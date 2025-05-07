Воровали деньги у граждан ЕС: разоблачен колл-центр в Ужгороде, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО
Служба безопасности Украины совместно с чешской полицией ликвидировала мошенническую схему на Закарпатье, в рамках которой действовали против граждан ЕС.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
В городе Ужгород злоумышленники создали подпольный колл-центр, который насчитывал не менее 70 операторов. Они звонили иностранцам, выдавая себя за инвестиционных консультантов, и убеждали вкладывать средства в "выгодные" криптопроекты.
Как отмечается, параллельно ИТ-специалисты банды создавали онлайн-рекламу и фейковые сайты, через которые пользователей заманивали к регистрации в электронных кабинетах. Благодаря этому мошенники получали удаленный доступ к устройствам жертв, взламывали их криптокошельки и банковские аккаунты, после чего переводили средства на собственные счета.
В результате мошенники незаконно завладели не менее 2 миллионами гривен в криптовалюте и наличных. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютеры и другие доказательства преступной деятельности.
Четырем организаторам уже сообщено о подозрении по статье 190 УКУ (мошенничество в особо крупных размерах). Они находятся под стражей и могут получить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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А потім дивуємося, чому це європейці відносяться до українців, дуже м'яко кажучи, з пересторогою.
І ці бугаї на підлозі навряд заброньовані, але славне 😏 Ужгородське ТЦК їх також в упор не бачило.