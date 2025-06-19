РУС
Начислил 35 млн грн "боевых" тыловому батальону: на Львовщине разоблачен офицер, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при содействии Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ разоблачила чиновника, организовавшего схему незаконного начисления "боевых" доплат военнослужащим тылового подразделения на Львовщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о начальнике штаба батальона одной из воинских частей Теробороны ВСУ. По данным следствия, в течение августа-декабря 2023 года он вносил ложные сведения в служебные рапорты, якобы личный состав его подразделения участвовал в боевых действиях на линии фронта. На основании этих документов финансовая служба ежемесячно выплачивала "боевые" в размере 100 тыс. грн каждому из служащих, которые на самом деле выполняли задачи в тылу.

В результате фиктивных начислений из государственного бюджета было незаконно выплачено более 35 млн грн.

На основании собранных доказательств офицеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование, подозреваемому избирают меру пресечения. Правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к афере.

Также читайте: Военному безосновательно начислили более 840 тыс. "боевых": разоблачен командир в/ч и группа лиц, - Нацполиция. ФОТО

СБУ (20437) военнослужащие (6307) Львовская область (3022)
+13
А потім ці утриманці, усі в орденах битимуть себе в груди ********** УБД і розказувати як вони мужньо воювали. А простий забусячений Микола буде або калікою, або на цвинтарі, або назавжди залишиться десь у посадці.
19.06.2025 13:28 Ответить
+10
Розумієте чому в армії більше мільйона, на фронті 300 тисяч, а зі штабних кабінетів постійне белькотіння про те що треба мобілізувати більше, бо "не вистачає людей"?
19.06.2025 13:23 Ответить
+7
Ви впевненні, що Вас/волонтера/журналіста.... не стратять по вказівкі татарова-єрмака.. !?
19.06.2025 13:29 Ответить
Повертайте смертну кару!! Бо діла не буде.
19.06.2025 13:20 Ответить
Ви впевненні, що Вас/волонтера/журналіста.... не стратять по вказівкі татарова-єрмака.. !?
19.06.2025 13:29 Ответить
Угу. Бо треба дужееее бути вправними.. я не ходжу 5 років, вікна й двері броньовані.
19.06.2025 13:37 Ответить
А де ж заробляти "бойові" як не в тилу? - гроші йдуть - головне гарно їх порозсовувати
19.06.2025 13:20 Ответить
А потім ці утриманці, усі в орденах битимуть себе в груди ********** УБД і розказувати як вони мужньо воювали. А простий забусячений Микола буде або калікою, або на цвинтарі, або назавжди залишиться десь у посадці.
19.06.2025 13:28 Ответить
Я к таким сообщениям отношусь с долей изрядного скепсиса. На самом деле именно так военные сейчас покрывают часть затрат на создание всяких лаб, мастерских и на закупку для них оборудования и материалов. Общака с боевых уже давно не хватает на все траты, а поставленные задачи нужно решать.
19.06.2025 13:30 Ответить
Так - а себе таких продвинутих вони ж не можуть обділити - пронести ложку повз рота
19.06.2025 13:35 Ответить
Проблема в том, что подобные дела можно завести на 90% комбатов и комбригов реально успешных бригад, которые именно реально воюют. Таковы сейчас законы. Даже сотрудников лаб и мастерских, создающих сейчас самодельные сбросы для уничтожения русни, можно элементарно привлечь за нарушение законов. Это никак до сих пор не урегулировано.
19.06.2025 13:43 Ответить
Чому б тоді бату не мати людей які будуть працювати в цивільній сфері але, 70-80% їхнього доходу буде йти на бат (працівникові 20-30% + ставка 20к). Наприклад, команда з 7-10 людей ІТ спеціалістів, може спокійно заробляти $10к щомісячно. Плюс ще й податок платити. Не знаю наскільки можливо це юридично, але це непоганий додатковий дохід може бути.
19.06.2025 13:54 Ответить
Это все из области законов. Как вы их прикажете оформлять? Если сделать сейчас как вы говорите - напишут подобную статью и комбат сядет.
19.06.2025 14:47 Ответить
Та так. Але, технічно це не є привласненням держкоштів. А оформляти як звичайно, стрілець) У нас стрільцями були і діловоди) А якщо без жартів, то посаду придумати можна.
19.06.2025 14:56 Ответить
А потом к тебе приходят такие вот дяди и говорят "пройдем-ка гражданин с нами".
19.06.2025 15:05 Ответить
Цілком реально. Але, потрібно якось рухатись в цьому напрямку в плані законодавства.
19.06.2025 15:49 Ответить
Розумієте чому в армії більше мільйона, на фронті 300 тисяч, а зі штабних кабінетів постійне белькотіння про те що треба мобілізувати більше, бо "не вистачає людей"?
19.06.2025 13:23 Ответить
Немає на фронті і близько 300 тис., у 5 разів менше
20.06.2025 11:19 Ответить
Головне це "сприяння міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ". Пішака треба швидко ррзміняти. А то ще про вкрадені 35 млрд. гривень щось випливе.
19.06.2025 13:24 Ответить
Не може посадова особа творити такі діла без відома вищестоячої посадової особи.В таких випадках кажуть що кишка тонка,вага не від'ємна для одного.
19.06.2025 13:29 Ответить
А ще незрозуміла подальша доля особового складу цього чудового підрозділу. Їм продовжать виплачувати "бойові"?
19.06.2025 13:36 Ответить
Сирський, де твій аудит? Оце так він виглядає?
19.06.2025 13:33 Ответить
Ось так і стають одні з УБД і нагородами за мужність, а інші, хто дійсно такими були лежать на цвинтарях по посадках або в інвалідних кріслах
19.06.2025 13:43 Ответить
***** замало: посадового окладу, а вислугу років, за "зірочки", пенсії в 45 років... просто тилової тиши...
19.06.2025 13:55 Ответить
Не так страшні чужі воші як свої гниди (с).
19.06.2025 13:57 Ответить
І це ж сто відсотків УБД отримали, бо рапорти є. Цікаво, що в додатку #6 вказанно? Де, коли і за що отримали оті УБД?
19.06.2025 14:00 Ответить
Навіть тут корупція,протекція,кумівство і хабарництво.Хоча ця проблема вирішується дуже швидко і радикально.Нагадаю як у нас у Львові під час німецької окупаціі німці вирішили проблему "зайців" у трамваях.Зробили рейд в одному трамваю,зловили двох безбілетних,вивели і розстріляли під трамваєм.Наступного дня фото розстріляних в газеті.Я вам скажу що навіть досі корінні львівяни в цьому питанні дуже скрупульозні і чесні...
19.06.2025 14:16 Ответить
Розказував батько як на Черкащині німці були. Кажуть німцям -треба сторожа на баштан, крадуть .
- Найн сторож .
Поставили дві шибениці по краях
19.06.2025 14:22 Ответить
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та за сприяння Міністра оборони і Головнокомандувача ЗСУ.......
За Безуглу забули і президента на вписали
19.06.2025 14:25 Ответить
Піпець журнашлюхи.. цей підрозділ не в тилу а на 0 з 22 року ... Десь 217 бійців залишилось в строю з 500
В ухвалі, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень йдеться, що "Аудитом встановлено, що у період з 27.08.2023 по 25.12.2023 особовий склад в/ч НОМЕР_2 (крім окремих підрозділів та військовослужбовців, які за окремими бойовими розпорядженнями залучалися для виконання бойових завдань, за виконання яких передбачена винагорода з розрахунку 100 тис. грн у місяць) дислокувався та виконував завдання у м. Лиман та наближених населених пунктах, що не знаходилися у той час безпосередньо на лінії бойового зіткнення".
19.06.2025 22:44 Ответить
Це мабуть єдиний підрозділ який за рік не втрачав своїх позицій ...це ТРО без бронетехніки і арти.
показать весь комментарий
Брехня!!! Батальйон три роки не виходив з зони бойових дій !!! Жодного разу не був в жодній ротації, не те що у Львові. Кому вигідний такий брехливий вкид у пресу?! Зеленій владі легше забирати гроші у військових-добровольців, ніж воювати з корупцією в тилових органах, тцк і карати інвалідів-прокурорів!!!
23.06.2025 20:50 Ответить
 
 