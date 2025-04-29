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Розікрали 90 млн грн на дровах для ЗСУ: вісьмом учасникам схеми повідомлено про підозру, - БЕБ. ФОТО

Бюро економічної безпеки України з правоохоронцями викрили злочинну організацію, яка заволоділа державними коштами на суму понад 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, інформує Цензор.НЕТ.

БЕБ викрило розкрадання 90 млн грн, призначених для ЗСУ

За даними слідства, до складу організації входили керівники та колишні посадовці квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), а також підприємці. Вони закуповували дрова для ЗСУ в Харківській та Луганській областях за завищеними цінами, перепродаючи дешевше придбану деревину через підконтрольні компанії.

Отримані злочинним шляхом кошти підозрювані витратили на рухоме й нерухоме майно: 13 автомобілів, 18 квартир, 42 паркомісця, нежитлові приміщення площею понад 300 кв.м, земельну ділянку на 1,5 га та навіть два ретроавтомобілі "ГАЗ-14 "Чайка" і "ГАЗ-3102".

Восьми учасникам угруповання вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч.1 та ч.2 ст.255 (створення злочинної організації) та ч.5 ст.191 (привласнення майна в особливо великих розмірах). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З метою відшкодування збитків на активи фігурантів накладено арешт на суму понад 36 млн грн. Слідчі дії тривають.

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Автор: 

ЗСУ (7556) Бюро економічної безпеки (618) розкрадання (217)


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Це не кража коража коли урка поцупить гаманця а для цього існує термін мародерство і кара повинна бути жорстка смерть і конфіскація майна всіх родичів
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29.04.2025 13:47 Відповісти
Дороги-це тяжка тема. Дороги до ЕС роздовбані, їхати тяжко, безліч ям . Зараз по цім дорогам йдуть важливі грузи . У Закарпатті колись була траса як пісня, після призначення Москаля дорогу угробили ямковим ремонтом .
коли зходиш з автобанів Словаччині чи Угорщини ( шикарні ******* автобани з інфраструктурою ) , і заходиш до України - ЦЕ ПРОСТО ЖОПА. І Зе ні один винен - така ЖОПА твориться при усіх владах.
зате у київський області від кордону з Білоруссю до шляху Київ-Чоп будують нову дорогу.
А хтось памʼятає ту карту з новими дорогами від кордону з РФ у 22 році? І НІ ОДНА ЦУКА НЕ СІЛА ЗА ҐРАТИ ЗА ЦІ ДОРОГИ ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ГРУЗОВІКВ З ВІЙСЬКОВИМИ
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29.04.2025 14:01 Відповісти
Так вкрадеш 90 міліонів а вони конфіскують 30 а за кордоном. По 12 роках , відсидки , а можна і ні , вийшовши на волю та маєш 6 мільйонів
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29.04.2025 14:13 Відповісти
Ха! А далі командири частин ділять ці гроші, а солдати з власними бензопилами шукають де що можна спиляти.
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29.04.2025 14:18 Відповісти
Не переживайте,пацани! Ніхто не сяде.
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29.04.2025 14:28 Відповісти
 
 