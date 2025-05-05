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Пролунав вибух у квартирі в Оболонському районі: здетонувала граната, - Нацполіція
Поліція наразі встановлює обставини вибуху в Оболонському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна.
На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.
"Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - додали у Нацполіції.
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У кожного з нас, в мене особисто, на снарягі висить по 4-5 гранат. Я так взагалі живу на ящиках з тротілом))
І нічого чомусь не вибухає, ніхто дурними руцями чеку з гранат не дьоргає.
Зате цивільним - це капєц.
Пробку понюхали і давай гратися з речами, яких дебілам взагалі мати не можна.
Природній відбір.
Премію Дарвіна в студію.
Зате повітря буде більш чистим.
може воно, вирішило на конфорці нагріти.