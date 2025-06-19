Начислил 35 млн грн "боевых" тыловому батальону: на Львовщине разоблачен офицер, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при содействии Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ разоблачила чиновника, организовавшего схему незаконного начисления "боевых" доплат военнослужащим тылового подразделения на Львовщине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, речь идет о начальнике штаба батальона одной из воинских частей Теробороны ВСУ. По данным следствия, в течение августа-декабря 2023 года он вносил ложные сведения в служебные рапорты, якобы личный состав его подразделения участвовал в боевых действиях на линии фронта. На основании этих документов финансовая служба ежемесячно выплачивала "боевые" в размере 100 тыс. грн каждому из служащих, которые на самом деле выполняли задачи в тылу.
В результате фиктивных начислений из государственного бюджета было незаконно выплачено более 35 млн грн.
На основании собранных доказательств офицеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Сейчас продолжается расследование, подозреваемому избирают меру пресечения. Правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к афере.
- Найн сторож .
Поставили дві шибениці по краях
За Безуглу забули і президента на вписали
В ухвалі, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень йдеться, що "Аудитом встановлено, що у період з 27.08.2023 по 25.12.2023 особовий склад в/ч НОМЕР_2 (крім окремих підрозділів та військовослужбовців, які за окремими бойовими розпорядженнями залучалися для виконання бойових завдань, за виконання яких передбачена винагорода з розрахунку 100 тис. грн у місяць) дислокувався та виконував завдання у м. Лиман та наближених населених пунктах, що не знаходилися у той час безпосередньо на лінії бойового зіткнення".