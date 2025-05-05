Вимагали $20 тисяч за фіктивний борг і викрали авто: на Київщині викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Національна поліція України спільно з поліцією Київської та Кіровоградської областей викрили злочинну групу, яка займалася вимаганням коштів.

Про це розповіли в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.





Слідство встановило, що протягом березня-квітня 2025 року двоє осіб на чолі з 52-річним організатором вимагали у киянина 20 000 доларів за нібито неякісне виконання будівельних робіт. Погрожуючи фізичною розправою, вони примусили чоловіка віддати автомобіль як частину "боргу".

Під час чергової передачі коштів правоохоронці затримали трьох учасників злочинного угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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У ході обшуків у помешканнях та транспорті підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, підроблені документи силових структур і волонтерських організацій, договір на виконання будівельних робіт, понад 180 тисяч гривень готівкою та ключі від викраденого авто.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Згідно з законом їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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