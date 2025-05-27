Обманули граждан на 15 млн грн под видом инвестиций в нефтепродукты: в Украине разоблачена финансовая пирамида, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Оперативники Департамента уголовного розыска, совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции и криминалистами нескольких областей, разоблачили организованную преступную группу, которая обманула 21 человека на сумму 15 млн гривен.
Об этом сообщает Нацполиция, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, фигуранты размещали в социальных сетях объявления об инвестировании в поставки дизельного топлива из Европы, обещая инвесторам высокие прибыли. Действовали по схеме финансовой пирамиды: прибыли выплачивались только благодаря взносам новых вкладчиков.
Для убедительности мошенники публиковали рекламные видео и материалы, якобы имели контракты с европейским концерном, собственную нефтебазу, бензовозы и развитую логистику. Встречи с клиентами проводили в офисах в Киеве и Львове, заключая договоры займа на суммы от 300 тысяч до 1,5 млн гривен. Деньги передавались лично или поступали на подконтрольные банковские счета фирм.
Сообщается, что первые несколько месяцев потерпевшие действительно получали выплаты - 4,5% недельного дохода от вклада, однако впоследствии выплаты прекращались, а злоумышленники исчезали из поля зрения.
Полицейские провели 24 обыска по местам жительства и в автомобилях участников ОПГ, изъяв деньги, компьютеры, носители информации, банковские карты, печати и документы с доказательствами преступления.
Трем активным членам преступной группы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой. Все трое арестованы: им грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
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