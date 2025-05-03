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Новости Фото Незаконное хранение оружия
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Гулял в форме Вермахта и с гранатой в руках: в Запорожье задержали мужчину по подозрению в хранении оружия, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Запорожья задержала местного жителя за незаконное хранение оружия. Мужчина ходил по улицам города в германской форме времен Второй мировой войны и с гранатой в руках.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчину, одетого в военную форму времен Третьего рейха, правоохранители обнаружили на одной из улиц областного центра поздно вечером. Неординарный "look" он дополнил боеприпасом, который держал в руках. А по месту проживания фигуранта полицейские обнаружили целый арсенал оружия",- сказано в сообщении.

подозреваемый, оружие

Отмечается, что поздно вечером, 30 апреля, в Шевченковском районе Запорожья обнаружили местного жителя, одетого в униформу германской армии времен Второй мировой войны. В руках мужчина держал гранату.

Правоохранители безопасно изъяли боеприпас и задержали 42-летнего мужчину. Выяснилось, что форму он купил в онлайн-магазине ради шутки.

Также полиция провела обыски по месту жительства подозреваемого и изъяла пулемет, гранатомет, 14 выстрелов к нему, 6 гранат, 4 взрывателя, противопехотную мину, подрывную магистраль дистанционного действия, почти 400 патронов различного калибра и орден с нацистской символикой.

подозреваемый, оружие

Изъятое оружие направили на эксперте исследования.

Правоохранители сообщили фигуранту дела о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Смотрите также: Задержан мужчина, который бросил гранату в полицейских на Николаевщине: один правоохранитель погиб, еще трое - пострадали. ФОТО

Автор: 

Запорожье (2663) оружие (10221) Нацполиция (16490) Запорожская область (3111) Запорожский район (115)


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Топ комментарии
+9
соловьев подавится слюной
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03.05.2025 22:35
+4
Прошёл через портал и оказался в будущем...
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03.05.2025 22:38
+4
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03.05.2025 22:38
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соловьев подавится слюной
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03.05.2025 22:35 Ответить
щявлик-провокатор, кацапні радість.
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03.05.2025 22:37 Ответить
он уже готов на фронт )))
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03.05.2025 22:38 Ответить
Прошёл через портал и оказался в будущем...
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03.05.2025 22:38 Ответить
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03.05.2025 22:38 Ответить
Невже це знову, абдристович прийшов, щоб помститися зеленському??
У що тільки він перевтілювався, за час, після випуску, завдяки його батьку, з Одеського військового інституту??
У яке тільки, лайно московськовське, він разом з Корчинським, не виказував себе!?
А тепер, ще і у формі військовика Вермахту… А обличчя, точно Люськине!!
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03.05.2025 22:40 Ответить
Можливо він у формі дивізії Галичина. Це заборонено?
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03.05.2025 22:48 Ответить
Ні...Сьогодні сильна магнітна буря..От чувака і торкнуло...
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03.05.2025 22:59 Ответить
Цього не повинно бути в новинах. Цей дебіл по заказу курктора з московії вдягнув форму. Кацапам до 9 числа треба картинка по всім каналам. Тому таких треба подушкою… щоб нечутно.
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03.05.2025 22:41 Ответить
та це просто місцевий божевільний, але з нічогеньким арсеналом, багато ж натаскали в тил бк.
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03.05.2025 23:26 Ответить
Зброя теж з онлайн - магазину - по приколу?
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03.05.2025 22:42 Ответить
Єто петля времени, отпустите его
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03.05.2025 22:42 Ответить
шукайте ретельніше...В чела має бути трофейний шнапс 39-го року розливу.
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03.05.2025 22:51 Ответить
ета попаданєц. Атправьтє ево в прошлає.
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03.05.2025 22:53 Ответить
Щось мужик курнув не те ...
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03.05.2025 23:45 Ответить
Вермахт же за нас ... навіщо затримували ?
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03.05.2025 22:48 Ответить
Беретний знак українських десантників. Сама форма точно не Вермахт.
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03.05.2025 22:49 Ответить
людина в першому дописі до новини сказала - "соловьев подавится слюной"...
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03.05.2025 22:56 Ответить
Вермахт , або Бундесвер десь 50-і роки ...
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03.05.2025 23:00 Ответить
цікаво, а за пропагування нацистьких, рашистських, красноперих символів пред'ява буде?
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03.05.2025 22:52 Ответить
Робив за гроші пропагандиський ролик для РФ
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03.05.2025 22:54 Ответить
Війна совка з Німеччиною була війною соціалізму з націонал-соціалізмом. Два брати- близнюки не поділили горщик.
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03.05.2025 22:55 Ответить
Хто в темі - що там з подствольника намайстровано ?
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03.05.2025 22:58 Ответить
Вот я зашел в дискотеку большую
Там тусовались панки и негры
И все танцевали под песни тупые
Которые пела Красная Плесень
Вел дикотеку Сруль-заводила
В каске немецкой и горных сандалях
Он пулемёт поливал постоянно
Пивом холодным из Гондураса

(с)
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03.05.2025 23:04 Ответить
Засуньте його назад в Тардіс !
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03.05.2025 23:04 Ответить
На соли проверяли его? 🤔
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03.05.2025 23:04 Ответить
Так. Знайшли цірк дю солей. 😂
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04.05.2025 00:11 Ответить
Яка Люся? Тут два варіанти - або Шкиряк, або Зорян!
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04.05.2025 00:18 Ответить
Готовий сюжет для першого каналу. І так завжди.
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04.05.2025 00:30 Ответить
 
 