Начислил 35 млн грн "боевых" тыловому батальону: на Львовщине разоблачен офицер, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и при содействии Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ разоблачила чиновника, организовавшего схему незаконного начисления "боевых" доплат военнослужащим тылового подразделения на Львовщине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о начальнике штаба батальона одной из воинских частей Теробороны ВСУ. По данным следствия, в течение августа-декабря 2023 года он вносил ложные сведения в служебные рапорты, якобы личный состав его подразделения участвовал в боевых действиях на линии фронта. На основании этих документов финансовая служба ежемесячно выплачивала "боевые" в размере 100 тыс. грн каждому из служащих, которые на самом деле выполняли задачи в тылу.

В результате фиктивных начислений из государственного бюджета было незаконно выплачено более 35 млн грн.

На основании собранных доказательств офицеру сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 425 (халатное отношение к военной службе в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается расследование, подозреваемому избирают меру пресечения. Правоохранители проверяют возможную причастность других лиц к афере.

Также читайте: Военному безосновательно начислили более 840 тыс. "боевых": разоблачен командир в/ч и группа лиц, - Нацполиция. ФОТО