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Вимагали $20 тисяч за фіктивний борг і викрали авто: на Київщині викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Національна поліція України спільно з поліцією Київської та Кіровоградської областей викрили злочинну групу, яка займалася вимаганням коштів. 

Про це розповіли в Нацполіції, передає Цензор.НЕТ.

На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто
На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто

Слідство встановило, що протягом березня-квітня 2025 року двоє осіб на чолі з 52-річним організатором вимагали у киянина 20 000 доларів за нібито неякісне виконання будівельних робіт. Погрожуючи фізичною розправою, вони примусили чоловіка віддати автомобіль як частину "боргу".

Під час чергової передачі коштів правоохоронці затримали трьох учасників злочинного угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто
На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто
На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто
На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто

У ході обшуків у помешканнях та транспорті підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, підроблені документи силових структур і волонтерських організацій, договір на виконання будівельних робіт, понад 180 тисяч гривень готівкою та ключі від викраденого авто.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Згідно з законом їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

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На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто
На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто
На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто
На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто
На Київщині викрили угруповання, яке вимагало $20 тисяч і викрало авто

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Автор: 

Київська область (4042) Нацполіція (15202)


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Вимагання надуманих боргів - то вони державу косплеять?
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05.05.2025 15:10 Відповісти
х.з як там воно на справді
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05.05.2025 15:12 Відповісти
У ході обшуків у помешканнях та транспорті підозрюваних вилучили мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, підроблені документи силових структур і волонтерських організацій
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У будь-якому разі явно, що не пересичені працівники виробництва
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05.05.2025 15:27 Відповісти
Посвідчення добровольця територіальної оборони.... Цікаво, скільки ще таких «добровольців»...
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05.05.2025 15:19 Відповісти
 
 