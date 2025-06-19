УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10910 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фінансові шахрайства Виплати військовим
3 269 30

Нарахував 35 млн грн "бойових" тиловому батальйону: на Львівщині викрито офіцера, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння Міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ викрила посадовця, який організував схему незаконного нарахування "бойових" доплат військовослужбовцям тилового підрозділу на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Львівщині офіцер нарахував 35 млн грн "бойових" тиловим військовим

Як зазначається, йдеться про начальника штабу батальйону однієї з військових частин Тероборони ЗСУ. За даними слідства, протягом серпня-грудня 2023 року він вносив неправдиві відомості до службових рапортів, нібито особовий склад його підрозділу брав участь у бойових діях на лінії фронту. На підставі цих документів фінансова служба щомісяця виплачувала "бойові" у розмірі 100 тис. грн кожному зі службовців, які насправді виконували завдання у тилу.

У результаті фіктивних нарахувань з державного бюджету було незаконно виплачено понад 35 млн грн.

На підставі зібраних доказів офіцеру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі триває розслідування, підозрюваному обирають запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до оборудки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував атаку РФ на комплекси "Нептун": СБУ затримала військового-"крота". ФОТО

Автор: 

СБУ (13387) військовослужбовці (4941) Львівська область (2562)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
А потім ці утриманці, усі в орденах битимуть себе в груди ********** УБД і розказувати як вони мужньо воювали. А простий забусячений Микола буде або калікою, або на цвинтарі, або назавжди залишиться десь у посадці.
показати весь коментар
19.06.2025 13:28 Відповісти
+10
Розумієте чому в армії більше мільйона, на фронті 300 тисяч, а зі штабних кабінетів постійне белькотіння про те що треба мобілізувати більше, бо "не вистачає людей"?
показати весь коментар
19.06.2025 13:23 Відповісти
+7
Ви впевненні, що Вас/волонтера/журналіста.... не стратять по вказівкі татарова-єрмака.. !?
показати весь коментар
19.06.2025 13:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повертайте смертну кару!! Бо діла не буде.
показати весь коментар
19.06.2025 13:20 Відповісти
Ви впевненні, що Вас/волонтера/журналіста.... не стратять по вказівкі татарова-єрмака.. !?
показати весь коментар
19.06.2025 13:29 Відповісти
Угу. Бо треба дужееее бути вправними.. я не ходжу 5 років, вікна й двері броньовані.
показати весь коментар
19.06.2025 13:37 Відповісти
А де ж заробляти "бойові" як не в тилу? - гроші йдуть - головне гарно їх порозсовувати
показати весь коментар
19.06.2025 13:20 Відповісти
А потім ці утриманці, усі в орденах битимуть себе в груди ********** УБД і розказувати як вони мужньо воювали. А простий забусячений Микола буде або калікою, або на цвинтарі, або назавжди залишиться десь у посадці.
показати весь коментар
19.06.2025 13:28 Відповісти
Я к таким сообщениям отношусь с долей изрядного скепсиса. На самом деле именно так военные сейчас покрывают часть затрат на создание всяких лаб, мастерских и на закупку для них оборудования и материалов. Общака с боевых уже давно не хватает на все траты, а поставленные задачи нужно решать.
показати весь коментар
19.06.2025 13:30 Відповісти
Так - а себе таких продвинутих вони ж не можуть обділити - пронести ложку повз рота
показати весь коментар
19.06.2025 13:35 Відповісти
Проблема в том, что подобные дела можно завести на 90% комбатов и комбригов реально успешных бригад, которые именно реально воюют. Таковы сейчас законы. Даже сотрудников лаб и мастерских, создающих сейчас самодельные сбросы для уничтожения русни, можно элементарно привлечь за нарушение законов. Это никак до сих пор не урегулировано.
показати весь коментар
19.06.2025 13:43 Відповісти
Чому б тоді бату не мати людей які будуть працювати в цивільній сфері але, 70-80% їхнього доходу буде йти на бат (працівникові 20-30% + ставка 20к). Наприклад, команда з 7-10 людей ІТ спеціалістів, може спокійно заробляти $10к щомісячно. Плюс ще й податок платити. Не знаю наскільки можливо це юридично, але це непоганий додатковий дохід може бути.
показати весь коментар
19.06.2025 13:54 Відповісти
Это все из области законов. Как вы их прикажете оформлять? Если сделать сейчас как вы говорите - напишут подобную статью и комбат сядет.
показати весь коментар
19.06.2025 14:47 Відповісти
Та так. Але, технічно це не є привласненням держкоштів. А оформляти як звичайно, стрілець) У нас стрільцями були і діловоди) А якщо без жартів, то посаду придумати можна.
показати весь коментар
19.06.2025 14:56 Відповісти
А потом к тебе приходят такие вот дяди и говорят "пройдем-ка гражданин с нами".
показати весь коментар
19.06.2025 15:05 Відповісти
Цілком реально. Але, потрібно якось рухатись в цьому напрямку в плані законодавства.
показати весь коментар
19.06.2025 15:49 Відповісти
Розумієте чому в армії більше мільйона, на фронті 300 тисяч, а зі штабних кабінетів постійне белькотіння про те що треба мобілізувати більше, бо "не вистачає людей"?
показати весь коментар
19.06.2025 13:23 Відповісти
Немає на фронті і близько 300 тис., у 5 разів менше
показати весь коментар
20.06.2025 11:19 Відповісти
Головне це "сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ". Пішака треба швидко ррзміняти. А то ще про вкрадені 35 млрд. гривень щось випливе.
показати весь коментар
19.06.2025 13:24 Відповісти
Не може посадова особа творити такі діла без відома вищестоячої посадової особи.В таких випадках кажуть що кишка тонка,вага не від'ємна для одного.
показати весь коментар
19.06.2025 13:29 Відповісти
А ще незрозуміла подальша доля особового складу цього чудового підрозділу. Їм продовжать виплачувати "бойові"?
показати весь коментар
19.06.2025 13:36 Відповісти
Сирський, де твій аудит? Оце так він виглядає?
показати весь коментар
19.06.2025 13:33 Відповісти
Ось так і стають одні з УБД і нагородами за мужність, а інші, хто дійсно такими були лежать на цвинтарях по посадках або в інвалідних кріслах
показати весь коментар
19.06.2025 13:43 Відповісти
***** замало: посадового окладу, а вислугу років, за "зірочки", пенсії в 45 років... просто тилової тиши...
показати весь коментар
19.06.2025 13:55 Відповісти
Не так страшні чужі воші як свої гниди (с).
показати весь коментар
19.06.2025 13:57 Відповісти
І це ж сто відсотків УБД отримали, бо рапорти є. Цікаво, що в додатку #6 вказанно? Де, коли і за що отримали оті УБД?
показати весь коментар
19.06.2025 14:00 Відповісти
Навіть тут корупція,протекція,кумівство і хабарництво.Хоча ця проблема вирішується дуже швидко і радикально.Нагадаю як у нас у Львові під час німецької окупаціі німці вирішили проблему "зайців" у трамваях.Зробили рейд в одному трамваю,зловили двох безбілетних,вивели і розстріляли під трамваєм.Наступного дня фото розстріляних в газеті.Я вам скажу що навіть досі корінні львівяни в цьому питанні дуже скрупульозні і чесні...
показати весь коментар
19.06.2025 14:16 Відповісти
Розказував батько як на Черкащині німці були. Кажуть німцям -треба сторожа на баштан, крадуть .
- Найн сторож .
Поставили дві шибениці по краях
показати весь коментар
19.06.2025 14:22 Відповісти
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння Міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ.......
За Безуглу забули і президента на вписали
показати весь коментар
19.06.2025 14:25 Відповісти
Піпець журнашлюхи.. цей підрозділ не в тилу а на 0 з 22 року ... Десь 217 бійців залишилось в строю з 500
В ухвалі, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень йдеться, що "Аудитом встановлено, що у період з 27.08.2023 по 25.12.2023 особовий склад в/ч НОМЕР_2 (крім окремих підрозділів та військовослужбовців, які за окремими бойовими розпорядженнями залучалися для виконання бойових завдань, за виконання яких передбачена винагорода з розрахунку 100 тис. грн у місяць) дислокувався та виконував завдання у м. Лиман та наближених населених пунктах, що не знаходилися у той час безпосередньо на лінії бойового зіткнення".
показати весь коментар
19.06.2025 22:44 Відповісти
Це мабуть єдиний підрозділ який за рік не втрачав своїх позицій ...це ТРО без бронетехніки і арти.
показати весь коментар
19.06.2025 22:48 Відповісти
Брехня!!! Батальйон три роки не виходив з зони бойових дій !!! Жодного разу не був в жодній ротації, не те що у Львові. Кому вигідний такий брехливий вкид у пресу?! Зеленій владі легше забирати гроші у військових-добровольців, ніж воювати з корупцією в тилових органах, тцк і карати інвалідів-прокурорів!!!
показати весь коментар
23.06.2025 20:50 Відповісти
 
 