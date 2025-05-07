Крали гроші у громадян ЄС: викрито кол-центр в Ужгороді, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України спільно з чеською поліцією ліквідувала шахрайську схему на Закарпатті, в рамках якої діяли проти громадян ЄС.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
У місті Ужгород зловмисники створили підпільний кол-центр, який налічував щонайменше 70 операторів. Вони телефонували іноземцям, видаючи себе за інвестиційних консультантів, та переконували вкладати кошти в "вигідні" криптопроєкти.
Як зазначається, паралельно ІТ-фахівці банди створювали онлайн-рекламу та фейкові сайти, через які користувачів заманювали до реєстрації в електронних кабінетах. Завдяки цьому шахраї отримували віддалений доступ до пристроїв жертв, зламували їхні криптогаманці й банківські акаунти, після чого переводили кошти на власні рахунки.
У результаті шахраї незаконно заволоділи щонайменше 2 мільйонами гривень у криптовалюті та готівці. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютери та інші докази злочинної діяльності.
Чотирьом організаторам уже повідомлено про підозру за статтею 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах). Вони перебувають під вартою і можуть отримати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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А потім дивуємося, чому це європейці відносяться до українців, дуже м'яко кажучи, з пересторогою.
І ці бугаї на підлозі навряд заброньовані, але славне 😏 Ужгородське ТЦК їх також в упор не бачило.
Какой подпольный, наоборот, напольный, СБУ-шники взбегали по лестнице вверх а не спускались вниз, это скорее всего криминальный колл-центр а на подпольный..
"Четырем организаторам уже сообщено о подозрении по статье 190 УКУ", а там было около 70 операторов, то есть, злоумышленников, их что, "освободили под подписку о невыезде"?
Нормально.. )