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"Зарабатывали" более 1 млн грн ежемесячно: в Черкасской области задержаны 17 участников преступной наркоорганизации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черкасской области задержаны 17 участников преступной наркоорганизации с ежемесячным доходом в 1 миллион гривен, дельцы "работали" на территории Одессы, а также Черкасской и Киевской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Так, отмечается, деятельность преступной группы организовала 33-летняя жительница. Дельцы заказывали наркотики крупными партиями по 2-3 кг, фасовали их и сбывали на территории Одессы, а также Черкасской и Киевской областей. Заказы получали через специально созданные телеграм-каналы, а деньги за "товар" - на банковские карты, оформленные на подставных лиц, и криптокошельки. Фигурантам грозит до 15-ти лет заключения с конфискацией имущества.

В полиции рассказали, что доказательства причастности участников преступной группы к "схеме" распространения метадона собирали более чем полгода. К ее организации причастна группа лиц, которая действовала по четко отлаженному механизму.

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Задержаны сбытчики наркотиков

Установлено, что организовала канал поставки и сбыта наркотиков в нескольких регионах страны жительница Черкасской области. К ведению "бизнеса" женщина привлекла еще 16 человек, действия которых постоянно держала под личным контролем. Каждый фигурант имел отдельную роль в преступном процессе: от администрирования телеграм-каналов и приема "клиентских" заказов до поставки метадона и осуществления закладок.

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"Лидер группировки вместе с 33-летним соорганизатором заказывали наркотики крупными партиями - каждый заказ мог достигать 3 кг. Полученный метадон фигуранты хранили по месту жительства, где фасовали его на так называемые "мастер-клады". Дельцы на собственном автомобиле транспортировали метадон к заранее оговоренным локациям в Черкассах и Одессе. Заказ наркобизнесмены получали через ряд созданных телеграм-каналов, которые администрировали сами же участники. Номера банковских карточек для оплаты заказа и координаты "закладок" "клиентам" присылали также в мессенджере", - добавили в полиции.

Задержаны сбытчики наркотиков

По предварительным подсчетам, ежемесячный доход участников наркобизнеса достигал миллион гривен. Около 5 000 долларов тратилось на закупку наркотиков, выплату "зарплат" работникам, а также содержание и заправку автомобилей. Остальную "прибыль" дельцы выводили на криптокошельки - один из участников преступной группы подыскивал подставных лиц, на чьи данные открывал счета. В конце каждого месяца лидер наркогруппировки распределяла накопленные деньги между всеми соучастниками.

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30 апреля были задержаны 17 участников преступной организации в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В этот же день провели 24 обыска на территории Черкасской, Киевской, Одесской и Николаевской областей по местам жительства и в автомобилях группы наркосбытчиков. По результатам проведенных мероприятий изъяли деньги в разной валюте на общую сумму почти 3 млн грн, пакеты с наркотиками и психотропами, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Задержаны сбытчики наркотиков
Задержаны сбытчики наркотиков

На основании собранных доказательств организатору и 16 ее сообщникам объявили подозрения. Их действия в зависимости от ролей и участия в преступной деятельности квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 и 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 и ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. Уголовного кодекса Украины.

Изъятые во время проведения обысков запрещенные вещества направлены в Черкасский НИЭКЦ МВД для проведения экспертиз. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности преступной наркоорганизации. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Отмечается, что максимальное наказание, которое может грозить наркобизнесменам - до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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Задержаны сбытчики наркотиков
Задержаны сбытчики наркотиков
Задержаны сбытчики наркотиков

Автор: 

наркотики (2145) Нацполиция (16485) Черкасская область (56)


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Оборзіли і перестали ділитися
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02.05.2025 13:25 Ответить
злочинної наркоорганізації

Таке враження, що може існувати ще й легальна, законна наркоорганізація!
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02.05.2025 13:26 Ответить
Безкарність та продажність від привладних посадовців, приносить горе в сім'ї Українців, руками цих скотиняк!! Вішати, ОДНОЗНАЧНО треба, усіх причетних, до розповсюдження такої ЗАРАЗИ в Україні!
Вони, такі ж убивці Українців, як і московіти ******!
Слава Україні !!
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02.05.2025 13:30 Ответить
Доки є попит - буде і пропозиція.
Людей виховувати та займати чимось треба ще з малечку. Скільки раніше різних гуртків було чи секцій спортивних, на одному ентузіазмі вони не виникали, потрібні субсидії від держави.
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02.05.2025 14:07 Ответить
1 млн на 17 осіб в місяць. На одного трохи менше 59 тис. "Поважні" держслужбовці більше чесну зарплату отримують.
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02.05.2025 13:34 Ответить
Зелені стільки "заробляють" за декілька секунд...
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02.05.2025 14:03 Ответить
А чого ж не пишуть що це цигани ******? чи це буде розпалювання міжнаціонально ворожнечі?
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02.05.2025 14:05 Ответить
"бідні", "нещасні" роми (циганами не можна називати).... Але їхній барон все владнає, проти грошей ніхто не встоїть. Як завжди візьме усе на себе якась циганка з купою дітей, дадуть їй умовно і на цьому усе закінчиться. Система наркозбуту буде працювати й надалі. Поки не буде змінено КК і КПК нічого не зміниться. Ці кодеки писали адвокати бандитів
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02.05.2025 14:15 Ответить
 
 