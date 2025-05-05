Прогремел взрыв в квартире в Оболонском районе: взорвалась граната, - Нацполиция

Полиция сейчас устанавливает обстоятельства взрыва в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня ночью. В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.

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"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации события", - добавили в Нацполиции.