Євросоюз може ввести санкції проти підрозділу російського "Лукойлу" в Дубаї

Європейський Союз розглядає можливість введення санкцій проти Litasco Middle East DMCC – торгового підрозділу російського нафтового гіганта "Лукойл" у Дубаї, в рамках нових заходів, спрямованих проти "тіньового" флоту російських танкерів.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначається, цей крок стане першим випадком, коли західні уряди намагатимуться запровадити санкції проти компанії Litasco з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Компанія "Лукойл" була другим за величиною продавцем російської сирої нафти на іноземні ринки минулого року.

Пропозиції потребують підтримки всіх держав-членів і можуть бути змінені, перш ніж їх буде ухвалено. Вони є частиною 17 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії, оскільки ЄС прагне посилити тиск на Кремль, завдавши удару по його енергетичних доходах та здатності підтримувати війну.

Згідно з пропозицією, Litasco Middle East може потрапити під санкції за нібито сприяння зростанню так званого тіньового флоту суден, які перевозять російську нафту.

Водночас Litasco останніми місяцями відновлюється, наймаючи трейдерів у різні офіси по всьому світу. Компанія зіткнулася з масовим відтоком персоналу після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році.

ЄС збирається ухвалити пакет санкцій пізніше цього місяця.

Раніше повідомлялося, що доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують близько третини надходжень до державної скарбниці РФ, у квітні 2025 року становитимуть 0,96 трлн руб., що на 268 млрд руб. (22%) нижче за результат квітня 2024 року.

Перед тим стало відомо, що Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.

До того повідомлялося, що найбільший судновий оператор Росії "Совкомфлот", який є власником десятків танкерів "тіньового" нафтового флоту, 2024 року зіткнувся з різким погіршенням фінансових результатів. Так, чистий прибуток компанії, яка до розв'язаної РФ війни проти України володіла найбільшим у світі флотом танкерів класу Aframax, а також 10 криголамами, скоротився більш ніж удвічі – з $943,3 млн до $424,4 млн.