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Крали гроші у громадян ЄС: викрито кол-центр в Ужгороді, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з чеською поліцією ліквідувала шахрайську схему на Закарпатті, в рамках якої діяли проти громадян ЄС.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

У місті Ужгород зловмисники створили підпільний кол-центр, який налічував щонайменше 70 операторів. Вони телефонували іноземцям, видаючи себе за інвестиційних консультантів, та переконували вкладати кошти в "вигідні" криптопроєкти.

Як зазначається, паралельно ІТ-фахівці банди створювали онлайн-рекламу та фейкові сайти, через які користувачів заманювали до реєстрації в електронних кабінетах. Завдяки цьому шахраї отримували віддалений доступ до пристроїв жертв, зламували їхні криптогаманці й банківські акаунти, після чого переводили кошти на власні рахунки.

Викрили в Ужгороді кол-центр
Викрили в Ужгороді кол-центр
Викрили в Ужгороді кол-центр

У результаті шахраї незаконно заволоділи щонайменше 2 мільйонами гривень у криптовалюті та готівці. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютери та інші докази злочинної діяльності.

Чотирьом організаторам уже повідомлено про підозру за статтею 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах). Вони перебувають під вартою і можуть отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: 

шахрайство (1092) СБУ (12857) Ужгород (340) Закарпатська область (2053) Ужгородський район (4)


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Топ коментарі
+8
Нічим не здивований, цікаво одне, якщо викрили, то кому не доплатили? Інакше б не ніколи вжитті не викрили.
А потім дивуємося, чому це європейці відносяться до українців, дуже м'яко кажучи, з пересторогою.
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07.05.2025 13:41
+8
Якби не чехи, наші "правоохоронці" і надалі б "не бачили" ( кришували ? ) ці кол центри?
І ці бугаї на підлозі навряд заброньовані, але славне 😏 Ужгородське ТЦК їх також в упор не бачило.
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07.05.2025 13:43
+5
Не було на них Колі катлєти.
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07.05.2025 13:42
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Замріявсь про Робін-Гудівські колл-центри, які "розводять на бабки" тільки наших патріотичних можновладців.
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07.05.2025 13:30 Відповісти
Чому не арештовують власників цього бізнесу?
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07.05.2025 13:30 Відповісти
Як ДОВГО все в Ужгороді твориться тою сбу-шкою й колишнім шостим відділом МВС... Фантастично довго й "по блату"... При варцабі-гініральосику, який втік за кордон, а при януковищу прилізло назад й на посаду, до нього, - все через "прижки з пєрєпадвипєрдамі"... Від початку 90-х спиртягою закордонним торгували, - дупуцяця вилупився, у 00-х "виявили" тонель закордон, яким цигарки совались в один бік, а "дещо" - в другий... І так всю історію, бл...
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07.05.2025 13:32 Відповісти
Цигани?
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07.05.2025 13:37 Відповісти
а що тут такого? Чи хай краще своїх співвітчизників ошукують?
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07.05.2025 13:40 Відповісти
у кожного з них перша група інвалідності і відсрочка до кінця війни,треба перевірити начальника ТЦК-- яка в нього хатинка і на чому він їздить в Буковель
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07.05.2025 14:00 Відповісти
Нічим не здивований, цікаво одне, якщо викрили, то кому не доплатили? Інакше б не ніколи вжитті не викрили.
А потім дивуємося, чому це європейці відносяться до українців, дуже м'яко кажучи, з пересторогою.
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07.05.2025 13:41 Відповісти
Не було на них Колі катлєти.
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07.05.2025 13:42 Відповісти
Якби не чехи, наші "правоохоронці" і надалі б "не бачили" ( кришували ? ) ці кол центри?
І ці бугаї на підлозі навряд заброньовані, але славне 😏 Ужгородське ТЦК їх також в упор не бачило.
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07.05.2025 13:43 Відповісти
Краще б кацапам дзвонили
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07.05.2025 13:44 Відповісти
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07.05.2025 13:52 Відповісти
зараз кожна тюряга - колцентр
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07.05.2025 13:59 Відповісти
А хто тримає кол центр? Мабуть опа. Заробили і злили . Лежать тепер жопами догори
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07.05.2025 14:18 Відповісти
Всі питання до Орбана.
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07.05.2025 14:20 Відповісти
підпільний кол-центр, який налічував щонайменше 70 операторів. Джерело: https://censor.net/ua/p3550881
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07.05.2025 14:25 Відповісти
"..Злоумышленники создали подпольный колл-центр, который насчитывал не менее 70 операторов."
Какой подпольный, наоборот, напольный, СБУ-шники взбегали по лестнице вверх а не спускались вниз, это скорее всего криминальный колл-центр а на подпольный..
"Четырем организаторам уже сообщено о подозрении по статье 190 УКУ", а там было около 70 операторов, то есть, злоумышленников, их что, "освободили под подписку о невыезде"?
Нормально.. )
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07.05.2025 14:40 Відповісти
На днях звонили что моя карта заблокированна,послал их подальше так как номер киевский был..
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07.05.2025 15:25 Відповісти
 
 