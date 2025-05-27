Обманули граждан на 15 млн грн под видом инвестиций в нефтепродукты: в Украине разоблачена финансовая пирамида, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники Департамента уголовного розыска, совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции и криминалистами нескольких областей, разоблачили организованную преступную группу, которая обманула 21 человека на сумму 15 млн гривен.

Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечается, фигуранты размещали в социальных сетях объявления об инвестировании в поставки дизельного топлива из Европы, обещая инвесторам высокие прибыли. Действовали по схеме финансовой пирамиды: прибыли выплачивались только благодаря взносам новых вкладчиков.

Для убедительности мошенники публиковали рекламные видео и материалы, якобы имели контракты с европейским концерном, собственную нефтебазу, бензовозы и развитую логистику. Встречи с клиентами проводили в офисах в Киеве и Львове, заключая договоры займа на суммы от 300 тысяч до 1,5 млн гривен. Деньги передавались лично или поступали на подконтрольные банковские счета фирм.

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Сообщается, что первые несколько месяцев потерпевшие действительно получали выплаты - 4,5% недельного дохода от вклада, однако впоследствии выплаты прекращались, а злоумышленники исчезали из поля зрения.

Полицейские провели 24 обыска по местам жительства и в автомобилях участников ОПГ, изъяв деньги, компьютеры, носители информации, банковские карты, печати и документы с доказательствами преступления.

Трем активным членам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой. Все трое арестованы: им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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