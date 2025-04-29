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Расхитили 90 млн грн на дровах для ВСУ: восьми участникам схемы сообщено о подозрении, - БЭБ. ФОТО

Бюро экономической безопасности Украины с правоохранителями разоблачили преступную организацию, которая завладела государственными средствами на сумму более 90 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, информирует Цензор.НЕТ.

БЭБ раскрыло хищение 90 млн грн, предназначенных для ВСУ

По данным следствия, в состав организации входили руководители и бывшие должностные лица квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ), а также предприниматели. Они закупали дрова для ВСУ в Харьковской и Луганской областях по завышенным ценам, перепродавая дешевле приобретенную древесину через подконтрольные компании.

Полученные преступным путем средства подозреваемые потратили на движимое и недвижимое имущество: 13 автомобилей, 18 квартир, 42 паркоместа, нежилые помещения площадью более 300 кв.м, земельный участок на 1,5 га и даже два ретроавтомобиля "ГАЗ-14 "Чайка" и "ГАЗ-3102".

Восьми участникам группировки уже сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 и ч.2 ст.255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах). Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С целью возмещения убытков на активы фигурантов наложен арест на сумму более 36 млн грн. Следственные действия продолжаются.

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Автор: 

ВСУ (6596) Бюро экономической безопасности (206) хищения (101)


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Це не кража коража коли урка поцупить гаманця а для цього існує термін мародерство і кара повинна бути жорстка смерть і конфіскація майна всіх родичів
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29.04.2025 13:47 Ответить
Дороги-це тяжка тема. Дороги до ЕС роздовбані, їхати тяжко, безліч ям . Зараз по цім дорогам йдуть важливі грузи . У Закарпатті колись була траса як пісня, після призначення Москаля дорогу угробили ямковим ремонтом .
коли зходиш з автобанів Словаччині чи Угорщини ( шикарні ******* автобани з інфраструктурою ) , і заходиш до України - ЦЕ ПРОСТО ЖОПА. І Зе ні один винен - така ЖОПА твориться при усіх владах.
зате у київський області від кордону з Білоруссю до шляху Київ-Чоп будують нову дорогу.
А хтось памʼятає ту карту з новими дорогами від кордону з РФ у 22 році? І НІ ОДНА ЦУКА НЕ СІЛА ЗА ҐРАТИ ЗА ЦІ ДОРОГИ ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ГРУЗОВІКВ З ВІЙСЬКОВИМИ
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29.04.2025 14:01 Ответить
Так вкрадеш 90 міліонів а вони конфіскують 30 а за кордоном. По 12 роках , відсидки , а можна і ні , вийшовши на волю та маєш 6 мільйонів
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29.04.2025 14:13 Ответить
Ха! А далі командири частин ділять ці гроші, а солдати з власними бензопилами шукають де що можна спиляти.
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29.04.2025 14:18 Ответить
Не переживайте,пацани! Ніхто не сяде.
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29.04.2025 14:28 Ответить
 
 