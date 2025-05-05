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Вымогали $20 тысяч за фиктивный долг и похитили авто: в Киевской области разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Национальная полиция Украины совместно с полицией Киевской и Кировоградской областей разоблачили преступную группу, которая занималась вымогательством средств.

Об этом рассказали в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль
В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль

Следствие установило, что в течение марта-апреля 2025 года два человека во главе с 52-летним организатором требовали у киевлянина 20 000 долларов за якобы некачественное выполнение строительных работ. Угрожая физической расправой, они заставили мужчину отдать автомобиль как часть "долга".

Во время очередной передачи средств правоохранители задержали трех участников преступной группировки в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль
В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль
В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль
В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль

В ходе обысков в помещениях и транспорте подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты, сим-карты, поддельные документы силовых структур и волонтерских организаций, договор на выполнение строительных работ, более 180 тысяч гривен наличными и ключи от похищенного авто.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Согласно закону им грозит до 12 лет лишения свободы.

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В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль
В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль
В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль
В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль
В Киевской области разоблачили группировку, которая требовала $20 тысяч и похитила автомобиль

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Автор: 

Киевская область (4150) Нацполиция (16496)


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Вимагання надуманих боргів - то вони державу косплеять?
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05.05.2025 15:10 Ответить
х.з як там воно на справді
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05.05.2025 15:12 Ответить
У ході обшуків у помешканнях та транспорті підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, підроблені документи силових структур і волонтерських організацій
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У будь-якому разі явно, що не пересичені працівники виробництва
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05.05.2025 15:27 Ответить
Посвідчення добровольця територіальної оборони.... Цікаво, скільки ще таких «добровольців»...
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05.05.2025 15:19 Ответить
 
 