Нарахував 35 млн грн "бойових" тиловому батальйону: на Львівщині викрито офіцера, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння Міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ викрила посадовця, який організував схему незаконного нарахування "бойових" доплат військовослужбовцям тилового підрозділу на Львівщині.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, йдеться про начальника штабу батальйону однієї з військових частин Тероборони ЗСУ. За даними слідства, протягом серпня-грудня 2023 року він вносив неправдиві відомості до службових рапортів, нібито особовий склад його підрозділу брав участь у бойових діях на лінії фронту. На підставі цих документів фінансова служба щомісяця виплачувала "бойові" у розмірі 100 тис. грн кожному зі службовців, які насправді виконували завдання у тилу.
У результаті фіктивних нарахувань з державного бюджету було незаконно виплачено понад 35 млн грн.
На підставі зібраних доказів офіцеру повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Наразі триває розслідування, підозрюваному обирають запобіжний захід. Правоохоронці перевіряють можливу причетність інших осіб до оборудки.
- Найн сторож .
Поставили дві шибениці по краях
За Безуглу забули і президента на вписали
В ухвалі, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень йдеться, що "Аудитом встановлено, що у період з 27.08.2023 по 25.12.2023 особовий склад в/ч НОМЕР_2 (крім окремих підрозділів та військовослужбовців, які за окремими бойовими розпорядженнями залучалися для виконання бойових завдань, за виконання яких передбачена винагорода з розрахунку 100 тис. грн у місяць) дислокувався та виконував завдання у м. Лиман та наближених населених пунктах, що не знаходилися у той час безпосередньо на лінії бойового зіткнення".