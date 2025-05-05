Вымогали $20 тысяч за фиктивный долг и похитили авто: в Киевской области разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Национальная полиция Украины совместно с полицией Киевской и Кировоградской областей разоблачили преступную группу, которая занималась вымогательством средств.

Об этом рассказали в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.





Следствие установило, что в течение марта-апреля 2025 года два человека во главе с 52-летним организатором требовали у киевлянина 20 000 долларов за якобы некачественное выполнение строительных работ. Угрожая физической расправой, они заставили мужчину отдать автомобиль как часть "долга".

Во время очередной передачи средств правоохранители задержали трех участников преступной группировки в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гулял в форме Вермахта и с гранатой в руках: в Запорожье задержали мужчину по подозрению в хранении оружия, - Нацполиция. ФОТО









В ходе обысков в помещениях и транспорте подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, поддельные документы силовых структур и волонтерских организаций, договор на выполнение строительных работ, более 180 тысяч гривен наличными и ключи от похищенного авто.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Согласно закону им грозит до 12 лет лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прозвучал взрыв в квартире в Оболонском районе: сдетонировала граната, - Нацполиция











Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрабанда кокаина из Гондураса на 8 млн грн ежемесячно: Задержана преступная группа, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж