Активіст зі СМА Гусаков відкинув звинувачення у махінаціях зі зборами коштів на лікування хвороби
Львівський активіст Назарій Гусаков, який бореться зі спінальною м'язовою атрофією (СМА), прокоментував звинувачення у шахрайстві зі зборами коштів на його лікування.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у дописі на Facebook.
Він закликав "нічого не донатити" йому, оскільки кошти продовжують надходити.
"Колись я публічно попросив про допомогу – на ліки, реабілітацію, виживання. Ви відгукнулися, і дали мені шанс, якого не давала система. Це було 5 років тому, коли я був простим хлопцем із Левандівки", - зазначив він.
Що ж до прохань оприлюднити звітність про доходи, Назарій написав, що впродовж років лікування він не збирав чеки та не вів облік, бо не думав, що йому доведеться "звітуватися за життя".
"Я потребую догляду 24 години на добу, мене постійно потрібно перевертати з живота на спину і навпаки, допомагати відхаркувати мокротиння, розминати м’язи. Біля мене безліч людей (реабілітологи, фізіотерапевти, ерготерапевти, масажисти, асистенти, спец.харчування), які мені допомагають у цьому і не отримують за це "офіційну" зарплатню. На всі ці потреби мені щомісяця потрібно 250-300 тисяч гривень", - зауважив активіст.
Це ж стосується і придбаних високовартісних препаратів для лікування СМА – він запевнив, що частину з них купував "з рук". За його словами, левову частину послуг він оплачував без офіційних накладних.
Він подякував Львівській міській раді, яка вже другий рік забезпечує його високовартісним препаратом для лікування СМА, однак, додав, що люди з таким діагнозом "потребують більше".
Чимало користувачів зауважували, що Назарій у 2013-2015 роках активно публікував пости про букмекерські ставки й висловлювали припущення, що у нього може бути залежність. Однак Назарій написав, що працював у цій сфері, щоб заробити грошей.
"Я заробляв як міг. Я працював в БК, вже зараз заборонених у нас. Я брався навіть за обмін сум, з яких мені був маленький відсоток. Я хотів і хочу жити. Зрештою, ідеальних людей не існує. До зборів (ці 3,5 роки) мені допомагали букеристи та покеристи, завдяки яким в добавок до своїх робіт я міг лікуватись в тому числі "Еврізді" [препарат для лікування СМА]", - пояснив він.
Назарій додав, що його самопочуття зараз значно погіршилось.
Що передувало?
Напередодні 31-річного Назарія Гусакова, хворого на рідкісне генетичне захворювання СМА (спинально-м'язова атрофія), яке потребує дорогого лікування, звинуватили у можливому привласненні мільйонних донатів і спрямовування їх не на лікування, а на онлайн-казино та криптовалюту.
Гусакова як найвідомішу в Україні людину зі СМА підтримували низка українських медіаресурсів. Серед них — Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, міський голова Львова Андрій Садовий, журналісти та інші відомі люди.
Користувачі соцмережі X попросили Назарія надати підтвердження оплати препаратів для свого лікування, на які він збирав кошти, однак активіст не відповів на ці прохання. Користувачі знайшли невідповідність у словах чоловіка щодо кількості ліків щомісяця та однакові світлини у телеграм-каналі, які Назарій публікував як підтвердження куплених препаратів.
Крім того, у мережі почали з’являтися скриншоти про ставки на спорт та онлайн-казино, деякі на російських платформах.
Після розголосу Назарій Гусаков дав коментар виданню LVIV.MEDIA, в якому заявив, що він не грає в азартні ігри, проте раніше працював у букмекерській конторі й отримував за це зарплатню.
Він також зазначив, що чеків про покупку необхідних йому препаратів він не має, бо більшість покупав неофіційно, щоб начебто знизити їхню вартість. І пообіцяв, що бухгалтери допоможуть йому найближчим часом підготувати звіт.
Засновник проєкту Bihus.info Денис Бігус сказав, що вони чекають реакцію самого Назарія. Журналіст також додав, що наявність у Назарія хвороби не викликала сумнівів.
Михайло Ткач також написав, що звернувся до Назарія по пояснення.
Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що протягом року Назарій отримував необхідні медикаменти за кошти міського та державного бюджетів, а також від виробника. Коли Назарій повідомив про потребу збільшити дозу через слабкість у м’язах, лікарі запропонували пройти повторну експертизу.
За словами Садового, активіст все ще не пройшов цього обстеження. Але у розмові вже підтвердив, що зробить це одразу після повернення до Львова.
Назарій Гусаков має СМА другого типу: зазвичай його виявляють у дітей у віці до 18 місяців, і протягом певного періоду часу вони можуть сидіти, ходити та тримати в руках предмети. Проте з часом поступово і незворотно втрачають ці навички.
Зараз Назарій Гусаков пересувається у колісному кріслі, йому допомагають дідусь і бабуся.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
краще обійти та промовчати аніж нападати на дуже хворого інваліда.
навіть думати страшно яке у нього життя.
бо у звичайної людини є можливість тупо взяти грошей, піти в ганделик, напитися і тобі полегшає.
а тому хлопу не полегшає ніколи.
Особисто знаю по випадок, коли донатили дитині на операцію, а дитина попала в державну програму і операцію повністю профінансувала держава, була зібрана донатами не мала сума, яку батьки вирішили залишити на власні потреби, коли етично було б передати кошти наступній дитині в черзі, на таку саму операцію.
Отчитаться за каждую благотворительную копейку
Ведь это ПОЖЕРТВОВАНИЯ !!!!!!
Их часто дают люди совсем не богатые
Люди с добрым сердцем отдают чужому человеку свои деньги
Которые могли бы потратить на своих близких
И эти люди ждут в ответ всего лишь одного - ЧЕСТНОСТИ
Поймите - один нечестный человек наносит огромный вред
ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Люди,которых обманули- больше не будут помогать
Вот что страшно в этой ситуации
Вместо того - чтобы принести извинения всем, кого обманул
Молодой человек начал манипулировать
И история ,которая начиналась как рассказ о человеческом сострадании
Закончилась ужасно
Такой осадок в душе неприятный....
"Нагадало про лікарню майбутнього, коли всією Україною збирали 160 мільйонів доларів, а Ющенко ті гроші просто вкрав."
==========
Брехло "Vik Tor #521724", сподівався що ніхто не перевірить інформацію брехливу твою ?
По перше, не 160 мільйонів доларів, а
147 мільйонів 201 тисяча гривень.
По друге:
коли вибрали твого бандюковича, то щоб бонуси від даного проекту не дістались попередній владі, проект був заморожений тодішньою владою на рівні рішення кабінету міністрів.
Ось оволі докладна стаття з багатьма нюансами
(в тому числі, говориться про те, що, щоб не дістались бонуси попередній владі від будівництва лікарні на яку зібрано було 147 мільйонів 201 тисяча гривень, бандюковичі почали "крутити хвостом", щоб ту лікарню
( місце для якої було, в екологічно чистій місцевості, і вже з підведеними комунікаціями станом на жовтень 2011 року.)
не будувати, а перенаправити кошти на закупку обладнання ( яке планувалось на Дитячу Лікарню Майбутнього,) на створення корпусу в ОХМАДИТ
(який розташований зовсім не в екологічно чистому районі (хоча би через часті "корки" неподалік від ОХМАДИТ-у, в діточки і так з ослабленим імунітетом, бо онкологія) .)
.)
за 2011 рік, якщо хтось бажає вникнути, розібратись в ситуації станом на 2011 рік:
"Дитяча лікарня туманного майбутнього."
20 жовтня 2011
https://life.pravda.com.ua/society/2011/10/20/87917/?_gl=1*hfe7fp*_ga*cW50azFiX2s3eE92Nlk5X1IyME4zUmltbHJ4bUtOTXVrZ2VtWklMUktZS0lHZVNMelI2Y2VwblhqSm53T0NaMw..
і там такі от слова статті цій
"Втім, дивуватись тут нема чому. Адже нинішня влада не хоче віддавати іміджеві бонуси від зведення необхідної лікарні попередникам."
А "Vik Tor #521724", скоріше за все, знаючи подробиці всього, навмисно збрехав "Vik Tor #521724", то відповідно, якщо так "Vik Tor #521724"навмисно збрехав, то "Vik Tor #521724" справжній г@ндон (а може і z-етник московит, що по суті одне і теж).
Будівництво мали почати 2006р, а завершити 2009р. саме тоді був при владі самий гнилий виродок-ющенко. так що ніхто не міг заважати будівництву, окрім тих рук, які "нічого" не крали.
Після того як викрито було твою відверту тупу брехню, про нібито "160 мільйонів доларів," ти московитська брехлива душа ,не вибачившись за свою брехню, і далі продовжуєш свої побрехеньки.
По перше, про нібито "160 мільйонів доларів"
По друге, про те що нібито "Ющенко ті гроші просто вкрав. "
А далі, після викриття брехливої сутності "Vik Tor #521724", брехлива московитська душа "Vik Tor #521724", як ніби нічого і не було, замість того щоб довести свої слова, або вибачитись за брехню, брехлива потвора Vik Tor #521724" добавила ще брехні, про "власну приватну клініку НОВА", потім всередину тексту ще і добавила брехлива потвора Vik Tor #521724" "Проти неї декілька кримінальних проваджень."
("проти неї", це проти кого, чи для того щоб здатись більш переконливим (за рахунок словосполучення "кримінальних проваджень" ) то ляпнула брехлива потвора Vik Tor #521724" ? )
при цьому всьому брехлива потвора "Vik Tor #521724", ще і "ображеного" пробує з себе видати, звертаючись у множинні
(може до своїх внутрішніх голосів в голові брехливої потвори Vik Tor #521724", хто зна..)
"які ж ви *уки".
Висновок "Vik Tor #521724" = московит брехливий типовий = тобто стиль основної маси московитів, брехати "да канца" (тобто навіть коли викрито брехню московита, московит перекриває свою брехню іншою, новою брехнею).
( який намагається зіграти роль українця, за рахунок використання української мови, та злоба московії на Ющенко, за те що два рази поздоровленому тоді бандюковичу не вдалось прийти до влади в 2004 році, явно видна, тому московити і закидують поміж іншим, в темі яка не стосується Ющенко, брехню про Ющенко, в надії на те, що хтось прочитавши не перевірить, а сприйме брехливого московита "Vik Tor #521724", як нібито "правдоруба" .)
що ти там вважаєш, мені до лампочки.
А от натякати "Ющенко ті гроші просто вкрав" не треба.
Всі знають , що є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" , там є всі фінансові звіти.
13 перевірок було при Януковичу - перевіряли всі - МВС , СБУ , КРУ , ДПСУ , Генпрокуратура і геній Москаль.
А от збудувати нову дитячу лікарню в Охматдиті це повний дебілізм , бо це центр Києва , де за день проїздить сотні тисяч машин плюс навколо підприємства , і цим "повітрям" дихають діти.
Читаємо статтю - "Катерина Ющенко розповіла, що сталося з "Дитячою лікарнею майбутнього" ,
Є сайт "Дитяча лікарня майбутнього" .
До речі , знаєте у скільки обійшлося будівництво і наповнення обладнанням нового корпусу Охматдиту ? 3,5 мільярди гривень. Катерина Ющенко зібрала 100 мільйонів гривень.
Хтось хоче такої слави , як Москаль ? Заяву в прокуратуру !
До речі , а що Ви думаєте про Дмитра Чобота ? Читали його книжки ? Егеж , про Вашу ЮлллллллЮ.
"Ми створили «міні-лікарню майбутнього» у Львові - недержавний неприбутковий медичний центр NOVO, про який я вже згадувала, він діє на базі Львівської міської дитячої лікарні. Тут працюють кращі апарати МРТ і КТ в Україні. Центр надає недороге або безплатне лікування хворим дітям і пораненим солдатам.
Ми взяли на себе зобов'язання держави, розпочавши роботи на земельній ділянці за благодійний кошт. Ми порушили багато питань, рішення яких допомогло розвивати сферу медицини. І сьогодні ми продовжуємо цю роботу, впроваджуючи у центрі NOVO нові для України партнерські засади та інноваційні управлінські рішення", - сказала колишня перша леді.
"У медичну систему України 50 мільйонів доларів - це дуже багато. Не думаю, що багато інших людей або фондів можуть похвалитися такими досягненнями, а наш Фонд зробив це, тож я не відчуваю провини", - заявила вона.
"Я хотіла спробувати зламати ганебну практику давати хабарі у валізах і переказувати кошти на офшорні рахунки, а натомість робити пожертви відкрито і прозоро. Так, як це робиться у всіх цивілізованих країнах.
Якби ми дійсно хотіли вкрасти гроші, ми могли б зробити так легко і без всякого піару, не на очах у всієї країни", - підкреслила екс-перша леді.
"Проект лікарні впродовж багатьох років піддавався численним нападам, ініціаторами яких були комуністи, [нинішній голова Закарпатської ОДА] Москаль, журналісти, депутати, які подавали запити в МВС і прокуратуру, адміністрація і сім'я Януковича та інші…
Ми пережили багато перевірок, але вони не виявили жодних неправильних дій або порушень. Уся інформація про доходи та витрати http://www.ukraine3000.org.ua/statements.html є на сайті Фонду.
Що ж стосується Антикорупційного бюро, то воно має справу з неправильним використанням державних коштів. У нашому проекті були задіяні тільки приватні кошти від благодійників, і вони не мають до нас претензій. У проекті не було ні копійки державних коштів", - сказала Ющенко.
У списку http://www.likarnya.org.ua/sponsors.html меценатів проекту "Дитяча лікарня майбутнього" - корпорація «Індустріальний союз Донбасу» Тарути, Банк «Фінанси та кредит» Жеваго, ЗАТ «Смарт-холдинг» Новінського й Ахметова, Борис Колесніков, ВАТ «Запоріжсталь», Олександр Ярославський, ЗАТ «Донецьксталь-Металург», АП «Шахта ім. Засядька» Звягільського - загалом 633 юридичні особи і 10280 фізичних осіб.
Я ось спілкувався з бразильцем, він на всі заощадження купив білета до Варшави, так його навіть з аеропорту не випустили поляки.