Гуляв у формі Вермахту та з гранатою у руках: у Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою в зберіганні зброї, - Нацполіція. ФОТО
Поліція Запоріжжя затримала місцевого жителя за незаконне зберігання зброї. Чоловік ходив вулицями міста у німецькому однострої часів Другої світової війни та з гранатою у руках.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловіка, одягненого у військову форму часів Третього рейху, правоохоронці виявили на одній з вулиць обласного центру пізно ввечері. Неординарний "look" він доповнив боєприпасом, що тримав у руках. А за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили цілий арсенал зброї",- сказано в повідомленні.
Зазначається, що пізно ввечері, 30 квітня, у Шевченківському районі Запоріжжя виявили місцевого жителя, одягненого в однострій німецької армії часів Другої світової війни. У руках чоловік тримав гранату.
Правоохоронці безпечно вилучили боєприпас та затримали 42-річного чоловіка. З'ясувалося, що форму він купив в онлайн-магазині заради жарту.
Також поліція провела обшуки за місцем проживання підозрюваного та вилучила кулемет, гранатомет, 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру та орден з нацистською символікою.
Вилучену зброю направили на експерті дослідження.
Правоохоронці повідомили фігуранту справи про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
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У що тільки він перевтілювався, за час, після випуску, завдяки його батьку, з Одеського військового інституту??
У яке тільки, лайно московськовське, він разом з Корчинським, не виказував себе!?
А тепер, ще і у формі військовика Вермахту… А обличчя, точно Люськине!!
Там тусовались панки и негры
И все танцевали под песни тупые
Которые пела Красная Плесень
Вел дикотеку Сруль-заводила
В каске немецкой и горных сандалях
Он пулемёт поливал постоянно
Пивом холодным из Гондураса
(с)