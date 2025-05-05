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Новини Вибух у Києві
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Пролунав вибух у квартирі в Оболонському районі: здетонувала граната, - Нацполіція

граната вибухнула в Києві

Поліція наразі встановлює обставини вибуху в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, подія сталась сьогодні вночі. До поліції надійшло повідомлення про вибух у квартирі одного з будинків на вулиці Прирічна.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, оперативники, вибухотехніки, а також рятувальники та медики.

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"Попередньо встановлено, що у квартирі здетонувала граната. 41-річного господаря медики госпіталізували. Походження боєприпасу наразі встановлюється. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події", - додали у Нацполіції.

Автор: 

вибух (4482) Київ (19528) Нацполіція (15198)


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Дебіли, мля.
У кожного з нас, в мене особисто, на снарягі висить по 4-5 гранат. Я так взагалі живу на ящиках з тротілом))
І нічого чомусь не вибухає, ніхто дурними руцями чеку з гранат не дьоргає.
Зате цивільним - це капєц.
Пробку понюхали і давай гратися з речами, яких дебілам взагалі мати не можна.
Природній відбір.
Премію Дарвіна в студію.
Зате повітря буде більш чистим.
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05.05.2025 09:49 Відповісти
ну, чому відразу чеку смикати?
може воно, вирішило на конфорці нагріти.
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05.05.2025 10:02 Відповісти
 
 