"Зарабатывали" более 1 млн грн ежемесячно: в Черкасской области задержаны 17 участников преступной наркоорганизации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черкасской области задержаны 17 участников преступной наркоорганизации с ежемесячным доходом в 1 миллион гривен, дельцы "работали" на территории Одессы, а также Черкасской и Киевской областей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Так, отмечается, деятельность преступной группы организовала 33-летняя жительница. Дельцы заказывали наркотики крупными партиями по 2-3 кг, фасовали их и сбывали на территории Одессы, а также Черкасской и Киевской областей. Заказы получали через специально созданные телеграм-каналы, а деньги за "товар" - на банковские карты, оформленные на подставных лиц, и криптокошельки. Фигурантам грозит до 15-ти лет заключения с конфискацией имущества.



В полиции рассказали, что доказательства причастности участников преступной группы к "схеме" распространения метадона собирали более чем полгода. К ее организации причастна группа лиц, которая действовала по четко отлаженному механизму.

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Установлено, что организовала канал поставки и сбыта наркотиков в нескольких регионах страны жительница Черкасской области. К ведению "бизнеса" женщина привлекла еще 16 человек, действия которых постоянно держала под личным контролем. Каждый фигурант имел отдельную роль в преступном процессе: от администрирования телеграм-каналов и приема "клиентских" заказов до поставки метадона и осуществления закладок.

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"Лидер группировки вместе с 33-летним соорганизатором заказывали наркотики крупными партиями - каждый заказ мог достигать 3 кг. Полученный метадон фигуранты хранили по месту жительства, где фасовали его на так называемые "мастер-клады". Дельцы на собственном автомобиле транспортировали метадон к заранее оговоренным локациям в Черкассах и Одессе. Заказ наркобизнесмены получали через ряд созданных телеграм-каналов, которые администрировали сами же участники. Номера банковских карточек для оплаты заказа и координаты "закладок" "клиентам" присылали также в мессенджере", - добавили в полиции.

По предварительным подсчетам, ежемесячный доход участников наркобизнеса достигал миллион гривен. Около 5 000 долларов тратилось на закупку наркотиков, выплату "зарплат" работникам, а также содержание и заправку автомобилей. Остальную "прибыль" дельцы выводили на криптокошельки - один из участников преступной группы подыскивал подставных лиц, на чьи данные открывал счета. В конце каждого месяца лидер наркогруппировки распределяла накопленные деньги между всеми соучастниками.

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30 апреля были задержаны 17 участников преступной организации в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В этот же день провели 24 обыска на территории Черкасской, Киевской, Одесской и Николаевской областей по местам жительства и в автомобилях группы наркосбытчиков. По результатам проведенных мероприятий изъяли деньги в разной валюте на общую сумму почти 3 млн грн, пакеты с наркотиками и психотропами, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.





На основании собранных доказательств организатору и 16 ее сообщникам объявили подозрения. Их действия в зависимости от ролей и участия в преступной деятельности квалифицированы по ч. 1 и 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 и 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 и ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. Уголовного кодекса Украины.



Изъятые во время проведения обысков запрещенные вещества направлены в Черкасский НИЭКЦ МВД для проведения экспертиз. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к противоправной деятельности преступной наркоорганизации. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Отмечается, что максимальное наказание, которое может грозить наркобизнесменам - до 15 лет за решеткой с конфискацией имущества.

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