УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7690 відвідувачів онлайн
Новини Фото Незаконне зберігання зброї
2 263 29

Гуляв у формі Вермахту та з гранатою у руках: у Запоріжжі затримали чоловіка за підозрою в зберіганні зброї, - Нацполіція. ФОТО

Поліція Запоріжжя затримала місцевого жителя за незаконне зберігання зброї. Чоловік ходив вулицями міста у німецькому однострої часів Другої світової війни та з гранатою у руках.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила пресслужба ГУ Нацполіції в Запорізькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловіка, одягненого у військову форму часів Третього рейху, правоохоронці виявили на одній з вулиць обласного центру пізно ввечері. Неординарний "look" він доповнив боєприпасом, що тримав у руках. А за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили цілий арсенал зброї",- сказано в повідомленні.

підозрюваний, зброя

Зазначається, що пізно ввечері, 30 квітня, у Шевченківському районі Запоріжжя виявили місцевого жителя, одягненого в однострій німецької армії часів Другої світової війни. У руках чоловік тримав гранату.

Правоохоронці безпечно вилучили боєприпас та затримали 42-річного чоловіка. З'ясувалося, що форму він купив в онлайн-магазині заради жарту.

Також поліція провела обшуки за місцем проживання підозрюваного та вилучила кулемет, гранатомет, 14 пострілів до нього, 6 гранат, 4 підривачі, протипіхотну міну, підривну магістраль дистанційної дії, майже 400 набоїв різного калібру та орден з нацистською символікою.

підозрюваний, зброя

Вилучену зброю направили на експерті дослідження.

Правоохоронці повідомили фігуранту справи про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. 

Дивіться також: Затримано чоловіка, який кинув гранату в поліцейських на Миколаївщині: один правоохоронець загинув, ще троє – постраждали. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2278) зброя (7471) Нацполіція (15196) Запорізька область (3634) Запорізький район (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
соловьев подавится слюной
показати весь коментар
03.05.2025 22:35
+4
показати весь коментар
03.05.2025 22:38
+3
Прошёл через портал и оказался в будущем...
показати весь коментар
03.05.2025 22:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
соловьев подавится слюной
показати весь коментар
03.05.2025 22:35 Відповісти
дуже вдалий спосіб відкосити від мобілізації!
показати весь коментар
03.05.2025 22:35 Відповісти
щявлик-провокатор, кацапні радість.
показати весь коментар
03.05.2025 22:37 Відповісти
он уже готов на фронт )))
показати весь коментар
03.05.2025 22:38 Відповісти
Прошёл через портал и оказался в будущем...
показати весь коментар
03.05.2025 22:38 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2025 22:38 Відповісти
Невже це знову, абдристович прийшов, щоб помститися зеленському??
У що тільки він перевтілювався, за час, після випуску, завдяки його батьку, з Одеського військового інституту??
У яке тільки, лайно московськовське, він разом з Корчинським, не виказував себе!?
А тепер, ще і у формі військовика Вермахту… А обличчя, точно Люськине!!
показати весь коментар
03.05.2025 22:40 Відповісти
Можливо він у формі дивізії Галичина. Це заборонено?
показати весь коментар
03.05.2025 22:48 Відповісти
Ні...Сьогодні сильна магнітна буря..От чувака і торкнуло...
показати весь коментар
03.05.2025 22:59 Відповісти
Цього не повинно бути в новинах. Цей дебіл по заказу курктора з московії вдягнув форму. Кацапам до 9 числа треба картинка по всім каналам. Тому таких треба подушкою… щоб нечутно.
показати весь коментар
03.05.2025 22:41 Відповісти
та це просто місцевий божевільний, але з нічогеньким арсеналом, багато ж натаскали в тил бк.
показати весь коментар
03.05.2025 23:26 Відповісти
Зброя теж з онлайн - магазину - по приколу?
показати весь коментар
03.05.2025 22:42 Відповісти
Єто петля времени, отпустите его
показати весь коментар
03.05.2025 22:42 Відповісти
шукайте ретельніше...В чела має бути трофейний шнапс 39-го року розливу.
показати весь коментар
03.05.2025 22:51 Відповісти
ета попаданєц. Атправьтє ево в прошлає.
показати весь коментар
03.05.2025 22:53 Відповісти
Вермахт же за нас ... навіщо затримували ?
показати весь коментар
03.05.2025 22:48 Відповісти
Беретний знак українських десантників. Сама форма точно не Вермахт.
показати весь коментар
03.05.2025 22:49 Відповісти
людина в першому дописі до новини сказала - "соловьев подавится слюной"...
показати весь коментар
03.05.2025 22:56 Відповісти
Вермахт , або Бундесвер десь 50-і роки ...
показати весь коментар
03.05.2025 23:00 Відповісти
цікаво, а за пропагування нацистьких, рашистських, красноперих символів пред'ява буде?
показати весь коментар
03.05.2025 22:52 Відповісти
Робив за гроші пропагандиський ролик для РФ
показати весь коментар
03.05.2025 22:54 Відповісти
Війна совка з Німеччиною була війною соціалізму з націонал-соціалізмом. Два брати- близнюки не поділили горщик.
показати весь коментар
03.05.2025 22:55 Відповісти
Хто в темі - що там з подствольника намайстровано ?
показати весь коментар
03.05.2025 22:58 Відповісти
Вот я зашел в дискотеку большую
Там тусовались панки и негры
И все танцевали под песни тупые
Которые пела Красная Плесень
Вел дикотеку Сруль-заводила
В каске немецкой и горных сандалях
Он пулемёт поливал постоянно
Пивом холодным из Гондураса

(с)
показати весь коментар
03.05.2025 23:04 Відповісти
Засуньте його назад в Тардіс !
показати весь коментар
03.05.2025 23:04 Відповісти
На соли проверяли его? 🤔
показати весь коментар
03.05.2025 23:04 Відповісти
 
 