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Понад 2,5 млрд грн збитків через схему вугільного бізнесу: судитимуть злочинну організацію, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на понад 2,5 млрд грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Справу щодо схеми у вугільній галузі на 2,5 млрд грн передали до суду
Справу щодо схеми у вугільній галузі на 2,5 млрд грн передали до суду
Справу щодо схеми у вугільній галузі на 2,5 млрд грн передали до суду

Як зазначається, до складу групи входили бенефіціар вугільних підприємств, його довірена особа, керівник і бухгалтер підконтрольного підприємства, а також посадовець державного підприємства.

Слідство встановило, що зловмисники ухилились від сплати податків на майже 1,2 млрд грн. Надалі вони легалізували понад 991 млн грн через придбання нерухомості та елітних авто, зокрема Rolls-Royce вартістю 22 млн грн.

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Справу щодо схеми у вугільній галузі на 2,5 млрд грн передали до суду
Справу щодо схеми у вугільній галузі на 2,5 млрд грн передали до суду

Також, маючи контроль над держпідприємством, обвинувачені блокували видобуток вугілля, укладали невигідні договори і довели підприємство до фінансової неспроможності задля подальшого заволодіння ним. 

Вони обвинувачуються у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації злочинних доходів і доведенні підприємства до банкрутства (ч.1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України).

Наразі всі п’ятеро обвинувачених перебувають під вартою. 

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Справу щодо схеми у вугільній галузі на 2,5 млрд грн передали до суду
Справу щодо схеми у вугільній галузі на 2,5 млрд грн передали до суду
Справу щодо схеми у вугільній галузі на 2,5 млрд грн передали до суду

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Автор: 

збитки (1429) вугілля (2474) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+3
Стісняюсь спитать: а хто ж це за один - "бенефіціар вугільних підприємств"?
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22.04.2025 12:26
+2
Просто відкупляться ...пані Крупа як приклад...
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22.04.2025 12:24
+2
Фігурантам справи світить заборона керувати транспортнім засобом на протязі року.
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22.04.2025 13:00
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Просто відкупляться ...пані Крупа як приклад...
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22.04.2025 12:24 Відповісти
Стісняюсь спитать: а хто ж це за один - "бенефіціар вугільних підприємств"?
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22.04.2025 12:26 Відповісти
Це той, що мало заніс в ОПу, тому і справа. Общіпають гусаків і справу закриють
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22.04.2025 12:54 Відповісти
Фігурантам справи світить заборона керувати транспортнім засобом на протязі року.
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22.04.2025 13:00 Відповісти
Адежтамклятийбарига?!.
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22.04.2025 13:01 Відповісти
Дякую! Ви відповіли на моє питання!
Це "праклятийбариганакраві" і є "бенефіціар вугільних підприємств"!
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22.04.2025 17:27 Відповісти
Зелені фас! Нова версія Rotterdam+ але в виконанні своїх людей. Давайте копайте, де знову руку приклав підступний Порошенко, що б ще раз збагатіти у 80 разів, бо підготовку до виборів ніхто не відміняв.
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22.04.2025 13:05 Відповісти
а якщо би віддавали частину вкраденого зеленському і єрмаку, то крали би гроші далі
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22.04.2025 13:54 Відповісти
Самий поганий власник держава.
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22.04.2025 14:41 Відповісти
Ти диви! Генерального немає,а вона працює! Є сенс прибрати інших"керівників". Приклад надихаючий.
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22.04.2025 15:19 Відповісти
 
 