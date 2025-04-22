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Более 2,5 млрд грн убытков из-за схемы угольного бизнеса: будут судить преступную организацию, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и четырех участников преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на более чем 2,5 млрд грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Дело по схеме в угольной отрасли на 2,5 млрд грн передали в суд
Дело по схеме в угольной отрасли на 2,5 млрд грн передали в суд
Дело по схеме в угольной отрасли на 2,5 млрд грн передали в суд

Как отмечается, в состав группы входили бенефициар угольных предприятий, его доверенное лицо, руководитель и бухгалтер подконтрольного предприятия, а также чиновник государственного предприятия.

Следствие установило, что злоумышленники уклонились от уплаты налогов почти на 1,2 млрд грн. В дальнейшем они легализовали более 991 млн грн через приобретение недвижимости и элитных авто, в частности Rolls-Royce стоимостью 22 млн грн.

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Дело по схеме в угольной отрасли на 2,5 млрд грн передали в суд
Дело по схеме в угольной отрасли на 2,5 млрд грн передали в суд

Также, имея контроль над госпредприятием, обвиняемые блокировали добычу угля, заключали невыгодные договоры и довели предприятие до финансовой несостоятельности для дальнейшего завладения им.

Они обвиняются в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации преступных доходов и доведении предприятия до банкротства (ч.1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ст. 219 УК Украины).

Сейчас все пятеро обвиняемых находятся под стражей.

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Дело по схеме в угольной отрасли на 2,5 млрд грн передали в суд
Дело по схеме в угольной отрасли на 2,5 млрд грн передали в суд
Дело по схеме в угольной отрасли на 2,5 млрд грн передали в суд

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские власти отправят на ликвидацию большинство действующих угольных шахт на оккупированном Донбассе

Автор: 

убытки (394) уголь (1001) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+3
Стісняюсь спитать: а хто ж це за один - "бенефіціар вугільних підприємств"?
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22.04.2025 12:26
+2
Просто відкупляться ...пані Крупа як приклад...
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22.04.2025 12:24
+2
Фігурантам справи світить заборона керувати транспортнім засобом на протязі року.
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22.04.2025 13:00
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Просто відкупляться ...пані Крупа як приклад...
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22.04.2025 12:24 Ответить
Стісняюсь спитать: а хто ж це за один - "бенефіціар вугільних підприємств"?
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22.04.2025 12:26 Ответить
Це той, що мало заніс в ОПу, тому і справа. Общіпають гусаків і справу закриють
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22.04.2025 12:54 Ответить
Фігурантам справи світить заборона керувати транспортнім засобом на протязі року.
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22.04.2025 13:00 Ответить
Адежтамклятийбарига?!.
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22.04.2025 13:01 Ответить
Дякую! Ви відповіли на моє питання!
Це "праклятийбариганакраві" і є "бенефіціар вугільних підприємств"!
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22.04.2025 17:27 Ответить
Зелені фас! Нова версія Rotterdam+ але в виконанні своїх людей. Давайте копайте, де знову руку приклав підступний Порошенко, що б ще раз збагатіти у 80 разів, бо підготовку до виборів ніхто не відміняв.
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22.04.2025 13:05 Ответить
а якщо би віддавали частину вкраденого зеленському і єрмаку, то крали би гроші далі
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22.04.2025 13:54 Ответить
Самий поганий власник держава.
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22.04.2025 14:41 Ответить
Ти диви! Генерального немає,а вона працює! Є сенс прибрати інших"керівників". Приклад надихаючий.
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22.04.2025 15:19 Ответить
 
 