Ошукали громадян на 15 млн грн під виглядом інвестицій у нафтопродукти: в Україні викрито фінансову піраміду, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Департаменту карного розшуку, спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістами кількох областей, викрили організовану злочинну групу, що ошукала 21 людину на суму 15 млн гривень.

Про це повідомляє Нацполіція, передає Цензор.НЕТ.





Як зазначається, фігуранти розміщували в соціальних мережах оголошення про інвестування у постачання дизельного пального з Європи, обіцяючи інвесторам високі прибутки. Діяли за схемою фінансової піраміди: прибутки виплачувалися лише завдяки внескам нових вкладників.

Для переконливості шахраї публікували рекламні відео й матеріали, нібито мали контракти з європейським концерном, власну нафтобазу, бензовози та розвинуту логістику. Зустрічі з клієнтами проводили в офісах у Києві та Львові, укладаючи договори позики на суми від 300 тисяч до 1,5 млн гривень. Гроші передавалися особисто або надходили на підконтрольні банківські рахунки фірм.

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Повідомляється, що перші кілька місяців потерпілі дійсно отримували виплати - 4,5% тижневого доходу від вкладу, однак згодом виплати припинялися, а зловмисники зникали з поля зору.

Поліцейські провели 24 обшуки за місцями проживання та в автомобілях учасників ОЗГ, вилучивши гроші, комп’ютери, носії інформації, банківські картки, печатки та документи з доказами злочину.

Трьом активним членам злочинної групи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою. Усіх трьох арештовано: їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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