Контрабанда кокаина из Гондураса на 8 млн грн ежемесячно: задержана преступная группа, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Разоблачены участники преступной группы, которые ежемесячно получали до 30 наркосодержащих посылок. Логистический маршрут наркотиков пролегал через три континента: из Североамериканского Гондураса в Панаму в Южной Америке, откуда "товар" попадал в Украину. Отправители скрывали кокаин в вакуумных упаковках, которые прятали в стенках картонных коробок. Лидеру наркогруппировки и его сообщникам сообщено о подозрениях.

Об этом рассказали в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что контрабанду кокаина из стран Центральной Америки организовал 44-летний киевлянин, который длительное время проживал в США. Там он неоднократно попадал в поле зрения американских правоохранителей, был заключен в тюрьму за финансовые махинации, а впоследствии депортирован.

В 2018 году правоохранители дважды задерживали мужчину во время контрабанды наркотиков - оба дела сейчас находятся в суде. Несмотря на это, мужчина продолжил свою преступную деятельность. Для получения заказов делец создал сайт. Через него "клиенты" заказывали кокаин, получали данные для расчета и договаривались о способе доставки наркотиков. "Товар" мужчина получал от своих иностранных партнеров. Общение между поставщиком наркотического средства и его украинским "коллегой" происходило на английском и испанском языках. Для организации массового сбыта наркотиков на территории Украины мужчина привлек сообщников, распределив между ними роли в соответствии со схемой: от администрирования телеграмм-канала, где "клиенты" делали заказ, до передачи "товара" заказчикам.

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Для предотвращения обнаружения во время проверок на таможенных пунктах пропуска, кокаин тщательно маскировали. Иностранные отправители скрывали "товар" в вакуумных упаковках прямоугольной формы и прятали в стенках картонных коробок. Готовые к отправке коробки гондурасские дилеры наполняли одеждой, предметами общего пользования или оргтехникой и отправляли через Панаму в украинскую столицу.

Отмечается, что уже в Киеве лидер наркогруппировки лично получал отправления на поддельные документы с фиктивными данными о личности в почтовом отделении международной доставки. И после получения пакетов обязательно проверял целостность упаковки и изымал из посылок кокаин в виде спрессованных пластин. Ежемесячно в Киев поступало от 20 до 30 посылок, каждая из которых содержала около 100 грамм кокаина. На такую закупку "товара" злоумышленник тратил около 30 000 долларов, а получал с реализации 100 000 долларов.

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В дальнейшем фасовал наркортики на партии, а его сообщники делали "кокаиновые тайники" в разных районах столицы и прилегающего региона. Оптовые закладки между членами группировки назывались "мастерклады", каждый из которых мог содержать до 1000 доз кокаина. Отдельным видом услуг была адресная доставка непосредственно к месту жительства "клиента". Такая "любезность" стоила 30 долларов. Также дельцы реализовывали кокаин с помощью почтовых отправлений, а дилеры - уже в розницу методом из рук в руки.

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Все расчеты проводились исключительно в безналичной форме на криптокошельки. Средства переводили через так называемые "дропы" (транзитные карты для перевода денежных средств) на счета аффилированных лиц, которые за определенную плату предоставляли свои данные для создания электронных кошельков.





Организатора контрабандного канала задержали во время получения почтового отправления, где в картонных стенках посылки обнаружили 3 прозрачные вакуумные упаковки с 200 граммами кокаина. Также у него изъяли поддельные документы.



Во время проведения почти двух десятков санкционированных обысков на территории Киева, Киевской и Житомирской областей, а также во Львове полицейские изъяли картонные коробки, в стенках которых размещалось спрессованное порошкообразное вещество в полиэтиленовых пакетах толщиной 7 мм, мобильные телефоны, почтовые накладные, деньги и "черновые" записи.

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На основании собранных доказательств лидеру группировки и двум его сообщникам следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 307 и ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам избраны меры пресечения. Сейчас проводится дальнейший сбор доказательной базы для привлечения к ответственности других лиц, причастных к контрабанде и сбыту кокаина. Подозреваемым может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.







