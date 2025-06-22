УКР
Гусаков залишив територію України 13 червня, встановлюється його місцезнаходження, - Зеленський заслухав доповідь Клименка. ФОТО

Сьогодні, 22 червня 2025 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, за словами глави держави, йшлося про дії підрозділів Національної гвардії України на фронті та конкретно застосування дронів у боях на передовій.

"Друге: протидія злочинним угрупованням, пов’язаним з російськими мафіозними осередками й так званими "ворами в законі", - уточнив він.

"Третє: окрема доповідь щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь громадянина України Назарія Гусакова й можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів. Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини.

Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь", - резюмував Зеленський.

Також читайте: Активіст зі СМА Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях зі зборами коштів на лікування хвороби

Клименко та Зеленський
Що передувало?

Напередодні 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.

Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них — Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди.

Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.

Зеленський Володимир (25625) шахрайство (1159) Клименко Ігор (523)
+44
скандалИ з мільярдними розкраданнямИ з держбюджету (Чернишова, наприклад) вирішили зам'яти "можливим привласненням інвалідом мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту"
22.06.2025 15:59 Відповісти
+38
Ішак переключає увагу суспільства від скандалу про втечу зелених мудаків.
22.06.2025 15:57 Відповісти
+28
Вау!!
Решили стрелки на Гусакова перевести?
Падлы конченые...
22.06.2025 15:53 Відповісти
Вау!!
Решили стрелки на Гусакова перевести?
Падлы конченые...
22.06.2025 15:53 Відповісти
скандалИ з мільярдними розкраданнямИ з держбюджету (Чернишова, наприклад) вирішили зам'яти "можливим привласненням інвалідом мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту"
22.06.2025 15:59 Відповісти
🤢🤬Zeмразота , твій " гаманець" (менеджери ) Щефіри , Міндіч і чернишов здриснули , намародеривши , на три життя вперед , а ти **** в упор не бачишь , махлюєшь з кишеньковим 100% генпрокурором , як жє їх відмазати від підозри 🤮
22.06.2025 16:37 Відповісти
пані Віко, я сподіваюсь, Ви просто помилились віконцем
22.06.2025 17:17 Відповісти
Але, напевне, в одному Ви дуже близько підібрались до істини... Поспіх в призначенні Генпрокурора... Рік, чи більше - там рожали, кого би призначити, а тут - ррраз, і за тиждень, готово!
ІМНО, чому?
ІМНО, щоб генпрокурор міг передати з НАБУ до іншої спецслужби (до ДБР, наприклад; чи до СБУ - попередньо прибравши звідти Малюка) розслідування резонансних справ. Імена підозрюваних, до речі, Ви самі згадали...
22.06.2025 17:23 Відповісти
Та да! Найбіоьше накрали не Міндіч з Чернишовим, а підлий Гусаков! 😁
показати весь коментар
22.06.2025 16:04 Відповісти
який мерзотник цей Назарій Гусаков, замість того щоб лікувати своє рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, він привласнив мільйоні донаті і спрямовував їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту - карти, дєвкі, водка, і бутєри з червоною ікрою

ЗЄлічка, галуба сізокрила, де твої корєфани чернишов та мєнзєр ?

.
22.06.2025 16:08 Відповісти
Ви ,ще , про братків шефірів , мендичів забули , а братки ермаки , то святі люди
22.06.2025 16:39 Відповісти
"їх тьма і нєсть числа"

часом мені здається, що злодіїв в Україні навіть більше, ніж мешканців міст та сіл
22.06.2025 16:44 Відповісти
Насчёт стрелок не знаю, но мне вот интересно, как ещё хоть кто-то в мире решается иметь дело с этой ЗЕленой Украиной? Боюсь, терпение людей и стран таки скоро лопнет. Аферисты всех мастей и рангов уберут с наворованным, а вот мудрый народ здесь останется, на разграбленной руине.
22.06.2025 17:02 Відповісти
С Гусаковым воевать проще, чем со своими друзьями типа Чернышоыа, Баканова, Трухина и т.д. И "воюя" с ними можно невзначай выйти на себя любимого. Стремно это
22.06.2025 17:04 Відповісти
Геть безтолкового ішака!
22.06.2025 15:54 Відповісти
Ішак переключає увагу суспільства від скандалу про втечу зелених мудаків.
22.06.2025 15:57 Відповісти
країна мрій зеленського
вже навіть паралітики долучились до шахрайства і мародерства
суспільні ліфти
22.06.2025 16:02 Відповісти
Про бідного паралітика мова...
Люди пишуть що він мав тісний бізнес зв'язок з менеджментом монобанку, тому шалені суму не перевірялись, а привласнювались.
Останнє що я прочитала як цей назарчик виманив в тяжкопораненого , з ампутаціями бійця 350 тисяч гривень, а в дівчини з онкологією 500 тисяч грн.
22.06.2025 16:01 Відповісти
22.06.2025 16:03 Відповісти
спустіл бабло на дєвок і водку !!!!

.
22.06.2025 16:11 Відповісти
ксюша, не несіть пургу посеред літа !

назарчик виманив в тяжкопораненого , з ампутаціями бійця 350 тисяч гривень, а в дівчини з онкологією 500 тисяч грн.

ніхто з притомних людей, а тим паче у такому стані не буде розкидуватись такими грошима

.де чернишов та мєнзєр ?

.
22.06.2025 16:15 Відповісти
В людей платіжки є
Поцікавтесь спершу
22.06.2025 16:16 Відповісти
мені цікаво де корєфани ЗЄлічки чернишов та посланий за ним інкогніто міндич ?
22.06.2025 16:25 Відповісти
Та ясно де. Для чого говорити про можливе повернення біглого міністра, який нібито займається десь справами.
Ну то в мене питання - де фотозвіти офіційних візитів? З ким зустрічався , в яких країнах, які документи підписані
22.06.2025 16:27 Відповісти
Тобто пораненому війсковому з ампутацією ніг гроші не потрібні, так? Те що у них платіжки є це з ваших слів, де докази?
22.06.2025 16:39 Відповісти
Які ще докази вам треба ? Сам президент зацікавився шахрайством даного персонажа.
22.06.2025 16:46 Відповісти
Які ще докази вам треба ? Сам президент зацікавився....

посада #сам-президент не є доказом у звинуваченні, як показала справа Шеремета....

.
22.06.2025 17:04 Відповісти
22.06.2025 19:58 Відповісти
Міндіч і шефіри ????
22.06.2025 16:41 Відповісти
Чернишов і Гусакові, хто редиска?
показати весь коментар
22.06.2025 16:01 Відповісти
міндич
22.06.2025 16:26 Відповісти
Така собі спроба владимирсанич відволекти увагу, але марно, не ведемось.
22.06.2025 16:03 Відповісти
Все он держит под контролем. Сталин ***** местный
22.06.2025 16:16 Відповісти
Ну а що тут дивного, справа Захарченка, Авакова процвітає. Мафія в МВС бесмертна!!! А саме головне це Зеленському подобаєтся. Цей довбень міг тільки доповісти скільки каси вдалося зібрати за контабас, нелегальну торгівлю спирту і тютюновими виробами та переправку людей через кордон.
22.06.2025 16:06 Відповісти
Це надважливо, це рівень президента і міністрів розбиратися з невідомим загалу левандівським шахраєм, хоча на дану хвилину не шахраєм - бо не було суду.
22.06.2025 16:06 Відповісти
Через Тису тікав.
22.06.2025 16:06 Відповісти
В інвалідному візку.
Потужно!
22.06.2025 16:13 Відповісти
В інвалідній Maguri.
Надпотужно!
показати весь коментар
22.06.2025 22:15 Відповісти
Это у этого министра сынок не желает иди на фронт?
22.06.2025 16:06 Відповісти
Дєржітє гусака, нє успєлі общіпать, удрал
22.06.2025 16:09 Відповісти
А що це за бандитська морда на останньому фото?
22.06.2025 16:10 Відповісти
Здавалося б, при Гундосіку взагалі не мало бути втікачів, але ніт
22.06.2025 16:10 Відповісти
В розшуку був? - як такий впізнаний прочухав повз погранців?
22.06.2025 16:11 Відповісти
Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них - Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди. Джерело: https://censor.net/ua/p3559283

У цього Лаченка маман суддя, яка повертала кацапам кошти і майно
Хороша компанія вимальовується. І ніхто не хоче звітувати за кошти
22.06.2025 16:11 Відповісти
Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди.

поставити к стєнкє цих та ще багато інших відомих людей !

.
22.06.2025 16:18 Відповісти
Заради цікавості люди задонатили зашквареному в сбу Бігусу
Виявилось що гроші йдуть в його фоп, без жодної звітності і так багато хто робить
22.06.2025 16:21 Відповісти
донатити бігусам та першому зустрічному на вулиці можуть тільки ідіоти -
Бог їм в поміч !
22.06.2025 16:28 Відповісти
І Бігус активно підтримував, розкручував цього Гусакова.
Такий крутий "розслідувач" не міг зібрати інфу по зборах Гусакова і поцікавитись куди той дівав мільйони доларів, які надходили на його рахунки? Садовий давно повідомляв, що безкоштовні ліки Гусакову надаються за рахунок бюджету Львова, але чомусь найкрутіші "розслідувачі" і валантьори цього не хотіли знати.
22.06.2025 16:24 Відповісти
Дуже сумнівною, що Гусаков одноосібно крутив такі схеми. Але чи буде бажання в наших правоохоронної органів розслідувати хто насправді за цим стоїть? Можна вийти на цікавих людей. 😉

"Виданняhttps://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Mediaповідомило, що має у своєму розпорядженні дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці Назарія Гусакова з липня 2022 року по травень 2025 року. Загальна сума транзакцій майже за три роки становить 5 млн 135 тисяч доларів США, пише https://lviv.media/lviv/100044-gusakov-pro-skandal-iz-donatami-groshi-proganyali-cherez-mij-******/ Lviv.Media

Гусаков у коментарі виданню сказав, що це не його гроші, що це кошти людей, які проганяли свої виграші зі ставок через його криптогаманець. Він нібито за це брав лише відсотки. При цьому заявив, що не знав людей, які надсилали гроші."
22.06.2025 16:28 Відповісти
Може через нього відмивали грошики якісь недоволонтери
показати весь коментар
23.06.2025 00:08 Відповісти
Бігус це зашкварений кадр з родинними зв'язками в фсб. СБУ то вже таке...
І багато хто з зелених борців і кодла має подібні преференції.
Вже не знаєш кому вірити... просто втрачаєш щодня віру в людство
22.06.2025 16:29 Відповісти
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Мойсей: Чудно так переплетаются у зеленського агенты фсб...
Відрижка і незмінний помічник топового агента фсб рф сівковича даніла гетманцев, який тупо знищує бізнес, захищає бігуса, який на замовлення фсб рф, де працює діючим офіцером брат його дружини, виконував «розслідування» так званих свинарчуків, перекривши цим розслідуванням поставки клістронів для ППО ЗСУ, і одночасно надав медійний привід для поповнення кількості лайна в черепних коробках мудрого народу.
А пам'ятаєте хто тих свинок носив? Правильно, агент фсб рф і кгб бр малюта боцман і конфедерат з росією білецький, якого гарант того, що в кріслі президента буде сидіти російсько-мафіозна макака, аваков зробив полковником міліції.
Але ж як мудрому народу це все побачити, коли його годують ліпецькими фабриками і вальцманами?

22.06.2025 17:10 Відповісти
За здалегіть готуються,фокус зміщують. Бо черниш судячі з всього не повернувся і буде шкандаль і неприємненько зе!
22.06.2025 16:13 Відповісти
А про своїх давніх мохнорилих бізнес-партнерів Міндичів, які намародерили набагато більше, ніж цей інвалід, Лідор не згадував?
А ЧОМУ?

22.06.2025 16:13 Відповісти
тому що він краде, але здоровий, курва !!!

.
22.06.2025 16:19 Відповісти
Зеля розстроївся, що виявляється профукав такого цінного кадра. Хотів вже його в міністри спорту ставити, а той взяв і втік
22.06.2025 16:23 Відповісти
українська традиція це допомагати а не облапувати кишені хворих.
той неборака помінявся б з вами не задумуючись місцями, *улі ви його обсираєте.
ви б ще у жебраків під церквою звіт би вимагали - пропили чи проїли ваші 5 копійок.
22.06.2025 16:15 Відповісти
+ 100 !

якщо винен, то розберіться по-тихому, а не ганьбіться, маючи пів України чернишових та міндичів
22.06.2025 16:21 Відповісти
ЧЕРНИШЕВ С ГУСАКОВЫМ ....
22.06.2025 16:17 Відповісти
Украина -это жизнь по Ильфу и Петрову "12 стульев" ,"Золотой теленок"....Жизнь как в сказке где все верим в то чего нет а король то голый...
22.06.2025 16:21 Відповісти
от так, саме так заслухав, як на фоткє?
скільки дублів було?
22.06.2025 16:24 Відповісти
так лоба морщив, що й досі болить - спіноза !
22.06.2025 16:30 Відповісти
Коротко кажучи, вже не важливо, Гусаков крав, чи ні. Заради прикриття справи зеленого Чернишова, тепер усіх інших будуть топити на всі 600%.
Як там казали раніше - "Друзям - все, ворогам - закон"? Тепер буде новий, зелений варіант - "Друзям - все, ворогам - правоохоронний каток"
22.06.2025 16:26 Відповісти
22.06.2025 16:28 Відповісти
+ 100 !!!!!!!

22.06.2025 16:31 Відповісти
І ті,що з ним грали на роялі більшість стали народними депутатами або на крайняк знаковими і богатими людьми.Ми дуже музикальна нація...
22.06.2025 16:57 Відповісти
Направьте 12 млрд спецпесій трутней (понад 100 000 на місяць) на оборону Укріїни!
Ім платити по мінімальки - 3 200 грн на місяць, вони вже до цього наотримували хабарів на свою безбідну старість.
А то вже задолбали з пенсіонерів, котри отримують мінімалку, збирати.
22.06.2025 16:30 Відповісти
Пам"ятаєте хто гучніш за всіх кричав "Тримайте злодія!!!" ?
22.06.2025 16:30 Відповісти
авжеж - корєфан чернишова та міндича
22.06.2025 16:32 Відповісти
от 3,14 дармотіна Зелена...ну нема слів...
22.06.2025 16:38 Відповісти
Це ж треба було придумати для переключення уваги від втечі кума зелі. Я в аху... Які ж у зелі "креативні" радники. Вилупки, йому ДОБРОВІЛЬНО давали свої гроші приватні особи. І на цьому можно поставити крапку.
22.06.2025 16:45 Відповісти
Зверніть увагу на тих хто підримував акцію-Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий.
22.06.2025 16:47 Відповісти
Навіть Зе зацікавився дружбаном Садового...
22.06.2025 16:50 Відповісти
Каков поп - таков и приход
22.06.2025 17:01 Відповісти
Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, Андрій Садовий. Чи потрібні ще коментарі стосовно цих аферистів?
22.06.2025 17:09 Відповісти
Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди - це гній на тілі Укріїни, тварюки кончені
22.06.2025 17:15 Відповісти
А дійсно, х@лі цей Гусаков збирав тут гроші на ліки, коли у Німеччині йому б т так все безплатно дали!
22.06.2025 17:34 Відповісти
Потужний рівень для президента. Піаримся на всьому, що має резонанс в соцмережах.
22.06.2025 18:22 Відповісти
панове напишить який президент хороший нам украинцям *** хто входе
22.06.2025 18:56 Відповісти
Може у Стерненко НАРЕШТІ спитати,хоч зараз?? Чи знову поїде робити фото з Мирським, а не до ТЦК,або в'язниці?? Цікаво живе,та гарно..."благодійник"
22.06.2025 20:02 Відповісти
Винний виїхав, а ангел повернувся.
22.06.2025 20:42 Відповісти
Да какая разница,куда он их потратил,ему же их скидывали. Аж зеленский встрепенулся,цирк.
22.06.2025 22:13 Відповісти
СЕО monobank Олег Гороховський https://nv.ua/ukr/ukraine/events/seo-monobank-gorohovskiy-prokomentuvav-skandal-navkolo-nazariya-gusakova-novini-ukrajini-50524155.html висловив думку, що Бог покарав Назарія Гусакова «в кредит» і «так сильно, що навряд чи він зможе нагрішити за все своє життя і на третину цього кредиту.
23.06.2025 21:50 Відповісти
 
 