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Воровали деньги у граждан ЕС: разоблачен колл-центр в Ужгороде, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с чешской полицией ликвидировала мошенническую схему на Закарпатье, в рамках которой действовали против граждан ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

В городе Ужгород злоумышленники создали подпольный колл-центр, который насчитывал не менее 70 операторов. Они звонили иностранцам, выдавая себя за инвестиционных консультантов, и убеждали вкладывать средства в "выгодные" криптопроекты.

Как отмечается, параллельно ИТ-специалисты банды создавали онлайн-рекламу и фейковые сайты, через которые пользователей заманивали к регистрации в электронных кабинетах. Благодаря этому мошенники получали удаленный доступ к устройствам жертв, взламывали их криптокошельки и банковские аккаунты, после чего переводили средства на собственные счета.

Разоблачили в Ужгороде кол-центр
Разоблачили в Ужгороде кол-центр
Разоблачили в Ужгороде кол-центр

В результате мошенники незаконно завладели не менее 2 миллионами гривен в криптовалюте и наличных. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры и другие доказательства преступной деятельности.

Четырем организаторам уже сообщено о подозрении по статье 190 УКУ (мошенничество в особо крупных размерах). Они находятся под стражей и могут получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также смотрите: Вымогали $20 тысяч за фиктивный долг и похитили авто: в Киевской области разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

мошенничество (1230) СБУ (19931) Ужгород (434) Закарпатская область (2589) Ужгородский район (3)


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Топ комментарии
+2
Якби не чехи, наші "правоохоронці" і надалі б "не бачили" ( кришували ? ) ці кол центри?
І ці бугаї на підлозі навряд заброньовані, але славне 😏 Ужгородське ТЦК їх також в упор не бачило.
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07.05.2025 13:43
+1
Як ДОВГО все в Ужгороді твориться тою сбу-шкою й колишнім шостим відділом МВС... Фантастично довго й "по блату"... При варцабі-гініральосику, який втік за кордон, а при януковищу прилізло назад й на посаду, до нього, - все через "прижки з пєрєпадвипєрдамі"... Від початку 90-х спиртягою закордонним торгували, - дупуцяця вилупився, у 00-х "виявили" тонель закордон, яким цигарки совались в один бік, а "дещо" - в другий... І так всю історію, бл...
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07.05.2025 13:32
+1
Цигани?
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07.05.2025 13:37
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Замріявсь про Робін-Гудівські колл-центри, які "розводять на бабки" тільки наших патріотичних можновладців.
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07.05.2025 13:30 Ответить
Чому не арештовують власників цього бізнесу?
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07.05.2025 13:30 Ответить
Як ДОВГО все в Ужгороді твориться тою сбу-шкою й колишнім шостим відділом МВС... Фантастично довго й "по блату"... При варцабі-гініральосику, який втік за кордон, а при януковищу прилізло назад й на посаду, до нього, - все через "прижки з пєрєпадвипєрдамі"... Від початку 90-х спиртягою закордонним торгували, - дупуцяця вилупився, у 00-х "виявили" тонель закордон, яким цигарки совались в один бік, а "дещо" - в другий... І так всю історію, бл...
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07.05.2025 13:32 Ответить
Цигани?
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07.05.2025 13:37 Ответить
а що тут такого? Чи хай краще своїх співвітчизників ошукують?
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07.05.2025 13:40 Ответить
у кожного з них перша група інвалідності і відсрочка до кінця війни,треба перевірити начальника ТЦК-- яка в нього хатинка і на чому він їздить в Буковель
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07.05.2025 14:00 Ответить
Нічим не здивований, цікаво одне, якщо викрили, то кому не доплатили? Інакше б не ніколи вжитті не викрили.
А потім дивуємося, чому це європейці відносяться до українців, дуже м'яко кажучи, з пересторогою.
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07.05.2025 13:41 Ответить
Не було на них Колі катлєти.
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07.05.2025 13:42 Ответить
Якби не чехи, наші "правоохоронці" і надалі б "не бачили" ( кришували ? ) ці кол центри?
І ці бугаї на підлозі навряд заброньовані, але славне 😏 Ужгородське ТЦК їх також в упор не бачило.
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07.05.2025 13:43 Ответить
Краще б кацапам дзвонили
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07.05.2025 13:44 Ответить
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07.05.2025 13:52 Ответить
зараз кожна тюряга - колцентр
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07.05.2025 13:59 Ответить
 
 