Гулял в форме Вермахта и с гранатой в руках: в Запорожье задержали мужчину по подозрению в хранении оружия, - Нацполиция. ФОТО

Полиция Запорожья задержала местного жителя за незаконное хранение оружия. Мужчина ходил по улицам города в германской форме времен Второй мировой войны и с гранатой в руках.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчину, одетого в военную форму времен Третьего рейха, правоохранители обнаружили на одной из улиц областного центра поздно вечером. Неординарный "look" он дополнил боеприпасом, который держал в руках. А по месту проживания фигуранта полицейские обнаружили целый арсенал оружия",- сказано в сообщении.

Отмечается, что поздно вечером, 30 апреля, в Шевченковском районе Запорожья обнаружили местного жителя, одетого в униформу германской армии времен Второй мировой войны. В руках мужчина держал гранату.

Правоохранители безопасно изъяли боеприпас и задержали 42-летнего мужчину. Выяснилось, что форму он купил в онлайн-магазине ради шутки.

Также полиция провела обыски по месту жительства подозреваемого и изъяла пулемет, гранатомет, 14 выстрелов к нему, 6 гранат, 4 взрывателя, противопехотную мину, подрывную магистраль дистанционного действия, почти 400 патронов различного калибра и орден с нацистской символикой.

Изъятое оружие направили на эксперте исследования.

Правоохранители сообщили фигуранту дела о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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