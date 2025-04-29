Расхитили 90 млн грн на дровах для ВСУ: восьми участникам схемы сообщено о подозрении, - БЭБ. ФОТО
Бюро экономической безопасности Украины с правоохранителями разоблачили преступную организацию, которая завладела государственными средствами на сумму более 90 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, в состав организации входили руководители и бывшие должностные лица квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ), а также предприниматели. Они закупали дрова для ВСУ в Харьковской и Луганской областях по завышенным ценам, перепродавая дешевле приобретенную древесину через подконтрольные компании.
Полученные преступным путем средства подозреваемые потратили на движимое и недвижимое имущество: 13 автомобилей, 18 квартир, 42 паркоместа, нежилые помещения площадью более 300 кв.м, земельный участок на 1,5 га и даже два ретроавтомобиля "ГАЗ-14 "Чайка" и "ГАЗ-3102".
Восьми участникам группировки уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 и ч.2 ст.255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
С целью возмещения убытков на активы фигурантов наложен арест на сумму более 36 млн грн. Следственные действия продолжаются.
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коли зходиш з автобанів Словаччині чи Угорщини ( шикарні ******* автобани з інфраструктурою ) , і заходиш до України - ЦЕ ПРОСТО ЖОПА. І Зе ні один винен - така ЖОПА твориться при усіх владах.
зате у київський області від кордону з Білоруссю до шляху Київ-Чоп будують нову дорогу.
А хтось памʼятає ту карту з новими дорогами від кордону з РФ у 22 році? І НІ ОДНА ЦУКА НЕ СІЛА ЗА ҐРАТИ ЗА ЦІ ДОРОГИ ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ГРУЗОВІКВ З ВІЙСЬКОВИМИ