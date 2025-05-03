Гуляв у формі Вермахту та з гранатою у руках: у Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою в зберіганні зброї, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Запоріжжя затримала місцевого жителя за незаконне зберігання зброї. Чоловік ходив вулицями міста у німецькому однострої часів Другої світової війни та з гранатою у руках.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловіка, одягненого у військову форму часів Третього рейху, правоохоронці виявили на одній з вулиць обласного центру пізно ввечері. Неординарний "look" він доповнив боєприпасом, що тримав у руках. А за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили цілий арсенал зброї",- сказано в повідомленні.

Зазначається, що пізно ввечері, 30 квітня, у Шевченківському районі Запоріжжя виявили місцевого жителя, одягненого в однострій німецької армії часів Другої світової війни. У руках чоловік тримав гранату.

Правоохоронці безпечно вилучили боєприпас та затримали 42-річного чоловіка. З'ясувалося, що форму він купив в онлайн-магазині заради жарту.

Також поліція провела обшуки за місцем проживання підозрюваного та вилучила кулемет, гранатомет, 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру та орден з нацистською символікою.

Вилучену зброю направили на експерті дослідження.

Правоохоронці повідомили фігуранту справи про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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