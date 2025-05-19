Перевалка російського пального у портах Туреччини впала від початку року на 20%

Обсяги надходження російського дизпального й газойлю в порти інших країн за січень-квітень цього року зросли на 3% й становили 15,8 млн тонн.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

Як повідомляється, Туреччина та Бразилія – найбільші покупці російських дистилятів – скоротили перевалку. Водночас потік у напрямку країн Африки збільшився.

Перевалка російського палива в портах Туреччини зменшилася на 18%, до 4,83 млн тонн. Падіння сталося в основному завдяки зменшенням закупівель заводами Tupras. У січні-квітні на термінали НПЗ в Ізмірі й Ізміті надійшло 397 тис. тонн дистилятів проти 956 тис. тонн минулого року.

Термінали Мерсина зменшили перевалку з 1,92 млн тонн до 1,67 млн тонн. Водночас обсяги надходження палива в Мармару зросли на третину, до 1,38 млн тонн.

Бразилія, другий за обсягами імпортер російського дизелю й газойлю, скоротила закупівлі на 10%, до 2,89 млн тонн.

Цього року низка північноафриканських країн збільшила імпорт російських дистилятів. Зокрема надходження до Єгипту потроїлися та становили 1,1 млн тонн, що робить країну третім за обсягам напрямком збуту для Росії.

Відвантаження в Марокко збільшилися з 354 тис. тонн до 779 тис. тонн, у Туніс – з 681 тис. тонн до 804 тис. тонн. Водночас надходження палива до Лівії впали з 852 тис. тонн до 492 тис. тонн.

Загалом поставки на африканський континент зросли за чотири місяці на 10%, до 4,58 млн тонн.

На початку травня повідомлялося, що Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Litasco Middle East DMCC – торгового підрозділу російського нафтового гіганта "Лукойл" у Дубаї, в рамках нових заходів, спрямованих проти "тіньового" флоту російських танкерів.

Також повідомлялося, що доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують близько третини надходжень до державної скарбниці РФ, у квітні 2025 року становитимуть 0,96 трлн руб., що на 268 млрд руб. (22%) нижче за результат квітня 2024 року.

Перед тим стало відомо, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.