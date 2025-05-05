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Новости Взрыв в Киеве
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Прогремел взрыв в квартире в Оболонском районе: взорвалась граната, - Нацполиция

граната взорвалась в Киеве

Полиция сейчас устанавливает обстоятельства взрыва в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня ночью. В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов на улице Приречная.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, а также спасатели и медики.

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"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали. Происхождение боеприпаса сейчас устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации события", - добавили в Нацполиции.

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взрыв (6770) Киев (25575) Нацполиция (16492)


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Дебіли, мля.
У кожного з нас, в мене особисто, на снарягі висить по 4-5 гранат. Я так взагалі живу на ящиках з тротілом))
І нічого чомусь не вибухає, ніхто дурними руцями чеку з гранат не дьоргає.
Зате цивільним - це капєц.
Пробку понюхали і давай гратися з речами, яких дебілам взагалі мати не можна.
Природній відбір.
Премію Дарвіна в студію.
Зате повітря буде більш чистим.
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05.05.2025 09:49 Ответить
ну, чому відразу чеку смикати?
може воно, вирішило на конфорці нагріти.
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05.05.2025 10:02 Ответить
Нажаль, це вже будні. Майже щотижня подібна тилова новина з різних куточків країни.
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05.05.2025 12:18 Ответить
 
 