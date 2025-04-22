Более 2,5 млрд грн убытков из-за схемы угольного бизнеса: будут судить преступную организацию, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и четырех участников преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на более чем 2,5 млрд грн.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.







Как отмечается, в состав группы входили бенефициар угольных предприятий, его доверенное лицо, руководитель и бухгалтер подконтрольного предприятия, а также чиновник государственного предприятия.

Следствие установило, что злоумышленники уклонились от уплаты налогов почти на 1,2 млрд грн. В дальнейшем они легализовали более 991 млн грн через приобретение недвижимости и элитных авто, в частности Rolls-Royce стоимостью 22 млн грн.

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Также, имея контроль над госпредприятием, обвиняемые блокировали добычу угля, заключали невыгодные договоры и довели предприятие до финансовой несостоятельности для дальнейшего завладения им.

Они обвиняются в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации преступных доходов и доведении предприятия до банкротства (ч.1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ст. 219 УК Украины).

Сейчас все пятеро обвиняемых находятся под стражей.

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