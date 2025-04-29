Розікрали 90 млн грн на дровах для ЗСУ: вісьмом учасникам схеми повідомлено про підозру, - БЕБ. ФОТО

Бюро економічної безпеки України з правоохоронцями викрили злочинну організацію, яка заволоділа державними коштами на суму понад 90 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, до складу організації входили керівники та колишні посадовці квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), а також підприємці. Вони закуповували дрова для ЗСУ в Харківській та Луганській областях за завищеними цінами, перепродаючи дешевше придбану деревину через підконтрольні компанії.

Отримані злочинним шляхом кошти підозрювані витратили на рухоме й нерухоме майно: 13 автомобілів, 18 квартир, 42 паркомісця, нежитлові приміщення площею понад 300 кв.м, земельну ділянку на 1,5 га та навіть два ретроавтомобілі "ГАЗ-14 "Чайка" і "ГАЗ-3102".

Восьми учасникам угруповання вже повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч.1 та ч.2 ст.255 (створення злочинної організації) та ч.5 ст.191 (привласнення майна в особливо великих розмірах). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

З метою відшкодування збитків на активи фігурантів накладено арешт на суму понад 36 млн грн. Слідчі дії тривають.

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