимальовується. І ніхто не хоче звітувати за кошти
поставити к стєнкє цих та ще багато інших відомих людей !
.
Виявилось що гроші йдуть в його фоп, без жодної звітності і так багато хто робить
Бог їм в поміч !
Такий крутий "розслідувач" не міг зібрати інфу по зборах Гусакова і поцікавитись куди той дівав мільйони доларів, які надходили на його рахунки? Садовий давно повідомляв, що безкоштовні ліки Гусакову надаються за рахунок бюджету Львова, але чомусь найкрутіші "розслідувачі" і валантьори цього не хотіли знати.
"Виданняhttps://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Mediaповідомило, що має у своєму розпорядженні дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці Назарія Гусакова з липня 2022 року по травень 2025 року. Загальна сума транзакцій майже за три роки становить 5 млн 135 тисяч доларів США, пише https://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Media
Гусаков у коментарі виданню сказав, що це не його гроші, що це кошти людей, які проганяли свої виграші зі ставок через його криптогаманець. Він нібито за це брав лише відсотки. При цьому заявив, що не знав людей, які надсилали гроші."
І багато хто з зелених борців і кодла має подібні преференції.
Вже не знаєш кому вірити... просто втрачаєш щодня віру в людство
Мойсей: Чудно так переплетаются у зеленського агенты фсб...
Відрижка і незмінний помічник топового агента фсб рф сівковича даніла гетманцев, який тупо знищує бізнес, захищає бігуса, який на замовлення фсб рф, де працює діючим офіцером брат його дружини, виконував «розслідування» так званих свинарчуків, перекривши цим розслідуванням поставки клістронів для ППО ЗСУ, і одночасно надав медійний привід для поповнення кількості лайна в черепних коробках мудрого народу.
А пам'ятаєте хто тих свинок носив? Правильно, агент фсб рф і кгб бр малюта боцман і конфедерат з росією білецький, якого гарант того, що в кріслі президента буде сидіти російсько-мафіозна макака, аваков зробив полковником міліції.
Але ж як мудрому народу це все побачити, коли його годують ліпецькими фабриками і вальцманами?
А ЧОМУ?
.
той неборака помінявся б з вами не задумуючись місцями, *улі ви його обсираєте.
ви б ще у жебраків під церквою звіт би вимагали - пропили чи проїли ваші 5 копійок.
якщо винен, то розберіться по-тихому, а не ганьбіться, маючи пів України чернишових та міндичів
скільки дублів було?
Як там казали раніше - "Друзям - все, ворогам - закон"? Тепер буде новий, зелений варіант - "Друзям - все, ворогам - правоохоронний каток"
Ім платити по мінімальки - 3 200 грн на місяць, вони вже до цього наотримували хабарів на свою безбідну старість.
А то вже задолбали з пенсіонерів, котри отримують мінімалку, збирати.