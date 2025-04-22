Понад 2,5 млрд грн збитків через схему вугільного бізнесу: судитимуть злочинну організацію, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурори Офісу Генерального прокурора направили до суду обвинувальний акт щодо організатора та чотирьох учасників злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на понад 2,5 млрд грн.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.







Як зазначається, до складу групи входили бенефіціар вугільних підприємств, його довірена особа, керівник і бухгалтер підконтрольного підприємства, а також посадовець державного підприємства.

Слідство встановило, що зловмисники ухилились від сплати податків на майже 1,2 млрд грн. Надалі вони легалізували понад 991 млн грн через придбання нерухомості та елітних авто, зокрема Rolls-Royce вартістю 22 млн грн.

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Також, маючи контроль над держпідприємством, обвинувачені блокували видобуток вугілля, укладали невигідні договори і довели підприємство до фінансової неспроможності задля подальшого заволодіння ним.

Вони обвинувачуються у створенні злочинної організації, ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації злочинних доходів і доведенні підприємства до банкрутства (ч.1-3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України).

Наразі всі п’ятеро обвинувачених перебувають під вартою.

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