Более 2,5 млрд грн убытков из-за схемы угольного бизнеса: будут судить преступную организацию, - Офис генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении организатора и четырех участников преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на более чем 2,5 млрд грн.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в состав группы входили бенефициар угольных предприятий, его доверенное лицо, руководитель и бухгалтер подконтрольного предприятия, а также чиновник государственного предприятия.
Следствие установило, что злоумышленники уклонились от уплаты налогов почти на 1,2 млрд грн. В дальнейшем они легализовали более 991 млн грн через приобретение недвижимости и элитных авто, в частности Rolls-Royce стоимостью 22 млн грн.
Также, имея контроль над госпредприятием, обвиняемые блокировали добычу угля, заключали невыгодные договоры и довели предприятие до финансовой несостоятельности для дальнейшего завладения им.
Они обвиняются в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации преступных доходов и доведении предприятия до банкротства (ч.1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ст. 219 УК Украины).
Сейчас все пятеро обвиняемых находятся под стражей.
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Це "праклятийбариганакраві" і є "бенефіціар вугільних підприємств"!