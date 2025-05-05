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Прогремел взрыв в квартире в Оболонском районе: взорвалась граната, - Нацполиция
Полиция сейчас устанавливает обстоятельства взрыва в Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, происшествие произошло сегодня ночью. В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная.
На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.
"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации события", - добавили в Нацполиции.
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У кожного з нас, в мене особисто, на снарягі висить по 4-5 гранат. Я так взагалі живу на ящиках з тротілом))
І нічого чомусь не вибухає, ніхто дурними руцями чеку з гранат не дьоргає.
Зате цивільним - це капєц.
Пробку понюхали і давай гратися з речами, яких дебілам взагалі мати не можна.
Природній відбір.
Премію Дарвіна в студію.
Зате повітря буде більш чистим.
може воно, вирішило на конфорці нагріти.